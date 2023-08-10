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Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Арока
0:0
Первый тайм: 5'
Бранн
0'
Прогнозы 107
Арока 68.2% (73)
X 23.4% (25)
Бранн 8.4% (9)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арока
Ничья
Бранн
2.65
3.45
2.75
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Ignacio
De
Arruabarrena
28
Эшгаю
Тьягу
44
Галович
Нино
3
Опоку
Джером
6
Куарежма
2
Силла
Морлей
8
Куасси
Эбуэ
5
Симау
Давид
10
Джейсон
19
Мухика
Рафаэль
23
Гонсалес
Кристо
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
22
Симба
Мунга
3
Кнудсен
Фредрик
21
Кристиансен
Рубен
18
Картум
Сандер
Эрик
19
Нильсен
Сиверт
8
Хорн
Майер
10
Frederik
Boersting
11
Финне
Бор
9
Кастро
Никлас
Арока
4-4-2
Бранн
4-3-3

Результаты последних матчей

Арока
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Арока - Морейренсе 0:0 Арока - Риу Аве 2:0 Арока - Анадия 2:1 Арока - Трофенсе 2:1
Арока - Брага-2 0:0 Арока - Боавишта 3:0 Портимоненсе - Арока 0:2 Арока - Шавиш 1:0 Эшторил - Арока 2:0 Арока - Порту 0:1 Риу Аве - Арока 1:0 Арока - Визела 1:0 Спортинг Л - Арока 1:1 Арока - Маритиму 1:0 Фамаликан - Арока 0:1 Арока - Пасуш де Феррейра 1:1 Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Боавишта - Арока 0:0 Арока - Каза Пиа 2:0 Брага - Арока 2:0
Бранн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Хам-Кам - Бранн 0:2 Бранн - Викинг 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0
Волеренга - Бранн 3:2 Молде - Бранн 2:0 Бранн - Хам-Кам 2:1 Браттвог - Бранн 1:7 Викинг - Бранн 3:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Фьора - Бранн 1:8 Бранн - Русенборг 3:1 Фрейа - Бранн 0:5 Бранн - Лиллестрём 2:0 Бранн - Стабек 4:1 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Русенборг - Бранн 0:2

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 6 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 5 (1)
Гент Орбан Гифт 4
Шкупи Сепас Реналдо 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Дерри Сити Конноли Марк 3
АПОЭЛ Креспо Хосе 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Arouca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 34.3% пользователей.
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Прогнозы 107
Арока 68.2% (73)
X 23.4% (25)
Бранн 8.4% (9)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арока
Ничья
Бранн
2.65
3.45
2.75
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Арока 0:0 Бранн онлайн

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Прогнозы на матч Арока 0:0 Бранн

Исход игры
Арока
69.4% (75)
Ничья
23.1% (25)
Бранн
7.4% (8)
Тотал 2.5
Больше
33.96% (36)
Меньше
66.04% (70)
Обе команды забьют
Да
53.77% (57)
Нет
46.23% (49)
Популярный счёт
1:0 Арока
34.3% (37)
2:1 Арока
26.9% (29)
1:1 Ничья
19.4% (21)
2:0 Арока
6.5% (7)
1:2 Бранн
3.7% (4)
0:0 Ничья
2.8% (3)
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