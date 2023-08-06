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Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Днепр-1
2:1
Конец матча
Полесье
0'
20' Красная карточка
Кушниренко Богдан
33' Желтая карточка
Танковский Вячеслав
36' Желтая карточка
Пасич Евгений
46' Желтая карточка
Адамюк Владимир
1:0
61' Гол
Пихалёнок Александр
80' Желтая карточка
Сарапий Эдуард
1:1
88' Пенальти
Янаков Денис
2:1
90' Гол
Бабенко Руслан
90' Желтая карточка
Крушиньский Борис
90' Желтая карточка
Бланко Доминго
90'+4
12
Кинарейкин
Яков
42
Пасич
Евгений
3
Адамюк
Владимир
5
Сарапий
Эдуард
26
Каплиенко
Александр
18
Бабенко
Руслан
23
Бланко
Доминго
11
Мирошниченко
Денис
8
Пихалёнок
Александр
22
Валентин
Рубчинский
10
Третьяков
Максим
1
Кудрик
Олег
5
Кравченко
Никита
44
Чоботенко
Сергей
30
Шабанов
Артём
29
Artem
Smolyakov
77
Кушниренко
Богдан
8
Огиря
Владислав
59
Козак
Артём
6
Танковский
Вячеслав
18
Макуана
Бени
28
Будковский
Филипп
Днепр-1
Полесье

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бабенко Руслан 1 1
Пихалёнок Александр 1 1
Адамюк Владимир 0 0
Валентин Рубчинский 0 0
Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будковский Филипп 1 0.5
Макуана Бени 1 0.5
Янаков Денис 1 (1) 0.5
Танковский Вячеслав 0 0

Карточки

Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасич Евгений 1 0
Адамюк Владимир 1 0
Бланко Доминго 1 0
Сарапий Эдуард 1 0
Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гитченко Андрей 0 1
Кушниренко Богдан 0 1
Танковский Вячеслав 1 0
Кравченко Никита 1 0
Крушиньский Борис 1 0

Результаты матчей

Днепр-1
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Полесье
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Днепр-1
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Полесье
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Днепр-1
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Днепр-1 - Кривбасс КР 2:2 Днепр-1 - Рух Львов 4:0
Днепр-1 - Металлист 1:0 Днепр-1 - Минай 4:0 Днепр-1 - Хуст 4:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1 Минай - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Александрия 1:1 Черноморец Од - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Металлист 5:0 Ингулец - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Рух Львов 3:2 Заря - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Львов 5:2 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3
Полесье
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Верес - Полесье 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Гразер - Полесье 1:4 Хартберг - Полесье 2:3
Рапид Вена - Полесье 1:1 Оцелул Галац - Полесье 2:2 Сепси - Полесье 1:0 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 Оболонь - Полесье 1:1 Полесье - Кремень 5:0 Металлург Зп - Полесье 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Полесье - Оболонь 0:1 Кремень - Полесье 0:2 Полесье - Металлург Зп 1:2 Рёуфосс - Полесье 1:2 Санднес - Полесье 1:1 Полесье - Насаф 1:1 Лукенвальде - Полесье 0:2 Карпаты - Полесье 1:2

Результаты матчей

Днепр-1
Полесье

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Днепр-1
Полесье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Александрия
 2 2 0 0 2 - 0 6
3.
Черноморец Од
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Шахтёр Донецк
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Рух Львов
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Днепр-1
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
ЛНЗ Черкассы
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Полесье
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Колос Ковалёвка
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
10.
Кривбасс
 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Заря
 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Верес
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Металлист-1925
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Минай
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Днепр-1
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рух Львов
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Заря
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Колос Ковалёвка
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 4 1
8.
Верес
 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Кривбасс
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Черноморец Од
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Металлист-1925
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
ЛНЗ Черкассы
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Минай
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Шахтёр Донецк
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 2 3
5.
Полесье
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Колос Ковалёвка
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Кривбасс
 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Оболонь
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Верес
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Заря
 1:1 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Металлист-1925
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Минай
 1 0 0 1 1 - 4 0
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 3
Динамо Киев Буяльский Виталий 2 (2)
Шахтёр Донецк Матвиенко Николай 2
Александрия Artem Shulyanskyi 2
Динамо Киев Ярмоленко Андрей 2
Весь список

Топ нарушителей
Заря Иордания 1 1
Верес Балан Денис 1 1
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 1 1
Оболонь Vitaliy Grusha 1 1
Шахтёр Донецк Траоре Лассина 2
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Пасич Евгений получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Танковский Вячеслав получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      УДАЛЕНИЕ! - Кушниренко Богдан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Днепр-1 2:1 Полесье онлайн

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