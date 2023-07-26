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ПСЖ
 
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Серезо Осака

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 ПСЖ - Гавр 2:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Страсбург - ПСЖ 1:1
Осер - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Аяччо 5:0 Труа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Лорьян 1:3 Анже - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Ланс 3:1 Ницца - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Лион 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Брест - ПСЖ 1:2 Бавария - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Нант 4:2 Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Лилль 4:3 ПСЖ - Бавария 0:1 Монако - ПСЖ 3:1
Серезо Осака
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Серезо Осака - Урава Редс 2:0 Серезо Осака - Омия Ардидзя 3:1 Саган Тосу - Серезо Осака 2:1 Серезо Осака - Ависпа Фукуока 0:1
Хоккайдо Консадоле Саппоро - Серезо Осака 1:4 Серезо Осака - Гамба Осака 0:1 Серезо Осака - Виссел Кобе 2:1 Серезо Осака - Ченто Куоре Харима 5:0 Нагоя Грампус - Серезо Осака 3:1 Серезо Осака - Йокогама 2:0 Токио - Серезо Осака 0:0 Сенан Бельмаре - Серезо Осака 0:2 Киото Санга - Серезо Осака 0:1 Серезо Осака - Касима Антлерс 0:1 Гамба Осака - Серезо Осака 1:2 Серезо Осака - Санфречче Хиросима 0:1 Серезо Осака - Касива Рейсол 1:0 Серезо Осака - Киото Санга 0:2 Токио - Серезо Осака 1:2 Серезо Осака - Хоккайдо Консадоле Саппоро 2:3
  • Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Серезо Осака от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 июля 2023, осталось 1 день 18 часов 48 минут.



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    Серезо Осака
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