Тур: 3. Стадион: Меркур Арена. Главный судья: Йованович Срджан
0'
1:0
27' ГолБовинг Виллиам
1:1
32' ГолВеерман Йоэй
1:2
40' ГолДе Йонг Люк
2:2
58' ГолАффенгрубер Давид
Ход матча
27'
32'
1:1
40'
1:2
58'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 5
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
33 Владение мячом, % 67
Прогноз на матч от Liveresult
44
Данте
Амаду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Марич ЛукаВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Лекер ЙонасПолузащитник
- Нападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
7 Ланг НоаПолузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
-
26 Бабади ИсаакПолузащитник
-
14 Пепи РикардоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
История личных встреч
Штурм
ПСВ
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Бомбардиры внутри турнира
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бовинг Виллиам
|1
|0.5
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0.5
|Прасс Александр
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Йонг Люк
|3
|1.5
|Веерман Йоэй
|1
|0.5
|Сангаре Ибрахим
|1
|0.5
|Бабади Исаак
|1
|0.5
|Бакайоко Жоан
|0
|0
|Ланг Ноа
|0
|0
|Тезе Джордан
|0
|0
Карточки
Результаты матчей
Штурм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ПСВ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
4
Штурм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ПСВ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
4
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм
(16 матчей)
50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 поражений
Штурм - Аустрия Клагенфурт 0:0 ПСВ - Штурм 4:1 Штурм - ЛАСК 2:0 Аустрия Вена - Штурм 0:3
Страсбург - Штурм 3:0 САК Клагенфурт - Штурм 2:7 Штурм - Маккаби Петах-Тиква 0:2 Хайлигенкройц - Штурм 6:1 Штурм - Галатасарай 2:0 Халадаш - Штурм 1:1 Штурм - Арис Салоники 2:0 Штурм - Партизан 2:1 Штурм - ТСК 2:1 Штурм - Спартак Трнава 4:0 Белтинци - Штурм 7:3 Вайндорф Санкт-Анна-ам-Айген - Штурм 4:4
ПСВ
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
ПСВ - Утрехт 2:0 ПСВ - Штурм 4:1 Фейеноорд - ПСВ 0:1 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0
ПСВ - Эйндховен 3:1 Аугсбург - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Херенвен 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Волендам - ПСВ 2:3 ПСВ - Эксельсиор 4:0 Спакенбург - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Витесс - ПСВ 1:1 ПСВ - Камбюр 5:2
Результаты матчей
Штурм
ПСВ
Точный счет
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
4:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Штурм
ПСВ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Карабах
|Джиджа Редон
|5
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|3 (1)
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Шериф
|Талал Амин
|1 2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|Олимпия Любляна
|Доффо Агустин
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Штурм 2:2 ПСВ
Исход игры
Штурм
8.6% (10)
Ничья
16.4% (19)
ПСВ
75% (87)
Тотал 2.5
Больше
72.73% (80)
Меньше
27.27% (30)
Обе команды забьют
Да
82.73% (91)
Нет
17.27% (19)
Популярный счёт
1:2 ПСВ
49.1% (57)
1:1 Ничья
11.2% (13)
1:3 ПСВ
8.6% (10)
0:2 ПСВ
7.8% (9)
2:1 Штурм
5.2% (6)
0:1 ПСВ
5.2% (6)
2:2 Ничья
3.4% (4)
0:3 ПСВ
1.7% (2)
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