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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Кехлет Якоб
Бачка-Топола
1:4
Второй тайм: 89'
Брага
0'
0:1
9' Гол
Пицци Луиш
0:2
13' Гол
Брума Арминду
0:3
16' Гол
Джало Альваро
0:4
20' Гол
Али Мохамед Альмоатасембеллах
22' Желтая карточка
Джорджевич Матея
1:4
40' Гол
Раконьяц Марко
48' Желтая карточка
Пантович Милош

Ход матча

9'
0:1
Пицци Луиш
(Гомес Виктор)
13'
0:2
Брума Арминду
(Орта Рикарду)
16'
0:3
Джало Альваро
(Орта Рикарду)
20'
0:4
Али Мохамед Альмоатасембеллах
(Брума Арминду)
22'
Джорджевич Матея
 
40'
Раконьяц Марко
(Кувельич Никола)
1:4
46'
 
Лопеш Рони
Брума Арминду
46'
 
Саласар Родриго
Орта Рикарду
46'
 
Фернандеш Рожер
Али Мохамед Альмоатасембеллах
46'
Антонич Горан
Джорджевич Матея
 
46'
Влалукин Йован
Йованович Саша
 
47'
Милосавлевич Иван
Кувельич Никола
 
48'
Пантович Милош
 
60'
 
Мендес Юсафат
Гомес Виктор
60'
Сос Бенце
Пантович Милош
 
69'
Милованович Урош
Раконьяц Марко
 
78'
 
Сумаре Джибрил
Пицци Луиш

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 9
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Прогнозы 116
Бачка-Топола 1.7% (2)
X 4.3% (5)
Брага 94% (109)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бачка-Топола
Ничья
Брага
9.20
5.10
1.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Симич
Никола
30
Петрович
Неманья
25
Джорджевич
Матея
4
Чалушич
Йосип
40
Цветинович
Душан
21
Кувельич
Никола
7
Радин
Милан
14
Станич
Петар
8
Йованович
Саша
II
97
Раконьяц
Марко
27
Пантович
Милош
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
6
Фонте
Жозе
4
Ньякате
Сику
19
Марин
Адриан
21
Орта
Рикарду
18
Карвалью
Витор
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
7
Брума
Арминду
14
Джало
Альваро
22
Пицци
Луиш
Бачка-Топола
4-3-3
Брага
4-3-3

История личных встреч

Бачка-Топола
Брага

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Бачка-Топола
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раконьяц Марко 1 0.5
Кувельич Никола 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брума Арминду 2 1
Пицци Луиш 2 1
Джало Альваро 2 1
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0.5
Орта Рикарду 0 0
Гомес Виктор 0 0
Руис Абель 0 0

Карточки

Бачка-Топола
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джорджевич Матея 2 0
Петрович Неманья 1 0
Пантович Милош 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0

Результаты матчей

Бачка-Топола
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брага
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3
Бачка-Топола
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бачка-Топола
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бачка-Топола - Раднички 1923 1:0 Брага - Бачка-Топола 3:0 Раднички Ниш - Бачка-Топола 0:3 Бачка-Топола - Партизан 3:3
Бачка-Топола - Войводина Нови Сад 1:1 Нови Пазар - Бачка-Топола 1:4 Бачка-Топола - Црвена Звезда 0:3 Бачка-Топола - Вождовац 2:0 Раднички 1923 - Бачка-Топола 1:4 Бачка-Топола - Нови Пазар 4:0 Бачка-Топола - Партизан 1:3 Бачка-Топола - Чукарички 1:0 Црвена Звезда - Бачка-Топола 4:1 Вождовац - Бачка-Топола 1:3 Бачка-Топола - Войводина Нови Сад 1:1 Радник Сурдулица - Бачка-Топола 0:1 Залаэгерсег - Бачка-Топола 0:2 Бачка-Топола - Младост Лучани 2:1 Колубара - Бачка-Топола 0:1 Бачка-Топола - Црвена Звезда 1:2
Брага
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Брага - Фамаликан 1:2 Брага - Бачка-Топола 3:0 Брага - Ницца 2:0 Брага - Рома 1:1
Бристоль Роверс - Брага 2:3 Брага - Кардифф Сити 1:0 Брага - Боавишта 2:0 Брага - Торренше 4:0 Брага - Порту 0:2 Брага - Пасуш де Феррейра 3:0 Боавишта - Брага 1:1 Брага - Санта-Клара 5:3 Бенфика - Брага 1:0 Брага - Портимоненсе 4:1 Брага - Насьонал Мадейра 2:2 Каза Пиа - Брага 0:1 Брага - Жил Висенте 1:0 Насьонал Мадейра - Брага 0:5 Брага - Эшторил 4:1 Шавиш - Брага 1:2

Результаты матчей

Бачка-Топола
Брага

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Бачка-Топола
Брага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
ПСВ Де Йонг Люк 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Олимпия Любляна Доффо Агустин 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Nikola Kuveljic сделал результативную передачу.
  • 40'
    Г О О О О Л - Марко Раконьяц бьет в цель!
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    Прогнозы 116
    Бачка-Топола 1.7% (2)
    X 4.3% (5)
    Брага 94% (109)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бачка-Топола
    Ничья
    Брага
    9.20
    5.10
    1.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бачка-Топола 1:4 Брага

    Исход игры
    Бачка-Топола
    1.7% (2)
    Ничья
    4.3% (5)
    Брага
    94% (109)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.45% (56)
    Меньше
    49.55% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    50.45% (56)
    Нет
    49.55% (55)
    Популярный счёт
    1:2 Брага
    37.1% (43)
    0:1 Брага
    22.4% (26)
    0:2 Брага
    19.8% (23)
    1:3 Брага
    6% (7)
    1:1 Ничья
    3.4% (4)
    0:3 Брага
    2.6% (3)
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    Бачка-Топола
    Брага
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