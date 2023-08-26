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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 7.
Кубань
0:1
Конец матча
Алания
0'
0:1
11' Гол
Машуков Ислам
45' Желтая карточка
Гиоргобиани Николай
83' Желтая карточка
Таказов Сослан
90'+5

Ход матча

11'
0:1
Машуков Ислам
45'
 
Гиоргобиани Николай
46'
Чуперка Валерий
Лаук Максим
 
63'
 
Гурциев Батраз
Царукян Валерий
64'
 
Бутаев Аллон
Хабалов Алан
64'
 
Цараев Алан
Чочиев Алан
65'
Муталиев Аслан
Кенфак Оливье
 
81'
 
Мельников Степан
Тарба Заур
81'
 
Засеев Азамат
Машуков Ислам
83'
Таказов Сослан
 
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 132
Кубань 12.1% (16)
X 10.6% (14)
Алания 77.3% (102)
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Кубань
Алания

История личных встреч

Кубань
Алания

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

9 матчей

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
5:5
ПЛ
3:2
ВДЗЮ
1:4
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1.75
2.2

Среднее время на гол

51
40

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.89
1.67

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

47
54

Бомбардиры внутри турнира

Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абдоков Нури 2 (1) 0.29
Левин Гаррик 1 0.14
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 4 (1) 0.57
Гиоргобиани Николай 3 (1) 0.43
Цараев Алан 1 0.14
Гурциев Батраз 1 (1) 0.14

Карточки

Кубань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таказов Сослан 3 0
Чуперка Валерий 2 0
Безденежных Игорь 2 0
Махатадзе Георгий 2 0
Абдоков Нури 2 0
Левин Гаррик 2 0
Темников Иван 1 0
Байрыев Азат 1 0
Смирнов Александр 1 0
Лаук Максим 1 0
Жилов Ислам 1 0
Веденеев Максим 1 0
Кенфак Оливье 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиоргобиани Николай 2 1
Багаев Алан 2 0
Цаллагов Ибрагим 1 0
Караев Давид 1 0
Машуков Ислам 1 0
Цараев Алан 1 0
Мельников Степан 1 0
Кобесов Давид 1 0
Царукян Валерий 1 0
Тарба Заур 1 0

Результаты матчей

Кубань
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Алания
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Кубань
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Алания
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
5
Кубань
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Алания
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

3
9
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
67%
1
11%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
13%
1
33%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Кубань
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Шинник - ФК Кубань 1:0 ФК Кубань - Сокол 0:0 ФК Кубань - Волгарь 2:0 Динамо Махачкала - ФК Кубань 2:0
КАМАЗ - ФК Кубань 2:0 ФК Кубань - Енисей 1:2 Краснодар - ФК Кубань 3:0 ФК Кубань - Дружба Майкоп 2:2 ФК Кубань - Кубань Холдинг 1:2 ФК Кубань - Биолог-Новокубанск 3:0 Уфа - ФК Кубань 1:2 ФК Кубань - Енисей 0:2 Родина Москва - ФК Кубань 2:2 ФК Кубань - Динамо Махачкала 0:1 Балтика - ФК Кубань 2:0 ФК Кубань - Акрон 1:1 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 2:2 Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 ФК Кубань - Шинник 2:0
Алания
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Родина Москва - Алания 1:2 Алания - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Алания 1:0 Алания - КАМАЗ 2:0
Алания - Нефтехимик 1:0 Черноморец Нв - Алания 1:1 Шахтёр Солигорск - Алания 0:1 Энергетик-БГУ - Алания 1:2 Динамо Махачкала - Алания 1:2 Алания - Балтика 3:1 Акрон - Алания 0:0 Алания - Краснодар-2 5:2 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Алания - Арсенал Тула 2:1 Шинник - Алания 0:1 Алания - Волгарь 2:2 Велес Москва - Алания 1:2 КАМАЗ - Алания 1:0 Алания - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Алания 2:1

