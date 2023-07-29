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Дженоа
1:0
Первый тайм
Монако

Ход матча

16'
Гудмундссон Альберт
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дженоа
Ничья
Монако
2.85
4.10
5.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Дженоа
Монако

История личных встреч

Дженоа
Монако

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
2:3
ТМК
2:1
ТМК
4:1

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
1.67

Среднее время на гол

0
54

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

2.67
0

Среднее время на гол

33
0

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2.67
1.67

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

33
54

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Дженоа - Венеция 1:4 Дженоа - Бари 4:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Дженоа - Асколи 2:1
Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Читтаделла - Дженоа 0:1 Дженоа - Перуджа 2:0 Комо - Дженоа 2:2 Дженоа - Реджина 1:0 Брешия - Дженоа 0:3 Дженоа - Тернана 1:0 Дженоа - Козенца 4:0 Кальяри - Дженоа 0:0 Дженоа - СПАЛ 3:0 Модена - Дженоа 2:2 Дженоа - Палермо 2:0 Парма - Дженоа 2:0 Дженоа - Пиза 0:0 Беневенто - Дженоа 1:2 Дженоа - Венеция 1:0
Монако
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Болонья - Монако 2:3 Лидс - Монако 0:2 Бетис - Монако 1:3 Серкль Брюгге - Монако 3:0
Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Монако - Тулуза 1:2 Ренн - Монако 2:0 Лион - Монако 3:1 Монако - Лилль 0:0 Анже - Монако 1:2 Монако - Монпелье 0:4 Ланс - Монако 3:0 Монако - Лорьян 3:1 Нант - Монако 2:2 Монако - Страсбург 4:3 Аяччо - Монако 0:2 Монако - Реймс 0:1 Труа - Монако 2:2 Монако - Ницца 0:3 Монако - Байер Л 2:3
  • Первый тайм
  • Офсайд
    36'
    Позиционная атака "Монако" завершается диагональным переводом на Якобса, который оказывается в положении "вне игры".
  • 35'
    Редкая по последним минутам атака хозяев поля завершается подачей Мартина с левого фланга - мяч на выходе забирает Маецки.
  • Судья
    33'
    Боаду врывается в штрафную хозяев практически по центру, но в единоборстве с Бани оказывается на газоне - свисток арбитра молчит.
  • 32'
    Бен-Сегир получает мяч перед штрафной и, не сближаясь с защитником, отмечается ударом метров с 25 - Мартинес уверенно ловит снаряд.
  • 31'
    В сентябре прошлого года команды уже встречались в контрольном матче, тогда "Дженоа" победила со счётом 3:2. Но мы понимаем, что это была пауза на матчи сборных, а сборников у "Монако" было на порядок больше.
  • 30'
    По-прежнему ни одного удара не нанесли монегаски по ходу первой половины встречи. У "Дженоа" 5 попыток и 4 попадания в створ.
  • 29'
    Якобс включается по левому флангу и исполняет прострел прямиком во вратарскую - Мартинес легко забирает мяч.
  • Угловой
    27'
    Угловой на левом фланге гости разыграли, в итоге последовал заброс в штрафную и острая скидка Фолланда, замкнуть которую никому не удалось.
  • 25'
    Камара исполняет проникающий пас в штрафную генуэзцев, однако Боаду мешают развернуться и среагировать на этот мяч, снова ничего опасного в исполнении "Монако".
  • 24'
    Пушкаш врывается в штрафную с правого края и уже готов был пробивать по воротам, однако Дисаси шикарно сыграл в подкате, отобрав мяч.
  • 23'
    Середина первого тайма в Генуе, по-прежнему в атаке у "Монако" не получается совершенно ничего. Видимо, без Головина всё очень плохо.
  • Фол, нарушение
    21'
    Камара оказывается на газоне после отмашки со стороны Пушкаша, арбитр, судя по всему, обошелся без карточки. Учитывая статус матча, это простительно.
  • 20'
    "Монако" достаточно академично действует в эти минуты, не удается подобраться к штрафной площади соперника и выйти на ударную позицию.
  • 18'
    Интересно, что Гудмунссон забивал с пенальти и в ворота "Венеции", правда, тогда это было при счёте 0:2. Посмотрим, как сыграет "Дженоа" по счёту.
  • Пенальти
    17'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! АЛЬБЕРТ ГУДМУНДССОН!
    С "точки" исландец пробивает в левый от себя угол, Маецки направление удара не угадал!
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    • Пенальти!
      16'
      Пенальти в ворота "Монако"! Хефти вошел в штрафную и готов был пробивать по воротам, но сзади ему по ноге попал Камара!
    • Фол, нарушение
      14'
      Пушкаш до последнего прессинговал Дисаси в передней линии, но в итоге румын нарушил правила против защитника "Монако".
    • 13'
      Пока совсем без моментов гости, хозяева на кураже пытаются создавать остроту, но пока в этом им преимущественно помогают "стандарты".
    • 12'
      "Дженоа" неделю назад провели контрольный матч против "Венеции", который завершился поражением 1:4. Через 2 недели команда Альберто Джилардино сыграет в Кубке Италии, а через 3 стартует в Серии А.
    • 10'
      Пока монегасики совершенно не форсируют темп, Маецки не спеша идет за мячом к угловому флагу, так как проблемы с болбоями на стадионе в Генуе.
    • 9'
      Штрафной в центральной зоне заработали хозяева поля, последовала подача на левый угол вратарской, откуда Дрэгушин головой направляет мяч в руки вратарю.
    • 7'
      Хорошая атмосфера сегодня на "Луиджи Феррарис", вернувшаяся в Серию А "Дженоа" чувствует поддержку родных трибун. До ангшлага далеко, но для товарищеского матча всё неплохо.
    • 5'
      Вообще у "Монако" уже три победы кряду в товарняках - до "Болоньи" были победы над "Лидсом" и "Бетисом". Старт сезона - через 2 недели.
    • 4'
      Нет сегодня в стартовом составе "Монако" россиянина Александра Головина, который в прошлом товарняке против "Болоньи" отметился дублем.
    • Опасный момент
      3'
      Дрэгушин после навеса с углового пробивает головой под перекладину, однако Маецкий вновь вынужден спасать свои ворота! Повторный угловой в исполнении генуэзцев выдался не таким опасным.
    • 2'
      Проход Пушкаша по центральной зоне завершается ударом из-за пределов штрафной - отбивает Маецки мяч на угловой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в товарищеском матче "Дженоа" сыграет с "Монако" Александра Головина. Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Дженоа
    Ничья
    Монако
    2.85
    4.10
    5.80
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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