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Ювентус
 
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Милан
Прогнозы 130
Ювентус 43.1% (56)
X 33.1% (43)
Милан 23.8% (31)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
Милан
2.90
3.75
2.59
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Щесны
Войцех
3
Бремер
Глейсон
4
Гатти
Федерико
6
Данило
Ларанжера
16
Маккенни
Уэстон
5
Локателли
Мануэль
20
Миретти
Фабио
18
Кин
Мойзе
22
_Weah
T.
27
_Cambiaso
A.
7
_Chiesa
F.
23
Пинсольо
Карло
94
_Daffara
G.
12
Алекс
Сандро
95
Хуйсен
Дин
24
Ругани
Даниэле
98
Барренечеа
Энцо
96
Боэнде
Джозеф
Нонге
30
Соуле
Матиас
45
_De
Winter
K.
43
_Iling
Junior
S.
17
_Kostic
F.
99
_Milik
A.
41
_Nicolussi
H.
97
_Yildiz
K.
16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
28
Тиав
Малик
23
Томори
Фикайо
19
Эрнандес
Тео
33
Крунич
Раде
14
Рейндерс
Тиджани
8
Лофтус-Чик
Рубен
10
Леау
Рафаэл
11
Пулишич
Кристиан
9
Жиру
Оливье
57
Спортьелло
Марко
83
Миранте
Антонио
95
Бартезаги
Давиде
25
Флоренци
Алессандро
82
Симич
Ян-Карло
7
Адли
Ясин
90
Де
Кетеларе
Шарль
32
Побега
Томмазо
56
Салемакерс
Алексис
29
Коломбо
Лоренцо
18
Ромеро
Лука
70
Траоре
Чака
85
_Zeroli
K.
Ювентус
Милан

История личных встреч

Ювентус
Милан

31 матч

90.3%
9.7%
3.5527136788005E-15%
28 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.7%
48.4%
12.9%
12 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

80.6%
16.1%
3.3%
25 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 12 побед

51 матч

54.9%
15.7%
29.4%
28 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

23.5%
56.9%
19.6%
12 побед 29 ничьих 10 побед

Второй тайм

49%
27.5%
23.5%
25 побед 14 ничьих 12 побед

История матчей

СA
0:1
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
0:3
СA
1:3
СA
4:2
К
0:0
К
1:1
СA
1:0
СA
2:1
С
1:0
СA
0:2
К
4:0
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:1
К
2:1
С
1:1
СA
1:0
К
0:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
3:1
СA
0:1
СA
0:2
СA
3:2
0:0
СA
1:0
К
2:1
СA
1:0
СБ
2:3
1:0
К
2:2
СA
1:1
К
1:2
СA
2:0
ТМС
2:1
СA
0:1
СA
1:2
ТМС
4:5
ТМС
1:1
СA
3:0
СA
0:3
ТМС
1:1
ТМС
2:0
СA
1:1
СA
4:2
ТМС
4:1
СA
3:2
СA
0:0

Голы

Всего голов

41
34

Голов в среднем за матч

1.64
1.31

Среднее время на гол

54
68

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

1.23
0.96

Среднее время на гол

73
93

Всего голов

73
58

Голов в среднем за матч

1.43
1.14

Тотал матчей

2.5
47
Больше 92%
Меньше 8%
4
36
Больше 71%
Меньше 29%
15
23
Больше 45%
Меньше 55%
28
12
Больше 24%
Меньше 76%
39
7
Больше 14%
Меньше 86%
44
3
Больше 6%
Меньше 94%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
50

Среднее время на гол

62
79

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Удинезе - Ювентус 0:1 Ювентус - Милан 0:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Севилья - Ювентус 2:1
Ювентус - Кремонезе 2:0 Ювентус - Севилья 1:1 Аталанта - Ювентус 0:2 Ювентус - Лечче 2:1 Болонья - Ювентус 1:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Наполи 0:1 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Сассуоло - Ювентус 1:0 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Верона 1:0 Интер Милан - Ювентус 0:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Ювентус - Сампдория 4:2
Милан
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Реал Мадрид - Милан 3:2 Милан - Лумеццане 7:0 Милан - Верона 3:1 Ювентус - Милан 0:1
Милан - Сампдория 5:1 Интер Милан - Милан 1:0 Специя - Милан 2:0 Милан - Интер Милан 0:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Рома - Милан 1:1 Милан - Лечче 2:0 Наполи - Милан 1:1 Болонья - Милан 1:1 Милан - Наполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Наполи - Милан 0:4 Удинезе - Милан 3:1 Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 июля 2023, осталось 19 минут.



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    • Прогнозы 130
    Ювентус 43.1% (56)
    X 33.1% (43)
    Милан 23.8% (31)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Милан
    2.90
    3.75
    2.59
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ювентус - Милан

    Исход игры
    Ювентус
    43.5% (57)
    Ничья
    32.8% (43)
    Милан
    23.7% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.19% (62)
    Меньше
    39.81% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    89.32% (92)
    Нет
    10.68% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    22.9% (30)
    2:1 Ювентус
    22.9% (30)
    1:2 Милан
    9.9% (13)
    2:2 Ничья
    7.6% (10)
    1:0 Ювентус
    6.1% (8)
    3:2 Ювентус
    3.8% (5)
    0:1 Милан
    1.5% (2)
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    Милан
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