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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Karol Arys
Сталь Мелец
2:0
Конец матча
Радомяк Радом
0'
1:0
22' Гол
Эсселинк Берт
31' Желтая карточка
Koki Hinokio
42' Желтая карточка
Эхманн Марко
2:0
45' Гол
Lukasz Gerstenstein
46' Желтая карточка
Lukasz Gerstenstein
78' Желтая карточка
Новаес Пальярес Луис Густаво
84' Желтая карточка
Гжесик Ян
90'+8
1
Кохальски
Матеуш
5
Эхманн
Марко
21
Матрас
Матеуш
3
Эсселинк
Берт
7
Lukasz
Gerstenstein
19
Тромбка
Михал
18
Piotr
Wlazlo
23
Гетингер
Крыстян
10
Доманьски
Мацей
17
Шкурин
Илья
8
Koki
Hinokio
12
Albert
Posiadala
13
Гжесик
Ян
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
33
Абрамович
Давид
77
Донис
Христос
8
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
7
Семеду
Лисандру
27
Вольски
Рафал
99
Семеду
Эди
96
Pedro
Rodriguez2
Сталь Мелец
3-4-3
Радомяк Радом
4-2-3-1

История личных встреч

Сталь Мелец
Радомяк Радом

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

Э
1:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:0
ПД
2:0
ПД
2:0
ВД
1:1
ВД
1:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Тотал матчей

1.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2

Среднее время на гол

72
180

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Koki Hinokio 2 0.33
Доманьски Мацей 1 0.17
Тромбка Михал 1 0.17
Шкурин Илья 1 0.17
Эсселинк Берт 1 0.17
Lukasz Gerstenstein 1 0.17
Гетингер Крыстян 0 0
Радомяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pedro Rodriguez2 2 0.33
Вольски Рафал 1 0.17
Донис Христос 1 0.17
Семеду Лисандру 1 0.17
Цихоцки Матеуш 1 0.17
Роча Леонардо 1 0.17

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эхманн Марко 4 0
Koki Hinokio 3 0
Piotr Wlazlo 2 0
Гетингер Крыстян 1 0
Kamil Pajnowski 1 0
Тромбка Михал 1 0
Кохальски Матеуш 1 0
Lukasz Gerstenstein 1 0
Радомяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранко Рафаэл 2 0
Гжесик Ян 2 0
Damian Jakubik 1 0
Цихоцки Матеуш 1 0
Машаду Луиш 1 0
Семеду Лисандру 1 0
Роча Леонардо 1 0
Pedro Rodriguez2 1 0
Новаес Пальярес Луис Густаво 1 0

Результаты матчей

Сталь Мелец
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Радомяк Радом
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
0
Сталь Мелец
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Радомяк Радом
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

0
3
Сталь Мелец
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Радомяк Радом
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

2
3

Голы по времени матча

Забито

7
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
50%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
7
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
3
43%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

6
7
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ракув - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:0
Сталь Мелец - Краковия 2:2 Сталь Мелец - Сталь Жешув 3:2 Сталь Мелец - Сярка Тарнобжег 1:1 Сталь Мелец - Заря 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 2:3 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 2:1 Сталь Мелец - Варта Познань 1:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 0:0 Висла Плоцк - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2 Сталь Мелец - Медзь Легница 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 1:1 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1
Радомяк Радом
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Радомяк Радом - Краковия 0:1 Лех - Радомяк Радом 2:0
Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1 Радомяк Радом - Заглембе Сосновец 0:1 Радомяк Радом - Тыхы 0:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 4:0 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Варта Познань - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Пяст 0:1 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 0:1 Радомяк Радом - Лех 1:1 Краковия - Радомяк Радом 3:0 Радомяк Радом - Ракув 0:0 Висла Плоцк - Радомяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Радомяк Радом 0:2 Радомяк Радом - Легия 0:2

Результаты матчей

Сталь Мелец
Радомяк Радом

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
2 раза 50%
2:0
2 раза 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Сталь Мелец
Радомяк Радом

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
1
3
1
1.5
1
1
1
3
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Заглембе Любин
 5 3 1 1 7 - 5 10
3.
Ягеллония Белосток
 4 3 0 1 7 - 5 9
4.
Радомяк Радом
 6 3 0 3 7 - 7 9
5.
Краковия
 4 2 2 0 6 - 4 8
6.
Сталь Мелец
 6 2 2 2 7 - 6 8
7.
Ракув
 4 2 1 1 8 - 4 7
8.
Лех
 4 2 1 1 6 - 5 7
9.
Видзев Лодзь
 5 2 1 2 7 - 7 7
10.
Погонь Щецин
 4 2 0 2 3 - 4 6
11.
ЛКС Лодзь
 5 2 0 3 3 - 7 6
12.
Пяст
 5 1 3 1 4 - 4 6
13.
Варта Познань
 5 1 2 2 8 - 8 5
14.
Гурник Забже
 5 1 2 2 2 - 5 5
15.
Шленск Вроцлав
 4 1 1 2 6 - 7 4
16.
Рух Хожув
 5 1 1 3 5 - 8 4
17.
Пуща Неполомице
 5 1 1 3 5 - 9 4
18.
Корона Кельце
 4 0 1 3 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Сталь Мелец
 4 2 2 0 7 - 3 8
3.
Ракув
 3 2 1 0 7 - 2 7
4.
Заглембе Любин
 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 6 - 2 6
6.
ЛКС Лодзь
 2 2 0 0 3 - 1 6
7.
Видзев Лодзь
 2 2 0 0 4 - 2 6
8.
Пуща Неполомице
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Краковия
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Варта Познань
 3 1 1 1 4 - 3 4
11.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Рух Хожув
 2 1 0 1 2 - 1 3
13.
Шленск Вроцлав
 2 1 0 1 4 - 3 3
14.
Радомяк Радом
 2 1 0 1 3 - 3 3
15.
Пяст
 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Погонь Щецин
 2 1 0 1 2 - 3 3
17.
Гурник Забже
 3 0 2 1 1 - 3 2
18.
Корона Кельце
 2 0 1 1 1 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Радомяк Радом
 4 2 0 2 4 - 4 6
2.
Краковия
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Лех
 3 1 1 1 4 - 5 4
4.
Погонь Щецин
 2 1 0 1 1 - 1 3
5.
Заглембе Любин
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Гурник Забже
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Ягеллония Белосток
 2 1 0 1 1 - 3 3
8.
Пяст
 3 0 3 0 1 - 1 3
9.
Легия
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Варта Познань
 2 0 1 1 4 - 5 1
11.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Видзев Лодзь
 3 0 1 2 3 - 5 1
13.
Рух Хожув
 3 0 1 2 3 - 7 1
14.
Ракув
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Корона Кельце
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Сталь Мелец
 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Пуща Неполомице
 3 0 0 3 3 - 8 0
18.
ЛКС Лодзь
 3 0 0 3 0 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 4 (1)
Легия Пекхарт Томаш 4
Ракув Зволински Лукаш 3
Пяст Дзичек Патрик 3
Варта Познань Шмыт Каетан 3
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 1 3
Сталь Мелец Эхманн Марко 4
Лех Муравски Радослав 1 2
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 2
Гурник Забже Щесняк Криспин 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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