Тур: 7.
0'
0:1
11' ГолМашуков Ислам
45' Желтая карточкаГиоргобиани Николай
83' Желтая карточкаТаказов Сослан
90'+5
Ход матча
11'
0:1
83'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Байрыев АзатЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Абдоков НуриПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Левин ГаррикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Лаук МаксимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Григорян Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Хабалов АланПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Чочиев АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Бутаев АллонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Цараев АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
63 Караев ДавидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Василенко Олег
История личных встреч
Кубань
Алания
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
9 матчей
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
1.75
2.2
Среднее время на гол
51
40
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.89
1.67
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
47
54
Бомбардиры внутри турнира
Кубань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абдоков Нури
|2 (1)
|0.29
|Левин Гаррик
|1
|0.14
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Машуков Ислам
|4 (1)
|0.57
|Гиоргобиани Николай
|3 (1)
|0.43
|Цараев Алан
|1
|0.14
|Гурциев Батраз
|1 (1)
|0.14
Карточки
Кубань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таказов Сослан
|3
|0
|Чуперка Валерий
|2
|0
|Безденежных Игорь
|2
|0
|Махатадзе Георгий
|2
|0
|Абдоков Нури
|2
|0
|Левин Гаррик
|2
|0
|Темников Иван
|1
|0
|Байрыев Азат
|1
|0
|Смирнов Александр
|1
|0
|Лаук Максим
|1
|0
|Жилов Ислам
|1
|0
|Веденеев Максим
|1
|0
|Кенфак Оливье
|1
|0
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гиоргобиани Николай
|2
|1
|Багаев Алан
|2
|0
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0
|Караев Давид
|1
|0
|Машуков Ислам
|1
|0
|Цараев Алан
|1
|0
|Мельников Степан
|1
|0
|Кобесов Давид
|1
|0
|Царукян Валерий
|1
|0
|Тарба Заур
|1
|0
Результаты матчей
Кубань
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Алания
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
1
Кубань
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Алания
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
5
Кубань
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Алания
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
1
6
Голы по времени матча
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
3
9
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
67%
1
11%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
3
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
13%
1
33%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Кубань
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Шинник - ФК Кубань 1:0 ФК Кубань - Сокол 0:0 ФК Кубань - Волгарь 2:0 Динамо Махачкала - ФК Кубань 2:0
КАМАЗ - ФК Кубань 2:0 ФК Кубань - Енисей 1:2 Краснодар - ФК Кубань 3:0 ФК Кубань - Дружба Майкоп 2:2 ФК Кубань - Кубань Холдинг 1:2 ФК Кубань - Биолог-Новокубанск 3:0 Уфа - ФК Кубань 1:2 ФК Кубань - Енисей 0:2 Родина Москва - ФК Кубань 2:2 ФК Кубань - Динамо Махачкала 0:1 Балтика - ФК Кубань 2:0 ФК Кубань - Акрон 1:1 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 2:2 Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 ФК Кубань - Шинник 2:0
Алания
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Родина Москва - Алания 1:2 Алания - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Алания 1:0 Алания - КАМАЗ 2:0
Алания - Нефтехимик 1:0 Черноморец Нв - Алания 1:1 Шахтёр Солигорск - Алания 0:1 Энергетик-БГУ - Алания 1:2 Динамо Махачкала - Алания 1:2 Алания - Балтика 3:1 Акрон - Алания 0:0 Алания - Краснодар-2 5:2 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Алания - Арсенал Тула 2:1 Шинник - Алания 0:1 Алания - Волгарь 2:2 Велес Москва - Алания 1:2 КАМАЗ - Алания 1:0 Алания - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Алания 2:1
Результаты матчей
Кубань
Алания
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Кубань
Алания
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
61
16
34
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|9 - 3
|16
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|6 - 7
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 2
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|4 - 7
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 3
|8
|12.
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|5 - 4
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 6
|6
|15.
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 8
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|15.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|16.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|2 - 4
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|4.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 4
|4
|7.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Алания
|Машуков Ислам
|4
|Акрон
|Эльдарушев Абу-Саид
|4
|Акрон
|Килин Антон
|3
|Волгарь
|Жамалетдинов Тимур
|3
|Шинник
|Рубцов Илья
|3
|Арсенал Тула
|Ндука Ифеани Давид
|4
|Шинник
|Семёнов Андрей Игоревич
|1 2
|Тюмень
|Печенкин Никита
|1 2
|Алания
|Гиоргобиани Николай
|1 2
|Арсенал Тула
|Померко Алексей
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кубань 0:1 Алания
Исход игры
Кубань
12.1% (16)
Ничья
10.6% (14)
Алания
77.3% (102)
Тотал 2.5
Больше
60.18% (68)
Меньше
39.82% (45)
Обе команды забьют
Да
68.14% (77)
Нет
31.86% (36)
Популярный счёт
1:2 Алания
38.6% (51)
0:1 Алания
17.4% (23)
2:1 Кубань
7.6% (10)
1:1 Ничья
6.8% (9)
0:2 Алания
6.1% (8)
1:3 Алания
3.8% (5)
0:0 Ничья
2.3% (3)
1:0 Кубань
1.5% (2)
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