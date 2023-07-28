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Стадион: . Главный судья: Танимото Рё
Серезо Осака
3:2
Конец матча
ПСЖ

Ход матча

17'
Экитике Уго
(Заир-Эмери Уоррен)
1:0
22'
1:1
Кру Йорди
45'
 
Кагава Синдзи
Сузуки Токума
46'
 
Симидзу Кэисукэ
Янг Хан Бин
46'
 
Окуда Хаято
Мацуда Рику
46'
 
Фунаки Какеру
Яманака Рёсуке
46'
 
Майкума Сейя
Кру Йорди
46'
 
Ишиватари Нельсон
Кида Хината
47'
 
Ямасита Тацуя
Торими Коджи
47'
 
Синдо Рёсуке
Йонич Матей
47'
 
Араи Харуки
Капиксаба
47'
Нхага Сериф
Кюрзава Левен
 
47'
Солер Карлос
Асенсио Марко
 
48'
 
Китано Сота
Уэдзе Сатоки
49'
Витинья Витор
(Экитике Уго)
2:1
55'
Хакими Ашраф
Маркиньос
 
60'
 
Ватанабэ Ро
Сеара Лео
64'
Верратти Марко
Угарте Мануэль
 
64'
Н'Дур Шер
Витинья Витор
 
64'
Эрнандес Луис
Данилу Перейра
 
64'
Ноа Лемина
Заир-Эмери Уоррен
 
64'
Фабиан Руис
Экитике Уго
 
67'
2:2
Китано Сота
(Ватанабэ Ро)
79'
2:3
Кагава Синдзи
(Араи Харуки)
82'
Эрнандес Луис
 

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 16 Удары по воротам 10
  • 6 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогнозы 132
Серезо Осака 90.9% (120)
X 2.3% (3)
ПСЖ 6.8% (9)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Доннарумма
Джанлуиджи
15
Данилу
Перейра
5
Маркиньос
37
Шкриньяр
Милан
32
Кюрзава
Левен
17
Витинья
Витор
35
Гарби
Исмаэль
33
Заир-Эмери
Уоррен
4
Угарте
Мануэль
11
Асенсио
Марко
44
Экитике
Уго
1
Янг
Хан
Бин
6
Яманака
Рёсуке
24
Торими
Коджи
22
Йонич
Матей
2
Мацуда
Рику
5
Кида
Хината
17
Сузуки
Токума
7
Уэдзе
Сатоки
27
Капиксаба
11
Кру
Йорди
9
Сеара
Лео
Серезо Осака
ПСЖ

