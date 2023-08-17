Тур: 3. Стадион: Бранн.
0'
1:0
6' ГолХорн Майер
27' Желтая карточкаГалович Нино
38' Желтая карточкаПедерсен Торе
2:0
42' ГолКнудсен Фредрик
3:0
45' ГолФинне Бор
50' Желтая карточкаКроне Свенн
57' Желтая карточкаСимау Давид
3:1
57' ГолСилла Морлей
64' Желтая карточкаКнудсен Фредрик
90' Вторая желтая карточкаГалович Нино
90' Желтая карточкаIgnacio De Arruabarrena
90' Желтая карточкаСантуш Педру
90'+7
Ход матча
6'
1:0
27'
38'
42'
45'
3:0
50'
57'
57'
3:1
58'
64'
82'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 5
-
7 Угловые 5
-
5 Офсайды 0
-
20 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
42 Владение мячом, % 58
13
Кроне
Свенн
11
Финне
Бор
28
Эшгаю
Тьягу
44
Галович
Нино
6
Куарежма
10
Джейсон
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Симба МунгаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
-
44 Галович НиноЗащитник
- Защитник
-
6 КуарежмаЗащитник
-
10 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
89 Сантуш ПедруПолузащитник
-
30 Букия АндреПолузащитник
-
17 Яу МозесПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Пуче МигельНападающий
- Нападающий
-
26 Weverson2
-
-
Главный тренер: Рамуш Даниэл
История личных встреч
Бранн
Арока
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хорн Майер
|1
|0.5
|Варминг Магнус
|1
|0.5
|Финне Бор
|1
|0.5
|Кнудсен Фредрик
|1
|0.5
|Кастро Никлас
|0
|0
|Картум Сандер Эрик
|0
|0
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Кристо
|1
|0.5
|Мухика Рафаэль
|1
|0.5
|Силла Морлей
|1
|0.5
Карточки
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педерсен Торе
|2
|0
|Кроне Свенн
|1
|0
|Кнудсен Фредрик
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галович Нино
|2
|1
|Симау Давид
|1
|0
|Сантуш Педру
|1
|0
|Ignacio De Arruabarrena
|1
|0
|Бускетс Ориоль
|1
|0
Результаты матчей
Бранн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Арока
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Бранн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Арока
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Бранн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Арока
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
3
Голы по времени матча
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Бранн
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Арока - Бранн 2:1 Хам-Кам - Бранн 0:2 Бранн - Викинг 0:2 Тромсё - Бранн 3:1
Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Волеренга - Бранн 3:2 Молде - Бранн 2:0 Бранн - Хам-Кам 2:1 Браттвог - Бранн 1:7 Викинг - Бранн 3:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Фьора - Бранн 1:8 Бранн - Русенборг 3:1 Фрейа - Бранн 0:5 Бранн - Лиллестрём 2:0 Бранн - Стабек 4:1 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Бранн - Саннефьёрд 0:0
Арока
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Арока - Эшторил 4:3 Арока - Бранн 2:1 Арока - Морейренсе 0:0 Арока - Риу Аве 2:0
Арока - Анадия 2:1 Арока - Трофенсе 2:1 Арока - Брага-2 0:0 Арока - Боавишта 3:0 Портимоненсе - Арока 0:2 Арока - Шавиш 1:0 Эшторил - Арока 2:0 Арока - Порту 0:1 Риу Аве - Арока 1:0 Арока - Визела 1:0 Спортинг Л - Арока 1:1 Арока - Маритиму 1:0 Фамаликан - Арока 0:1 Арока - Пасуш де Феррейра 1:1 Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Боавишта - Арока 0:0
Результаты матчей
Бранн
Арока
Точный счет
3:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Бранн
Арока
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|5 (3)
|Партизани
|Кара Теди
|4 (1)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
|Спартак Трнава
|Горосито Николас
|1 2
|Арока
|Галович Нино
|1 2
Прогнозы на матч Бранн 3:1 Арока
Исход игры
Бранн
55.8% (63)
Ничья
31% (35)
Арока
13.3% (15)
Тотал 2.5
Больше
39.64% (44)
Меньше
60.36% (67)
Обе команды забьют
Да
68.47% (76)
Нет
31.53% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.2% (33)
2:1 Бранн
28.3% (32)
1:0 Бранн
18.6% (21)
1:2 Арока
6.2% (7)
2:0 Бранн
4.4% (5)
0:1 Арока
4.4% (5)
0:2 Арока
1.8% (2)
3:1 Бранн
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!