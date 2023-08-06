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Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Днепр-1
0:0
Первый тайм: 38'
Полесье
0'
20' Красная карточка
Кушниренко Богдан
34' Желтая карточка
Танковский Вячеслав
36' Желтая карточка
Пасич Евгений

Ход матча

20'
 
Кушниренко Богдан
34'
 
Танковский Вячеслав
36'
Пасич Евгений
 
Лучшие коэффициенты
Днепр-1
Ничья
Полесье
2.07
4.50
3.55
Все Коэффициенты
12
Кинарейкин
Яков
42
Пасич
Евгений
3
Адамюк
Владимир
5
Сарапий
Эдуард
26
Каплиенко
Александр
18
Бабенко
Руслан
23
Бланко
Доминго
11
Мирошниченко
Денис
8
Пихалёнок
Александр
22
Валентин
Рубчинский
10
Третьяков
Максим
1
Кудрик
Олег
5
Кравченко
Никита
44
Чоботенко
Сергей
30
Шабанов
Артём
29
Artem
Smolyakov
77
Кушниренко
Богдан
8
Огиря
Владислав
59
Козак
Артём
6
Танковский
Вячеслав
18
Макуана
Бени
28
Будковский
Филипп
Днепр-1
Полесье

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будковский Филипп 1 0.5
Макуана Бени 1 0.5
Танковский Вячеслав 0 0

Карточки

Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гитченко Андрей 0 1
Кушниренко Богдан 0 1
Кравченко Никита 1 0

Результаты матчей

Днепр-1
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Полесье
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Днепр-1
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Полесье
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Днепр-1
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Днепр-1 - Кривбасс КР 2:2 Днепр-1 - Рух Львов 4:0
Днепр-1 - Металлист 1:0 Днепр-1 - Минай 4:0 Днепр-1 - Хуст 4:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1 Минай - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Александрия 1:1 Черноморец Од - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Металлист 5:0 Ингулец - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Рух Львов 3:2 Заря - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Львов 5:2 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3
Полесье
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Верес - Полесье 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Гразер - Полесье 1:4 Хартберг - Полесье 2:3
Рапид Вена - Полесье 1:1 Оцелул Галац - Полесье 2:2 Сепси - Полесье 1:0 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 Оболонь - Полесье 1:1 Полесье - Кремень 5:0 Металлург Зп - Полесье 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Полесье - Оболонь 0:1 Кремень - Полесье 0:2 Полесье - Металлург Зп 1:2 Рёуфосс - Полесье 1:2 Санднес - Полесье 1:1 Полесье - Насаф 1:1 Лукенвальде - Полесье 0:2 Карпаты - Полесье 1:2

Результаты матчей

Днепр-1
Полесье

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Днепр-1
Полесье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Александрия
 2 2 0 0 2 - 0 6
3.
Полесье
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Шахтёр Донецк
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Черноморец Од
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Рух Львов
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
ЛНЗ Черкассы
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Днепр-1
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Верес
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Заря
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Кривбасс
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Металлист-1925
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Минай
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Рух Львов
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Днепр-1
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 4 1
6.
Верес
 2 0 1 1 1 - 3 1
7.
Кривбасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Заря
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Колос Ковалёвка
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Черноморец Од
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Полесье
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Металлист-1925
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
ЛНЗ Черкассы
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Минай
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Шахтёр Донецк
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Черноморец Од
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Оболонь
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Верес
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Днепр-1
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Металлист-1925
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Кривбасс
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Заря
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Минай
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 3
Динамо Киев Буяльский Виталий 2 (2)
Шахтёр Донецк Матвиенко Николай 2
Александрия Artem Shulyanskyi 2
Динамо Киев Ярмоленко Андрей 2
Весь список

Топ нарушителей
Заря Иордания 1 1
Верес Балан Денис 1 1
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 1 1
Оболонь Vitaliy Grusha 1 1
Шахтёр Донецк Траоре Лассина 2
Весь список
Лучшие коэффициенты
Днепр-1
Ничья
Полесье
2.07
4.50
3.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Днепр-1 0:0 Полесье онлайн

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