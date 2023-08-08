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Португалия: Суперкубок
2023

Стадион: . Главный судья: Годиньо Луис
Бенфика
 
Позже
Порту
Прогнозы 14
Бенфика 42.9% (6)
X 57.1% (8)
Порту 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бенфика
Ничья
Порту
2.30
3.58
4.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Влаходимос
Одиссеас
6
Бах
Александр
66
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
13
Журасек
Давид
10
Кекчю
Оркун
8
Эурснес
Фредрик
11
Ди
Мария
Анхель
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
33
Муса
Петар
99
Кошта
Диогу
11
Пепе
VI
3
Пепе
Кеплер
5
Маркано
Иван
12
Занузи
Зайду
25
Отавио
Эдмилсон
46
Эуштакиу
Стивен
16
Gonzalez
Nico
13
Галено
Вандерсон
9
Тареми
Мехди
30
Эванилсон
Бенфика
4-2-3-1
Порту
4-4-2

История личных встреч

Бенфика
Порту

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.3%
68.8%
9 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

28 матчей

17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Второй тайм

32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 19 побед

44 матча

25%
22.7%
52.3%
11 побед 10 ничьих 23 победы

Первый тайм

20.5%
43.2%
36.3%
9 побед 19 ничьих 16 побед

Второй тайм

25%
31.8%
43.2%
11 побед 14 ничьих 19 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
К
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
С
2:0
К
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
КЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ТМС
0:0
К
3:1
К
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
КЛ
3:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
К
1:3
ПЛ
1:2
К
0:2
ПЛ
5:0
С
2:0
ПЛ
3:1
КЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.18
0.82

Среднее время на гол

76
110

Всего голов

35
30

Голов в среднем за матч

1.59
1.36

Среднее время на гол

56
66

Всего голов

61
48

Голов в среднем за матч

1.39
1.09

Тотал матчей

2.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
33
Больше 75%
Меньше 25%
11
20
Больше 45%
Меньше 55%
24
11
Больше 25%
Меньше 75%
33
4
Больше 9%
Меньше 91%
40

Среднее время на гол

64
82

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Фейеноорд - Бенфика 2:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Бенфика - Сельта 2:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1
Базель - Бенфика 1:3 Бенфика - Саутгемптон 2:0 Бенфика - Санта-Клара 3:0 Спортинг Л - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Бенфика - Брага 1:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Бенфика - Эшторил 1:0 Интер Милан - Бенфика 3:3 Шавиш - Бенфика 1:0 Бенфика - Интер Милан 0:2 Бенфика - Порту 1:2 Риу Аве - Бенфика 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Маритиму - Бенфика 0:3 Бенфика - Брюгге 5:1
Порту
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Порту - Райо Вальекано 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Порту - Кардифф Сити 4:0 Порту - Портимоненсе 2:0
Брага - Порту 0:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Порту 2:4 Порту - Каза Пиа 2:1 Арока - Порту 0:1 Порту - Фамаликан 3:2 Порту - Боавишта 1:0 Фамаликан - Порту 1:2 Пасуш де Феррейра - Порту 0:2 Порту - Санта-Клара 2:1 Бенфика - Порту 1:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Брага - Порту 0:0 Порту - Интер Милан 0:0 Порту - Эшторил 3:2 Шавиш - Порту 1:3
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бенфика - Порту от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 августа 2023, осталось 1 день 8 часов 45 минут.

    Главный судья: Годиньо Луис

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 42.9% пользователей.
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    • Прогнозы 14
    Бенфика 42.9% (6)
    X 57.1% (8)
    Порту 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бенфика
    Ничья
    Порту
    2.30
    3.58
    4.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бенфика - Порту

    Исход игры
    Бенфика
    42.9% (6)
    Ничья
    57.1% (8)
    Порту
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.15% (6)
    Меньше
    53.85% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    92.31% (12)
    Нет
    7.69% (1)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.9% (6)
    2:1 Бенфика
    35.7% (5)
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