Результаты последних матчей

Серезо Осака
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 ПСЖ - Гавр 2:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Страсбург - ПСЖ 1:1
Осер - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Аяччо 5:0 Труа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Лорьян 1:3 Анже - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Ланс 3:1 Ницца - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Лион 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Брест - ПСЖ 1:2 Бавария - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Нант 4:2 Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Лилль 4:3 ПСЖ - Бавария 0:1 Монако - ПСЖ 3:1
ПСЖ
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Серезо Осака - Урава Редс 2:0 Серезо Осака - Омия Ардидзя 3:1 Саган Тосу - Серезо Осака 2:1 Серезо Осака - Ависпа Фукуока 0:1
Хоккайдо Консадоле Саппоро - Серезо Осака 1:4 Серезо Осака - Гамба Осака 0:1 Серезо Осака - Виссел Кобе 2:1 Серезо Осака - Ченто Куоре Харима 5:0 Нагоя Грампус - Серезо Осака 3:1 Серезо Осака - Йокогама 2:0 Токио - Серезо Осака 0:0 Сенан Бельмаре - Серезо Осака 0:2 Киото Санга - Серезо Осака 0:1 Серезо Осака - Касима Антлерс 0:1 Гамба Осака - Серезо Осака 1:2 Серезо Осака - Санфречче Хиросима 0:1 Серезо Осака - Касива Рейсол 1:0 Серезо Осака - Киото Санга 0:2 Токио - Серезо Осака 1:2 Серезо Осака - Хоккайдо Консадоле Саппоро 2:3
  • После матча
  • Спасибо за внимание! Михаил Белобородов для Вас работал. До новых встреч!
  • Второй тайм
  • Свисток
    Матч окончен! Японский "Серезо" на своём поле одержал волевую победу в товарищеском матче со счётом 3:2 над французским "ПСЖ".
  • 90'
    На последних минутах японцы перевели мяч на чужую половину поля, где им удаётся комбинировать и зарабатывать для себя ауты.
  • Замена
    90'
    Замена в составе "Серезо": вместо Тацуи Ямаситы на поле вышел Юсуке Марухаси.
  • Дополнительное время
    90'
    Всего 2 минуты компенсировано.
  • Опасный момент
    89'
    ОПАСНО! Прострельная передача с правого фланга нашла в центре штрафной площади Гарби, который можщно пробивал с левой ноги, но мяч просвистел рядом с левой "девяткой".
  • 88'
    Обрезались у своей штрафной площади японцы, но сумели через несколько секунд реабилитироваться, заблокировав удар от Верратти.
  • 87'
    Гарби продрался на правый край чужой штрафной площади, но оказался там в окружении трёх соперников. Кое-как он нанёс удар по воротам, но получилось несильно и неточно.
  • 86'
    Неймар иронично улыбается в камеру на скамейке запасных. Совсем недоволен его физической формой Луис Энрике, поэтому продолжает оставлять на "банке".
  • Травма, повреждение
    85'
    Ямасита теперь пострадал в центральном круге. Пугающе вывернулся у него голеностоп, но всё же парень поднялся на ноги и прихрамывая настроен продолжить эту встречу.
  • Травма, повреждение
    84'
    Снова Ватанабэ нуждается в медицинской помощи, а болельщики на трибунах освистывают Фабиана Руиса, который нанёс повреждение их любимцу.
  • Желтая карточка
    83'
    Фабиан Руис грубо нарушил правила в середине поля против Ватанабэ, за что получил жёлтую карточку.
  • 82'
    Сомнительно, что у "ПСЖ" в данный момент имеются силы, чтобы организовать финальный штурм ворот соперника и уйти от поражения. Очень хороши сейчас японцы, да ещё и на моральном подъёме.
  • Описание гола
    80'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:3!!! Синдзи Кагава!!!
    Араи на левом фланге атаки обокрал соперника, отпасовал мяч немного в центр на линию штрафной площади на Кагаву, который мастерски закрутил игровой снаряд в дальнюю "девятку".
  • Травма, повреждение
    79'
    Ватанабэ после борьбы за высоко летящий мяч жёстко приземлился на газон, получив повреждение, так что ему надо оказать помощь.
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    • Угловой
      78'
      Накоротке разыграли угловой японцы, после чего следовала подача на дальнюю штангу, но парижане кое-как отбились.
    • Угловой
      77'
      Майкума подключился в атаку правым флангом, откуда выполнил навес в центр. Защитникам парижан удалось только отправить мяч на угловой на противоположном фланге.
    • 76'
      Гости выглядят куда более лёгкими и бодрыми к концовке матча, но всё равно отобрать мяч у футболистов "ПСЖ" непросто, учитывая их индивидуальное мастерство.
    • Фол, нарушение
      75'
