  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Суперкубок 2023

Португалия: Суперкубок
2023

Стадион: . Главный судья: Годиньо Луис
Бенфика
0:0
Второй тайм: 52'
Порту
0'
15' Желтая карточка
Ристич Михайло
16' Желтая карточка
Мариу Жоау
28' Желтая карточка
Кекчю Оркун
29' Желтая карточка
Лодер Дэнни
33' Желтая карточка
Пепе Кеплер
43' Желтая карточка
Бах Александр
45' Желтая карточка
Пепе Акино
49' Желтая карточка
Невеш Жоау
51' Желтая карточка
Эуштакиу Стивен

Ход матча

15'
Ристич Михайло
 
16'
Мариу Жоау
 
28'
Кекчю Оркун
 
29'
 
Лодер Дэнни
33'
 
Пепе Кеплер
43'
Бах Александр
 
45'
 
Пепе Акино
46'
Журасек Давид
Ристич Михайло
 
46'
Муса Петар
Мариу Жоау
 
49'
Невеш Жоау
 
51'
 
Эуштакиу Стивен
Прогнозы 118
Бенфика 55.9% (66)
X 24.6% (29)
Порту 19.5% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бенфика
Ничья
Порту
3.80
3.58
4.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Влаходимос
Одиссеас
6
Бах
Александр
4
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
23
Ристич
Михайло
87
Невеш
Жоау
10
Кекчю
Оркун
20
Мариу
Жоау
11
Ди
Мария
Анхель
8
Эурснес
Фредрик
27
Силва
Рафа
99
Кошта
Диогу
11
Пепе
VI
3
Пепе
Кеплер
5
Маркано
Иван
12
Занузи
Зайду
25
Отавио
Эдмилсон
6
Эуштакиу
Стивен
8
Груйич
Марко
13
Галено
Вандерсон
9
Тареми
Мехди
19
Лодер
Дэнни
Бенфика
4-2-3-1
Порту
4-4-2

История личных встреч

Бенфика
Порту

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.3%
68.8%
9 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

28 матчей

17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Второй тайм

32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 19 побед

44 матча

25%
22.7%
52.3%
11 побед 10 ничьих 23 победы

Первый тайм

20.5%
43.2%
36.3%
9 побед 19 ничьих 16 побед

Второй тайм

25%
31.8%
43.2%
11 побед 14 ничьих 19 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
К
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
С
2:0
К
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
КЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ТМС
0:0
К
3:1
К
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
КЛ
3:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
К
1:3
ПЛ
1:2
К
0:2
ПЛ
5:0
С
2:0
ПЛ
3:1
КЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.18
0.82

Среднее время на гол

76
110

Всего голов

35
30

Голов в среднем за матч

1.59
1.36

Среднее время на гол

56
66

Всего голов

61
48

Голов в среднем за матч

1.39
1.09

Тотал матчей

2.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
33
Больше 75%
Меньше 25%
11
20
Больше 45%
Меньше 55%
24
11
Больше 25%
Меньше 75%
33
4
Больше 9%
Меньше 91%
40

Среднее время на гол

64
82

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мариу Жоау 1 0
Ристич Михайло 1 0
Бах Александр 1 0
Кекчю Оркун 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пепе Кеплер 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Пепе VI 1 0

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Фейеноорд - Бенфика 2:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Бенфика - Сельта 2:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1
Базель - Бенфика 1:3 Бенфика - Саутгемптон 2:0 Бенфика - Санта-Клара 3:0 Спортинг Л - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Бенфика - Брага 1:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Бенфика - Эшторил 1:0 Интер Милан - Бенфика 3:3 Шавиш - Бенфика 1:0 Бенфика - Интер Милан 0:2 Бенфика - Порту 1:2 Риу Аве - Бенфика 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Маритиму - Бенфика 0:3 Бенфика - Брюгге 5:1
Порту
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Порту - Райо Вальекано 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Порту - Кардифф Сити 4:0 Порту - Портимоненсе 2:0
Брага - Порту 0:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Порту 2:4 Порту - Каза Пиа 2:1 Арока - Порту 0:1 Порту - Фамаликан 3:2 Порту - Боавишта 1:0 Фамаликан - Порту 1:2 Пасуш де Феррейра - Порту 0:2 Порту - Санта-Клара 2:1 Бенфика - Порту 1:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Брага - Порту 0:0 Порту - Интер Милан 0:0 Порту - Эшторил 3:2 Шавиш - Порту 1:3

