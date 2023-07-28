Спасибо за внимание! Михаил Белобородов для Вас работал. До новых встреч!

Обрезались у своей штрафной площади японцы, но сумели через несколько секунд реабилитироваться, заблокировав удар от Верратти.

ОПАСНО! Прострельная передача с правого фланга нашла в центре штрафной площади Гарби, который можщно пробивал с левой ноги, но мяч просвистел рядом с левой "девяткой".

На последних минутах японцы перевели мяч на чужую половину поля, где им удаётся комбинировать и зарабатывать для себя ауты.

Матч окончен! Японский "Серезо" на своём поле одержал волевую победу в товарищеском матче со счётом 3:2 над французским "ПСЖ".

Ватанабэ после борьбы за высоко летящий мяч жёстко приземлился на газон, получив повреждение, так что ему надо оказать помощь.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:3!!! Синдзи Кагава!!! Араи на левом фланге атаки обокрал соперника, отпасовал мяч немного в центр на линию штрафной площади на Кагаву, который мастерски закрутил игровой снаряд в дальнюю "девятку".

Сомнительно, что у "ПСЖ" в данный момент имеются силы, чтобы организовать финальный штурм ворот соперника и уйти от поражения. Очень хороши сейчас японцы, да ещё и на моральном подъёме.

Фабиан Руис грубо нарушил правила в середине поля против Ватанабэ, за что получил жёлтую карточку.

Снова Ватанабэ нуждается в медицинской помощи, а болельщики на трибунах освистывают Фабиана Руиса, который нанёс повреждение их любимцу.

Ямасита теперь пострадал в центральном круге. Пугающе вывернулся у него голеностоп, но всё же парень поднялся на ноги и прихрамывая настроен продолжить эту встречу.

Неймар иронично улыбается в камеру на скамейке запасных. Совсем недоволен его физической формой Луис Энрике, поэтому продолжает оставлять на "банке".

Гарби продрался на правый край чужой штрафной площади, но оказался там в окружении трёх соперников. Кое-как он нанёс удар по воротам, но получилось несильно и неточно.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:2!!! Сота Китано!!! А теперь уже японцы пошли в прессинг на чужой половине поля, мяч был отобран, после чего с правого фланга прошёл прострел в центр штрафной площади на свободного Китано, который спокойно обработал мяч, после чего без шансов для Доннаруммы выстрелил в цель.

Счастливыми на трибунах выглядят японские болельщики. Стоит отметить, что Китано после своего гола схватил мяч и побежал к центру. Очевидно, команда Акио Когику хочет выиграть эту игру.

Лемина выцарапал мяч у чужой штрафной площади у соперника, но после этого совершил поспешный удар по воротам - мяч полетел существенно выше цели.

У кромки поля сейчас активно жестикулирует Луис Энрике, пытаясь как-то перестроить игру своей команды. Сейчас явно встреча протекает не по сценарию испанского специалиста.

Хакими взял инициативу на себя, ворвался с правого фланга в штрафную площадку и на силу пробивал в ближний угол, но Симидзу не дрогнул и парировал мяч на угловой.

После подачи углового с правого фланга мяч дошёл до дальнего края штрафной площади, откуда плотно внешней стороной стопы пробивал Фабиан Руис, но не попал в дальний угол ворот.

Попытались у чужой штрафной площади запрессинговать соперников японцы, но Ватанабэ в итоге грубовато сфолил. В официальном матче это наверняка была бы жёлтая карточка.

Гости выглядят куда более лёгкими и бодрыми к концовке матча, но всё равно отобрать мяч у футболистов "ПСЖ" непросто, учитывая их индивидуальное мастерство.

Майкума подключился в атаку правым флангом, откуда выполнил навес в центр. Защитникам парижан удалось только отправить мяч на угловой на противоположном фланге.

Накоротке разыграли угловой японцы, после чего следовала подача на дальнюю штангу, но парижане кое-как отбились.

Очень много замен произошло в составах обеих команд в перерыве. Практически новые составы вышли на поле. Будем разбираться уже по ходу встречи.

Китано в быстрой атаке "Серезо" плотно пробил с дальней дистанции, но мяч полетел практически по центру ворот, так что Доннарумма легко справился.

Синдо теперь пробил с дальней дистанции, но тоже просто по центру ворот. Японцы после перерыва серьёзно заряжены на удары с любых позиций.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Витинья!!! У своей штрафной площади потеряли мяч японцы, Витинья обыгрался с Экитике, получил прекрасный ответный пас пяткой, после чего реализовал выход 1 на 1.

