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Дженоа
 
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Монако
Прогнозы 3
Дженоа 0% (0)
X 0% (0)
Монако 100% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дженоа
Ничья
Монако
3.10
3.50
2.47
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Дженоа
Монако

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
2:3
ТМК
2:1
ТМК
4:1

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
1.67

Среднее время на гол

0
54

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

2.67
0

Среднее время на гол

33
0

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2.67
1.67

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

33
54

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Дженоа - Венеция 1:4 Дженоа - Бари 4:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Дженоа - Асколи 2:1
Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Читтаделла - Дженоа 0:1 Дженоа - Перуджа 2:0 Комо - Дженоа 2:2 Дженоа - Реджина 1:0 Брешия - Дженоа 0:3 Дженоа - Тернана 1:0 Дженоа - Козенца 4:0 Кальяри - Дженоа 0:0 Дженоа - СПАЛ 3:0 Модена - Дженоа 2:2 Дженоа - Палермо 2:0 Парма - Дженоа 2:0 Дженоа - Пиза 0:0 Беневенто - Дженоа 1:2 Дженоа - Венеция 1:0
Монако
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Болонья - Монако 2:3 Лидс - Монако 0:2 Бетис - Монако 1:3 Серкль Брюгге - Монако 3:0
Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Монако - Тулуза 1:2 Ренн - Монако 2:0 Лион - Монако 3:1 Монако - Лилль 0:0 Анже - Монако 1:2 Монако - Монпелье 0:4 Ланс - Монако 3:0 Монако - Лорьян 3:1 Нант - Монако 2:2 Монако - Страсбург 4:3 Аяччо - Монако 0:2 Монако - Реймс 0:1 Труа - Монако 2:2 Монако - Ницца 0:3 Монако - Байер Л 2:3
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в товарищеском матче "Дженоа" сыграет с "Монако" Александра Головина. Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Дженоа - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 июля 2023, осталось 2 часа 27 минут.



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Прогнозы 3
Дженоа 0% (0)
X 0% (0)
Монако 100% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дженоа
Ничья
Монако
3.10
3.50
2.47
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Дженоа - Монако онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Дженоа - Монако

Исход игры
Дженоа
7.7% (1)
Ничья
0% (0)
Монако
92.3% (12)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (5)
Меньше
44.44% (4)
Обе команды забьют
Да
55.56% (5)
Нет
44.44% (4)
Популярный счёт
0:1 Монако
30.8% (4)
1:2 Монако
23.1% (3)
1:3 Монако
15.4% (2)
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