Топ нарушителей
Порту Пепе Кеплер 1
Бенфика Мариу Жоау 1
Бенфика Ристич Михайло 1
Бенфика Бах Александр 1
Порту Лодер Дэнни 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 55'
    В верховой борьбе в центре поля получил по голове Пепе от Муса. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
  • 54'
    После сольного прохода Тареми пробил по воротам метров с двадцати трех, но мяч полетел крайне неточно.
  • 53'
    Теперь уже в центре поля оказался на газоне Лодер после подката от Муса. Штрафной удар исполнять будут игроки "Порту".
  • Желтая карточка
    52'
    Откровенно сбивал Невеш в центре поля руками Эуштакиу. За срыв контратаки соперника получил нарушитель желтую карточку.
  • 51'
    Разыграли угловой футболисты "Бенфики", после чего навесил в штрафную Бах, но на выходе Кошта забрал сферу в свои руки.
  • 50'
    Теперь уже Силва убежал в контратаку и пробил по воротам из пределов штрафной, но сфера угодила в сетку с внешней стороны ворот.
  • 49'
    Ворвался в штрафную соперника на скорости Занузи и с дальней дистанции пробил по воротам, но не хватило ему немного точности.
  • 48'
    Диагональ исполнял на правый фланг Муса на ход Силве, но тот нарушил правила в борьбе против Пепе, что углядел арбитр.
  • Замена
    47'
    Двойная замена в составе "Бенфики" произошла в перерыве. Вместо Ристича и Мариу на второй тайм вышли Журасек и Муса.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка. Кто же окажется сильнее сегодня?
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком арбитр отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!
  • Желтая карточка
    45'
    На фланге грубо встретил соперника локтем в грудь Бах, за что тут же увидел перед собой желтую карточку от арбитра.
  • 45'
    После навеса с угла поля от Груйича на ближней штанге пробил головой Лодер, но мяч полетел немного выше перекладины. 
  • Желтая карточка
    45'
    Откинул мяч после свистка Пепе, не позволив сопернику разыграть штрафной, за что тут же был наказан "горчичником".
  • 44'
    С правого фланга навесил в штрафную соперника Отавио. Здесь пробить пытался на лету Эуштакиу, но не попал он в створ ворот.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 43'
      Убегал от соперника по флангу Отавио после заброса от Пепе, но вовремя вернулся в оборону Кекчю и спокойно перехватил сферу в подкате.
    • 42'
      Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Мариу на ход Ди Марие, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось. 
    • 41'
      Ушел от соперника по флангу Мариу и прострелил низом в штрафную, но на выходе этот пас перехватил спокойно Кошта.
    • 40'
      В верховой борьбе против Баха на фланге получил локтем по затылку Маркано. Штрафной удар в пользу "драконов" назначил судья.
    • 39'
      После навеса с угла поля пробил головой Силва в борьбе против Маркано, но мяч полетел рядом с ближней штангой.
    • 38'
      С угла поля исполнял подачу Ди Мария в штрафную, но здесь выиграл верх Маркано и вынес сферу обратно на фланг.
    • 37'
      Со штрафного навесил Ди Мария на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Занузи и вынес мяч головой за пределы поля.
    • Желтая карточка
      36'
      К штрафной соперника на скорости прорывался Силва, но получил по ногам от Пепе. Судья показал защитнику желтую карточку.
    • 35'
      Тонко вырезал Ди Мария в штрафную, куда ворвался Силва, но не смог он обработать мяч как следует и подарил его защитнику.
    • Офсайд
      34'
      Убегал на ворота соперника Силва после заброса с фланга от Ди Марии, но арбитр остановил эту атаку из-за офсайда.
    • Желтая карточка
      33'
      Теперь уже грубо наступил сопернику на ногу на чужой половине поля Лодер, за что также был наказан желтой карточкой. 
    • Желтая карточка
      32'
      В грубом подкате Кекчю снес соперника в центральном круге, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.
    • 31'
      Отобрал мяч на чужой половине поля Кекчю, прорвался к штрафной и пробил низом в ближний угол, но справился Кошта без особых проблем.
    • 30'
      Успокоилась игра в последние минуты. Команды катают мяч в центре поля по очереди, но уже давно без опасных моментов у ворот.
    • 29'
      Слишком активно прессинговал на чужой половине поля Занузи и в итоге нарушил правила в борьбе против Баха.
    • 28'
      Подключился к атаке своей команды по флангу Занузи, сместился в штрафную и прострелил на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.
    • 27'
      В центре поля Невеш в верховой борьбе заехал локтем по затылку Занузи. Штрафной удар исполнять будут игроки "Порту".
    • 26'