      Попытались у чужой штрафной площади запрессинговать соперников японцы, но Ватанабэ в итоге грубовато сфолил. В официальном матче это наверняка была бы жёлтая карточка.
    • Опасный момент
      74'
      После подачи углового с правого фланга мяч дошёл до дальнего края штрафной площади, откуда плотно внешней стороной стопы пробивал Фабиан Руис, но не попал в дальний угол ворот.
    • Опасный момент
      73'
      Хакими взял инициативу на себя, ворвался с правого фланга в штрафную площадку и на силу пробивал в ближний угол, но Симидзу не дрогнул и парировал мяч на угловой.
    • 72'
      У кромки поля сейчас активно жестикулирует Луис Энрике, пытаясь как-то перестроить игру своей команды. Сейчас явно встреча протекает не по сценарию испанского специалиста.
    • 71'
      Лемина выцарапал мяч у чужой штрафной площади у соперника, но после этого совершил поспешный удар по воротам - мяч полетел существенно выше цели.
    • 70'
      Счастливыми на трибунах выглядят японские болельщики. Стоит отметить, что Китано после своего гола схватил мяч и побежал к центру. Очевидно, команда Акио Когику хочет выиграть эту игру.
    • Описание гола
      68'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:2!!! Сота Китано!!!
      А теперь уже японцы пошли в прессинг на чужой половине поля, мяч был отобран, после чего с правого фланга прошёл прострел в центр штрафной площади на свободного Китано, который спокойно обработал мяч, после чего без шансов для Доннаруммы выстрелил в цель.
    • 67'
      Свежие футболисты "ПСЖ" снова начали давить прессингом оборону японской команды, стараясь заставить её ошибиться.
    • Опасный момент
      66'
      ОПАСНО! Солер выскочил с правого края на рандеву с Симидзу, но пробил на силу над перекладиной.
    • Замена
      65'
      Сразу 5 замен произошло в составе "ПСЖ". С ними вы сможете вскоре ознакомиться во вкладке "Матч".
    • 64'
      Снова парижане используют тики-таку, подолгу пасуясь в средней зоне, используя практически всю ширину поля.
    • 63'
      Тут же следовал заброс вперёд в направлении свежего Ватанабэ, но также полон сил остаётся Хакими, который оказался первым на мяче.
    • Замена
      62'
      Замена в составе "Серезо": вместо Лео Сеара встречу продолжает Ро Ватанабэ.
    • Угловой
      61'
      Подача углового последовала в гущу футболистов, где Шкриньяр попытался пробить головой, но у него скорее получилась простая скидка в руки вратарю.
    • Опасный момент
      60'
      Хакими в ответной атаке с правого фланга простреливал вдоль ворот в направлении Экитике, но защитник "Серезо" в подкате сумел всё же отбить мяч на угловой.
    • Опасный момент
      59'
      Кагава обыгрался в "стеночку" с партнёром по команде, ворвался на правый край штрафной площади и пробил в дальний нижний угол - Доннарумма в броске парировал мяч в сторону.
    • 58'
      Неймар продолжает сидеть на скамейке запасных переодетым в игровую форму. В матче с "Аль-Насром" была такая же ситуация. По выражению лица видно, что бразильцу грустно.
    • Замена
      57'
      Замена произошла в составе французского клуба: вместо Маркиньоса на поле вышел Ашраф Хакими.
    • 56'
      Из глубины поля последовал заброс к штрафной площади "ПСЖ", но защитники команды Луиса Энрике снова без проблем справились со своими прямыми обязанностями.
    • 55'
      Заир-Эмери разгонял атаку французов правым флангом, но сплоховал с передачей в центр, что привело к потере игрового снаряда.
    • 54'
      Окуда зацепился за мяч в середине поля, но против него тут же нарушил правила Нхага, подтолкнув оппонента в спину.
    • 53'
      Правым флангом провели контратаку японцы с навесной подачей в штрафную площадку, но там центральные защитники "ПСЖ" были на месте.
    • 52'
      Парижане продолжают поддавливать соперников на чужой половине поля. Азиаты уже перепасовки на затеивают, предпочитая просто выбивать мяч вперёд в борьбу.
    • 51'
      Зря, конечно, игроки "Серезо" решили попасоваться в касание у своих владений, находясь под прессингом. Это решение снова обеспечило им статус проигрывающей стороны.
    • Описание гола
      50'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Витинья!!!
      У своей штрафной площади потеряли мяч японцы, Витинья обыгрался с Экитике, получил прекрасный ответный пас пяткой, после чего реализовал выход 1 на 1.
    • 49'
