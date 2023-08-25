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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Стефански Даниэль
Видзев Лодзь
0:2
Конец матча
Шленск Вроцлав
0'
0:1
12' Гол
Науэль Матиас
42' Желтая карточка
Сильва Луис
56' Желтая карточка
Покорны Петер
59' Желтая карточка
Шота Серафин
62' Желтая карточка
Альварес Франциско
78' Желтая карточка
Бейгер Лукаш
79' Желтая карточка
Жиро Матеуш
0:2
80' Гол
Палюшек Александр
83' Желтая карточка
Нунеш Фабиу
83' Желтая карточка
Экспозито Эрик
84' Желтая карточка
Милош Мато
90'+6
1
Равас
Генрих
95
Стемпиньски
Мариуш
5
Шота
Серафин
2
Сильва
Луис
92
Нунеш
Фабиу
25
Ганоушек
Марек
47
Antoni
Klimek
22
Dominik
Kun
10
Альварес
Франциско
19
Павловски
Бартоломей
9
Санчез
Джорди
12
Лещыньски
Рафал
27
Кончковски
Мартин
5
Петков
Алекс
4
Бейгер
Лукаш
19
Янасик
Патрик
28
Жуховски
Михал
10
Науэль
Матиас
17
Шварц
Петр
16
Покорны
Петер
22
Жуковски
Матеуш
9
Экспозито
Эрик
Видзев Лодзь
4-1-4-1
Шленск Вроцлав
4-1-4-1

История личных встреч

Видзев Лодзь
Шленск Вроцлав

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
100%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

7.7%
84.6%
7.7%
1 победа 11 ничьих 1 победа

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

Э
1:0
Э
0:0
К
2:0
КП
1:2
Э
1:0
Э
0:0
Э
3:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
2:2
Э
1:2
Э
2:2
Э
5:2

Голы

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.86
1

Среднее время на гол

48
90

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.69
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

53
90

Бомбардиры внутри турнира

Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчез Джорди 2 0.33
Павловски Бартоломей 1 0.17
Стемпиньски Мариуш 1 0.17
Цыганик Андрей 1 0.17
Альварес Франциско 1 0.17
Ernest Terpilowski 1 0.17
Милош Мато 0 0
Шеху Юлиан 0 0
Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 4 (2) 0.8
Науэль Матиас 1 0.2
Кончковски Мартин 1 0.2
Patryk Szwedzik 1 0.2
Палюшек Александр 1 0.2
Янасик Патрик 0 0
Ястржембски Деннис 0 0
Самец-Талар Пётр 0 0
Петков Алекс 0 0

Карточки

Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Луис 2 1
Нунеш Фабиу 3 0
Ганоушек Марек 2 0
Милош Мато 2 0
Санчез Джорди 2 0
Шота Серафин 2 0
Альварес Франциско 2 0
Dominik Kun 1 0
Цыганик Андрей 1 0
Жиро Матеуш 1 0
Ernest Terpilowski 1 0
Filip Przybulek 1 0
Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Покорны Петер 2 0
Петков Алекс 2 0
Кончковски Мартин 1 0
Ольсен Патрик 1 0
Науэль Матиас 1 0
Экспозито Эрик 1 0
Жуковски Матеуш 1 0
Patryk Szwedzik 1 0
Бейгер Лукаш 1 0

Результаты матчей

Видзев Лодзь
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Шленск Вроцлав
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Видзев Лодзь
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Шленск Вроцлав
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

1
3
Видзев Лодзь
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Шленск Вроцлав
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

1
5

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
3
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
43%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
3
38%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
11%
5
71%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Видзев Лодзь
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1
Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 1:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 1:0 Видзев Лодзь - Р. Жешув 0:0 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 4:2 Видзев Лодзь - Одра Ополе 0:2 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 2:3 Медзь Легница - Видзев Лодзь 0:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Пяст 2:3 Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 2:0
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1
Эрцгебирге Ауэ - Шленск Вроцлав 2:1 Шленск Вроцлав - Опава 0:1 Шленск Вроцлав - Тыхы 1:2 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 3:2 Шленск Вроцлав - Медзь Легница 0:0 Явор Иваньица - Шленск Вроцлав 0:8 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Медзь Легница 4:2 Шленск Вроцлав - Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 1:1 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 0:1 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Варта Познань - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 1:1

