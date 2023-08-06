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Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Рух Львов
3:1
Второй тайм: 75'
Ворскла
0'
0:1
10' Гол
Скляр Александр
25' Желтая карточка
Слюбик Богдан
36' Желтая карточка
Tiago Santana
1:1
37' Пенальти
Климчук Юрий
42' Желтая карточка
Бацула Андрей
2:1
58' Гол
Климчук Юрий
65' Желтая карточка
Крупский Илья
3:1
70' Гол
Ilya Kvasnytsya
23
Dmitriy
Ledviy
77
Сыч
Алексей
92
Слюбик
Богдан
29
Дидик
Роман
93
Vitaliy
Roman
35
Fernando
Edson
91
Denys
Teslyuk
10
Притула
Остап
63
Marko
Sapuha
99
Рунич
Василий
7
Климчук
Юрий
7
Исенко
Павел
6
Скляр
Александр
74
Tiago
Santana
18
Павлюк
Евгений
27
Крупский
Илья
30
Нестеренко
Иван
38
Челядин
Артём
50
Кане
Ибрахим
10
Юрченко
Владлен
29
Бацула
Андрей
11
Степанюк
Руслан
Рух Львов
Ворскла

История личных встреч

Рух Львов
Ворскла

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
5:2

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
0.67

Среднее время на гол

38
135

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
108

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Климчук Юрий 3 (1) 1.5
Рунич Василий 1 0.5
Ilya Kvasnytsya 1 0.5
Притула Остап 0 0
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скляр Александр 1 1

Карточки

Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дидик Роман 1 0
Marko Sapuha 1 0
Слюбик Богдан 1 0
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бацула Андрей 1 0
Крупский Илья 1 0
Tiago Santana 1 0

Результаты матчей

Рух Львов
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ворскла
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Рух Львов
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ворскла
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Львов
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рух Львов - Заря 2:1 Рух Львов - Агробизнес 3:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Рух Львов - Прикарпатье 3:1
Рух Львов - Эпицентр 0:0 Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Минай - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Нива Тернополь 2:1 Рух Львов - МФК Металлург 2:0 Рух Львов - Подолье Хмельницкий 2:1 Рух Львов - Александрия 0:0 Черноморец Од - Рух Львов 1:3 Минай - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Львов 2:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Ингулец 3:0 Металлист-1925 - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Ворскла 1:1 Днепр-1 - Рух Львов 3:2 Ингулец - Рух Львов 1:0
Ворскла
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Дила - Ворскла 3:1 Ворскла - Дила 2:1 Бельско-Бяла - Ворскла 3:4 Полония Лазиска - Ворскла 1:4
Тыхы - Ворскла 2:2 Ворскла - Александрия 1:2 Ворскла - СК Полтава 3:2 Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1 Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - Кривбасс 1:0 Львов - Ворскла 0:2 Минай - Ворскла 2:0 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Рух Львов - Ворскла 1:1 Ворскла - Металлист 3:2 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Ингулец 1:0 Александрия - Ворскла 3:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0

Результаты матчей

Рух Львов
Ворскла

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Рух Львов
Ворскла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Рух Львов
 3:1 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Александрия
 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Колос Ковалёвка
 2 1 1 0 2 - 0 4
5.
Шахтёр Донецк
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Днепр-1
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Кривбасс
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
ЛНЗ Черкассы
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Полесье
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Черноморец Од
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Верес
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Ворскла
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Металлист-1925
 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
Заря
 2 0 0 2 2 - 5 0
16.
Минай
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рух Львов
 3:1 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Александрия
 2 2 0 0 2 - 0 6
3.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Колос Ковалёвка
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Днепр-1
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Верес
 2 0 1 1 1 - 3 1
7.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 4 1
8.
Ворскла
 1:3 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Черноморец Од
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Кривбасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Металлист-1925
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
ЛНЗ Черкассы
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Заря
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Минай
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Полесье
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Кривбасс
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Черноморец Од
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Верес
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Оболонь
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рух Львов
 3:1 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Заря
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Металлист-1925
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Ворскла
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Минай
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Рух Львов Климчук Юрий 3 (1)
Динамо Киев Ванат Владислав 3
Динамо Киев Буяльский Виталий 2 (2)
Шахтёр Донецк Матвиенко Николай 2
Александрия Artem Shulyanskyi 2
Весь список

Топ нарушителей
Заря Иордания 1 1
Верес Балан Денис 1 1
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 1 1
Оболонь Vitaliy Grusha 1 1
Заря Ilya Gulko 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Бацула Андрей получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Г О О О О Л - Климчук Юрий из команды Рух Львов забивает с точки!
  • 36'
    Tiago Santana получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Лучшие коэффициенты
    Рух Львов
    Ничья
    Ворскла
    2.36
    3.50
    3.85
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Рух Львов 3:1 Ворскла онлайн

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