      Синдо теперь пробил с дальней дистанции, но тоже просто по центру ворот. Японцы после перерыва серьёзно заряжены на удары с любых позиций.
    • 48'
      Китано в быстрой атаке "Серезо" плотно пробил с дальней дистанции, но мяч полетел практически по центру ворот, так что Доннарумма легко справился.
    • Замена
      47'
      Очень много замен произошло в составах обеих команд в перерыве. Практически новые составы вышли на поле. Будем разбираться уже по ходу встречи.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Первый тайм окончен! Ничья 1:1 пока что на табло. Отдыхаем...
    • Опасный момент
      45'
      Уэдзе подобрал мяч на центральной линии, после чего точно пробил по дуге по воротам. Но Доннарумма успел всё-таки вернуться назад и не пустил "бабочку" себе "за шиворот".
    • 44'
      Достаточно тихо стало и на трибунах стадиона в Осаке. Не подарил "ПСЖ" местной публике яркого зрелища, вопреки ожиданиям японских любителей футбола.
    • 43'
      Оба тренера сейчас спокойно наблюдают за игрой от кромки поля. Думаю, что они уже мысленно смирились с ничейным результатом по итогам первой половины этой товарищеской встречи.
    • 42'
      Правым флангом контратаку провели японцы, откуда последовала навесная подача в район линии вратарской, но там Доннарумма дотянулся и кулаком отбил мяч. Подбор остался за французами.
    • 41'
      Букмекеры начали уже понемногу сомневаться, что "ПСЖ" сегодня победит японский клуб. Вероятность победы парижан, по мнению аналитиков, уже снизилось до 50%.
    • Офсайд
      40'
      Пожар сейчас возник в штрафной площади "Серезо" после прострела с левого фланга, но удар Витиньи был блокирован, после чего мяч срикошетил на Кюрзава, а тот как раз пребывал в положении "вне игры".
    • 39'
      Витинья оказался на правом фланге атаки "ПСЖ", где обыграл соперника, сместился к лицевой линии и сильно прострелил в центр, но мяч был выбит вперёд обороняющимися.
    • 38'
      Бразильские легионеры в составе осакцев активно стараются что-то придумывать в контратаках, держа порой в напряжении защитников команды Луиса Энрике.
    • 37'
      Левым флангом свою новую атаку попытались выстроить парижане, но уверенно в отборе сработали игроки "Серезо", после чего пошла передача на вратаря и вынос мяча вперёд подальше.
    • 36'
      Заброс по левому флангу следовал на забегание Уэдзе, но тому до мяча не позволил добраться Шкриньяр, который просто сопроводил игровой снаряд за лицевую линию.
    • Опасный момент
      35'
      Асенсио с дальней дистанции опасно пробил, метя в левый угол ворот, но мяч пролетел примерно на полметра мимо цели. Янг явно здесь ситуацию не контролировал.
    • 34'
      Японцы перестали пытаться агрессивничать в атаке после незасчитанного гола Экитике. Сейчас они всем составом сосредоточились на своей трети поля.
    • Судья
      32'
      Арбитр объявил минутную паузу, чтобы футболисты могли спокойно подойти к кромке поля и попить водички.
    • Офсайд
      31'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! Экитике, казалось, в разящей контратаке оформил дубль, мастерски реализовав выход 1 на 1 с вратарём, но взятие ворот всё же отменено из-за офсайда.
    • 30'
      Завелись японские болельщики на трибунах. Их команда сейчас пытается агрессивно вести себя в позиционной атаке.
    • Опасный момент
      29'
      Сеара промчался по левому краю, сместился в центр и пробивал по воротам низом с 15 метров, но Доннарумма на этот раз сумел сложиться и совершить спасение.
    • 28'
      Уэдзе по левому флангу едва не умчался в свободную зону в атаку японцев, но Маркиньос всё же его настиг и отпасовал назад Доннарумме.
    • 27'
      Нельзя сказать, что команды наиграли в этом матче на два гола, но мастерство у футболистов на уровне. Есть надежда, что будет ещё весело в оставшееся время.
    • 26'
      В середине поля Сеара зацепился за мяч и мог разгонять перспективную контратаку "Серезо", но отдал слишком небрежный пас налево.
    • 25'
      "ПСЖ" особо не реагирует на пропущенный гол, продолжая катать мяч поперёк поля в центральной зоне, как ни в чём не бывало.
    • Описание гола
      23'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Йорди Кру!!!
      Ещё один заброс за спины защитников прошёл теперь на Кру, который вошёл в штрафную площадку, запутав двух защитников финтами, после чего мощно пробил низом в угол ворот.
    • 22'