Результаты матчей

Видзев Лодзь
Шленск Вроцлав

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Видзев Лодзь
Шленск Вроцлав

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
2
3
1
5
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Заглембе Любин
 5 3 1 1 7 - 5 10
3.
Ягеллония Белосток
 4 3 0 1 7 - 5 9
4.
Радомяк Радом
 6 3 0 3 7 - 7 9
5.
Краковия
 4 2 2 0 6 - 4 8
6.
Сталь Мелец
 6 2 2 2 7 - 6 8
7.
Ракув
 4 2 1 1 8 - 4 7
8.
Лех
 4 2 1 1 6 - 5 7
9.
Шленск Вроцлав
 5 2 1 2 8 - 7 7
10.
Видзев Лодзь
 6 2 1 3 7 - 9 7
11.
Погонь Щецин
 4 2 0 2 3 - 4 6
12.
ЛКС Лодзь
 5 2 0 3 3 - 7 6
13.
Пяст
 5 1 3 1 4 - 4 6
14.
Варта Познань
 5 1 2 2 8 - 8 5
15.
Гурник Забже
 5 1 2 2 2 - 5 5
16.
Рух Хожув
 5 1 1 3 5 - 8 4
17.
Пуща Неполомице
 5 1 1 3 5 - 9 4
18.
Корона Кельце
 4 0 1 3 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Сталь Мелец
 4 2 2 0 7 - 3 8
3.
Ракув
 3 2 1 0 7 - 2 7
4.
Заглембе Любин
 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 6 - 2 6
6.
ЛКС Лодзь
 2 2 0 0 3 - 1 6
7.
Видзев Лодзь
 3 2 0 1 4 - 4 6
8.
Краковия
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Пуща Неполомице
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Варта Познань
 3 1 1 1 4 - 3 4
11.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Шленск Вроцлав
 2 1 0 1 4 - 3 3
13.
Рух Хожув
 2 1 0 1 2 - 1 3
14.
Радомяк Радом
 2 1 0 1 3 - 3 3
15.
Пяст
 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Погонь Щецин
 2 1 0 1 2 - 3 3
17.
Гурник Забже
 3 0 2 1 1 - 3 2
18.
Корона Кельце
 2 0 1 1 1 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Радомяк Радом
 4 2 0 2 4 - 4 6
2.
Краковия
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Шленск Вроцлав
 3 1 1 1 4 - 4 4
4.
Лех
 3 1 1 1 4 - 5 4
5.
Погонь Щецин
 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Заглембе Любин
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Гурник Забже
 2 1 0 1 1 - 2 3
8.
Ягеллония Белосток
 2 1 0 1 1 - 3 3
9.
Пяст
 3 0 3 0 1 - 1 3
10.
Легия
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Варта Познань
 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
Видзев Лодзь
 3 0 1 2 3 - 5 1
13.
Рух Хожув
 3 0 1 2 3 - 7 1
14.
Ракув
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Корона Кельце
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Сталь Мелец
 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Пуща Неполомице
 3 0 0 3 3 - 8 0
18.
ЛКС Лодзь
 3 0 0 3 0 - 6 0
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Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 4 (1)
Легия Пекхарт Томаш 4
Ракув Зволински Лукаш 3
Пяст Дзичек Патрик 3
Варта Познань Шмыт Каетан 3
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 1 3
Сталь Мелец Эхманн Марко 4
Лех Муравски Радослав 1 2
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 2
Видзев Лодзь Сильва Луис 1 2
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Сильва Луис получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Петков Алекс сделал результативную передачу.
    • 12'
      Г О О О О Л - Науэль Матиас бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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