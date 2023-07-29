Якобс включается по левому флангу и исполняет прострел прямиком во вратарскую - Мартинес легко забирает мяч.

По-прежнему ни одного удара не нанесли монегаски по ходу первой половины встречи. У "Дженоа" 5 попыток и 4 попадания в створ.

В сентябре прошлого года команды уже встречались в контрольном матче, тогда "Дженоа" победила со счётом 3:2. Но мы понимаем, что это была пауза на матчи сборных, а сборников у "Монако" было на порядок больше.

Бен-Сегир получает мяч перед штрафной и, не сближаясь с защитником, отмечается ударом метров с 25 - Мартинес уверенно ловит снаряд.

Боаду врывается в штрафную хозяев практически по центру, но в единоборстве с Бани оказывается на газоне - свисток арбитра молчит.

Редкая по последним минутам атака хозяев поля завершается подачей Мартина с левого фланга - мяч на выходе забирает Маецки.

Позиционная атака "Монако" завершается диагональным переводом на Якобса, который оказывается в положении "вне игры".

27' Угловой на левом фланге гости разыграли, в итоге последовал заброс в штрафную и острая скидка Фолланда, замкнуть которую никому не удалось.

25' Камара исполняет проникающий пас в штрафную генуэзцев, однако Боаду мешают развернуться и среагировать на этот мяч, снова ничего опасного в исполнении "Монако".

24' Пушкаш врывается в штрафную с правого края и уже готов был пробивать по воротам, однако Дисаси шикарно сыграл в подкате, отобрав мяч.

23' Середина первого тайма в Генуе, по-прежнему в атаке у "Монако" не получается совершенно ничего. Видимо, без Головина всё очень плохо.

21' Камара оказывается на газоне после отмашки со стороны Пушкаша, арбитр, судя по всему, обошелся без карточки. Учитывая статус матча, это простительно.

20' "Монако" достаточно академично действует в эти минуты, не удается подобраться к штрафной площади соперника и выйти на ударную позицию.

18' Интересно, что Гудмунссон забивал с пенальти и в ворота "Венеции", правда, тогда это было при счёте 0:2. Посмотрим, как сыграет "Дженоа" по счёту.