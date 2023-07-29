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Кавасаки Фронтале
 
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Бавария
Прогнозы 30
Кавасаки Фронтале 3.3% (1)
X 6.7% (2)
Бавария 90% (27)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кавасаки Фронтале
Ничья
Бавария
9.35
6.40
1.46
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Кавасаки Фронтале
Бавария

Результаты последних матчей

Кавасаки Фронтале
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Виссел Кобе - Кавасаки Фронтале 2:2 Йокогама Ф-Маринос - Кавасаки Фронтале 0:1 Кавасаки Фронтале - Мито Холлихок 2:1 Кавасаки Фронтале - Йокогама 3:0
Нагоя Грампус - Кавасаки Фронтале 2:0 Урава Редс - Кавасаки Фронтале 1:1 Сенан Бельмаре - Кавасаки Фронтале 2:3 Кавасаки Фронтале - Санфречче Хиросима 1:0 Кавасаки Фронтале - Тотиги Сити 3:1 Кавасаки Фронтале - Касива Рейсол 2:0 Урава Редс - Кавасаки Фронтале 2:1 Йокогама - Кавасаки Фронтале 2:1 Токио - Кавасаки Фронтале 2:1 Кавасаки Фронтале - Саган Тосу 1:0 Киото Санга - Кавасаки Фронтале 0:1 Ависпа Фукуока - Кавасаки Фронтале 1:3 Кавасаки Фронтале - Урава Редс 1:1 Кавасаки Фронтале - Симидзу С-Палс 6:0 Кавасаки Фронтале - Нагоя Грампус 1:2 Гамба Осака - Кавасаки Фронтале 2:0
Бавария
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Бавария - Манчестер Сити 1:2 Rottach-Egern - Бавария 0:27 Кёльн - Бавария 1:2 Бавария - РБ Лейпциг 1:3
Бавария - Шальке 04 6:0 Вердер - Бавария 1:2 Бавария - Герта 2:0 Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Бавария - Хоффенхайм 1:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Бавария - Боруссия Д 4:2 Байер Л - Бавария 2:1 Бавария - Аугсбург 5:3 Бавария - ПСЖ 2:0 Штутгарт - Бавария 1:2 Бавария - Унион Берлин 3:0 Боруссия М - Бавария 3:2
  • До матча
  • Добрый день, уважаемые болельщики. Продолжают подготовку к новому сезону гранды европейского футбола. Так в одном из товарищеских поединков дня "Бавария" встретится с "Кавасаки Фронтале". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Кавасаки Фронтале - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 июля 2023, осталось 8 минут.



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Прогнозы 30
Кавасаки Фронтале 3.3% (1)
X 6.7% (2)
Бавария 90% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кавасаки Фронтале
Ничья
Бавария
9.35
6.40
1.46
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Кавасаки Фронтале - Бавария онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Кавасаки Фронтале - Бавария

Исход игры
Кавасаки Фронтале
5.6% (2)
Ничья
5.6% (2)
Бавария
88.9% (32)
Тотал 2.5
Больше
82.76% (24)
Меньше
17.24% (5)
Обе команды забьют
Да
72.41% (21)
Нет
27.59% (8)
Популярный счёт
1:2 Бавария
22.2% (8)
1:3 Бавария
22.2% (8)
1:4 Бавария
8.3% (3)
0:3 Бавария
8.3% (3)
0:2 Бавария
8.3% (3)
0:1 Бавария
5.6% (2)
2:3 Бавария
5.6% (2)
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Бавария
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