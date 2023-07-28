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ПСЖ
 
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Серезо Осака
Прогнозы 127
ПСЖ 91.3% (116)
X 2.4% (3)
Серезо Осака 6.3% (8)
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99
Доннарумма
Джанлуиджи
15
Данилу
Перейра
37
Шкриньяр
Милан
33
Заир-Эмери
Уоррен
17
Витинья
Витор
32
Кюрзава
Левен
35
Гарби
Исмаэль
4
Угарте
Мануэль
11
Асенсио
Марко
5
Маркиньос
44
Экитике
Уго
50
Муке
Луи
1
Навас
Кейлор
21
Эрнандес
Луис
3
Кимпембе
Преснел
36
Нхага
Сериф
2
Хакими
Ашраф
10
Неймар
28
Солер
Карлос
18
Саншеш
Ренату
8
Фабиан
Руис
14
Бернат
Хуан
27
Н'Дур
Шер
38
Мбаппе
Эйтан
19
Кан-Ин
Ли
6
Верратти
Марко
39
Хусни
Илиес
43
Ноа
Лемина
1
Han-Been
Yang
27
Капиксаба
9
Сеара
Лео
2
_Matsuda
R.
22
_Jonjic
M.
24
_Toriumi
K.
6
_Yamanaka
R.
11
_Croux
J.
17
_Suzuki
T.
5
_Kida
H.
7
_Uejo
S.
31
_Shimizu
K.
39
_Maki
K.
26
_Arai
H.
29
_Funaki
K.
37
_Ishiwatari
N.
8
_Kagawa
S.
32
_Kinoshita
S.
38
_Kitano
S.
16
_Maikuma
S.
14
_Maruhashi
Y.
45
_Okuda
H.
3
_Shindo
R.
35
_Watanabe
R.
23
_Yamashita
T.
ПСЖ
Серезо Осака

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 ПСЖ - Гавр 2:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Страсбург - ПСЖ 1:1
Осер - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Аяччо 5:0 Труа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Лорьян 1:3 Анже - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Ланс 3:1 Ницца - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Лион 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Брест - ПСЖ 1:2 Бавария - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Нант 4:2 Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Лилль 4:3 ПСЖ - Бавария 0:1 Монако - ПСЖ 3:1
Серезо Осака
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Серезо Осака - Урава Редс 2:0 Серезо Осака - Омия Ардидзя 3:1 Саган Тосу - Серезо Осака 2:1 Серезо Осака - Ависпа Фукуока 0:1
Хоккайдо Консадоле Саппоро - Серезо Осака 1:4 Серезо Осака - Гамба Осака 0:1 Серезо Осака - Виссел Кобе 2:1 Серезо Осака - Ченто Куоре Харима 5:0 Нагоя Грампус - Серезо Осака 3:1 Серезо Осака - Йокогама 2:0 Токио - Серезо Осака 0:0 Сенан Бельмаре - Серезо Осака 0:2 Киото Санга - Серезо Осака 0:1 Серезо Осака - Касима Антлерс 0:1 Гамба Осака - Серезо Осака 1:2 Серезо Осака - Санфречче Хиросима 0:1 Серезо Осака - Касива Рейсол 1:0 Серезо Осака - Киото Санга 0:2 Токио - Серезо Осака 1:2 Серезо Осака - Хоккайдо Консадоле Саппоро 2:3
  • До матча
  • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция товарищеского матча, в котором в японской Осаке французский "ПСЖ" сыграет с местным "Серезо". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Серезо Осака от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 июля 2023, осталось 18 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 27.1% пользователей.
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Прогнозы 127
ПСЖ 91.3% (116)
X 2.4% (3)
Серезо Осака 6.3% (8)
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Где смотреть матч ПСЖ - Серезо Осака онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч ПСЖ - Серезо Осака

Исход игры
ПСЖ
91.5% (118)
Ничья
2.3% (3)
Серезо Осака
6.2% (8)
Тотал 2.5
Больше
63.81% (67)
Меньше
36.19% (38)
Обе команды забьют
Да
47.62% (50)
Нет
52.38% (55)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
27.1% (35)
3:1 ПСЖ
14.7% (19)
2:1 ПСЖ
12.4% (16)
3:0 ПСЖ
10.1% (13)
4:1 ПСЖ
5.4% (7)
1:0 ПСЖ
2.3% (3)
1:2 Серезо Осака
1.6% (2)
5:0 ПСЖ
1.6% (2)
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