Результаты матчей

Кубань
Алания

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Кубань
Алания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 7 5 1 1 9 - 3 16
2.
Акрон
 Заявка 6 4 1 1 13 - 4 13
3.
Сокол
 Заявка 7 4 1 2 6 - 7 13
4.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 3 2 1 6 - 2 11
5.
Тюмень
 Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
6.
Торпедо Москва
 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7.
КАМАЗ
 Заявка 6 3 1 2 5 - 5 10
8.
Химки
 Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
9.
Шинник
 Заявка 6 3 0 3 7 - 8 9
10.
Ленинградец
 Заявка 7 2 3 2 4 - 7 9
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 2 2 2 3 - 3 8
12.
Черноморец Нв
 Заявка 6 1 5 0 5 - 4 8
13.
Енисей
 Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
14.
Родина Москва
 Заявка 6 1 3 2 7 - 6 6
15.
Арсенал Тула
 6 1 3 2 4 - 7 6
16.
Нефтехимик
 Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
17.
Кубань
 Заявка 7 1 1 5 3 - 8 4
18.
Волгарь
 Заявка 7 0 2 5 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тюмень
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 4 3 1 0 5 - 0 10
3.
Акрон
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4.
Алания
 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
5.
Сокол
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
6.
КАМАЗ
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
7.
Торпедо Москва
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
8.
Шинник
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Арсенал Тула
 3 1 2 0 2 - 0 5
10.
Черноморец Нв
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
11.
Родина Москва
 Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
12.
Химки
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
13.
Нефтехимик
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14.
Кубань
 Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
15.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
16.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
17.
Ленинградец
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Волгарь
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
2.
Ленинградец
 Заявка 4 2 1 1 2 - 4 7
3.
Химки
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
4.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 1 2 1 1 - 2 5
5.
Акрон
 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
6.
Сокол
 Заявка 3 1 1 1 1 - 4 4
7.
Енисей
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
8.
Торпедо Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Шинник
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
КАМАЗ
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
11.
Черноморец Нв
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Родина Москва
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Арсенал Тула
 3 0 1 2 2 - 7 1
15.
Волгарь
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
16.
Тюмень
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Нефтехимик
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
18.
Кубань
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
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Топ бомбардиров
Алания Машуков Ислам 4
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 4
Акрон Килин Антон 3
Волгарь Жамалетдинов Тимур 3
Шинник Рубцов Илья 3
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Тула Ндука Ифеани Давид 4
Шинник Семёнов Андрей Игоревич 1 2
Тюмень Печенкин Никита 1 2
Алания Гиоргобиани Николай 1 2
Арсенал Тула Померко Алексей 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • После матча
  • Спасибо за внимание, до новых встреч! С вами был Николай Усатов.
     
  • Второй тайм
  • Свисток
    Прозвучал финальный свисток! Матч завершён. Счёт 0:1. "Алания" одерживает победу в этом поединке.
     
