Спасибо за внимание, до новых встреч! С вами был Николай Усатов.

Таказов уже даже за мячом сбегал за пределы поля, чтобы Солдатенко быстрее ввёл мяч в игру.

Мяч на половине поля "Кубани", не могут хозяева выйти хозяева, футболисты "Алании" прессингуют соперника.

Угловой с правого фланга разыграли гости. Больше минуты потребовалось им на это. После заброса в штрафную площадь мяч был выбит.

Мельников после заброса из глубины поля, чуть было мяч на потерял, но всё-таки сохранил и даже заработал очередной угловой. теперь будет подача от левого углового флажка.

Прозвучал финальный свисток! Матч завершён. Счёт 0:1. "Алания" одерживает победу в этом поединке.

Байрыев уже вообще не отходит от штрафной площади соперника! Атака за атакой идёт на ворота гостей.

Двойная замена произошла у гостей. Поле покинули Машуков и Тарба, вышли Засеев и Мельников.

Долгую атаку провели хозяева поля, давили целенаправленно по правому флангу, но вообще ничего не получилось. Уже голкипер "Кубани" в районе центрального круга пытается помочь своей команде начать очередную волну.

Таказов указывает арбитру, что после его удара мяч попал в руку защитника, похоже, правда, но футболист "Кубани" прижал, что можно к корпусу, так что пенальти не назначен.

Абдоков выцарапал мяч на лицевой линии, оставил не у дел опекуна и прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, однако там никого не было.

Гурциев выбежал один на один с голкипером после обрезки соперников, Нестеренко сотворил чудо и выбил мяч на угловой. Будет подача с правого углового флажка.

Шавлохов пробил головой в левый нижний угол ворот, после заброса от углового флажка, вообще никто его не накрывал, но вновь чудеса реакции продемонстрировал Нестеренко и спас команду!

Гурциев грамотно открылся на правом фланге атаки и сильно прострелил в штрафную площадь, в районе вратарской линии защитники "Кубани" мяч выбили.

Солдатенко получил пас от защитника, неторопливо посмотрел в поле, разбежался и выбил мяч.

Совсем что-то гости забыли про атаку. Сейчас все события происходят на половине поля "Алании", однако пока опасных моментов нет. Ждём! Есть ещё время на то, чтобы забить.

Махатадзе выполнил заброс со штрафного с правого фланга атаки, но даже ближнего защитника перебросить не сумел, мяч улетел на угловой.

Шавлохов после прострела с углового схватился за голову и не может подняться. Арбитр игру вновь остановил, ждём врачей.

Солдатенко вновь шикарно сыграл на линии ворот. После мягкого заброса с правого фланга, Гурфов выиграл борьбу на втором этаже в районе одиннадцатиметровой отметки и пробил головой в левый нижний угол ворот. Голкипер вытянулся и смог рукой вытащить снаряд буквально из угла!

Тотальным преимуществом уже владеют футболисты "Кубани"! Что-то совсем гости прижались к своим владениям. Уже всем составом практически в районе своей штрафной футболисты "Алании".

Редкую атаку организовали правым флангом гости, но только аут смогли заработать футболисты "Алании". После сильного заброса в штрафную от боковой линии защитники "Кубани" мяч вынесли.

Абдоков после небольшого рикошета вывалился один на один с голкипером, но просто безупречно пока действует сегодня Солдатенко! Ростислав вновь прочитал эпизод, выбежал из рамки и вынес мяч подальше от своих ворот!

Возобновилась игра! Сейчас будем разбираться в перестановках у команд, если они были в перерыве.

Замена у хозяев поля произошла. Лаук на поле не вышел, появился Чуперка.

Чочиев вновь оказался на газоне. Теперь уже футболист сам подняться не может, врачи оказывают ему помощь.

Оливье мог сейчас сделать что-то опасное на левом фланге атаки, но не сделал, уткнулся просто в двух защитников и потерял мяч.

Чуперка не смог выполнить точную передачу на партнёра в пяти метрах. Мяч ушёл за боковую линию.

Массированный выпад сейчас провели гости. В две волны получилась атака, но грамотно сейчас действовали защитники "Кубани" на линии штрафной площади и смогли отвести угрозу.

Угловой с правого фланга разыграли футболисты "Кубани". Байрыев сбросил мяч на партнёра, но Азат всё-таки нарушил правила, что и зафиксировал главный арбитр встречи.

