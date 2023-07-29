Позже
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Ю Кобаяши
-
-
-
-
-
30 _Segawa Y.
-
-
29 _Takai K.
-
14 _Wakizaka Y.
-
13 _Yamane M.
- Запасные игроки
-
21 _Ando S.Вратарь
-
22 _Hayasaka Y.Вратарь
- Вратарь
-
36 _Okazaki T.
-
20 _Yamada S.
-
17 _Tono D.
-
15 _Tanabe S.
-
16 _Seko T.
-
28 _Ozeki Y.
-
-
37 _Ogawa J.
-
38 _Ehara E.
-
24 _Myogan T.
-
-
-
39 _Kaito T.
-
41 _Ienaga A.
-
31 _Yamamura K.
-
Главный тренер: _Oniki T.
- Основной состав
-
27 Зоммер ЯннВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
-
39 Тель МатисПолузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Сарр БунаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
Результаты последних матчей
Кавасаки Фронтале
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Виссел Кобе - Кавасаки Фронтале 2:2 Йокогама Ф-Маринос - Кавасаки Фронтале 0:1 Кавасаки Фронтале - Мито Холлихок 2:1 Кавасаки Фронтале - Йокогама 3:0
Нагоя Грампус - Кавасаки Фронтале 2:0 Урава Редс - Кавасаки Фронтале 1:1 Сенан Бельмаре - Кавасаки Фронтале 2:3 Кавасаки Фронтале - Санфречче Хиросима 1:0 Кавасаки Фронтале - Тотиги Сити 3:1 Кавасаки Фронтале - Касива Рейсол 2:0 Урава Редс - Кавасаки Фронтале 2:1 Йокогама - Кавасаки Фронтале 2:1 Токио - Кавасаки Фронтале 2:1 Кавасаки Фронтале - Саган Тосу 1:0 Киото Санга - Кавасаки Фронтале 0:1 Ависпа Фукуока - Кавасаки Фронтале 1:3 Кавасаки Фронтале - Урава Редс 1:1 Кавасаки Фронтале - Симидзу С-Палс 6:0 Кавасаки Фронтале - Нагоя Грампус 1:2 Гамба Осака - Кавасаки Фронтале 2:0
Бавария
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Бавария - Манчестер Сити 1:2 Rottach-Egern - Бавария 0:27 Кёльн - Бавария 1:2 Бавария - РБ Лейпциг 1:3
Бавария - Шальке 04 6:0 Вердер - Бавария 1:2 Бавария - Герта 2:0 Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Бавария - Хоффенхайм 1:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Бавария - Боруссия Д 4:2 Байер Л - Бавария 2:1 Бавария - Аугсбург 5:3 Бавария - ПСЖ 2:0 Штутгарт - Бавария 1:2 Бавария - Унион Берлин 3:0 Боруссия М - Бавария 3:2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кавасаки Фронтале - Бавария
Исход игры
Кавасаки Фронтале
5.6% (2)
Ничья
5.6% (2)
Бавария
88.9% (32)
Тотал 2.5
Больше
82.76% (24)
Меньше
17.24% (5)
Обе команды забьют
Да
72.41% (21)
Нет
27.59% (8)
Популярный счёт
1:2 Бавария
22.2% (8)
1:3 Бавария
22.2% (8)
1:4 Бавария
8.3% (3)
0:3 Бавария
8.3% (3)
0:2 Бавария
8.3% (3)
0:1 Бавария
5.6% (2)
2:3 Бавария
5.6% (2)
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