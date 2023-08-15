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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 19.
Атлетико Паранаэнсе
1:0
Перерыв
Куяба
0'
34' Желтая карточка
Фернандиньо XII
36' Желтая карточка
Рикельме
40' Желтая карточка
Кака II
40' Желтая карточка
Дейверсон Силва
1:0
45' Гол
Каноббио Агустин
45' Желтая карточка
Erick2
45' Желтая карточка
Wesley Carvalho
1
Bento
Krepski
2
Khellven
25
Кака
II
44
Thiago
Heleno
37
Lucas
Esquivel
26
Erick2
5
Фернандиньо
XII
8
Витор
Буэно
23
Видаль
Артуро
14
Каноббио
Агустин
9
Роке
Витор
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
34
Аллисон
4
Marllon
33
Эмпереур
Алан
20
Рикельме
88
Fernando
Sobral
14
Raniele
10
Pablo
Cepellini
7
Кафу
Жонатан
16
Дейверсон
Силва
29
Clayson
Атлетико Паранаэнсе
4-2-3-1
Куяба
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Куяба

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

СA
2:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Тотал матчей

2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
120

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роке Витор 8 0.42
Christian Cardoso 4 0.21
Pablo I 3 0.16
Витор Буэно 2 (2) 0.11
Каноббио Агустин 2 0.11
Erick2 2 0.11
Виллиан Сикейра 2 0.11
Madson II 1 0.05
Фернандиньо XII 1 (1) 0.05
Энрике Педру II 1 0.05
Сантана Алекс 1 0.05
Khellven 0 0
Фернандо Менегаццо 0 0
Фернандиньо Фернандо 0 0
Bento Krepski 0 0
Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дейверсон Силва 8 (1) 0.42
Raniele 2 0.11
Clayson 2 (1) 0.11
Fernando Sobral 1 0.05
Денилсон Невес 1 0.05
Marllon 1 0.05
Рикельме 1 0.05
Matheusinho 1 0.05
Роналд 1 0.05
Питта Исидро 1 0.05
Matheus Alexandre 1 0.05
Pablo Cepellini 0 0
Кафу Жонатан 0 0
Веллингтон Силва 0 0
Эмпереур Алан 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витор Буэно 5 0
Сантана Алекс 3 1
Erick2 4 0
Роке Витор 4 0
Ivaldo 2 1
Фернандиньо Фернандо 3 0
Энрике Педру II 3 0
Thiago Heleno 3 0
Madson II 3 0
Каноббио Агустин 3 0
Bento Krepski 3 0
Pablo I 2 0
Hugo Moura 2 0
Leonardo Linck 2 0
Фернандиньо XII 2 0
Wesley Carvalho 2 0
Видаль Артуро 1 0
Фернандо Менегаццо 1 0
Хавьер Тиаго 1 0
Теранс Давид 1 0
Marcelo XIII 1 0
Педринью Роша 1 0
Khellven 1 0
Кака II 1 0
Lucas Esquivel 1 0
Vinicius Kaue 1 0
Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денилсон Невес 5 0
Дейверсон Силва 5 0
Raniele 5 0
Antonio Oliveira 3 1
Marllon 4 0
Филипе Аугусто 2 1
Patric Calmon 2 1
Pablo Cepellini 3 0
Эмпереур Алан 3 0
Кафу Жонатан 3 0
Matheusinho 3 0
Fernando Sobral 3 0
Matheus Alexandre 3 0
Walter Leandro Capeloza Artune II 2 0
Роналд 2 0
Uendel 1 0
Веллингтон Силва 1 0
Clayson 1 0
Иури Фрейтас 1 0
Рикельме 1 0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Куяба
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

6
2
Атлетико Паранаэнсе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Куяба
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
7

Волевые поражения

7
12
Атлетико Паранаэнсе
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)
Куяба
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
10

Волевые поражения

13
14

Голы по времени матча

Забито

17
8
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
12%
1
13%
16-30
6
35%
3
38%
31-45
2
12%
2
25%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
2
25%
76-90

Пропущено

10
9
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
20%
3
33%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
1
10%
3
33%
76-90

Забито

9
13
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
2
22%
1
8%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
4
31%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
4
44%
4
31%
76-90

Пропущено

12
10
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
17%
2
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
1
8%
3
30%
61-75
6
50%
3
30%
76-90

Забито

26
21
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
2
8%
1
5%
1-15
3
12%
3
14%
16-30
6
23%
3
14%
31-45
3
12%
6
29%
46-60
3
12%
2
10%
61-75
9
35%
6
29%
76-90

Пропущено

22
19
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
4
18%
5
26%
1-15
4
18%
1
5%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
3
14%
3
16%
46-60
2
9%
4
21%
61-75
7
32%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Боливар 2:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Боливар - Атлетико Паранаэнсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3
Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Альянса Лима 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0
Куяба
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Куяба - Фламенго 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Куяба - Сан-Паулу 2:1 Форталеза Сеара - Куяба 0:1
Куяба - Байя 1:1 Куяба - Сантос 3:0 Васко да Гама - Куяба 1:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Гойяс - Куяба 0:1 Куяба - Коритиба Парана 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Флуминенсе - Куяба 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Америка Минейро - Куяба 1:2 Куяба - Гремио 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Униан Рондонополис - Куяба 0:2