Много брака с обеих сторон в первые минуты второго тайма. Вообще не держится мяч у футболистов.

Один в один сейчас Кенфак выскочил на вратаря, голкипер вовремя вышел из рамки и блокировал выстрел. Левин попытался с ходу добить, но отправил с линии штрафной значительно выше цели!

Абдоков пробил с нескольких метров после серии ошибок в штрафной площади соперника. Вновь страж ворот оказался на месте. Солдатенко ногой блокировал выстрел. Пожар сейчас в обороне "Алании"!

Пошла игра на встречных курсах! Машуков принял мяч в районе пятнадцати метров от ворот, сумел освободиться от опеки и пробил низом по центру ворот. Нестеренко грамотно расположился в рамке и прижал мяч к газону!

Хабалов нарушил правила в атаке, сыграв точно в корпус соперника. Грубости не было, именно срыв возможной атаки "Кубани".

Кенфак открылся на левом фланге атаки, посмотрел в штрафную и выполнил заброс на дальний угол, сразу два партнёра пытались добраться до мяча, но защита отработала.

Смогла "Кубань" прибрать мяч под свой контроль, сейчас именно хозяева поля больше владеют мячом.

Двойная замена готовится у гостей, сейчас тренеры дают футболистам последние наставления.

Кенфак не может подняться после столкновения на левом фланге. Врачи пытаются поднять игрока на ноги.

Замена у гостей. Тройная! Ушли с поля Царукян, Чочиев, Хабалов. На газоне появились Гурциев, Цараев, Бутаев.

Сразу же ответ у "Кубани". Кенфак всё-таки игру продолжить не сможет, вместо него теперь на поле - Муталиев.

Угловой с правого фланга разыграли хозяева поля. Низом пошёл прострел. Защитники без особого труда мяч вынесли. Последовал дальний выстрел из-за пределов штрафной площади. Значительно выше полетел мяч.

Муталиев получил с нескольких метров в лицо мячом. Врачи оказывают помощь футболисту.

Дробится у нас игра. Пауза за паузой. Это только на руку гостям, время идёт, победа всё ближе.

Первый тайм

— Уходим на перерыв. Счёт 0:1.

45' Только жёлтая карточка. Гиоргобиани наказан за фол, который произошёл секундами ранее.

45' Гиоргобиани отвратительно грубо сыграл против Таказова в центре поля, буквально прямой ногой! Арбитр думает, как оценить данный фол.

45' Массированную атаку провели футболисты "Кубани", но ничего толком не получилось, защитники мяч выбили.

45' Две минуты добавил главный арбитр к первому тайму.

45' Шавлохов нанёс безумный удар по силе, но мяч пошёл метров на пятнадцать выше цели.

44' Перспективный штрафной удар заработали гости. До ворот далековато, шесть человек в белой форме "Алании" пытаются решить, как разыграть штрафной.

43' Угловой с правого фланга разыграли хозяева поля. На линию вратарской прилетел мяч, голкипер не вышел из рамки, но защитник справился и снял мяч с ноги соперника.

42' Солдатенко в простой ситуации неудачно выбил мяч от своей штрафной площади, мяч улетел за боковую линию.

41' Цаллагов пробил по воротам метров так с тридцати пяти, значительно левее ушёл мяч. Пытаются поймать голкипера на ошибке гости.

40' Солдатенко неторопливо поставил мяч, отошёл к воротам, постоял и выбил мяч в поле. Пока без предупреждения от главного арбитра встречи.

38' Левин пробил по воротам примерно с линии штрафной площади после шикарной передач из глубины поля, голкипер без труда мяч зафиксировал.

37' Угловой с правого фланга разыграли футболисты "Алании". Темников выиграл борьбу на втором этаже и вынес мяч за боковую линию.

36' Немного упали у нас скорости в матче, гости контролируют ход событий, обрушивая одну атау за другой.

35' Темников откровенно плохую передачу выполнил на партнёра, сам расстроился да и всех опечалил. будет удар от ворот.

34' Царукян пробил по воротам. Интересно получилось. Валерий получил мяч в штрафной площади, сделал шаг, отклеился от опекуна и пробил в ближний угол ворот. Чуть правее цели.

33' Кенфак на левом углу штрафной накрутил опекуна, но передача в центр не прошла, мяч застрял в ногах защитников, которые потом отвели угрозу от своих ворот.

