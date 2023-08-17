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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Бранн
3:1
Конец матча
Арока
0'
1:0
6' Гол
Хорн Майер
27' Желтая карточка
Галович Нино
38' Желтая карточка
Педерсен Торе
2:0
42' Гол
Кнудсен Фредрик
3:0
45' Гол
Финне Бор
50' Желтая карточка
Кроне Свенн
57' Желтая карточка
Симау Давид
3:1
57' Гол
Силла Морлей
64' Желтая карточка
Кнудсен Фредрик
90' Вторая желтая карточка
Галович Нино
90' Желтая карточка
Ignacio De Arruabarrena
90' Желтая карточка
Сантуш Педру
90'+7

Ход матча

6'
Хорн Майер
(Варминг Магнус)
1:0
27'
 
Галович Нино
38'
Педерсен Торе
 
42'
Кнудсен Фредрик
(Картум Сандер Эрик)
2:0
45'
Frederik Boersting
Варминг Магнус
 
45'
Финне Бор
(Кастро Никлас)
3:0
50'
Кроне Свенн
 
57'
 
Симау Давид
57'
3:1
Силла Морлей
58'
 
Пуче Мигель
Джейсон
58'
 
Сантуш Педру
Бускетс Ориоль
64'
Кнудсен Фредрик
 
68'
Матисен Ульрик
Картум Сандер Эрик
 
68'
Селанн-Хеггебе Эуне
Кастро Никлас
 
82'
Симба Мунга
Финне Бор
 
83'
 
Лаваль Юсуф
Симау Давид
83'
 
Weverson2
Куарежма
90'
 
Куасси Эбуэ
Силла Морлей
90'
 
Галович Нино
90'
 
Ignacio De Arruabarrena
90'
 
Сантуш Педру

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 5
  • 5 Офсайды 0
  • 20 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 42 Владение мячом, % 58
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Бранн 55.8% (63)
X 31% (35)
Арока 13.3% (15)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
3
Кнудсен
Фредрик
21
Кристиансен
Рубен
23
Педерсен
Торе
19
Нильсен
Сиверт
8
Хорн
Майер
18
Картум
Сандер
Эрик
7
Варминг
Магнус
11
Финне
Бор
9
Кастро
Никлас
12
Ignacio
De
Arruabarrena
28
Эшгаю
Тьягу
44
Галович
Нино
3
Опоку
Джером
6
Куарежма
10
Джейсон
14
Бускетс
Ориоль
5
Симау
Давид
2
Силла
Морлей
19
Мухика
Рафаэль
23
Гонсалес
Кристо
Бранн
4-1-2-3
Арока
4-4-2

История личных встреч

Бранн
Арока

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хорн Майер 1 0.5
Варминг Магнус 1 0.5
Финне Бор 1 0.5
Кнудсен Фредрик 1 0.5
Кастро Никлас 0 0
Картум Сандер Эрик 0 0
Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Кристо 1 0.5
Мухика Рафаэль 1 0.5
Силла Морлей 1 0.5

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Торе 2 0
Кроне Свенн 1 0
Кнудсен Фредрик 1 0
Варминг Магнус 1 0
Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галович Нино 2 1
Симау Давид 1 0
Сантуш Педру 1 0
Ignacio De Arruabarrena 1 0
Бускетс Ориоль 1 0

Результаты матчей

Бранн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Арока
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Бранн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Арока
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Бранн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Арока
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Арока - Бранн 2:1 Хам-Кам - Бранн 0:2 Бранн - Викинг 0:2 Тромсё - Бранн 3:1
Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Волеренга - Бранн 3:2 Молде - Бранн 2:0 Бранн - Хам-Кам 2:1 Браттвог - Бранн 1:7 Викинг - Бранн 3:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Фьора - Бранн 1:8 Бранн - Русенборг 3:1 Фрейа - Бранн 0:5 Бранн - Лиллестрём 2:0 Бранн - Стабек 4:1 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Бранн - Саннефьёрд 0:0
Арока
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Арока - Эшторил 4:3 Арока - Бранн 2:1 Арока - Морейренсе 0:0 Арока - Риу Аве 2:0
Арока - Анадия 2:1 Арока - Трофенсе 2:1 Арока - Брага-2 0:0 Арока - Боавишта 3:0 Портимоненсе - Арока 0:2 Арока - Шавиш 1:0 Эшторил - Арока 2:0 Арока - Порту 0:1 Риу Аве - Арока 1:0 Арока - Визела 1:0 Спортинг Л - Арока 1:1 Арока - Маритиму 1:0 Фамаликан - Арока 0:1 Арока - Пасуш де Феррейра 1:1 Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Боавишта - Арока 0:0

Результаты матчей

Бранн
Арока

Точный счет

3:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Бранн
Арока

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 5 (3)
Партизани Кара Теди 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Спартак Трнава Горосито Николас 1 2
Арока Галович Нино 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 50'
      Кроне Свенн получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
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    Прогнозы 113
    Бранн 55.8% (63)
    X 31% (35)
    Арока 13.3% (15)
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    Прогнозы на матч Бранн 3:1 Арока

    Исход игры
    Бранн
    55.8% (63)
    Ничья
    31% (35)
    Арока
    13.3% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.64% (44)
    Меньше
    60.36% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    68.47% (76)
    Нет
    31.53% (35)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.2% (33)
    2:1 Бранн
    28.3% (32)
    1:0 Бранн
    18.6% (21)
    1:2 Арока
    6.2% (7)
    2:0 Бранн
    4.4% (5)
    0:1 Арока
    4.4% (5)
    0:2 Арока
    1.8% (2)
    3:1 Бранн
    1.8% (2)
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