  • Угловой
    90'
    Мельников после заброса из глубины поля, чуть было мяч на потерял, но всё-таки сохранил и даже заработал очередной угловой. теперь будет подача от левого углового флажка. 
  • Угловой
    90'
    Угловой с правого фланга разыграли гости. Больше минуты потребовалось им на это. После заброса в штрафную площадь мяч был выбит. 
  • 90'
    Мяч на половине поля "Кубани", не могут хозяева выйти хозяева, футболисты "Алании" прессингуют соперника. 
  • 90'
    Таказов уже даже за мячом сбегал за пределы поля, чтобы Солдатенко быстрее ввёл мяч в игру. 
  • Дополнительное время
    90'
    Четыре минуты добавил главный арбитр встречи. 
  • Угловой
    89'
    Шавлохов пробил головой в левый нижний угол ворот, после заброса от углового флажка, вообще никто его не накрывал, но вновь чудеса реакции продемонстрировал Нестеренко и спас команду! 
  • Опасный момент
    88'
    Гурциев выбежал один на один с голкипером после обрезки соперников, Нестеренко сотворил чудо и выбил мяч на угловой. Будет подача с правого углового флажка. 
  • 87'
    Абдоков выцарапал мяч на лицевой линии, оставил не у дел опекуна и прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, однако там никого не было. 
  • 86'
    Таказов указывает арбитру, что после его удара мяч попал в руку защитника, похоже, правда, но футболист "Кубани" прижал, что можно к корпусу, так что пенальти не назначен. 
  • 85'
    Долгую атаку провели хозяева поля, давили целенаправленно по правому флангу, но вообще ничего не получилось. Уже голкипер "Кубани" в районе центрального круга пытается помочь своей команде начать очередную волну. 
  • Желтая карточка
    83'
    Таказов сзади атаковал соперника на чужой половине поля. Жёлткая карточка. 
  • Замена
    82'
    Двойная замена произошла у гостей. 
    Поле покинули Машуков и Тарба, вышли Засеев и Мельников. 
  • 81'
    Байрыев уже вообще не отходит от штрафной площади соперника! Атака за атакой идёт на ворота гостей. 
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    • Опасный момент
      80'
      Абдоков после небольшого рикошета вывалился один на один с голкипером, но просто безупречно пока действует сегодня Солдатенко! Ростислав вновь прочитал эпизод, выбежал из рамки и вынес мяч подальше от своих ворот! 
    • 79'
      Редкую атаку организовали правым флангом гости, но только аут смогли заработать футболисты "Алании". После сильного заброса в штрафную от боковой линии защитники "Кубани" мяч вынесли. 
    • 77'
      Тотальным преимуществом уже владеют футболисты "Кубани"! Что-то совсем гости прижались к своим владениям. Уже всем составом практически в районе своей штрафной футболисты "Алании". 
    • Опасный момент
      76'
      Солдатенко вновь шикарно сыграл на линии ворот. После мягкого заброса с правого фланга, Гурфов выиграл борьбу на втором этаже в районе одиннадцатиметровой отметки и пробил головой в левый нижний угол ворот. Голкипер вытянулся и смог рукой вытащить снаряд буквально из угла!
    • 75'
      Давид сможет продолжить игру! Замена не потребуется. Игра возобновилась. 
    • Угловой
      74'
      Шавлохов после прострела с углового схватился за голову и не может подняться. Арбитр игру вновь остановил, ждём врачей. 
    • 73'
      Махатадзе выполнил заброс со штрафного с правого фланга атаки, но даже ближнего защитника перебросить не сумел, мяч улетел на угловой. 
    • 72'
      Совсем что-то гости забыли про атаку. Сейчас все события происходят на половине поля "Алании", однако пока опасных моментов нет. Ждём! Есть ещё время на то, чтобы забить. 
    • 71'
      Солдатенко получил пас от защитника, неторопливо посмотрел в поле, разбежался и выбил мяч. 
    • 70'
      Гурциев грамотно открылся на правом фланге атаки и сильно прострелил в штрафную площадь, в районе вратарской линии защитники "Кубани" мяч выбили. 
    • 69'
      Дробится у нас игра. Пауза за паузой. Это только на руку гостям, время идёт, победа всё ближе. 
    • Травма, повреждение
      68'
      Муталиев получил с нескольких метров в лицо мячом. Врачи оказывают помощь футболисту.
    • Угловой
      67'
      Угловой с правого фланга разыграли хозяева поля. Низом пошёл прострел. Защитники без особого труда мяч вынесли. Последовал дальний выстрел из-за пределов штрафной площади. Значительно выше полетел мяч. 
    • Замена
      65'
      Сразу же ответ у "Кубани". Кенфак всё-таки игру продолжить не сможет, вместо него теперь на поле - Муталиев.
    • Замена
      64'
      Замена у гостей. Тройная!
      Ушли с поля Царукян, Чочиев, Хабалов.
      На газоне появились Гурциев, Цараев, Бутаев.
       