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
Куяба

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

2:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
1
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Атлетико Паранаэнсе
Куяба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
3
6
2
7
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
14
4
9
9
1.5
5
13
2
16
2.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 19 15 2 2 35 - 11 47
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 19 9 7 3 34 - 17 34
3.
Гремио
 18 10 3 5 28 - 23 33
4.
Фламенго
 19 9 5 5 31 - 24 32
5.
Ред Булл Брагантино
 19 8 8 3 27 - 17 32
6.
Флуминенсе
 19 9 4 6 25 - 19 31
7.
Атлетико Паранаэнсе
 1:0 19 9 4 6 27 - 22 31
8.
Куяба
 0:1 19 8 4 7 21 - 20 28
9.
Атлетико Минейро
 19 7 6 6 22 - 17 27
10.
Сан-Паулу
 19 7 6 6 24 - 19 27
11.
Форталеза Сеара
 19 7 5 7 21 - 19 26
12.
Крузейро
 19 6 6 7 19 - 16 24
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 19 6 6 7 17 - 23 24
14.
Коринтианс
 18 6 5 7 20 - 21 23
15.
Гойяс
 19 6 4 9 18 - 27 22
16.
Байя
 19 4 6 9 18 - 25 18
17.
Сантос
 19 4 6 9 19 - 31 18
18.
Коритиба Парана
 19 3 5 11 18 - 36 14
19.
Васко да Гама
 18 3 4 11 14 - 29 13
20.
Америка Минейро
 18 2 4 12 19 - 41 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 10 0 0 23 - 3 30
2.
Флуминенсе
 10 7 3 0 15 - 5 24
3.
Гремио
 10 7 2 1 20 - 10 23
4.
Атлетико Паранаэнсе
 1:0 10 7 2 1 18 - 10 23
5.
Сан-Паулу
 10 7 1 2 18 - 9 22
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 6 2 1 17 - 8 20
7.
Ред Булл Брагантино
 10 5 4 1 15 - 7 19
8.
Фламенго
 9 5 3 1 16 - 6 18
9.
Форталеза Сеара
 10 5 3 2 14 - 8 18
10.
Коринтианс
 8 4 3 1 13 - 7 15
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 4 3 2 10 - 8 15
12.
Сантос
 10 3 5 2 16 - 14 14
13.
Байя
 9 3 3 3 14 - 12 12
14.
Атлетико Минейро
 9 3 3 3 11 - 10 12
15.
Куяба
 0:1 9 3 3 3 12 - 11 12
16.
Гойяс
 9 3 3 3 10 - 13 12
17.
Крузейро
 10 3 2 5 4 - 7 11
18.
Коритиба Парана
 9 2 3 4 8 - 10 9
19.
Васко да Гама
 9 2 1 6 5 - 12 7
20.
Америка Минейро
 9 2 1 6 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 5 2 2 12 - 8 17
2.
Куяба
 0:1 10 5 1 4 9 - 9 16
3.
Атлетико Минейро
 10 4 3 3 11 - 7 15
4.
Фламенго
 10 4 2 4 15 - 18 14
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 3 5 2 17 - 9 14
6.
Крузейро
 9 3 4 2 15 - 9 13
7.
Ред Булл Брагантино
 9 3 4 2 12 - 10 13
8.
Гремио
 8 3 1 4 8 - 13 10
9.
Гойяс
 10 3 1 6 8 - 14 10
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 2 3 5 7 - 15 9
11.
Атлетико Паранаэнсе
 1:0 9 2 2 5 9 - 12 8
12.
Форталеза Сеара
 9 2 2 5 7 - 11 8
13.
Коринтианс
 10 2 2 6 7 - 14 8
14.
Флуминенсе
 9 2 1 6 10 - 14 7
15.
Васко да Гама
 9 1 3 5 9 - 17 6
16.
Байя
 10 1 3 6 4 - 13 6
17.
Сан-Паулу
 9 0 5 4 6 - 10 5
18.
Коритиба Парана
 10 1 2 7 10 - 26 5
19.
Сантос
 9 1 1 7 3 - 17 4
20.
Америка Минейро
 9 0 3 6 10 - 22 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 8 (3)
Куяба Дейверсон Силва 8 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Сантос Леонардо Маркос 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Андре 1 8
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 7
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 7
Сантос Rodrigo Fernandez2 8
Весь список
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  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Wesley Carvalho получил желтую карточку от судьи
  • 47'
    Эрик получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Хеллвен сделал результативную передачу.
  • 45'
    Г О О О О Л - Каноббио Агустин бьет в цель!
  • 40'
    Дейверсон Силва получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Кака II получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Рикельме получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Фернандиньо XII получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико Паранаэнсе
Ничья
Куяба
2.10
3.35
6.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Куяба
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