Тур: 3. Стадион: Муниципальный стадион Ароки.
0'
1:0
23' ГолМухика Рафаэль
64' Желтая карточкаГалович Нино
71' Желтая карточкаВарминг Магнус
2:0
74' ГолГонсалес Кристо
2:1
80' ГолВарминг Магнус
81' Желтая карточкаПедерсен Торе
85' Желтая карточкаБускетс Ориоль
90'+9
Ход матча
23'
64'
71'
74'
80'
2:1
81'
85'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 7
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
28
Эшгаю
Тьягу
44
Галович
Нино
6
Куарежма
10
Джейсон
13
Кроне
Свенн
22
Симба
Мунга
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
-
44 Галович НиноЗащитник
- Защитник
-
6 КуарежмаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ДжейсонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
89 Сантуш ПедруПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Яу МозесПолузащитник
-
30 Букия АндреПолузащитник
- Нападающий
-
11 Пуче МигельНападающий
-
-
26 Weverson2
-
Главный тренер: Рамуш Даниэл
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
-
22 Симба МунгаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
45 Jakob Tveit
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
Бомбардиры внутри турнира
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Кристо
|1
|1
|Мухика Рафаэль
|1
|1
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варминг Магнус
|1
|1
|Хорн Майер
|0
|0
Карточки
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галович Нино
|1
|0
|Бускетс Ориоль
|1
|0
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педерсен Торе
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
Результаты матчей
Арока
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бранн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Арока
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бранн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Арока
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Арока - Морейренсе 0:0 Арока - Риу Аве 2:0 Арока - Анадия 2:1 Арока - Трофенсе 2:1
Арока - Брага-2 0:0 Арока - Боавишта 3:0 Портимоненсе - Арока 0:2 Арока - Шавиш 1:0 Эшторил - Арока 2:0 Арока - Порту 0:1 Риу Аве - Арока 1:0 Арока - Визела 1:0 Спортинг Л - Арока 1:1 Арока - Маритиму 1:0 Фамаликан - Арока 0:1 Арока - Пасуш де Феррейра 1:1 Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Боавишта - Арока 0:0 Арока - Каза Пиа 2:0 Брага - Арока 2:0
Бранн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Хам-Кам - Бранн 0:2 Бранн - Викинг 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0
Волеренга - Бранн 3:2 Молде - Бранн 2:0 Бранн - Хам-Кам 2:1 Браттвог - Бранн 1:7 Викинг - Бранн 3:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Фьора - Бранн 1:8 Бранн - Русенборг 3:1 Фрейа - Бранн 0:5 Бранн - Лиллестрём 2:0 Бранн - Стабек 4:1 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Русенборг - Бранн 0:2
Результаты матчей
Арока
Бранн
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Арока
Бранн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Гент
|Кейперс Уго
|6 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|5 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|4 (2)
|Гент
|Орбан Гифт
|4
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|Крузейдерс
|Хитли Пол
|1 2
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|3
Прогнозы на матч Арока 2:1 Бранн
Исход игры
Арока
70% (77)
Ничья
22.7% (25)
Бранн
7.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
34.26% (37)
Меньше
65.74% (71)
Обе команды забьют
Да
53.7% (58)
Нет
46.3% (50)
Популярный счёт
1:0 Арока
34.5% (38)
2:1 Арока
27.3% (30)
1:1 Ничья
19.1% (21)
2:0 Арока
6.4% (7)
1:2 Бранн
3.6% (4)
0:0 Ничья
2.7% (3)
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