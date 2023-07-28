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Прогноз на матч от Liveresult
44
Экитике
Уго
50
Муке
Луи
36
Нхага
Сериф
10
Неймар
28
Солер
Карлос
14
Бернат
Хуан
27
Н'Дур
Шер
38
Мбаппе
Эйтан
19
Кан-Ин
Ли
39
Хусни
Илиес
43
Ноа
Лемина
27
Капиксаба
22
_Jonjic
M.
24
_Toriumi
K.
11
_Croux
J.
17
_Suzuki
T.
5
_Kida
H.
7
_Uejo
S.
31
_Shimizu
K.
39
_Maki
K.
26
_Arai
H.
29
_Funaki
K.
38
_Kitano
S.
16
_Maikuma
S.
45
_Okuda
H.
35
_Watanabe
R.
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Экитике УгоНападающий
- Запасные игроки
-
50 Муке ЛуиВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Нхага СерифЗащитник
- Защитник
-
10 НеймарПолузащитник
-
28 Солер КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бернат ХуанПолузащитник
-
27 Н'Дур ШерПолузащитник
-
38 Мбаппе ЭйтанПолузащитник
-
19 Кан-Ин ЛиПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Хусни ИлиесНападающий
-
43 Ноа Лемина
-
Главный тренер: Энрике Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
27 КапиксабаПолузащитник
- Нападающий
-
-
22 _Jonjic M.
-
24 _Toriumi K.
-
-
11 _Croux J.
-
17 _Suzuki T.
-
5 _Kida H.
-
7 _Uejo S.
- Запасные игроки
-
31 _Shimizu K.Вратарь
-
39 _Maki K.Вратарь
-
26 _Arai H.
-
29 _Funaki K.
-
-
-
-
38 _Kitano S.
-
16 _Maikuma S.
-
-
45 _Okuda H.
-
-
35 _Watanabe R.
-
-
Главный тренер: _Kogiku A.
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 ПСЖ - Гавр 2:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Страсбург - ПСЖ 1:1
Осер - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Аяччо 5:0 Труа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Лорьян 1:3 Анже - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Ланс 3:1 Ницца - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Лион 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Брест - ПСЖ 1:2 Бавария - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Нант 4:2 Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Лилль 4:3 ПСЖ - Бавария 0:1 Монако - ПСЖ 3:1
Серезо Осака
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Серезо Осака - Урава Редс 2:0 Серезо Осака - Омия Ардидзя 3:1 Саган Тосу - Серезо Осака 2:1 Серезо Осака - Ависпа Фукуока 0:1
Хоккайдо Консадоле Саппоро - Серезо Осака 1:4 Серезо Осака - Гамба Осака 0:1 Серезо Осака - Виссел Кобе 2:1 Серезо Осака - Ченто Куоре Харима 5:0 Нагоя Грампус - Серезо Осака 3:1 Серезо Осака - Йокогама 2:0 Токио - Серезо Осака 0:0 Сенан Бельмаре - Серезо Осака 0:2 Киото Санга - Серезо Осака 0:1 Серезо Осака - Касима Антлерс 0:1 Гамба Осака - Серезо Осака 1:2 Серезо Осака - Санфречче Хиросима 0:1 Серезо Осака - Касива Рейсол 1:0 Серезо Осака - Киото Санга 0:2 Токио - Серезо Осака 1:2 Серезо Осака - Хоккайдо Консадоле Саппоро 2:3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ПСЖ - Серезо Осака
Исход игры
ПСЖ
91.5% (118)
Ничья
2.3% (3)
Серезо Осака
6.2% (8)
Тотал 2.5
Больше
63.81% (67)
Меньше
36.19% (38)
Обе команды забьют
Да
47.62% (50)
Нет
52.38% (55)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
27.1% (35)
3:1 ПСЖ
14.7% (19)
2:1 ПСЖ
12.4% (16)
3:0 ПСЖ
10.1% (13)
4:1 ПСЖ
5.4% (7)
1:0 ПСЖ
2.3% (3)
1:2 Серезо Осака
1.6% (2)
5:0 ПСЖ
1.6% (2)
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