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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 7.
Кубань
 
Позже
Алания
Прогнозы 130
Кубань 12.3% (16)
X 10.8% (14)
Алания 76.9% (100)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кубань
Ничья
Алания
4.90
3.55
1.94
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Кубань
Алания

История личных встреч

Кубань
Алания

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

9 матчей

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
5:5
ПЛ
3:2
ВДЗЮ
1:4
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1.75
2.2

Среднее время на гол

51
40

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.89
1.67

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

47
54

Бомбардиры внутри турнира

Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абдоков Нури 2 (1) 0.33
Левин Гаррик 1 0.17
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 3 (1) 0.5
Гиоргобиани Николай 3 (1) 0.5
Цараев Алан 1 0.17
Гурциев Батраз 1 (1) 0.17

Карточки

Кубань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таказов Сослан 2 0
Чуперка Валерий 2 0
Безденежных Игорь 2 0
Махатадзе Георгий 2 0
Абдоков Нури 2 0
Левин Гаррик 2 0
Темников Иван 1 0
Байрыев Азат 1 0
Смирнов Александр 1 0
Лаук Максим 1 0
Жилов Ислам 1 0
Веденеев Максим 1 0
Кенфак Оливье 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиоргобиани Николай 1 1
Багаев Алан 2 0
Цаллагов Ибрагим 1 0
Караев Давид 1 0
Машуков Ислам 1 0
Цараев Алан 1 0
Мельников Степан 1 0
Кобесов Давид 1 0
Царукян Валерий 1 0
Тарба Заур 1 0

Результаты матчей

Кубань
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Алания
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Кубань
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Алания
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
5
Кубань
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Алания
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

3
8
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
67%
1
13%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Кубань
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Шинник - ФК Кубань 1:0 ФК Кубань - Сокол 0:0 ФК Кубань - Волгарь 2:0 Динамо Махачкала - ФК Кубань 2:0
КАМАЗ - ФК Кубань 2:0 ФК Кубань - Енисей 1:2 Краснодар - ФК Кубань 3:0 ФК Кубань - Дружба Майкоп 2:2 ФК Кубань - Кубань Холдинг 1:2 ФК Кубань - Биолог-Новокубанск 3:0 Уфа - ФК Кубань 1:2 ФК Кубань - Енисей 0:2 Родина Москва - ФК Кубань 2:2 ФК Кубань - Динамо Махачкала 0:1 Балтика - ФК Кубань 2:0 ФК Кубань - Акрон 1:1 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 2:2 Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 ФК Кубань - Шинник 2:0
Алания
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Родина Москва - Алания 1:2 Алания - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Алания 1:0 Алания - КАМАЗ 2:0
Алания - Нефтехимик 1:0 Черноморец Нв - Алания 1:1 Шахтёр Солигорск - Алания 0:1 Энергетик-БГУ - Алания 1:2 Динамо Махачкала - Алания 1:2 Алания - Балтика 3:1 Акрон - Алания 0:0 Алания - Краснодар-2 5:2 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Алания - Арсенал Тула 2:1 Шинник - Алания 0:1 Алания - Волгарь 2:2 Велес Москва - Алания 1:2 КАМАЗ - Алания 1:0 Алания - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Алания 2:1

Результаты матчей

Кубань
Алания

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Кубань
Алания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сокол
 0:0 Заявка 7 4 2 1 6 - 6 14
2.
Акрон
 Заявка 6 4 1 1 13 - 4 13
3.
Алания
 Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 3 2 1 6 - 2 11
5.
Тюмень
 Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
6.
Торпедо Москва
 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7.
КАМАЗ
 Заявка 6 3 1 2 5 - 5 10
8.
Химки
 0:0 Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
9.
Шинник
 Заявка 6 3 0 3 7 - 8 9
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 2 2 2 3 - 3 8
11.
Черноморец Нв
 Заявка 6 1 5 0 5 - 4 8
12.
Енисей
 Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
13.
Ленинградец
 0:0 Заявка 7 1 4 2 3 - 7 7
14.
Родина Москва
 Заявка 6 1 3 2 7 - 6 6
15.
Арсенал Тула
 6 1 3 2 4 - 7 6
16.
Нефтехимик
 Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
17.
Кубань
 Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
18.
Волгарь
 0:0 Заявка 7 0 2 5 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тюмень
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 4 3 1 0 5 - 0 10
3.
Сокол
 0:0 Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
4.
Акрон
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
5.
Алания
 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
6.
КАМАЗ
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
7.
Торпедо Москва
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
8.
Шинник
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Арсенал Тула
 3 1 2 0 2 - 0 5
10.
Черноморец Нв
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
11.
Родина Москва
 Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
12.
Кубань
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
13.
Химки
 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
14.
Нефтехимик
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
15.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
16.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
17.
Ленинградец
 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Волгарь
 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 0:0 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 1 2 1 1 - 2 5
3.
Ленинградец
 0:0 Заявка 4 1 2 1 1 - 4 5
4.
Акрон
 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
5.
Алания
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Сокол
 0:0 Заявка 3 1 1 1 1 - 4 4
7.
Енисей
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
8.
Торпедо Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Шинник
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
КАМАЗ
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
11.
Черноморец Нв
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Родина Москва
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Арсенал Тула
 3 0 1 2 2 - 7 1
15.
Волгарь
 0:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
16.
Тюмень
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Нефтехимик
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
18.
Кубань
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 4
Акрон Килин Антон 3
Волгарь Жамалетдинов Тимур 3
Шинник Рубцов Илья 3
СКА-Хабаровск Никитин Кирилл 3
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Тула Ндука Ифеани Давид 4
Шинник Семёнов Андрей Игоревич 1 2
Тюмень Печенкин Никита 1 2
Арсенал Тула Померко Алексей 3
Сокол Сасин Дмитрий 3
Весь список
  • До матча
  • Доброго времени суток, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на матче «Кубань» - «Алания». Комментировать встречу для вас будет Николай Усатов.
     
  • Текстовая онлайн трансляция матча Кубань - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 августа 2023, осталось 6 минут.



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Прогнозы 130
Кубань 12.3% (16)
X 10.8% (14)
Алания 76.9% (100)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кубань
Ничья
Алания
4.90
3.55
1.94
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Кубань - Алания онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Кубань - Алания

Исход игры
Кубань
12.2% (16)
Ничья
10.7% (14)
Алания
77.1% (101)
Тотал 2.5
Больше
59.82% (67)
Меньше
40.18% (45)
Обе команды забьют
Да
67.86% (76)
Нет
32.14% (36)
Популярный счёт
1:2 Алания
38.2% (50)
0:1 Алания
17.6% (23)
2:1 Кубань
7.6% (10)
1:1 Ничья
6.9% (9)
0:2 Алания
6.1% (8)
1:3 Алания
3.8% (5)
0:0 Ничья
2.3% (3)
1:0 Кубань
1.5% (2)
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