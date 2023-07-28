Стадион: Янмар Нагаи (Осака). Главный судья: Танимото Рё
3:2
Конец матча
Ход матча
17'
1:0
22'
1:1
47'
49'
2:1
60'
67'
2:2
79'
2:3
82'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
16 Удары по воротам 10
-
6 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
44
Экитике
Уго
24
Торими
Коджи
22
Йонич
Матей
27
Капиксаба
11
Кру
Йорди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Экитике УгоНападающий
- Запасные игроки
-
50 Муке ЛуиВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Нхага СерифЗащитник
- Защитник
-
10 НеймарПолузащитник
-
28 Солер КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бернат ХуанПолузащитник
-
27 Н'Дур ШерПолузащитник
-
38 Мбаппе ЭйтанПолузащитник
-
19 Кан-Ин ЛиПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Хусни ИлиесНападающий
-
43 Ноа ЛеминаНападающий
-
Главный тренер: Энрике Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Торими КоджиЗащитник
-
22 Йонич МатейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 КапиксабаПолузащитник
-
11 Кру ЙордиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Маки КохейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Майкума СейяЗащитник
- Полузащитник
-
26 Араи ХарукиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Китано СотаНападающий
-
35 Ватанабэ РоНападающий
-
45 Окуда Хаято
-
Главный тренер: Когику Акио
Результаты последних матчей
Серезо Осака
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 ПСЖ - Гавр 2:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Страсбург - ПСЖ 1:1
Осер - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Аяччо 5:0 Труа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Лорьян 1:3 Анже - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Ланс 3:1 Ницца - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Лион 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Брест - ПСЖ 1:2 Бавария - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Нант 4:2 Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Лилль 4:3 ПСЖ - Бавария 0:1 Монако - ПСЖ 3:1
ПСЖ
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Серезо Осака - Урава Редс 2:0 Серезо Осака - Омия Ардидзя 3:1 Саган Тосу - Серезо Осака 2:1 Серезо Осака - Ависпа Фукуока 0:1
Хоккайдо Консадоле Саппоро - Серезо Осака 1:4 Серезо Осака - Гамба Осака 0:1 Серезо Осака - Виссел Кобе 2:1 Серезо Осака - Ченто Куоре Харима 5:0 Нагоя Грампус - Серезо Осака 3:1 Серезо Осака - Йокогама 2:0 Токио - Серезо Осака 0:0 Сенан Бельмаре - Серезо Осака 0:2 Киото Санга - Серезо Осака 0:1 Серезо Осака - Касима Антлерс 0:1 Гамба Осака - Серезо Осака 1:2 Серезо Осака - Санфречче Хиросима 0:1 Серезо Осака - Касива Рейсол 1:0 Серезо Осака - Киото Санга 0:2 Токио - Серезо Осака 1:2 Серезо Осака - Хоккайдо Консадоле Саппоро 2:3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Серезо Осака 3:2 ПСЖ
Исход игры
Серезо Осака
90.9% (120)
Ничья
2.3% (3)
ПСЖ
6.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
64.76% (68)
Меньше
35.24% (37)
Обе команды забьют
Да
48.57% (51)
Нет
51.43% (54)
Популярный счёт
2:0 Серезо Осака
25.8% (34)
3:1 Серезо Осака
14.4% (19)
2:1 Серезо Осака
12.9% (17)
3:0 Серезо Осака
9.8% (13)
4:1 Серезо Осака
5.3% (7)
1:0 Серезо Осака
2.3% (3)
1:2 ПСЖ
1.5% (2)
5:0 Серезо Осака
1.5% (2)
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