Тур: 3. Стадион: Муниципальный стадион Ароки.
0'
28
Эшгаю
Тьягу
44
Галович
Нино
6
Куарежма
10
Джейсон
13
Кроне
Свенн
22
Симба
Мунга
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
-
44 Галович НиноЗащитник
- Защитник
-
6 КуарежмаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ДжейсонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
89 Сантуш ПедруПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Яу МозесПолузащитник
-
30 Букия АндреПолузащитник
- Нападающий
-
11 Пуче МигельНападающий
-
-
26 Weverson2
-
Главный тренер: Рамуш Даниэл
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
-
22 Симба МунгаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
45 Jakob Tveit
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
Результаты последних матчей
Арока
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Арока - Морейренсе 0:0 Арока - Риу Аве 2:0 Арока - Анадия 2:1 Арока - Трофенсе 2:1
Арока - Брага-2 0:0 Арока - Боавишта 3:0 Портимоненсе - Арока 0:2 Арока - Шавиш 1:0 Эшторил - Арока 2:0 Арока - Порту 0:1 Риу Аве - Арока 1:0 Арока - Визела 1:0 Спортинг Л - Арока 1:1 Арока - Маритиму 1:0 Фамаликан - Арока 0:1 Арока - Пасуш де Феррейра 1:1 Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Боавишта - Арока 0:0 Арока - Каза Пиа 2:0 Брага - Арока 2:0
Бранн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Хам-Кам - Бранн 0:2 Бранн - Викинг 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0
Волеренга - Бранн 3:2 Молде - Бранн 2:0 Бранн - Хам-Кам 2:1 Браттвог - Бранн 1:7 Викинг - Бранн 3:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Фьора - Бранн 1:8 Бранн - Русенборг 3:1 Фрейа - Бранн 0:5 Бранн - Лиллестрём 2:0 Бранн - Стабек 4:1 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Русенборг - Бранн 0:2
Будет доступно позже.
|Гент
|Кейперс Уго
|6 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|5 (1)
|Гент
|Орбан Гифт
|4
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Крузейдерс
|Хитли Пол
|1 2
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|3
|АПОЭЛ
|Креспо Хосе
|3
Прогнозы на матч Арока 0:0 Бранн
Исход игры
Арока
69.4% (75)
Ничья
23.1% (25)
Бранн
7.4% (8)
Тотал 2.5
Больше
33.96% (36)
Меньше
66.04% (70)
Обе команды забьют
Да
53.77% (57)
Нет
46.23% (49)
Популярный счёт
1:0 Арока
34.3% (37)
2:1 Арока
26.9% (29)
1:1 Ничья
19.4% (21)
2:0 Арока
6.5% (7)
1:2 Бранн
3.7% (4)
0:0 Ничья
2.8% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!