    • Травма, повреждение
      62'
      Кенфак не может подняться после столкновения на левом фланге. Врачи пытаются поднять игрока на ноги. 
    • 61'
      Двойная замена готовится у гостей, сейчас тренеры дают футболистам последние наставления. 
    • 60'
      Смогла "Кубань" прибрать мяч под свой контроль, сейчас именно хозяева поля больше владеют мячом. 
    • 59'
      Кенфак открылся на левом фланге атаки, посмотрел в штрафную и выполнил заброс на дальний угол, сразу два партнёра пытались добраться до мяча, но защита отработала. 
    • Фол, нарушение
      58'
      Хабалов нарушил правила в атаке, сыграв точно в корпус соперника. Грубости не было, именно срыв возможной атаки "Кубани". 
    • Опасный момент
      56'
      Пошла игра на встречных курсах! Машуков принял мяч в районе пятнадцати метров от ворот, сумел освободиться от опеки и пробил низом по центру ворот. Нестеренко грамотно расположился в рамке и прижал мяч к газону!
    • Опасный момент
      55'
      Абдоков пробил с нескольких метров после серии ошибок в штрафной площади соперника. Вновь страж ворот оказался на месте. Солдатенко ногой блокировал выстрел. Пожар сейчас в обороне "Алании"!
    • Опасный момент
      54'
      Один в один сейчас Кенфак выскочил на вратаря, голкипер вовремя вышел из рамки и блокировал выстрел. Левин попытался с ходу добить, но отправил с линии штрафной значительно выше цели!
    • 53'
      Много брака с обеих сторон в первые минуты второго тайма. Вообще не держится мяч у футболистов.
    • Угловой
      52'
      Угловой с правого фланга разыграли футболисты "Кубани". Байрыев сбросил мяч на партнёра, но Азат всё-таки нарушил правила, что и зафиксировал главный арбитр встречи. 
    • 51'
      Массированный выпад сейчас провели гости. В две волны получилась атака, но грамотно сейчас действовали защитники "Кубани" на линии штрафной площади и смогли отвести угрозу. 
    • 50'
      Чуперка не смог выполнить точную передачу на партнёра в пяти метрах. Мяч ушёл за боковую линию. 
    • 49'
      Оливье мог сейчас сделать что-то опасное на левом фланге атаки, но не сделал, уткнулся просто в двух защитников и потерял мяч. 
    • Травма, повреждение
      48'
      Чочиев вновь оказался на газоне. Теперь уже футболист сам подняться не может, врачи оказывают ему помощь. 
    • Замена
      47'
      Замена у хозяев поля произошла.
      Лаук на поле не вышел, появился Чуперка. 
       
