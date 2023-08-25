Тур: 6. Стадион: Видзев. Главный судья: Стефански Даниэль
0:2
Конец матча
0'
0:1
12' ГолНауэль Матиас
42' Желтая карточкаСильва Луис
56' Желтая карточкаПокорны Петер
59' Желтая карточкаШота Серафин
62' Желтая карточкаАльварес Франциско
78' Желтая карточкаБейгер Лукаш
79' Желтая карточкаЖиро Матеуш
0:2
80' ГолПалюшек Александр
83' Желтая карточкаНунеш Фабиу
83' Желтая карточкаЭкспозито Эрик
84' Желтая карточкаМилош Мато
90'+6
Ход матча
12'
0:1
42'
56'
59'
78'
79'
80'
83'
83'
84'
Прогноз на матч от Liveresult
92
Нунеш
Фабиу
22
Dominik
Kun
17
Шварц
Петр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Нунеш ФабиуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондич ИмадНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Маценко ЕгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Индже БуракНападающий
-
18 Karol Borys
-
-
Главный тренер: Магера Яцек
История личных встреч
Видзев Лодзь
Шленск Вроцлав
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
100%
1 победа 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
13 матчей
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
7.7%
84.6%
7.7%
1 победа 11 ничьих 1 победа
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.86
1
Среднее время на гол
48
90
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
1.69
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
53
90
Бомбардиры внутри турнира
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санчез Джорди
|2
|0.33
|Павловски Бартоломей
|1
|0.17
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0.17
|Цыганик Андрей
|1
|0.17
|Альварес Франциско
|1
|0.17
|Ernest Terpilowski
|1
|0.17
|Милош Мато
|0
|0
|Шеху Юлиан
|0
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|4 (2)
|0.8
|Науэль Матиас
|1
|0.2
|Кончковски Мартин
|1
|0.2
|Patryk Szwedzik
|1
|0.2
|Палюшек Александр
|1
|0.2
|Янасик Патрик
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
|Самец-Талар Пётр
|0
|0
|Петков Алекс
|0
|0
Карточки
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Луис
|2
|1
|Нунеш Фабиу
|3
|0
|Ганоушек Марек
|2
|0
|Милош Мато
|2
|0
|Санчез Джорди
|2
|0
|Шота Серафин
|2
|0
|Альварес Франциско
|2
|0
|Dominik Kun
|1
|0
|Цыганик Андрей
|1
|0
|Жиро Матеуш
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
|Filip Przybulek
|1
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Покорны Петер
|2
|0
|Петков Алекс
|2
|0
|Кончковски Мартин
|1
|0
|Ольсен Патрик
|1
|0
|Науэль Матиас
|1
|0
|Экспозито Эрик
|1
|0
|Жуковски Матеуш
|1
|0
|Patryk Szwedzik
|1
|0
|Бейгер Лукаш
|1
|0
Результаты матчей
Видзев Лодзь
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Шленск Вроцлав
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Видзев Лодзь
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Шленск Вроцлав
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
1
3
Видзев Лодзь
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Шленск Вроцлав
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
1
5
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
3
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
43%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
3
38%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
11%
5
71%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Видзев Лодзь
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1
Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 1:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 1:0 Видзев Лодзь - Р. Жешув 0:0 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 4:2 Видзев Лодзь - Одра Ополе 0:2 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 2:3 Медзь Легница - Видзев Лодзь 0:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Пяст 2:3 Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 2:0
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1
Эрцгебирге Ауэ - Шленск Вроцлав 2:1 Шленск Вроцлав - Опава 0:1 Шленск Вроцлав - Тыхы 1:2 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 3:2 Шленск Вроцлав - Медзь Легница 0:0 Явор Иваньица - Шленск Вроцлав 0:8 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Медзь Легница 4:2 Шленск Вроцлав - Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 1:1 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 0:1 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Варта Познань - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 1:1
Результаты матчей
Видзев Лодзь
Шленск Вроцлав
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Видзев Лодзь
Шленск Вроцлав
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
15
23
15
14
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|4 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|4
|Ракув
|Зволински Лукаш
|3
|Пяст
|Дзичек Патрик
|3
|Варта Познань
|Шмыт Каетан
|3
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 3
|Сталь Мелец
|Эхманн Марко
|4
|Лех
|Муравски Радослав
|1 2
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 2
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|1 2