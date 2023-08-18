Тур: 4. Стадион: Narodny Atleticky Stadion.
1:1
Первый тайм: 45'
0'
0:1
9' Гол в свои воротаJakub Uhrincat
1:1
14' ГолEnzo Arevalo
18' Желтая карточкаMario Holly
22' Желтая карточкаOndrej Rudzan
25' Желтая карточкаLubomir Willweber
Ход матча
9'
0:1
14'
1:1
18'
22'
22
Грушка
Матуш
33
Годал
Борис
21
Lukas
Migala
29
Enzo
Arevalo
37
Adam
Krcik
22
Mario
Holly
10
Власко
Ян
- Основной состав
-
22 Грушка МатушВратарь
- Защитник
-
33 Годал БорисЗащитник
- Защитник
-
21 Lukas MigalaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Enzo ArevaloНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
88 Глинка МарекЗащитник
-
28 Пишоя МарьянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
16 Adam Hanes
-
-
Главный тренер: Michal Scasny
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Adam KrcikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Mario HollyПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Власко ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Гаша РоманПолузащитник
-
34 Собчик АлексНападающий
-
25 Гази АдамНападающий
-
19 Martin Masik
-
31 Erik Riska
-
21 Jakub Kousal
-
-
-
Главный тренер: Pavol Majernik
История личных встреч
Дукла Банска-Бистрица
Скалица
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
12 матчей
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.83
Среднее время на гол
60
108
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.83
Среднее время на гол
60
108
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.5
0.83
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
60
108
Бомбардиры внутри турнира
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полиевка Роберт
|2
|0.5
|Enzo Arevalo
|2
|0.5
|Загуменски Тимотей
|1
|0.25
|Рымаренко Мартин
|1
|0.25
|Jakub Uhrincat
|1
|0.25
|Lukas Migala
|0
|0
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Подгорин Оливер
|2
|0.5
|Гаша Роман
|1
|0.25
|Denis Baumgartner
|1
|0.25
|Яо Янн Майкл
|0
|0
|Daniel Smekal
|0
|0
|Martin Masik
|0
|0
Карточки
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lukas Migala
|2
|0
|Lubomir Willweber
|2
|0
|Слебодник Тибор
|2
|0
|Branislav Luptak
|1
|0
|Рихтарех Давид
|1
|0
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Denis Baumgartner
|2
|0
|Michael Ranko
|1
|0
|Ondrej Rudzan
|1
|0
|Jakub Kousal
|1
|0
|Mario Holly
|1
|0
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Скалица
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Скалица
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
5
2
Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Скалица
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
6
3
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
33%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
50%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 4:1
Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Зброёвка - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Сигма Оломоуц - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Поважска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 3:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 6:4 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2
Скалица
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Скалица - Слован Братислава 1:2 Ружомберок - Скалица 2:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Скалица - Мошонмадьяровар 0:1
МФК Вышков - Скалица 1:1 Скалица - Петржалка 1:0 Поважска-Бистрица - Скалица 0:1 Словацко - Скалица 3:1 Баник Острава - Скалица 1:2 Тренчин - Скалица 1:3 Скалица - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Скалица - Михаловце 3:2 Скалица - Злате Моравце 0:1 Скалица - Слован Братислава 3:3 Михаловце - Скалица 1:1 Слован Братислава - Скалица 2:1 Скалица - Ружомберок 1:1 Злате Моравце - Скалица 0:0 Скалица - Тренчин 2:0
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
Скалица
Точный счет
1:4
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Дукла Банска-Бистрица
Скалица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|9.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|11.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|5.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|8.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Жилина
|Henry Addo
|3 (1)
|Ружомберок
|Домонкос Кристоф
|3
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|3
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|3
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|2 (1)
|Спартак Трнава
|Желькович Адриан
|1 1
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|2
|Дукла Банска-Бистрица
|Lukas Migala
|2
|Дукла Банска-Бистрица
|Lubomir Willweber
|2
|Скалица
|Denis Baumgartner
|2