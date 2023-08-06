Тур: 2. Стадион: Авангард (Ужгород).
0'
20' Красная карточкаКушниренко Богдан
34' Желтая карточкаТанковский Вячеслав
36' Желтая карточкаПасич Евгений
Ход матча
36'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 Макс ВалефВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кучер Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Козак АртёмПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Макуана БениПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Янаков ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Калитвинцев Юрий
Бомбардиры внутри турнира
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Полесье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будковский Филипп
|1
|0.5
|Макуана Бени
|1
|0.5
|Танковский Вячеслав
|0
|0
Карточки
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Полесье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гитченко Андрей
|0
|1
|Кушниренко Богдан
|0
|1
|Кравченко Никита
|1
|0
Результаты матчей
Днепр-1
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Полесье
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Днепр-1
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Полесье
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Днепр-1
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Днепр-1 - Кривбасс КР 2:2 Днепр-1 - Рух Львов 4:0
Днепр-1 - Металлист 1:0 Днепр-1 - Минай 4:0 Днепр-1 - Хуст 4:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1 Минай - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Александрия 1:1 Черноморец Од - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Металлист 5:0 Ингулец - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Рух Львов 3:2 Заря - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Львов 5:2 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3
Полесье
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Верес - Полесье 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Гразер - Полесье 1:4 Хартберг - Полесье 2:3
Рапид Вена - Полесье 1:1 Оцелул Галац - Полесье 2:2 Сепси - Полесье 1:0 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 Оболонь - Полесье 1:1 Полесье - Кремень 5:0 Металлург Зп - Полесье 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Полесье - Оболонь 0:1 Кремень - Полесье 0:2 Полесье - Металлург Зп 1:2 Рёуфосс - Полесье 1:2 Санднес - Полесье 1:1 Полесье - Насаф 1:1 Лукенвальде - Полесье 0:2 Карпаты - Полесье 1:2
Результаты матчей
Днепр-1
Полесье
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Днепр-1
Полесье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|6.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
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|Ванат Владислав
|3
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|2 (2)
|Шахтёр Донецк
|Матвиенко Николай
|2
|Александрия
|Artem Shulyanskyi
|2
|Динамо Киев
|Ярмоленко Андрей
|2
|Заря
|Иордания
|1 1
|Верес
|Балан Денис
|1 1
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|1 1
|Оболонь
|Vitaliy Grusha
|1 1
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|2