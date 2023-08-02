Тур: 2. Стадион: Stadion Avanhard, Rivne.
1:1
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаГочолеишвили Гиорги
35' Желтая карточкаКухарук Андрей
0:1
45' ГолМатвиенко Николай
45' Красная карточкаБондаренко Артём
48' Желтая карточкаТраоре Лассина
50' Желтая карточкаКучеров Валерий
55' Желтая карточкаФарина Марьян
1:1
62' ГолEvgeny Shevchenko III
64' Желтая карточкаШарай Владислав
64' Желтая карточкаМатвиенко Николай
69' Желтая карточкаШестаков Михаил
83' Желтая карточкаВовченко Семён
90'+7
Ход матча
35'
45'
45'
48'
50'
55'
62'
64'
69'
83'
44
Паст
Евгений
71
Vasyl
Gakman
32
Козик
Эдуард
14
Сикан
Даниил
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
-
71 Vasyl GakmanЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Dmytro Shuh
-
-
Главный тренер: Лавриненко Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Козик ЭдуардЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Келси КевинНападающий
- Нападающий
-
-
39 Newerton
-
-
Главный тренер: Ван Леувен Патрик
История личных встреч
Верес
Шахтёр Донецк
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
2.8
2
Среднее время на гол
32
45
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.88
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
48
90
Бомбардиры внутри турнира
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Evgeny Shevchenko III
|1
|0.5
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матвиенко Николай
|2
|1
|Траоре Лассина
|1
|0.5
|Кащук Алексей
|0
|0
Карточки
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балан Денис
|1
|1
|Шестаков Михаил
|2
|0
|Кучеров Валерий
|1
|0
|Кухарук Андрей
|1
|0
|Шарай Владислав
|1
|0
|Вовченко Семён
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бондаренко Артём
|1
|1
|Траоре Лассина
|2
|0
|Матвиенко Николай
|1
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|1
|0
|Фарина Марьян
|1
|0
Результаты матчей
Верес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
1
Верес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Шахтёр Донецк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Верес
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Верес - Полесье 0:2 Кривбасс КР - Верес 1:2 Верес - Карпаты 1:2 Верес - Нива Тернополь 0:0
Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Ингулец 1:0 Динамо Киев - Верес 3:0 Верес - Александрия 2:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:1 Заря - Верес 1:0 Верес - Львов 3:2 Верес - Минай 1:1 Металлист - Верес 5:5 Рух Львов - Верес 0:0 Верес - Кривбасс 1:2 Верес - Карпаты 0:3 Верес - Днепр-1 0:1 Верес - Ворскла 2:2
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0
АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0 Заря - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Минай 1:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 2:0 Львов - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Металлист 1:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1
Результаты матчей
Верес
Шахтёр Донецк
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Верес
Шахтёр Донецк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Шахтёр Донецк
|Матвиенко Николай
|2
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|2
|Черноморец Од
|Бойчук Богдан
|1 (1)
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|1 (1)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|1 (1)
|Заря
|Иордания
|1 1
|Верес
|Балан Денис
|1 1
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|1 1
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|2
|Верес
|Шестаков Михаил
|2