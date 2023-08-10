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Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Арока
2:1
Конец матча
Бранн
0'
1:0
23' Гол
Мухика Рафаэль
64' Желтая карточка
Галович Нино
71' Желтая карточка
Варминг Магнус
2:0
74' Гол
Гонсалес Кристо
2:1
80' Гол
Варминг Магнус
81' Желтая карточка
Педерсен Торе
85' Желтая карточка
Бускетс Ориоль
90'+9

Ход матча

23'
Мухика Рафаэль
(Гонсалес Кристо)
1:0
46'
 
Педерсен Торе
Симба Мунга
61'
 
Варминг Магнус
Кастро Никлас
64'
Галович Нино
 
71'
 
Варминг Магнус
74'
Гонсалес Кристо
(Мухика Рафаэль)
2:0
74'
Букия Андре
Силла Морлей
 
77'
 
Матисен Ульрик
Frederik Boersting
77'
 
Йенсен Вассберг Никлас
Картум Сандер Эрик
80'
2:1
Варминг Магнус
(Хорн Майер)
81'
 
Педерсен Торе
81'
Бускетс Ориоль
Куасси Эбуэ
 
81'
Пуче Мигель
Гонсалес Кристо
 
85'
Бускетс Ориоль
 
90'
 
Селанн-Хеггебе Эуне
Хорн Майер

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 20
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Прогнозы 110
Арока 70% (77)
X 22.7% (25)
Бранн 7.3% (8)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Ignacio
De
Arruabarrena
28
Эшгаю
Тьягу
44
Галович
Нино
3
Опоку
Джером
6
Куарежма
2
Силла
Морлей
8
Куасси
Эбуэ
5
Симау
Давид
10
Джейсон
19
Мухика
Рафаэль
23
Гонсалес
Кристо
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
22
Симба
Мунга
3
Кнудсен
Фредрик
21
Кристиансен
Рубен
18
Картум
Сандер
Эрик
19
Нильсен
Сиверт
8
Хорн
Майер
10
Frederik
Boersting
11
Финне
Бор
9
Кастро
Никлас
Арока
4-4-2
Бранн
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Кристо 1 1
Мухика Рафаэль 1 1
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варминг Магнус 1 1
Хорн Майер 0 0

Карточки

Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галович Нино 1 0
Бускетс Ориоль 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Торе 1 0
Варминг Магнус 1 0

Результаты матчей

Арока
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бранн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Арока
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бранн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арока
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Арока - Морейренсе 0:0 Арока - Риу Аве 2:0 Арока - Анадия 2:1 Арока - Трофенсе 2:1
Арока - Брага-2 0:0 Арока - Боавишта 3:0 Портимоненсе - Арока 0:2 Арока - Шавиш 1:0 Эшторил - Арока 2:0 Арока - Порту 0:1 Риу Аве - Арока 1:0 Арока - Визела 1:0 Спортинг Л - Арока 1:1 Арока - Маритиму 1:0 Фамаликан - Арока 0:1 Арока - Пасуш де Феррейра 1:1 Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Боавишта - Арока 0:0 Арока - Каза Пиа 2:0 Брага - Арока 2:0
Бранн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Хам-Кам - Бранн 0:2 Бранн - Викинг 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0
Волеренга - Бранн 3:2 Молде - Бранн 2:0 Бранн - Хам-Кам 2:1 Браттвог - Бранн 1:7 Викинг - Бранн 3:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Фьора - Бранн 1:8 Бранн - Русенборг 3:1 Фрейа - Бранн 0:5 Бранн - Лиллестрём 2:0 Бранн - Стабек 4:1 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Русенборг - Бранн 0:2

Результаты матчей

Арока
Бранн

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Арока
Бранн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 6 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 5 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 4 (2)
Гент Орбан Гифт 4
Весь список

Топ нарушителей
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Дерри Сити Конноли Марк 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 23'
      Гонсалес Кристо сделал результативную передачу.
    • 23'
      Г О О О О Л - Мухика Рафаэль бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Arouca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Арока 70% (77)
    X 22.7% (25)
    Бранн 7.3% (8)
    Все прогнозы
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Арока 2:1 Бранн онлайн

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    Прогнозы на матч Арока 2:1 Бранн

    Исход игры
    Арока
    70% (77)
    Ничья
    22.7% (25)
    Бранн
    7.3% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.26% (37)
    Меньше
    65.74% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    53.7% (58)
    Нет
    46.3% (50)
    Популярный счёт
    1:0 Арока
    34.5% (38)
    2:1 Арока
    27.3% (30)
    1:1 Ничья
    19.1% (21)
    2:0 Арока
    6.4% (7)
    1:2 Бранн
    3.6% (4)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
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