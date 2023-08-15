Тур: 19.
1:0
Перерыв
0'
34' Желтая карточкаФернандиньо XII
36' Желтая карточкаРикельме
40' Желтая карточкаКака II
40' Желтая карточкаДейверсон Силва
1:0
45' ГолКаноббио Агустин
45' Желтая карточкаErick2
45' Желтая карточкаWesley Carvalho
Ход матча
34'
36'
40'
40'
45'
1:0
45'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
2
Khellven
25
Кака
II
26
Erick2
34
Аллисон
4
Marllon
20
Рикельме
14
Raniele
29
Clayson
- Основной состав
- Вратарь
-
2 KhellvenЗащитник
-
25 Кака IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
3 IvaldoЗащитник
- Нападающий
-
92 Pablo I
-
-
22 Madson II
-
35 Romulo Cruz
-
28 Tomas Cuello
-
-
-
17 Hugo Moura
-
-
Главный тренер: Wesley Carvalho
- Основной состав
- Вратарь
-
34 АллисонЗащитник
-
4 MarllonЗащитник
- Защитник
-
20 РикельмеЗащитник
- Полузащитник
-
14 RanieleПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 ClaysonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
6 UendelЗащитник
- Полузащитник
-
17 NeguebaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 РоналдПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Куяба
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Тотал матчей
2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
120
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роке Витор
|8
|0.42
|Christian Cardoso
|4
|0.21
|Pablo I
|3
|0.16
|Витор Буэно
|2 (2)
|0.11
|Каноббио Агустин
|2
|0.11
|Erick2
|2
|0.11
|Виллиан Сикейра
|2
|0.11
|Madson II
|1
|0.05
|Фернандиньо XII
|1 (1)
|0.05
|Энрике Педру II
|1
|0.05
|Сантана Алекс
|1
|0.05
|Khellven
|0
|0
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|Bento Krepski
|0
|0
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дейверсон Силва
|8 (1)
|0.42
|Raniele
|2
|0.11
|Clayson
|2 (1)
|0.11
|Fernando Sobral
|1
|0.05
|Денилсон Невес
|1
|0.05
|Marllon
|1
|0.05
|Рикельме
|1
|0.05
|Matheusinho
|1
|0.05
|Роналд
|1
|0.05
|Питта Исидро
|1
|0.05
|Matheus Alexandre
|1
|0.05
|Pablo Cepellini
|0
|0
|Кафу Жонатан
|0
|0
|Веллингтон Силва
|0
|0
|Эмпереур Алан
|0
|0
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витор Буэно
|5
|0
|Сантана Алекс
|3
|1
|Erick2
|4
|0
|Роке Витор
|4
|0
|Ivaldo
|2
|1
|Фернандиньо Фернандо
|3
|0
|Энрике Педру II
|3
|0
|Thiago Heleno
|3
|0
|Madson II
|3
|0
|Каноббио Агустин
|3
|0
|Bento Krepski
|3
|0
|Pablo I
|2
|0
|Hugo Moura
|2
|0
|Leonardo Linck
|2
|0
|Фернандиньо XII
|2
|0
|Wesley Carvalho
|2
|0
|Видаль Артуро
|1
|0
|Фернандо Менегаццо
|1
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Marcelo XIII
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Khellven
|1
|0
|Кака II
|1
|0
|Lucas Esquivel
|1
|0
|Vinicius Kaue
|1
|0
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денилсон Невес
|5
|0
|Дейверсон Силва
|5
|0
|Raniele
|5
|0
|Antonio Oliveira
|3
|1
|Marllon
|4
|0
|Филипе Аугусто
|2
|1
|Patric Calmon
|2
|1
|Pablo Cepellini
|3
|0
|Эмпереур Алан
|3
|0
|Кафу Жонатан
|3
|0
|Matheusinho
|3
|0
|Fernando Sobral
|3
|0
|Matheus Alexandre
|3
|0
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|2
|0
|Роналд
|2
|0
|Uendel
|1
|0
|Веллингтон Силва
|1
|0
|Clayson
|1
|0
|Иури Фрейтас
|1
|0
|Рикельме
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Куяба
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
6
2
Атлетико Паранаэнсе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Куяба
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
7
Волевые поражения
7
12
Атлетико Паранаэнсе
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)
Куяба
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
12
10
Волевые поражения
13
14
Голы по времени матча
Забито
17
8
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
12%
1
13%
16-30
6
35%
3
38%
31-45
2
12%
2
25%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
2
25%
76-90
Пропущено
10
9
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
20%
3
33%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
1
10%
3
33%
76-90
Забито
9
13
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
2
22%
1
8%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
4
31%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
4
44%
4
31%
76-90
Пропущено
12
10
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
17%
2
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
1
8%
3
30%
61-75
6
50%
3
30%
76-90
Забито
26
21
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
2
8%
1
5%
1-15
3
12%
3
14%
16-30
6
23%
3
14%
31-45
3
12%
6
29%
46-60
3
12%
2
10%
61-75
9
35%
6
29%
76-90
Пропущено
22
19
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
4
18%
5
26%
1-15
4
18%
1
5%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
3
14%
3
16%
46-60
2
9%
4
21%
61-75
7
32%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Боливар 2:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Боливар - Атлетико Паранаэнсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3
Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Альянса Лима 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0
Куяба
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Куяба - Фламенго 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Куяба - Сан-Паулу 2:1 Форталеза Сеара - Куяба 0:1
Куяба - Байя 1:1 Куяба - Сантос 3:0 Васко да Гама - Куяба 1:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Гойяс - Куяба 0:1 Куяба - Коритиба Парана 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Флуминенсе - Куяба 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Америка Минейро - Куяба 1:2 Куяба - Гремио 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Униан Рондонополис - Куяба 0:2
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
Куяба
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
2:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
1
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Атлетико Паранаэнсе
Куяба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
36
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
36
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
144
99
513
216
216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|15
|2
|2
|35 - 11
|47
|2.
