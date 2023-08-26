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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 7.
Химки
0:0
Второй тайм: 63'
Волгарь
0'

Ход матча

46'
Аветисян Петрос
Кулишев Артём
 
46'
Берковский Илья
Панченко Кирилл
 
46'
Архипов Артём
Садыгов Илья
 
Прогнозы 117
Химки 88.9% (104)
X 9.4% (11)
Волгарь 1.7% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Химки
Ничья
Волгарь
2.60
3.55
5.65
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Химки
Волгарь

История личных встреч

Химки
Волгарь

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

11 матчей

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

27.3%
9.1%
63.6%
3 победы 1 ничья 7 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПД
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1
1.17

Среднее время на гол

90
77

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

0.83
1.6

Среднее время на гол

108
56

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

0.91
1.36

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

99
66

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хосонов Хетаг 2 (1) 0.29
Волков Захар 1 0.14
Берковский Илья 1 0.14
Варатынов Сергей 1 0.14
Руденко Александр Александрович 1 (1) 0.14
Волгарь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жамалетдинов Тимур 3 0.43
Зуев Илья 1 0.14
Гилязетдинов Артур 1 0.14

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голубович Петар 2 0
Корян Аршак 1 0
Обухов Игорь 1 0
Андраде Лео 1 0
Исаенко Олег 1 0
Волков Захар 1 0
Степанов Данил 1 0
Скворцов Лев 1 0
Волгарь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зуев Илья 2 0
Смирнов Данила 2 0
Ткачук Денис 1 0
Хомуха Иван 1 0
Полубояринов Данил 1 0
Прошкин Егор 1 0
Пушкарев Денис 1 0

Результаты матчей

Химки
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Волгарь
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Химки
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Волгарь
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

2
2
Химки
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Волгарь
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
1
14%
1-15
2
40%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

7
13
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
2
29%
2
15%
1-15
2
29%
2
15%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
1
14%
4
31%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
14%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Сокол - Химки 1:0 Химки - Родина Москва 2:0 Шинник - Химки 1:2 Нефтехимик - Химки 0:1
Химки - Торпедо Москва 1:2 Тюмень - Химки 3:1 Химки - Енисей 2:2 Пари НН - Химки 2:0 Химки - Урал 0:3 Ахмат - Химки 3:0 Химки - Спартак Москва 1:1 Химки - Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва - Химки 5:1 Химки - Торпедо Москва 4:2 Крылья Советов - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Краснодар 0:6 Химки - Ростов 0:1 Зенит - Химки 3:2 Факел - Химки 1:1
Волгарь
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Волгарь - Енисей 2:2 Волгарь - Динамо Махачкала 0:1 ФК Кубань - Волгарь 2:0 Шинник - Волгарь 2:1
Волгарь - Акрон 1:4 Нефтехимик - Волгарь 2:1 Родина Москва - Волгарь 0:1 Локомотив Москва - Волгарь 4:2 Акрон - Волгарь 4:0 Волгарь - Краснодар-2 0:3 СКА-Хабаровск - Волгарь 2:0 Волгарь - Арсенал Тула 1:2 Шинник - Волгарь 2:1 КАМАЗ - Волгарь 2:2 Волгарь - Велес Москва 2:1 Алания - Волгарь 2:2 Волгарь - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Волгарь 0:3 Волгарь - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Волгарь 1:1

