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  4. Премьер-лига 2023-2024

Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Колос Ковалёвка
0:0
Второй тайм: 52'
Черноморец Од
0'
17' Желтая карточка
Путря Илья
45' Желтая карточка
Бойчук Богдан
45' Желтая карточка
Luka Gucek

Ход матча

17'
 
Путря Илья
45'
 
Бойчук Богдан
45'
 
Luka Gucek
Лучшие коэффициенты
Колос Ковалёвка
Ничья
Черноморец Од
2.80
3.30
2.80
Все Коэффициенты
23
Фесюн
Кирилл
9
Цуриков
Андрей
5
Бондаренко
Валерий
6
Бурда
Никита
35
Золотов
Николай
90
Богданов
Андрей
10
Ореховский
Павел
27
Лучкевич
Валерий
47
Мякушко
Сергей
22
Безбородько
Денис
7
Демченко
Александр
31
Билык
Олег
9
Путря
Илья
5
Luka
Gucek
79
Салюк
Владимир
3
Ермаков
Виталий
27
Васильев
Александр
Андреевич
8
Шпорн
Йон
11
Бойчук
Богдан
7
Кузык
Орест
45
Брагару
Максим
70
Samson
Iyede
Колос Ковалёвка
Черноморец Од

История личных встреч

Колос Ковалёвка
Черноморец Од

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

45
135

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бойчук Богдан 1 0.5
Шпорн Йон 1 0.5
Кузык Орест 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бондаренко Валерий 1 0
Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luka Gucek 2 0
Васильев Александр Андреевич 1 0
Бойчук Богдан 1 0
Шпорн Йон 1 0
Путря Илья 1 0

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Черноморец Од
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Черноморец Од
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Колос Ковалёвка
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Колос Ковалёвка - Кремень 0:1 Колос Ковалёвка - ФСК Мариуполь 2:0
Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 0:1 Колос Ковалёвка - FC Chernihiv 3:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Колос Ковалёвка - Нива Бузова 1:0 Колос Ковалёвка - Львов 1:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1 Колос Ковалёвка - Александрия 0:2 Верес - Колос Ковалёвка 0:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист - Колос Ковалёвка 0:0
Черноморец Од
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Александрия - Черноморец Од 4:5 Ингулец - Черноморец Од 4:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:1
Черноморец Од - ЛНЗ Черкасcы 0:0 Металлист - Черноморец Од 0:3 Черноморец Од - Рух Львов 1:3 Львов - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Минай 0:1 Динамо Киев - Черноморец Од 2:3 Черноморец Од - Днепр-1 1:2 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0 Заря - Черноморец Од 3:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Александрия - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Ингулец - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Верес - Черноморец Од 1:3

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
Черноморец Од

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Колос Ковалёвка
Черноморец Од

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Александрия
 2 2 0 0 2 - 0 6
3.
Черноморец Од
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Шахтёр Донецк
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Рух Львов
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Днепр-1
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
ЛНЗ Черкассы
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Полесье
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Колос Ковалёвка
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
10.
Кривбасс
 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Заря
 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Верес
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Металлист-1925
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Минай
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Днепр-1
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рух Львов
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Заря
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Колос Ковалёвка
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 4 1
8.
Верес
 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Кривбасс
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Черноморец Од
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Металлист-1925
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
ЛНЗ Черкассы
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Минай
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Шахтёр Донецк
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 2 3
5.
Полесье
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Колос Ковалёвка
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Кривбасс
 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Оболонь
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Верес
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Заря
 1:1 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Металлист-1925
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Минай
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 3
Динамо Киев Буяльский Виталий 2 (2)
Шахтёр Донецк Матвиенко Николай 2
Александрия Artem Shulyanskyi 2
Динамо Киев Ярмоленко Андрей 2
Весь список

Топ нарушителей
Заря Иордания 1 1
Верес Балан Денис 1 1
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 1 1
Оболонь Vitaliy Grusha 1 1
Шахтёр Донецк Траоре Лассина 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 54'
    Богданов Андрей получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Luka Gucek получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Бойчук Богдан получил желтую карточку от судьи
  • 17'
    Путря Илья получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Колос Ковалёвка
Ничья
Черноморец Од
2.80
3.30
2.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Колос Ковалёвка 0:0 Черноморец Од онлайн

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