|19
|9
|7
|3
|34 - 17
|34
|3.
|18
|10
|3
|5
|28 - 23
|33
|4.
|19
|9
|5
|5
|31 - 24
|32
|5.
|19
|8
|8
|3
|27 - 17
|32
|6.
|19
|9
|4
|6
|25 - 19
|31
|7.
|1:0
|19
|9
|4
|6
|27 - 22
|31
|8.
|0:1
|19
|8
|4
|7
|21 - 20
|28
|9.
|19
|7
|6
|6
|22 - 17
|27
|10.
|19
|7
|6
|6
|24 - 19
|27
|11.
|19
|7
|5
|7
|21 - 19
|26
|12.
|19
|6
|6
|7
|19 - 16
|24
|13.
|19
|6
|6
|7
|17 - 23
|24
|14.
|18
|6
|5
|7
|20 - 21
|23
|15.
|19
|6
|4
|9
|18 - 27
|22
|16.
|19
|4
|6
|9
|18 - 25
|18
|17.
|19
|4
|6
|9
|19 - 31
|18
|18.
|19
|3
|5
|11
|18 - 36
|14
|19.
|18
|3
|4
|11
|14 - 29
|13
|20.
|18
|2
|4
|12
|19 - 41
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|10
|0
|0
|23 - 3
|30
|2.
|10
|7
|3
|0
|15 - 5
|24
|3.
|10
|7
|2
|1
|20 - 10
|23
|4.
|1:0
|10
|7
|2
|1
|18 - 10
|23
|5.
|10
|7
|1
|2
|18 - 9
|22
|6.
|9
|6
|2
|1
|17 - 8
|20
|7.
|10
|5
|4
|1
|15 - 7
|19
|8.
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|9.
|10
|5
|3
|2
|14 - 8
|18
|10.
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|11.
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|12.
|10
|3
|5
|2
|16 - 14
|14
|13.
|9
|3
|3
|3
|14 - 12
|12
|14.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|15.
|0:1
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|16.
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|17.
|10
|3
|2
|5
|4 - 7
|11
|18.
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|19.
|9
|2
|1
|6
|5 - 12
|7
|20.
|9
|2
|1
|6
|9 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|2.
|0:1
|10
|5
|1
|4
|9 - 9
|16
|3.
|10
|4
|3
|3
|11 - 7
|15
|4.
|10
|4
|2
|4
|15 - 18
|14
|5.
|10
|3
|5
|2
|17 - 9
|14
|6.
|9
|3
|4
|2
|15 - 9
|13
|7.
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|8.
|8
|3
|1
|4
|8 - 13
|10
|9.
|10
|3
|1
|6
|8 - 14
|10
|10.
|10
|2
|3
|5
|7 - 15
|9
|11.
|1:0
|9
|2
|2
|5
|9 - 12
|8
|12.
|9
|2
|2
|5
|7 - 11
|8
|13.
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|14.
|9
|2
|1
|6
|10 - 14
|7
|15.
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|16.
|10
|1
|3
|6
|4 - 13
|6
|17.
|9
|0
|5
|4
|6 - 10
|5
|18.
|10
|1
|2
|7
|10 - 26
|5
|19.
|9
|1
|1
|7
|3 - 17
|4
|20.
|9
|0
|3
|6
|10 - 22
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|8 (3)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|7 (2)
|Флуминенсе
|Андре
|1 8
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 7
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7
|Сантос
|Rodrigo Fernandez2
|8