    • Второй тайм начался
      46'
      Возобновилась игра! Сейчас будем разбираться в перестановках у команд, если они были в перерыве. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Уходим на перерыв. Счёт 0:1.
    • Желтая карточка
      45'
      Только жёлтая карточка. Гиоргобиани наказан за фол, который произошёл секундами ранее. 
    • Фол, нарушение
      45'
      Гиоргобиани отвратительно грубо сыграл против Таказова в центре поля, буквально прямой ногой! Арбитр думает, как оценить данный фол. 
    • 45'
      Массированную атаку провели футболисты "Кубани", но ничего толком не получилось, защитники мяч выбили.
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты добавил главный арбитр к первому тайму. 
    • 45'
      Шавлохов нанёс безумный удар по силе, но мяч пошёл метров на пятнадцать выше цели.
    • Фол, нарушение
      44'
      Перспективный штрафной удар заработали гости. До ворот далековато, шесть человек в белой форме "Алании" пытаются решить, как разыграть штрафной. 
    • Угловой
      43'
      Угловой с правого фланга разыграли хозяева поля. На линию вратарской прилетел мяч, голкипер не вышел из рамки, но защитник справился и снял мяч с ноги соперника. 
    • 42'
      Солдатенко в простой ситуации неудачно выбил мяч от своей штрафной площади, мяч улетел за боковую линию.
    • 41'
      Цаллагов пробил по воротам метров так с тридцати пяти, значительно левее ушёл мяч. Пытаются поймать голкипера на ошибке гости. 
    • 40'
      Солдатенко неторопливо поставил мяч, отошёл к воротам, постоял и выбил мяч в поле. Пока без предупреждения от главного арбитра встречи. 
    • 38'
      Левин пробил по воротам примерно с линии штрафной площади после шикарной передач из глубины поля, голкипер без труда мяч зафиксировал. 
    • Угловой
      37'
      Угловой с правого фланга разыграли футболисты "Алании". Темников выиграл борьбу на втором этаже и вынес мяч за боковую линию. 
    • 36'
      Немного упали у нас скорости в матче, гости контролируют ход событий, обрушивая одну атау за другой. 
    • 35'
      Темников откровенно плохую передачу выполнил на партнёра, сам расстроился да и всех опечалил. будет удар от ворот. 
    • Опасный момент
      34'
      Царукян пробил по воротам. Интересно получилось. Валерий получил мяч в штрафной площади, сделал шаг, отклеился от опекуна и пробил в ближний угол ворот. Чуть правее цели. 
    • 33'
      Кенфак на левом углу штрафной накрутил опекуна, но передача в центр не прошла, мяч застрял в ногах защитников, которые потом отвели угрозу от своих ворот. 
    • 32'
      Лаук попытался зацепиться за мяч на левом краю, но не хватило длинны поля, мяч ушёл. Будет удар от ворот. 
    • 31'
      35% на 65% по владению мячом в пользу гостей! Тотальным преимуществом владеют футболисты "Алании". 
    • Опасный момент
      30'
      "Алания" продолжает давить! После прострельной передачи из глубины, Гиоргобиани с ходу зарядил в ближний угол ворот метров с десяти, но чуть правее пошёл снаряд! 
    • Опасный момент
      29'
      Как не забили гости?! После навесной передачи Тарбы с левого края штрафной Гиоргобиани дважды бил по воротам, на линии ворот уже только защитники были, голкипер остался не у дел, но дважды смогли отбиться хозяева поля! Вот это пожар был в штрафной "Кубани"!
    • 27'
      Багаев подхватил мяч на правом фланге, выполнил высокий заброс на противоположный фланг, но мяч в воздухе пересёк линию поля. Будет удар от ворот. 
    • Фол, нарушение
      26'
      Абдоков и Шавлохов оказались на газоне. Вновь без помощи врачей, но очередная пауза остановила игру. Гости сейчас разуграют штрафной.
    • 25'
      Возобновилась встреча! Страж ворот "Алании" сейчас ударом от линии вратарской введёт мяч в игру. 
    • Судья
      24'
      Арбитр решил дать свисток на водопой. Ждём возобновления игры. 
    • 23'
      Гиоргобиани откровенно плохо выполнил навес, мяч полетел в створ по высокой дуге и оказался в руках Нестеренко. Юрий без труда зафиксировал снаряд в перчатках. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Опасный штрафной на левом фланге атаки заработали гости. Гиоргобиани отправили на газон, арбитр сперва дал играть, но всё-таки игру остановил и назначил штрафной! 
