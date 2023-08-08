Стадион: Муниципал де Авейру. Главный судья: Годиньо Луис
10
Кекчю
Оркун
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
33
Муса
Петар
99
Кошта
Диогу
11
Пепе
VI
12
Занузи
Зайду
30
Эванилсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
-
33 Муса ПетарНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
11 Пепе АкиноЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 ЭванилсонНападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
История личных встреч
Бенфика
Порту
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.3%
68.8%
9 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
28 матчей
17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 16 побед
Второй тайм
32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 19 побед
44 матча
25%
22.7%
52.3%
11 побед 10 ничьих 23 победы
Первый тайм
20.5%
43.2%
36.3%
9 побед 19 ничьих 16 побед
Второй тайм
25%
31.8%
43.2%
11 побед 14 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
1.18
0.82
Среднее время на гол
76
110
Всего голов
35
30
Голов в среднем за матч
1.59
1.36
Среднее время на гол
56
66
Всего голов
61
48
Голов в среднем за матч
1.39
1.09
Тотал матчей
2.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
33
Больше 75%
Меньше 25%
11
20
Больше 45%
Меньше 55%
24
11
Больше 25%
Меньше 75%
33
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
Среднее время на гол
64
82
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Фейеноорд - Бенфика 2:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Бенфика - Сельта 2:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1
Базель - Бенфика 1:3 Бенфика - Саутгемптон 2:0 Бенфика - Санта-Клара 3:0 Спортинг Л - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Бенфика - Брага 1:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Бенфика - Эшторил 1:0 Интер Милан - Бенфика 3:3 Шавиш - Бенфика 1:0 Бенфика - Интер Милан 0:2 Бенфика - Порту 1:2 Риу Аве - Бенфика 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Маритиму - Бенфика 0:3 Бенфика - Брюгге 5:1
Порту
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Порту - Райо Вальекано 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Порту - Кардифф Сити 4:0 Порту - Портимоненсе 2:0
Брага - Порту 0:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Порту 2:4 Порту - Каза Пиа 2:1 Арока - Порту 0:1 Порту - Фамаликан 3:2 Порту - Боавишта 1:0 Фамаликан - Порту 1:2 Пасуш де Феррейра - Порту 0:2 Порту - Санта-Клара 2:1 Бенфика - Порту 1:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Брага - Порту 0:0 Порту - Интер Милан 0:0 Порту - Эшторил 3:2 Шавиш - Порту 1:3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бенфика - Порту
Исход игры
Бенфика
42.9% (6)
Ничья
57.1% (8)
Порту
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.15% (6)
Меньше
53.85% (7)
Обе команды забьют
Да
92.31% (12)
Нет
7.69% (1)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.9% (6)
2:1 Бенфика
35.7% (5)
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