      Заброс из глубины поля прошёл в район 11-метровой отметки на Сеара, который плотно пробивал по воротам с разворота, но мяч на себя принял Данилу.
    • 21'
      Неймар продолжает сидеть на скамейке запасных. В матче с "Аль-Насром" он совсем не получил игрового времени. Ожидать ли сейчас выхода бразильца на поле?
    • 20'
      Активней стараются прессинговать японцы своих оппонентов после пропущенного гола, но это всё равно пока что выглядит малоэффективно.
    • Описание гола
      18'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Уго Экитике!!!
      Заир-Эмери с левого края выполнил диагональную прострельную передачу на средней высоте в район линии вратарской площади, где Экитике выскочил из-за спины защитника и в касание переправил мяч в ворота.
    • 17'
      Луис Энрике от кромки поля подбадривает своих подопечных аплодисментами, периодически поднимая вверх большой палец правой руки. Похоже, его всё происходящее на поле устраивает.
    • 16'
      Длинный заброс на правый фланг атаки следовал от Угарте, но очевидно не рассчитал он с силой, так что мяч ушёл за лицевую линию поля.
    • 15'
      Очень много пасов в одно касание у парижан следует назад. На этом сборе, такое ощущение, "ПСЖ" настроен работать строго над контролем, а не над развитием своего атакующего потенциала.
    • Травма, повреждение
      14'
      Витинья в одном из стыков в середине поля получил болезненный удар по ногам. Прихрамывает он теперь, но не обращается за медицинской помощью.
    • 13'
      Асенсио решил нанести совсем неподготовленный удар по воротам соперника с дальней дистанции. Получилось совсем слабо и намного мимо ворот.
    • 12'
      Продолжает "ПСЖ" долго пасоваться поперёк поля. Очевидно, что Луис Энрике со своей новой командой также будет играть в тики-таку.
    • Судья
      11'
      Капиксаба по левому флангу рвался в контратаку "Серезо", но упал в борьбе с защитником. К неудовольствию зрителей на трибунах, нарушение правил тут не зафиксировано.
    • 10'
      Кюрзава подключился к атаке своей команды по левому флангу и выполнил прострельную передачу в центр штрафной площади, но японцы отбили мяч в поле.
    • 9'
      Постепенно игровой ритм начинает повышаться. Не хотелось бы во второй раз подряд увидеть нулевую ничью в матче "ПСЖ", так что верим в голы сегодня в Осаке.
    • Опасный момент
      8'
      В контратаку полетели игроки "ПСЖ", но после длинного заброса вперёд за пределами штрафной площади сыграл Янг. Экитике тут же с центра поля пробил по пустым воротам, но мяч не успел опуститься в рамку.
    • Угловой
      7'
      Первую контратаку провели азиаты, заработав угловой на правом фланге. Подача последовала во вратарскую площадь, но борьбу в воздухе выиграл один из обороняющихся.
    • 6'
      Экитике попытался нагло по центральной оси прорваться в чужую штрафную площадку мимо двух защитников, но те всё же смогли выбить у него мяч из-под ног.
    • 5'
      Пока что японской команде никак не удаётся наладить контроль мяча. Сильно усердствовать в прессинге они также не пытаются, понимая, что силы таким образом могут быстро закончиться.
    • 4'
      Продолжают парижане пасоваться поперёк поля, но постепенно всё же продвигаются вперёд, ближе к чужим владениям.
    • 3'
      В спокойном ритме действуют парижане на первых минутах матча, пасуясь на своей половине поля. Футболисты "Серезо" несколько скромно идут в прессинг.
    • 2'
      Несколько дней назад "ПСЖ" играл здесь в Осаке с "Аль-Насром". Тогда на трибунах было весьма спокойно. Сейчас японские болельщики активно поддерживают свою команду.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Начало матча немного задерживается. Команды только вышли на поле.
    • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция товарищеского матча, в котором в японской Осаке французский "ПСЖ" сыграет с местным "Серезо". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
    Прогнозы 132
    Серезо Осака 90.9% (120)
    X 2.3% (3)
    ПСЖ 6.8% (9)
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    Где смотреть матч Серезо Осака 3:2 ПСЖ онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Серезо Осака 3:2 ПСЖ

    Исход игры
    Серезо Осака
    90.9% (120)
    Ничья
    2.3% (3)
    ПСЖ
    6.8% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.76% (68)
    Меньше
    35.24% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    48.57% (51)
    Нет
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