Зря, конечно, игроки "Серезо" решили попасоваться в касание у своих владений, находясь под прессингом. Это решение снова обеспечило им статус проигрывающей стороны.

Парижане продолжают поддавливать соперников на чужой половине поля. Азиаты уже перепасовки на затеивают, предпочитая просто выбивать мяч вперёд в борьбу.

Правым флангом провели контратаку японцы с навесной подачей в штрафную площадку, но там центральные защитники "ПСЖ" были на месте.

Окуда зацепился за мяч в середине поля, но против него тут же нарушил правила Нхага, подтолкнув оппонента в спину.

Заир-Эмери разгонял атаку французов правым флангом, но сплоховал с передачей в центр, что привело к потере игрового снаряда.

Из глубины поля последовал заброс к штрафной площади "ПСЖ", но защитники команды Луиса Энрике снова без проблем справились со своими прямыми обязанностями.

Неймар продолжает сидеть на скамейке запасных переодетым в игровую форму. В матче с "Аль-Насром" была такая же ситуация. По выражению лица видно, что бразильцу грустно.

Кагава обыгрался в "стеночку" с партнёром по команде, ворвался на правый край штрафной площади и пробил в дальний нижний угол - Доннарумма в броске парировал мяч в сторону.

Хакими в ответной атаке с правого фланга простреливал вдоль ворот в направлении Экитике, но защитник "Серезо" в подкате сумел всё же отбить мяч на угловой.

Подача углового последовала в гущу футболистов, где Шкриньяр попытался пробить головой, но у него скорее получилась простая скидка в руки вратарю.

Тут же следовал заброс вперёд в направлении свежего Ватанабэ, но также полон сил остаётся Хакими, который оказался первым на мяче.

Снова парижане используют тики-таку, подолгу пасуясь в средней зоне, используя практически всю ширину поля.

Сразу 5 замен произошло в составе "ПСЖ". С ними вы сможете вскоре ознакомиться во вкладке "Матч".

ОПАСНО! Солер выскочил с правого края на рандеву с Симидзу, но пробил на силу над перекладиной.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! Ничья 1:1 пока что на табло. Отдыхаем...

45' Уэдзе подобрал мяч на центральной линии, после чего точно пробил по дуге по воротам. Но Доннарумма успел всё-таки вернуться назад и не пустил "бабочку" себе "за шиворот".

44' Достаточно тихо стало и на трибунах стадиона в Осаке. Не подарил "ПСЖ" местной публике яркого зрелища, вопреки ожиданиям японских любителей футбола.

43' Оба тренера сейчас спокойно наблюдают за игрой от кромки поля. Думаю, что они уже мысленно смирились с ничейным результатом по итогам первой половины этой товарищеской встречи.

42' Правым флангом контратаку провели японцы, откуда последовала навесная подача в район линии вратарской, но там Доннарумма дотянулся и кулаком отбил мяч. Подбор остался за французами.

41' Букмекеры начали уже понемногу сомневаться, что "ПСЖ" сегодня победит японский клуб. Вероятность победы парижан, по мнению аналитиков, уже снизилось до 50%.

40' Пожар сейчас возник в штрафной площади "Серезо" после прострела с левого фланга, но удар Витиньи был блокирован, после чего мяч срикошетил на Кюрзава, а тот как раз пребывал в положении "вне игры".

39' Витинья оказался на правом фланге атаки "ПСЖ", где обыграл соперника, сместился к лицевой линии и сильно прострелил в центр, но мяч был выбит вперёд обороняющимися.

38' Бразильские легионеры в составе осакцев активно стараются что-то придумывать в контратаках, держа порой в напряжении защитников команды Луиса Энрике.

37' Левым флангом свою новую атаку попытались выстроить парижане, но уверенно в отборе сработали игроки "Серезо", после чего пошла передача на вратаря и вынос мяча вперёд подальше.

36' Заброс по левому флангу следовал на забегание Уэдзе, но тому до мяча не позволил добраться Шкриньяр, который просто сопроводил игровой снаряд за лицевую линию.

35' Асенсио с дальней дистанции опасно пробил, метя в левый угол ворот, но мяч пролетел примерно на полметра мимо цели. Янг явно здесь ситуацию не контролировал.

34' Японцы перестали пытаться агрессивничать в атаке после незасчитанного гола Экитике. Сейчас они всем составом сосредоточились на своей трети поля.

32' Арбитр объявил минутную паузу, чтобы футболисты могли спокойно подойти к кромке поля и попить водички.

31' ГО-О-О-О-ОЛ!!! Экитике, казалось, в разящей контратаке оформил дубль, мастерски реализовав выход 1 на 1 с вратарём, но взятие ворот всё же отменено из-за офсайда.

