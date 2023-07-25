История личных встреч
Ювентус
Милан
31 матч
90.3%
9.7%
3.5527136788005E-15%
28 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.7%
48.4%
12.9%
12 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
80.6%
16.1%
3.3%
25 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 12 побед
51 матч
54.9%
15.7%
29.4%
28 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
23.5%
56.9%
19.6%
12 побед 29 ничьих 10 побед
Второй тайм
49%
27.5%
23.5%
25 побед 14 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
34
Голов в среднем за матч
1.64
1.31
Среднее время на гол
54
68
Всего голов
32
24
Голов в среднем за матч
1.23
0.96
Среднее время на гол
73
93
Всего голов
73
58
Голов в среднем за матч
1.43
1.14
Тотал матчей
2.5
47
Больше 92%
Меньше 8%
4
36
Больше 71%
Меньше 29%
15
23
Больше 45%
Меньше 55%
28
12
Больше 24%
Меньше 76%
39
7
Больше 14%
Меньше 86%
44
3
Больше 6%
Меньше 94%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
Среднее время на гол
62
79
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Удинезе - Ювентус 0:1 Ювентус - Милан 0:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Севилья - Ювентус 2:1
Ювентус - Кремонезе 2:0 Ювентус - Севилья 1:1 Аталанта - Ювентус 0:2 Ювентус - Лечче 2:1 Болонья - Ювентус 1:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Наполи 0:1 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Сассуоло - Ювентус 1:0 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Верона 1:0 Интер Милан - Ювентус 0:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Ювентус - Сампдория 4:2
Милан
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Реал Мадрид - Милан 3:2 Милан - Лумеццане 7:0 Милан - Верона 3:1 Ювентус - Милан 0:1
Милан - Сампдория 5:1 Интер Милан - Милан 1:0 Специя - Милан 2:0 Милан - Интер Милан 0:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Рома - Милан 1:1 Милан - Лечче 2:0 Наполи - Милан 1:1 Болонья - Милан 1:1 Милан - Наполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Наполи - Милан 0:4 Удинезе - Милан 3:1 Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0
Прогнозы на матч Ювентус - Милан
Исход игры
Ювентус
0% (0)
Ничья
50% (1)
Милан
50% (1)
Тотал 2.5
Больше
50% (1)
Меньше
50% (1)
Обе команды забьют
Да
100% (2)
Нет
0% (0)
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