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  3. Лига чемпионов 2023-2024

Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Йованович Срджан
Штурм
1:3
Конец матча
ПСВ
0'
1:0
26' Гол
Бовинг Виллиам
1:1
32' Гол
Веерман Йоэй
1:2
39' Гол
Де Йонг Люк
70' Желтая карточка
Хирлендер Штефан
84' Желтая карточка
Вютрих Грегори
1:3
85' Пенальти
Пепи Рикардо
90' Желтая карточка
Серрано Хавьер
90'+6

Ход матча

26'
Бовинг Виллиам
(Прасс Александр)
1:0
32'
1:1
Веерман Йоэй
(Де Йонг Люк)
39'
1:2
Де Йонг Люк
(Тезе Джордан)
46'
 
Пепи Рикардо
Де Йонг Люк
59'
Влодарчик Шимон
Тейшейра Брайан
 
60'
 
Тиль Гус
Бакайоко Жоан
70'
Хирлендер Штефан
 
71'
Джонстон Макс
Газибегович Юсуф
 
71'
Серрано Хавьер
Горенц-Станкович Йон
 
71'
Хорват Томи
Китеишвили Отар
 
80'
Янтшер Якоб
Прасс Александр
 
84'
Вютрих Грегори
 
85'
1:3
Пепи Рикардо
86'
 
Самбо Шуранди
Тезе Джордан
86'
 
Бабади Исаак
Вертессен Йорбе
90'
Серрано Хавьер
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 8
  • 7 Угловые 7
  • 2 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
Прогнозы 116
Штурм 8.6% (10)
X 16.4% (19)
ПСВ 75% (87)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Схерпен
Кьелл
22
Газибегович
Юсуф
42
Аффенгрубер
Давид
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
4
Горенц-Станкович
Йон
25
Хирлендер
Штефан
8
Прасс
Александр
10
Китеишвили
Отар
15
Бовинг
Виллиам
17
Тейшейра
Брайан
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
30
Ван
Анхольт
Патрик
23
Веерман
Йоэй
6
Сангаре
Ибрахим
34
Сайбари
Исмаэль
11
Бакайоко
Жоан
9
Де
Йонг
Люк
32
Вертессен
Йорбе
Штурм
4-1-2-1-2
ПСВ
4-3-3

История личных встреч

Штурм
ПСВ

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
4:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Бомбардиры внутри турнира

Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бовинг Виллиам 1 0.5
Горенц-Станкович Йон 1 0.5
Прасс Александр 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 3 1.5
Веерман Йоэй 1 0.5
Сангаре Ибрахим 1 0.5
Бабади Исаак 1 0.5
Пепи Рикардо 1 (1) 0.5
Бакайоко Жоан 0 0
Ланг Ноа 0 0
Тезе Джордан 0 0

Карточки

Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хирлендер Штефан 1 0
Вютрих Грегори 1 0
Серрано Хавьер 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Штурм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ПСВ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Штурм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ПСВ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
4
Штурм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ПСВ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
7
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
1
50%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

7
2
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
3
43%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм
(16 матчей)
50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 поражений
Штурм - Аустрия Клагенфурт 0:0 ПСВ - Штурм 4:1 Штурм - ЛАСК 2:0 Аустрия Вена - Штурм 0:3
Страсбург - Штурм 3:0 САК Клагенфурт - Штурм 2:7 Штурм - Маккаби Петах-Тиква 0:2 Хайлигенкройц - Штурм 6:1 Штурм - Галатасарай 2:0 Халадаш - Штурм 1:1 Штурм - Арис Салоники 2:0 Штурм - Партизан 2:1 Штурм - ТСК 2:1 Штурм - Спартак Трнава 4:0 Белтинци - Штурм 7:3 Вайндорф Санкт-Анна-ам-Айген - Штурм 4:4
ПСВ
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
ПСВ - Утрехт 2:0 ПСВ - Штурм 4:1 Фейеноорд - ПСВ 0:1 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0
ПСВ - Эйндховен 3:1 Аугсбург - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Херенвен 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Волендам - ПСВ 2:3 ПСВ - Эксельсиор 4:0 Спакенбург - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Витесс - ПСВ 1:1 ПСВ - Камбюр 5:2

Результаты матчей

Штурм
ПСВ

Точный счет

1:3
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Штурм
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
ПСВ Де Йонг Люк 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Олимпия Любляна Доффо Агустин 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Де Йонг Люк уходит с поля. Рикардо Пепи выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Штурм 8.6% (10)
    X 16.4% (19)
    ПСВ 75% (87)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Штурм 1:3 ПСВ

    Исход игры
    Штурм
    8.6% (10)
    Ничья
    16.4% (19)
    ПСВ
    75% (87)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.73% (80)
    Меньше
    27.27% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    82.73% (91)
    Нет
    17.27% (19)
    Популярный счёт
    1:2 ПСВ
    49.1% (57)
    1:1 Ничья
    11.2% (13)
    1:3 ПСВ
    8.6% (10)
    0:2 ПСВ
    7.8% (9)
    2:1 Штурм
    5.2% (6)
    0:1 ПСВ
    5.2% (6)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    0:3 ПСВ
    1.7% (2)
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