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Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Верес
0:1
Второй тайм: 49'
Шахтёр Донецк
0'
11' Желтая карточка
Гочолеишвили Гиорги
35' Желтая карточка
Кухарук Андрей
0:1
45' Гол
Матвиенко Николай
45' Красная карточка
Бондаренко Артём
49' Желтая карточка
44
Паст
Евгений
71
Vasyl
Gakman
5
Курко
Василий
3
Вовченко
Семён
95
Evgeny
Shevchenko
III
29
Кучеров
Валерий
88
Кухарук
Андрей
7
Близниченко
Андрей
20
Iago
Siqueira
11
Дахновский
Виталий
14
Марусич
Максим
31
Ризнык
Дмитрий
13
Гочолеишвили
Гиорги
32
Козик
Эдуард
22
Матвиенко
Николай
20
Топалов
Дмитрий
11
Зубков
Александр
21
Бондаренко
Артём
8
Крыськив
Дмитрий
90
Кащук
Алексей
14
Сикан
Даниил
2
Траоре
Лассина
Верес
Шахтёр Донецк

История личных встреч

Верес
Шахтёр Донецк

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ТМС
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
К
4:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

2.8
2

Среднее время на гол

32
45

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.88
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

48
90

Бомбардиры внутри турнира

Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матвиенко Николай 2 1
Траоре Лассина 1 0.5
Кащук Алексей 0 0

Карточки

Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балан Денис 1 1
Кухарук Андрей 1 0
Шестаков Михаил 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бондаренко Артём 1 1
Траоре Лассина 1 0
Гочолеишвили Гиорги 1 0

Результаты матчей

Верес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Верес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шахтёр Донецк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Верес
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Верес - Полесье 0:2 Кривбасс КР - Верес 1:2 Верес - Карпаты 1:2 Верес - Нива Тернополь 0:0
Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Ингулец 1:0 Динамо Киев - Верес 3:0 Верес - Александрия 2:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:1 Заря - Верес 1:0 Верес - Львов 3:2 Верес - Минай 1:1 Металлист - Верес 5:5 Рух Львов - Верес 0:0 Верес - Кривбасс 1:2 Верес - Карпаты 0:3 Верес - Днепр-1 0:1 Верес - Ворскла 2:2
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0
АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0 Заря - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Минай 1:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 2:0 Львов - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Металлист 1:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1

Результаты матчей

Верес
Шахтёр Донецк

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Верес
Шахтёр Донецк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Черноморец Од
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Полесье
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Рух Львов
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Александрия
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Оболонь
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Заря
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Металлист-1925
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Кривбасс
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
ЛНЗ Черкассы
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Минай
 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Верес
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Александрия
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Рух Львов
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Оболонь
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Минай
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Кривбасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Заря
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Колос Ковалёвка
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Черноморец Од
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шахтёр Донецк
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Металлист-1925
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
ЛНЗ Черкассы
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Верес
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Полесье
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Черноморец Од
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Верес
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Металлист-1925
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Оболонь
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Заря
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Кривбасс
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Минай
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шахтёр Донецк Матвиенко Николай 2
Динамо Киев Ванат Владислав 2
Черноморец Од Бойчук Богдан 1 (1)
Рух Львов Климчук Юрий 1 (1)
Динамо Киев Буяльский Виталий 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Заря Иордания 1 1
Верес Балан Денис 1 1
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 1 1
Полесье Гитченко Андрей 1
Минай Бандура Александр 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 47'
    УДАЛЕНИЕ! - Бондаренко Артём увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Лучшие коэффициенты
Верес
Ничья
Шахтёр Донецк
29.00
7.00
1.28
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Верес 0:1 Шахтёр Донецк онлайн

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