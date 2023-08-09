Стадион: Муниципал де Авейру. Главный судья: Годиньо Луис
0'
15' Желтая карточкаРистич Михайло
16' Желтая карточкаМариу Жоау
28' Желтая карточкаКекчю Оркун
29' Желтая карточкаЛодер Дэнни
33' Желтая карточкаПепе Кеплер
43' Желтая карточкаБах Александр
45' Желтая карточкаПепе Акино
49' Желтая карточкаНевеш Жоау
51' Желтая карточкаЭуштакиу Стивен
Ход матча
15'
16'
28'
29'
33'
43'
45'
46'
49'
51'
Прогноз на матч от Liveresult
87
Невеш
Жоау
10
Кекчю
Оркун
20
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
99
Кошта
Диогу
11
Пепе
VI
12
Занузи
Зайду
19
Лодер
Дэнни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
38 Жоао ВикторЗащитник
- Полузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Муса ПетарНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
11 Пепе АкиноЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Лодер ДэнниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
28 РомариуПолузащитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мариу ЖоауНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
История личных встреч
Бенфика
Порту
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.3%
68.8%
9 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
28 матчей
17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 16 побед
Второй тайм
32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 19 побед
44 матча
25%
22.7%
52.3%
11 побед 10 ничьих 23 победы
Первый тайм
20.5%
43.2%
36.3%
9 побед 19 ничьих 16 побед
Второй тайм
25%
31.8%
43.2%
11 побед 14 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
1.18
0.82
Среднее время на гол
76
110
Всего голов
35
30
Голов в среднем за матч
1.59
1.36
Среднее время на гол
56
66
Всего голов
61
48
Голов в среднем за матч
1.39
1.09
Тотал матчей
2.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
33
Больше 75%
Меньше 25%
11
20
Больше 45%
Меньше 55%
24
11
Больше 25%
Меньше 75%
33
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
Среднее время на гол
64
82
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мариу Жоау
|1
|0
|Ристич Михайло
|1
|0
|Бах Александр
|1
|0
|Кекчю Оркун
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пепе Кеплер
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Пепе VI
|1
|0
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Фейеноорд - Бенфика 2:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Бенфика - Сельта 2:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1
Базель - Бенфика 1:3 Бенфика - Саутгемптон 2:0 Бенфика - Санта-Клара 3:0 Спортинг Л - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Бенфика - Брага 1:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Бенфика - Эшторил 1:0 Интер Милан - Бенфика 3:3 Шавиш - Бенфика 1:0 Бенфика - Интер Милан 0:2 Бенфика - Порту 1:2 Риу Аве - Бенфика 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Маритиму - Бенфика 0:3 Бенфика - Брюгге 5:1
Порту
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Порту - Райо Вальекано 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Порту - Кардифф Сити 4:0 Порту - Портимоненсе 2:0
Брага - Порту 0:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Порту 2:4 Порту - Каза Пиа 2:1 Арока - Порту 0:1 Порту - Фамаликан 3:2 Порту - Боавишта 1:0 Фамаликан - Порту 1:2 Пасуш де Феррейра - Порту 0:2 Порту - Санта-Клара 2:1 Бенфика - Порту 1:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Брага - Порту 0:0 Порту - Интер Милан 0:0 Порту - Эшторил 3:2 Шавиш - Порту 1:3
|Порту
|Пепе Кеплер
|1
|Бенфика
|Мариу Жоау
|1
|Бенфика
|Ристич Михайло
|1
|Бенфика
|Бах Александр
|1
|Порту
|Лодер Дэнни
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бенфика 0:0 Порту
Исход игры
Бенфика
55.9% (66)
Ничья
24.6% (29)
Порту
19.5% (23)
Тотал 2.5
Больше
68.57% (72)
Меньше
31.43% (33)
Обе команды забьют
Да
86.67% (91)
Нет
13.33% (14)
Популярный счёт
2:1 Бенфика
39.8% (47)
1:1 Ничья
16.9% (20)
1:2 Порту
8.5% (10)
1:0 Бенфика
7.6% (9)
2:2 Ничья
5.9% (7)
0:1 Порту
3.4% (4)
3:2 Бенфика
2.5% (3)
2:3 Порту
2.5% (3)
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