32' Лаук попытался зацепиться за мяч на левом краю, но не хватило длинны поля, мяч ушёл. Будет удар от ворот.

31' 35% на 65% по владению мячом в пользу гостей! Тотальным преимуществом владеют футболисты "Алании".

30' "Алания" продолжает давить! После прострельной передачи из глубины, Гиоргобиани с ходу зарядил в ближний угол ворот метров с десяти, но чуть правее пошёл снаряд!

29' Как не забили гости?! После навесной передачи Тарбы с левого края штрафной Гиоргобиани дважды бил по воротам, на линии ворот уже только защитники были, голкипер остался не у дел, но дважды смогли отбиться хозяева поля! Вот это пожар был в штрафной "Кубани"!

27' Багаев подхватил мяч на правом фланге, выполнил высокий заброс на противоположный фланг, но мяч в воздухе пересёк линию поля. Будет удар от ворот.

26' Абдоков и Шавлохов оказались на газоне. Вновь без помощи врачей, но очередная пауза остановила игру. Гости сейчас разуграют штрафной.

25' Возобновилась встреча! Страж ворот "Алании" сейчас ударом от линии вратарской введёт мяч в игру.

24' Арбитр решил дать свисток на водопой. Ждём возобновления игры.

23' Гиоргобиани откровенно плохо выполнил навес, мяч полетел в створ по высокой дуге и оказался в руках Нестеренко. Юрий без труда зафиксировал снаряд в перчатках.

22' Опасный штрафной на левом фланге атаки заработали гости. Гиоргобиани отправили на газон, арбитр сперва дал играть, но всё-таки игру остановил и назначил штрафной!

20' Пауза в матче. На газоне оказался Темников. После удара по воротам что-то с задней поверхностью бедра у футболиста.

19' Темников здорово пробил по воротам с правого угла штрафной площади, но чуть выше пошёл мяч. Здорово! Оживилась у нас игра!

18' Солдатенко сотворил просто чудо! Махатадзе нанёс плотный удар по воротам из-за пределов штрафной площади, голкипер среагировал, но рикошет, мяч изменил траекторию полёта, а Ростислав смог переложиться и намертво зафиксировал мяч! Опасно было у ворот "Алании".

17' Гонят болельщики "Кубань" вперёд, пора просыпаться хозяевам поля, действительно!

16' После забитого мяча гости продолжают контролировать ход событий, больше мячом владеют футболисты "Алании", да и ошибок они совершают значительно меньше!

15' Пять в пять вышли сейчас хозяева поля, могло получиться остро, но прострельную передачу на линию штрафной площади грамотно перехватил защитник "Алании".

14' Чочиев зарядил по воротам из-за пределов штрафной площади, значительно выше и правее цели полетел мяч.

13' Быструю атаку провели хозяева поля, но банальная потеря мяча, и вот уже Солдатенко будет вводить мяч в игру сильным ударом.

12' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Машуков!!!

Чочиев здорово сыграл на левом фланге атаки и выполнил навесную передачу в район вратарской, Машуков перевисел на втором этаже и пробил в правый угол ворот. Голкипер вытянулся в прыжке, но дотянуться так и не сумел.

11' Гиоргобиани шикарно сыграл на перехвате на половине поля соперника, но поторопиля с обостряющей передачей.

9' Абдоков получил повреждение в центре поля. Арбитр остановил матч. Пытается подняться футболист, пока без врачей.

8' Сейчас хозяева поля включили прессинг и пытаются мешать сопернику выйти с его половины поля, кружат футболисты "Алании" на своей половине, пока без потерь.

7' Темников промчался по правому флангу и прострелил в штрафную площадь, мяч сошёл с ноги и оказался в руках стража ворот "Алании".

6' Больше сейчас гости владеют мячом. Смогли они прижать соперника к штрафной площади. Ждём обострения событий.

5' Первый удар по воротам нанесли футболисты "Алании", Цаллагов подхватил мяч вблизи штрафной площади соперника и нанёс плотный удар, мяч пошёл значительно выше.

4' Тарба в центре поля получил повреждение и оказался на газоне, арбитр игру остановил, небольшая пауза у нас.

3' Гости попытались организовать первую атаку, защитники "Кубани" мяч выбили.

2' Плюс 28 градусов сейчас в городе, отличная погода! Солнце спряталось за трибуны, вообще ничего не мешает футболистам демонстрировать хорошую игру.

