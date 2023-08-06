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  4. Премьер-лига 2023-2024

Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Заря
1:1
Второй тайм: 54'
Кривбасс
0'
1:0
4' Пенальти
Антюх Денис
16' Желтая карточка
Вантух Роман
29' Желтая карточка
Задерака Максим
39' Желтая карточка
Бизимана Джихад
42' Желтая карточка
Антюх Денис
1:1
42' Пенальти
Лунёв Максим
49' Желтая карточка
Кожушко Олег
1
Сапутин
Александр
70
Кирюханцев
Игорь
74
Снурницын
Игорь
44
Батагов
Арсений
47
Вантух
Роман
15
Дришлюк
Кирилл
9
Мишнёв
Дмитрий
31
Русин
Назарий
16
Волошин
Викентий
7
Антюх
Денис
11
Алефиренко
Даниил
33
Клищук
Андрей
7
Понедельник
Андрей
13
Бескоровайный
Данил
5
Стецков
Тимур
55
Дибанго
Иван
10
Хомченовский
Дмитрий
23
Hrvoje
Ilic
94
Задерака
Максим
8
Бизимана
Джихад
14
Лунёв
Максим
78
Кожушко
Олег
Заря
Кривбасс

История личных встреч

Заря
Кривбасс

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антюх Денис 1 (1) 0.5
Русин Назарий 1 0.5
Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лунёв Максим 1 (1) 0.5

Карточки

Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иордания 1 1
Антюх Денис 2 0
Мишнёв Дмитрий 1 0
Вантух Роман 1 0
Волошин Викентий 1 0
Яцык Александр 1 0
Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семотюк Владислав 0 1
Хомченовский Дмитрий 1 0
Задерака Максим 1 0
Бизимана Джихад 1 0
Кожушко Олег 1 0

Результаты матчей

Заря
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Кривбасс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Заря
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кривбасс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Заря
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кривбасс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Заря
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Рух Львов - Заря 2:1 Заря - Ружомберок 1:2 Мотор Люблин - Заря 3:1 Заря - Михаловце 2:1
Сталь Мелец - Заря 0:1 Р. Жешув - Заря 2:4 Минай - Заря 0:3 Александрия - Заря 0:2 Заря - Шахтёр Донецк 0:3 Заря - Ингулец 2:0 Металлист - Заря 0:5 Заря - Металлист-1925 3:0 Заря - Верес 1:0 Заря - Черноморец Од 3:1 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Заря - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Заря 1:0 Заря - Рух Львов 3:0 Динамо Киев - Заря 0:1 Заря - Львов 3:1
Кривбасс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Александрия - Кривбасс 1:0 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Металлист 2:0
Ворскла - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ингулец - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Александрия 2:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Минай - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Заря 1:0 Верес - Кривбасс 1:2 Львов - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Металлист-1925 0:2 Металлист - Кривбасс 0:1

Результаты матчей

Заря
Кривбасс

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Заря
Кривбасс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Александрия
 2 2 0 0 2 - 0 6
3.
Черноморец Од
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Шахтёр Донецк
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Рух Львов
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Днепр-1
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
ЛНЗ Черкассы
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Полесье
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Колос Ковалёвка
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
10.
Кривбасс
 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Заря
 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Верес
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Металлист-1925
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Минай
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Днепр-1
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рух Львов
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Заря
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Колос Ковалёвка
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 4 1
8.
Верес
 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Кривбасс
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Черноморец Од
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Металлист-1925
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
ЛНЗ Черкассы
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Минай
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Шахтёр Донецк
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 2 3
5.
Полесье
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Колос Ковалёвка
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Кривбасс
 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Оболонь
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Верес
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Заря
 1:1 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Металлист-1925
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Минай
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 3
Динамо Киев Буяльский Виталий 2 (2)
Шахтёр Донецк Матвиенко Николай 2
Александрия Artem Shulyanskyi 2
Динамо Киев Ярмоленко Андрей 2
Весь список

Топ нарушителей
Заря Иордания 1 1
Верес Балан Денис 1 1
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 1 1
Оболонь Vitaliy Grusha 1 1
Шахтёр Донецк Траоре Лассина 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 49'
    Кожушко Олег получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Бизимана Джихад уходит с поля. Klim Prykhodko выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Г О О О О Л - Лунёв Максим из команды Кривбасс забивает с точки!
  • 42'
    Denys Antyukh получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Бизимана Джихад получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Задерака Максим получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Вантух Роман получил желтую карточку от судьи
  • 4'
    Г О О О О Л - Denys Antyukh из команды Заря забивает с точки!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Заря
Ничья
Кривбасс
2.60
3.65
3.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Заря 1:1 Кривбасс онлайн

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