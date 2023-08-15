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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Йованович Срджан
Штурм
2:2
Второй тайм: 60'
ПСВ

Ход матча

27'
Бовинг Виллиам
(Прасс Александр)
1:0
32'
1:1
Веерман Йоэй
(Де Йонг Люк)
40'
1:2
Де Йонг Люк
(Тезе Джордан)
46'
 
Пепи Рикардо
Де Йонг Люк
58'
Аффенгрубер Давид
2:2
59'
Влодарчик Шимон
Тейшейра Брайан
 
60'
 
Тиль Гус
Бакайоко Жоан

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 33 Владение мячом, % 67
Прогнозы 116
Штурм 8.6% (10)
X 16.4% (19)
ПСВ 75% (87)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Штурм
Ничья
ПСВ
9.92
4.70
2.17
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Схерпен
Кьелл
22
Газибегович
Юсуф
42
Аффенгрубер
Давид
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
4
Горенц-Станкович
Йон
25
Хирлендер
Штефан
8
Прасс
Александр
10
Китеишвили
Отар
15
Бовинг
Виллиам
17
Тейшейра
Брайан
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
30
Ван
Анхольт
Патрик
23
Веерман
Йоэй
6
Сангаре
Ибрахим
34
Сайбари
Исмаэль
11
Бакайоко
Жоан
9
Де
Йонг
Люк
32
Вертессен
Йорбе
Штурм
4-1-2-1-2
ПСВ
4-3-3

История личных встреч

Штурм
ПСВ

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
4:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Бомбардиры внутри турнира

Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бовинг Виллиам 1 0.5
Горенц-Станкович Йон 1 0.5
Прасс Александр 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 3 1.5
Веерман Йоэй 1 0.5
Сангаре Ибрахим 1 0.5
Бабади Исаак 1 0.5
Бакайоко Жоан 0 0
Ланг Ноа 0 0
Тезе Джордан 0 0

Карточки

Результаты матчей

Штурм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ПСВ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
4
Штурм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ПСВ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
4

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм
(16 матчей)
50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 поражений
Штурм - Аустрия Клагенфурт 0:0 ПСВ - Штурм 4:1 Штурм - ЛАСК 2:0 Аустрия Вена - Штурм 0:3
Страсбург - Штурм 3:0 САК Клагенфурт - Штурм 2:7 Штурм - Маккаби Петах-Тиква 0:2 Хайлигенкройц - Штурм 6:1 Штурм - Галатасарай 2:0 Халадаш - Штурм 1:1 Штурм - Арис Салоники 2:0 Штурм - Партизан 2:1 Штурм - ТСК 2:1 Штурм - Спартак Трнава 4:0 Белтинци - Штурм 7:3 Вайндорф Санкт-Анна-ам-Айген - Штурм 4:4
ПСВ
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
ПСВ - Утрехт 2:0 ПСВ - Штурм 4:1 Фейеноорд - ПСВ 0:1 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0
ПСВ - Эйндховен 3:1 Аугсбург - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Херенвен 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Волендам - ПСВ 2:3 ПСВ - Эксельсиор 4:0 Спакенбург - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Витесс - ПСВ 1:1 ПСВ - Камбюр 5:2

Результаты матчей

Штурм
ПСВ

Точный счет

4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Штурм
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
ПСВ Де Йонг Люк 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Олимпия Любляна Доффо Агустин 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Тезе Джордан сделал результативную передачу.
  • До матча
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Прогнозы 116
Штурм 8.6% (10)
X 16.4% (19)
ПСВ 75% (87)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Штурм
Ничья
ПСВ
9.92
4.70
2.17
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Штурм 2:2 ПСВ онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Штурм 2:2 ПСВ

Исход игры
Штурм
8.6% (10)
Ничья
16.4% (19)
ПСВ
75% (87)
Тотал 2.5
Больше
72.73% (80)
Меньше
27.27% (30)
Обе команды забьют
Да
82.73% (91)
Нет
17.27% (19)
Популярный счёт
1:2 ПСВ
49.1% (57)
1:1 Ничья
11.2% (13)
1:3 ПСВ
8.6% (10)
0:2 ПСВ
7.8% (9)
2:1 Штурм
5.2% (6)
0:1 ПСВ
5.2% (6)
2:2 Ничья
3.4% (4)
0:3 ПСВ
1.7% (2)
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