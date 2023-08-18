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  4. Суперлига 2023-2024

Словакия: Суперлига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Дукла Банска-Бистрица
1:1
Первый тайм: 45'
Скалица
0'
0:1
9' Гол в свои ворота
Jakub Uhrincat
1:1
14' Гол
Enzo Arevalo
18' Желтая карточка
Mario Holly
22' Желтая карточка
Ondrej Rudzan
25' Желтая карточка
Lubomir Willweber

Ход матча

9'
0:1
Jakub Uhrincat
14'
Enzo Arevalo
(Рымаренко Мартин)
1:1
18'
 
Mario Holly
22'
 
Ondrej Rudzan
25'
Lubomir Willweber
 
Лучшие коэффициенты
Дукла Банска-Бистрица
Ничья
Скалица
2.14
3.65
3.80
Все Коэффициенты
22
Грушка
Матуш
7
Jakub
Uhrincat
33
Годал
Борис
41
Lubomir
Willweber
21
Lukas
Migala
44
Загуменски
Тимотей
6
Рихтарех
Давид
10
Branislav
Luptak
31
Рымаренко
Мартин
29
Enzo
Arevalo
17
Полиевка
Роберт
1
Matej
Luksch
37
Adam
Krcik
20
Подгорин
Оливер
5
Michael
Ranko
24
Ondrej
Rudzan
18
Martin
Nagy
II
22
Mario
Holly
16
Матеёв
Роберт
10
Власко
Ян
7
Яо
Янн
Майкл
11
Daniel
Smekal
Дукла Банска-Бистрица
3-4-1-2
Скалица
4-2-3-1

История личных встреч

Дукла Банска-Бистрица
Скалица

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

12 матчей

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:2
С
0:0
ВЛ
0:0
ВЛ
0:0
ВЛ
2:1
ВЛ
2:3
ВЛПВК
2:0
ВЛ
3:1
ВЛ
3:1
ВЛ
2:1
ВЛЗ
2:1
ВЛЗ
1:0

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.83

Среднее время на гол

60
108

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.83

Среднее время на гол

60
108

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.5
0.83

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

60
108

Бомбардиры внутри турнира

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полиевка Роберт 2 0.5
Enzo Arevalo 2 0.5
Загуменски Тимотей 1 0.25
Рымаренко Мартин 1 0.25
Jakub Uhrincat 1 0.25
Lukas Migala 0 0
Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Подгорин Оливер 2 0.5
Гаша Роман 1 0.25
Denis Baumgartner 1 0.25
Яо Янн Майкл 0 0
Daniel Smekal 0 0
Martin Masik 0 0

Карточки

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lukas Migala 2 0
Lubomir Willweber 2 0
Слебодник Тибор 2 0
Branislav Luptak 1 0
Рихтарех Давид 1 0
Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Denis Baumgartner 2 0
Michael Ranko 1 0
Ondrej Rudzan 1 0
Jakub Kousal 1 0
Mario Holly 1 0

Результаты матчей

Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Скалица
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Скалица
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

5
2
Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Скалица
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

6
3

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
33%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
50%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 4:1
Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Зброёвка - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Сигма Оломоуц - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Поважска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 3:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 6:4 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2
Скалица
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Скалица - Слован Братислава 1:2 Ружомберок - Скалица 2:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Скалица - Мошонмадьяровар 0:1
МФК Вышков - Скалица 1:1 Скалица - Петржалка 1:0 Поважска-Бистрица - Скалица 0:1 Словацко - Скалица 3:1 Баник Острава - Скалица 1:2 Тренчин - Скалица 1:3 Скалица - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Скалица - Михаловце 3:2 Скалица - Злате Моравце 0:1 Скалица - Слован Братислава 3:3 Михаловце - Скалица 1:1 Слован Братислава - Скалица 2:1 Скалица - Ружомберок 1:1 Злате Моравце - Скалица 0:0 Скалица - Тренчин 2:0

Результаты матчей

Дукла Банска-Бистрица
Скалица

Точный счет

1:4
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Дукла Банска-Бистрица
Скалица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Жилина
 3 2 0 1 8 - 5 6
3.
Тренчин
 3 2 0 1 6 - 6 6
4.
ДАК
 3 1 2 0 6 - 3 5
5.
Слован Братислава
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Дукла Банска-Бистрица
 1:1 4 1 2 1 7 - 7 5
7.
Ружомберок
 3 1 1 1 4 - 5 4
8.
Скалица
 1:1 4 1 1 2 5 - 5 4
9.
Спартак Трнава
 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Кошице
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Злате Моравце
 3 0 1 2 1 - 4 1
12.
Михаловце
 3 0 1 2 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Железярне Подбрезова
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Ружомберок
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
ДАК
 1 1 0 0 5 - 2 3
5.
Тренчин
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Скалица
 1:1 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Злате Моравце
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Кошице
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Слован Братислава
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Михаловце
 2 0 1 1 0 - 3 1
11.
Дукла Банска-Бистрица
 1:1 2 0 1 1 2 - 5 1
12.
Спартак Трнава
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 1:1 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Слован Братислава
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Железярне Подбрезова
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Тренчин
 2 1 0 1 4 - 6 3
5.
ДАК
 2 0 2 0 1 - 1 2
6.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Скалица
 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
8.
Михаловце
 1 0 0 1 0 - 2 0
9.
Жилина
 1 0 0 1 0 - 2 0
10.
Ружомберок
 1 0 0 1 1 - 3 0
11.
Кошице
 1 0 0 1 2 - 5 0
12.
Злате Моравце
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Жилина Henry Addo 3 (1)
Ружомберок Домонкос Кристоф 3
Тренчин Rahim Ibrahim 3
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 3
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Трнава Желькович Адриан 1 1
Тренчин Бариш Дамьян 2
Дукла Банска-Бистрица Lukas Migala 2
Дукла Банска-Бистрица Lubomir Willweber 2
Скалица Denis Baumgartner 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 25'
    Lubomir Willweber получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Ondrej Rudzan получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Mario Holly получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    Рымаренко Мартин сделал результативную передачу.
  • 14'
    Г О О О О Л - Enzo Arevalo бьет в цель!
  • 9'
    Г О О О О Л - Jakub Uhrincat уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Дукла Банска-Бистрица
Ничья
Скалица
2.14
3.65
3.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Дукла Банска-Бистрица 1:1 Скалица онлайн

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Скалица
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