30' Завелись японские болельщики на трибунах. Их команда сейчас пытается агрессивно вести себя в позиционной атаке.

29' Сеара промчался по левому краю, сместился в центр и пробивал по воротам низом с 15 метров, но Доннарумма на этот раз сумел сложиться и совершить спасение.

28' Уэдзе по левому флангу едва не умчался в свободную зону в атаку японцев, но Маркиньос всё же его настиг и отпасовал назад Доннарумме.

27' Нельзя сказать, что команды наиграли в этом матче на два гола, но мастерство у футболистов на уровне. Есть надежда, что будет ещё весело в оставшееся время.

26' В середине поля Сеара зацепился за мяч и мог разгонять перспективную контратаку "Серезо", но отдал слишком небрежный пас налево.

25' "ПСЖ" особо не реагирует на пропущенный гол, продолжая катать мяч поперёк поля в центральной зоне, как ни в чём не бывало.

23' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Йорди Кру!!!

Ещё один заброс за спины защитников прошёл теперь на Кру, который вошёл в штрафную площадку, запутав двух защитников финтами, после чего мощно пробил низом в угол ворот.

22' Заброс из глубины поля прошёл в район 11-метровой отметки на Сеара, который плотно пробивал по воротам с разворота, но мяч на себя принял Данилу.

21' Неймар продолжает сидеть на скамейке запасных. В матче с "Аль-Насром" он совсем не получил игрового времени. Ожидать ли сейчас выхода бразильца на поле?

20' Активней стараются прессинговать японцы своих оппонентов после пропущенного гола, но это всё равно пока что выглядит малоэффективно.

18' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Уго Экитике!!!

Заир-Эмери с левого края выполнил диагональную прострельную передачу на средней высоте в район линии вратарской площади, где Экитике выскочил из-за спины защитника и в касание переправил мяч в ворота.

17' Луис Энрике от кромки поля подбадривает своих подопечных аплодисментами, периодически поднимая вверх большой палец правой руки. Похоже, его всё происходящее на поле устраивает.

16' Длинный заброс на правый фланг атаки следовал от Угарте, но очевидно не рассчитал он с силой, так что мяч ушёл за лицевую линию поля.

15' Очень много пасов в одно касание у парижан следует назад. На этом сборе, такое ощущение, "ПСЖ" настроен работать строго над контролем, а не над развитием своего атакующего потенциала.

14' Витинья в одном из стыков в середине поля получил болезненный удар по ногам. Прихрамывает он теперь, но не обращается за медицинской помощью.

13' Асенсио решил нанести совсем неподготовленный удар по воротам соперника с дальней дистанции. Получилось совсем слабо и намного мимо ворот.

12' Продолжает "ПСЖ" долго пасоваться поперёк поля. Очевидно, что Луис Энрике со своей новой командой также будет играть в тики-таку.

11' Капиксаба по левому флангу рвался в контратаку "Серезо", но упал в борьбе с защитником. К неудовольствию зрителей на трибунах, нарушение правил тут не зафиксировано.

10' Кюрзава подключился к атаке своей команды по левому флангу и выполнил прострельную передачу в центр штрафной площади, но японцы отбили мяч в поле.

9' Постепенно игровой ритм начинает повышаться. Не хотелось бы во второй раз подряд увидеть нулевую ничью в матче "ПСЖ", так что верим в голы сегодня в Осаке.

8' В контратаку полетели игроки "ПСЖ", но после длинного заброса вперёд за пределами штрафной площади сыграл Янг. Экитике тут же с центра поля пробил по пустым воротам, но мяч не успел опуститься в рамку.

7' Первую контратаку провели азиаты, заработав угловой на правом фланге. Подача последовала во вратарскую площадь, но борьбу в воздухе выиграл один из обороняющихся.

6' Экитике попытался нагло по центральной оси прорваться в чужую штрафную площадку мимо двух защитников, но те всё же смогли выбить у него мяч из-под ног.

5' Пока что японской команде никак не удаётся наладить контроль мяча. Сильно усердствовать в прессинге они также не пытаются, понимая, что силы таким образом могут быстро закончиться.

4' Продолжают парижане пасоваться поперёк поля, но постепенно всё же продвигаются вперёд, ближе к чужим владениям.

3' В спокойном ритме действуют парижане на первых минутах матча, пасуясь на своей половине поля. Футболисты "Серезо" несколько скромно идут в прессинг.

2' Несколько дней назад "ПСЖ" играл здесь в Осаке с "Аль-Насром". Тогда на трибунах было весьма спокойно. Сейчас японские болельщики активно поддерживают свою команду.