    • Травма, повреждение
      20'
      Пауза в матче. На газоне оказался Темников. После удара по воротам что-то с задней поверхностью бедра у футболиста. 
    • Опасный момент
      19'
      Темников здорово пробил по воротам с правого угла штрафной площади, но чуть выше пошёл мяч. Здорово! Оживилась у нас игра!
    • Опасный момент
      18'
      Солдатенко сотворил просто чудо! Махатадзе нанёс плотный удар по воротам из-за пределов штрафной площади, голкипер среагировал, но рикошет, мяч изменил траекторию полёта, а Ростислав смог переложиться и намертво зафиксировал мяч! Опасно было у ворот "Алании". 
    • 17'
      Гонят болельщики "Кубань" вперёд, пора просыпаться хозяевам поля, действительно!
    • 16'
      После забитого мяча гости продолжают контролировать ход событий, больше мячом владеют футболисты "Алании", да и ошибок они совершают значительно меньше! 
    • 15'
      Пять в пять вышли сейчас хозяева поля, могло получиться остро, но прострельную передачу на линию штрафной площади грамотно перехватил защитник "Алании". 
    • 14'
      Чочиев зарядил по воротам из-за пределов штрафной площади, значительно выше и правее цели полетел мяч. 
    • 13'
      Быструю атаку провели хозяева поля, но банальная потеря мяча, и вот уже Солдатенко будет вводить мяч в игру сильным ударом. 
    • Описание гола
      12'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Машуков!!!
      Чочиев здорово сыграл на левом фланге атаки и выполнил навесную передачу в район вратарской, Машуков перевисел на втором этаже и пробил в правый угол ворот. Голкипер вытянулся в прыжке, но дотянуться так и не сумел. 
    • 11'
      Гиоргобиани шикарно сыграл на перехвате на половине поля соперника, но поторопиля с обостряющей передачей. 
    • Травма, повреждение
      9'
      Абдоков получил повреждение в центре поля. Арбитр остановил матч. Пытается подняться футболист, пока без врачей. 
    • 8'
      Сейчас хозяева поля включили прессинг и пытаются мешать сопернику выйти с его половины поля, кружат футболисты "Алании" на своей половине, пока без потерь. 
    • 7'
      Темников промчался по правому флангу и прострелил в штрафную площадь, мяч сошёл с ноги и оказался в руках стража ворот "Алании". 
    • 6'
      Больше сейчас гости владеют мячом. Смогли они прижать соперника к штрафной площади. Ждём обострения событий. 
    • 5'
      Первый удар по воротам нанесли футболисты "Алании", Цаллагов подхватил мяч вблизи штрафной площади соперника и нанёс плотный удар, мяч пошёл значительно выше. 
    • Травма, повреждение
      4'
      Тарба в центре поля получил повреждение и оказался на газоне, арбитр игру остановил, небольшая пауза у нас. 
    • 3'
      Гости попытались организовать первую атаку, защитники "Кубани" мяч выбили. 
    • 2'
      Плюс 28 градусов сейчас в городе, отличная погода! Солнце спряталось за трибуны, вообще ничего не мешает футболистам демонстрировать хорошую игру.
       
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток главного арбитра встречи! Матч начался, поехали! С центра поля мяч в игру ввели футболисты "Кубани"
    • До матча
    • Доброго времени суток, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на матче «Кубань» - «Алания». Комментировать встречу для вас будет Николай Усатов.
       
    Прогнозы 132
    Кубань 12.1% (16)
    X 10.6% (14)
    Алания 77.3% (102)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Кубань 0:1 Алания онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кубань 0:1 Алания

    Исход игры
    Кубань
    12.1% (16)
    Ничья
    10.6% (14)
    Алания
    77.3% (102)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.18% (68)
    Меньше
    39.82% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    68.14% (77)
    Нет
    31.86% (36)
    Популярный счёт
    1:2 Алания
    38.6% (51)
    0:1 Алания
    17.4% (23)
    2:1 Кубань
    7.6% (10)
    1:1 Ничья
    6.8% (9)
    0:2 Алания
    6.1% (8)
    1:3 Алания
    3.8% (5)
    0:0 Ничья
    2.3% (3)
    1:0 Кубань
    1.5% (2)
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