Ворвался в штрафную соперника на скорости Занузи и с дальней дистанции пробил по воротам, но не хватило ему немного точности.

Теперь уже Силва убежал в контратаку и пробил по воротам из пределов штрафной, но сфера угодила в сетку с внешней стороны ворот.

Разыграли угловой футболисты "Бенфики", после чего навесил в штрафную Бах, но на выходе Кошта забрал сферу в свои руки.

Теперь уже в центре поля оказался на газоне Лодер после подката от Муса. Штрафной удар исполнять будут игроки "Порту".

После сольного прохода Тареми пробил по воротам метров с двадцати трех, но мяч полетел крайне неточно.

В верховой борьбе в центре поля получил по голове Пепе от Муса. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

Стартовала вторая половина поединка. Кто же окажется сильнее сегодня?

Двойная замена в составе "Бенфики" произошла в перерыве. Вместо Ристича и Мариу на второй тайм вышли Журасек и Муса.

Диагональ исполнял на правый фланг Муса на ход Силве, но тот нарушил правила в борьбе против Пепе, что углядел арбитр.

С правого фланга навесил в штрафную соперника Отавио. Здесь пробить пытался на лету Эуштакиу, но не попал он в створ ворот.

Откинул мяч после свистка Пепе, не позволив сопернику разыграть штрафной, за что тут же был наказан "горчичником".

После навеса с угла поля от Груйича на ближней штанге пробил головой Лодер, но мяч полетел немного выше перекладины.

На фланге грубо встретил соперника локтем в грудь Бах, за что тут же увидел перед собой желтую карточку от арбитра.

Своим свистком арбитр отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!

Убегал на ворота соперника Силва после заброса с фланга от Ди Марии, но арбитр остановил эту атаку из-за офсайда.

Тонко вырезал Ди Мария в штрафную, куда ворвался Силва, но не смог он обработать мяч как следует и подарил его защитнику.

К штрафной соперника на скорости прорывался Силва, но получил по ногам от Пепе. Судья показал защитнику желтую карточку.

Со штрафного навесил Ди Мария на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Занузи и вынес мяч головой за пределы поля.

С угла поля исполнял подачу Ди Мария в штрафную, но здесь выиграл верх Маркано и вынес сферу обратно на фланг.

После навеса с угла поля пробил головой Силва в борьбе против Маркано, но мяч полетел рядом с ближней штангой.

В верховой борьбе против Баха на фланге получил локтем по затылку Маркано. Штрафной удар в пользу "драконов" назначил судья.

Ушел от соперника по флангу Мариу и прострелил низом в штрафную, но на выходе этот пас перехватил спокойно Кошта.

Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Мариу на ход Ди Марие, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.

Убегал от соперника по флангу Отавио после заброса от Пепе, но вовремя вернулся в оборону Кекчю и спокойно перехватил сферу в подкате.

33' Теперь уже грубо наступил сопернику на ногу на чужой половине поля Лодер, за что также был наказан желтой карточкой.

32' В грубом подкате Кекчю снес соперника в центральном круге, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.

31' Отобрал мяч на чужой половине поля Кекчю, прорвался к штрафной и пробил низом в ближний угол, но справился Кошта без особых проблем.

30' Успокоилась игра в последние минуты. Команды катают мяч в центре поля по очереди, но уже давно без опасных моментов у ворот.

29' Слишком активно прессинговал на чужой половине поля Занузи и в итоге нарушил правила в борьбе против Баха.

28' Подключился к атаке своей команды по флангу Занузи, сместился в штрафную и прострелил на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.

27' В центре поля Невеш в верховой борьбе заехал локтем по затылку Занузи. Штрафной удар исполнять будут игроки "Порту".

26' По флангу отдавал пас Бах на ход Мариу, но тот в силовой борьбе против Занузи выпустил мяч за боковую линию.

25' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Бах. Потребуется медицинская помощь футболисту.

24' Со штрафного навесил Галено на ближнюю штангу, где пытался пробить головой Тареми, но проиграл он борьбу за мяч Баху.

23' На фланге получил по ногам Тареми в силовой борьбе против Отаменди. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Порту".

22' Сместился Ди Мария с левого фланга в центр и пробил по воротам. Мяч угодил в руку Эуштакиу, но судья не стал назначать пенальти.

21' Отобрал мяч в центре поля Невеш и тут же отдал вперед на Мариу, но выстрел последнего с дальней дистанции оказался крайне неточным.

20' Со штрафного навесил Груйич на дальнюю штангу, где пытался пробить головой в падении Пепе, но не попал он по мячу.

19' Теперь уже Мариу на своей половине поля руками уложил на газон Груйича в силовой борьбе. Судья вновь показал "горчичник" игроку "Бенфики".

18' В центре поля получил по ногам Эуштакиу в подкате от Ристича. Судья тут же показал нарушителю желтую карточку.

17' Отличным пасом Пепе нашел в штрафной соперника Тареми, который пробил низом в дальний угол, но не попал в створ ворот.

16' Ушел от соперника по флангу Эуштакиу и подал в штрафную, но здесь Отаменди не позволил пробить Тареми в силовой борьбе.

15' Диагональ исполнял Невеш на левый фланг, куда забегал Ристич, но ему не удалось сохранить мяч в пределах поля в борьбе с соперником.

14' Ушел от соперника по флангу Ди Мария и тонко отдал в штрафную на Силву, но тому пробить по воротам не позволил в подкате Пепе.

13' С углового навесил Отавио на ближнюю штангу, но здесь выиграл верховую борьбу Отаменди и головой вынес сферу в центр поля.

12' Протащил мяч по флангу к штрафной соперника и попытался закрутить в дальний верхний угол Галено, но точности ему не хватило.

11' Накрутил соперника на фланге финтами Эурснес и навесил в центр штрафной, но на выходе спокойно забрал сферу в свои руки Кошта.

10' Зацепился за сферу на чужой половине поля Ди Мария и сбросил головой на ход Силве, но тому добраться до мяча не позволили защитники.

9' Ушел от соперника по флангу на скорости Галено и покатил в центр, где пробил в касание Лодер, но мяч полетел немного неточно.

8' Теперь уже на фланге Отавио убегал после заброса от Груйича, но в силовой борьбе против Ристича нарушил он правила.

6' Прорывался в атаку по флангу Отавио и навесил на дальнюю штангу. но здесь никто из партнеров так и не смог пробить.

5' В центре поля Груйич руками уложил на газон Эурснеса в силовой борьбе. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

4' С угла поля навесил Отавио в центр штрафной, где пробил головой Пепе, по мяч застрял в гуще защитников на линии вратарской.

3' Сразу же бросились в атаку "драконы", после заброса от Груйича убежал в штрафную Галено и пробил по воротам, но мяч полетел немного неточно.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе сине-белый комплект формы.