      По флангу отдавал пас Бах на ход Мариу, но тот в силовой борьбе против Занузи выпустил мяч за боковую линию.
    • 25'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Бах. Потребуется медицинская помощь футболисту.
    • 24'
      Со  штрафного навесил Галено на ближнюю штангу, где пытался пробить головой Тареми, но проиграл он борьбу за мяч Баху.
    • 23'
      На фланге получил по ногам Тареми в силовой борьбе против Отаменди. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Порту".
    • 22'
      Сместился Ди Мария с левого фланга в центр и пробил по воротам. Мяч угодил в руку Эуштакиу, но судья не стал назначать пенальти.
    • 21'
      Отобрал мяч в центре поля Невеш и тут же отдал вперед на Мариу, но выстрел последнего с дальней дистанции оказался крайне неточным.
    • 20'
      Со штрафного навесил Груйич на дальнюю штангу, где пытался пробить головой в падении Пепе, но не попал он по мячу.
    • Желтая карточка
      19'
      Теперь уже Мариу на своей половине поля руками уложил на газон Груйича в силовой борьбе. Судья вновь показал "горчичник" игроку "Бенфики".
    • Желтая карточка
      18'
      В центре поля получил по ногам Эуштакиу в подкате от Ристича. Судья тут же показал нарушителю желтую карточку.
    • 17'
      Отличным пасом Пепе нашел в штрафной соперника Тареми, который пробил низом в дальний угол, но не попал в створ ворот.
    • 16'
      Ушел от соперника по флангу Эуштакиу и подал в штрафную, но здесь Отаменди не позволил пробить Тареми в силовой борьбе.
    • 15'
      Диагональ исполнял Невеш на левый фланг, куда забегал Ристич, но ему не удалось сохранить мяч в пределах поля в борьбе с соперником.
    • 14'
      Ушел от соперника по флангу Ди Мария и тонко отдал в штрафную на Силву, но тому пробить по воротам не позволил в подкате Пепе.
    • 13'
      С углового навесил Отавио на ближнюю штангу, но здесь выиграл верховую борьбу Отаменди и головой вынес сферу в центр поля.
    • 12'
      Протащил мяч по флангу к штрафной соперника и попытался закрутить в дальний верхний угол Галено, но точности ему не хватило.
    • 11'
      Накрутил соперника на фланге финтами Эурснес и навесил в центр штрафной, но на выходе спокойно забрал сферу в свои руки Кошта.
    • 10'
      Зацепился за сферу на чужой половине поля Ди Мария и сбросил головой на ход Силве, но тому добраться до мяча не позволили защитники.
    • 9'
      Ушел от соперника по флангу на скорости Галено и покатил в центр, где пробил в касание Лодер, но мяч полетел немного неточно.
    • 8'
      Теперь уже на фланге Отавио убегал после заброса от Груйича, но в силовой борьбе против Ристича нарушил он правила.
    • 6'
      Прорывался в атаку по флангу Отавио и навесил на дальнюю штангу. но здесь никто из партнеров так и не смог пробить.
    • 5'
      В центре поля Груйич руками уложил на газон Эурснеса в силовой борьбе. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
    • 4'
      С угла поля навесил Отавио в центр штрафной, где пробил головой Пепе, по мяч застрял в гуще защитников на линии вратарской.
    • 3'
      Сразу же бросились в атаку "драконы", после заброса от Груйича убежал в штрафную Галено и пробил по воротам, но мяч полетел немного неточно.
    • 2'
      Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе сине-белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Пепе VI получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 43'
      Бах Александр получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Пепе Кеплер получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Лодер Дэнни совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 28'
      Кекчю Оркун - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 16'
      Мариу Жоау совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 15'
      Ристич Михайло получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 39.8% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Бенфика 0:0 Порту онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бенфика 0:0 Порту

    Исход игры
    Бенфика
    55.9% (66)
    Ничья
    24.6% (29)
    Порту
    19.5% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.57% (72)
    Меньше
    31.43% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    86.67% (91)
    Нет
    13.33% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Бенфика
    39.8% (47)
    1:1 Ничья
    16.9% (20)
    1:2 Порту
    8.5% (10)
    1:0 Бенфика
    7.6% (9)
    2:2 Ничья
    5.9% (7)
    0:1 Порту
    3.4% (4)
    3:2 Бенфика
    2.5% (3)
    2:3 Порту
    2.5% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Бенфика
    Порту
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     