Результаты матчей

Химки
Волгарь

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Химки
Волгарь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сокол
 0:0 Заявка 7 4 2 1 6 - 6 14
2.
Акрон
 Заявка 6 4 1 1 13 - 4 13
3.
Алания
 Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 3 2 1 6 - 2 11
5.
Тюмень
 Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
6.
Торпедо Москва
 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7.
КАМАЗ
 Заявка 6 3 1 2 5 - 5 10
8.
Химки
 0:0 Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
9.
Шинник
 Заявка 6 3 0 3 7 - 8 9
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 2 2 2 3 - 3 8
11.
Черноморец Нв
 Заявка 6 1 5 0 5 - 4 8
12.
Енисей
 Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
13.
Ленинградец
 0:0 Заявка 7 1 4 2 3 - 7 7
14.
Родина Москва
 Заявка 6 1 3 2 7 - 6 6
15.
Арсенал Тула
 6 1 3 2 4 - 7 6
16.
Нефтехимик
 Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
17.
Кубань
 Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
18.
Волгарь
 0:0 Заявка 7 0 2 5 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тюмень
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 4 3 1 0 5 - 0 10
3.
Сокол
 0:0 Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
4.
Акрон
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
5.
Алания
 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
6.
КАМАЗ
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
7.
Торпедо Москва
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
8.
Шинник
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Арсенал Тула
 3 1 2 0 2 - 0 5
10.
Черноморец Нв
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
11.
Родина Москва
 Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
12.
Кубань
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
13.
Химки
 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
14.
Нефтехимик
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
15.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
16.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
17.
Ленинградец
 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Волгарь
 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 0:0 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 1 2 1 1 - 2 5
3.
Ленинградец
 0:0 Заявка 4 1 2 1 1 - 4 5
4.
Акрон
 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
5.
Алания
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Сокол
 0:0 Заявка 3 1 1 1 1 - 4 4
7.
Енисей
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
8.
Торпедо Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Шинник
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
КАМАЗ
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
11.
Черноморец Нв
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Родина Москва
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Арсенал Тула
 3 0 1 2 2 - 7 1
15.
Волгарь
 0:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
16.
Тюмень
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Нефтехимик
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
18.
Кубань
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 4
Акрон Килин Антон 3
Волгарь Жамалетдинов Тимур 3
Шинник Рубцов Илья 3
СКА-Хабаровск Никитин Кирилл 3
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Тула Ндука Ифеани Давид 4
Шинник Семёнов Андрей Игоревич 1 2
Тюмень Печенкин Никита 1 2
Арсенал Тула Померко Алексей 3
Сокол Сасин Дмитрий 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    63'
    Первая жёлтая карточка в матче показана Денису Ткачуку. И "Химки" получили право на штрафной удар на правом фланге. Стандарт за стандартом получается у ворот "Волгаря".
  • Угловой
    62'
    Петрос Аветисян исполнил новый штрафной хозяев с правого фланга, после чего с подбора метров с семнадцати пробил Олег Исаенко и заработал левофланговый угловой для "Химок".
  • Угловой
    61'
    Угловой был у "Химок" на правом фланге, и снова навес со стандартного положения не принёс никакого успеха подопечным Андрея Талалаева.
  • 60'
    "Волгарь" и правда уже несколько минут не переходит через центр поля. Пока "Химки" не создают опасные моменты, но, возможно, что-то назревает у ворот визитёров.
  • 59'
    Хетаг Хосонов выполнил подачу в центр штрафной площади "Волгаря" со стандарта, и мяч прилетел на голову одного из игрока астраханцев.
  • Фол, нарушение
    59'
    Олег Исаенко на правом фланге получил по ногам от соперника и заработал штрафной удар для "Химок". Ожидается подача у хозяев со стандартного положения.
  • 57'
    Несколько минут пробуют "Химки" оказывать давление на оборону соперника, но пока нет ощущения, что такой характер игры образовался налого.
  • 56'
    Равиль Нетфуллин перед чужой штрафной площадкой на замахе убрал оппонента и приложился по воротам соперника, однако не дошёл до ворот мяч, был заблокирован защитником гостей.
  • 55'
    Пытаются химчане наладить свою созидательную игру, перепасовываясь между собой и находя струйки между старающимися перехватить мяч астраханцами.
  • 54'
    Сергей Терехов осуществил подачу с левого фланга, но оказался его навес слишком сильным, поэтому не дотянулся до мяча головой Артём Архипов.
  • 53'
    "Волгарь" идёт на последней строчке в турнирной таблице, поэтому набранные очки требуются ему по умолчанию. Ну и "Химкам" надо подниматься в таблице, если они метят в РПЛ.
  • 52'
    Три перестановки, сделанные Андреем Талалаевым в перерыве, пока не возымели своего действия на футбольном поле, поскольку "Химки" вообще не атакуют.
  • 51'
    Астраханцы активно начали второй тайм, с акцентом на атакующие действия. Денис Ткачук заработал аут впереди на правом фланге, мяч за боковую линию выбил Сергей Варатынов.
  • Угловой
    50'
    Угловой удар у "Волгаря" на левом фланге. Денис Ткачук выполняет подачу со стандарта, и выносят мяч из своей штрафной площади футболисты "Химок".
  • Замена
    49'
    Плюс Петрос Аветисян появился на газоне у "Химок" вместо Артёма Кулишева.
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    • Замена
      48'
      Ещё Илья Берковский вступил в игру в составе подмосковного клуба вместо Кирилла Панченко.
    • Замена
      47'
      Тройная замена произошла в перерыве у команды "Химки". В том числе Артём Архипов вышел на поле вместо Ильи Садыгова.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Свисток на перерыв. Не открыт счёт в первом тайме между командами "Химки" и "Волгарь". Счёт 0:0. Отдохнём и вернёмся на вторую половину встречи. Владение мячом: 61% - 39%. Удары (в створ): 3(2) - 2(1).
    • Угловой
      45'
      Итак, корнер у "Волгаря" на левом фланге. Следует навес от углового флага, и не удаётся гостям зацепиться за мяч в чужой штрафной площади, химчане удачно действуют на отбой.
    • Фол, нарушение
      45'
      Штрафной удар заработали астраханцы на правом полуфланге. Денис Ткачук с этого стандарта выполнил подачу к дальней штанге, а Игорь Обухов сыграл на выходе не лучшим образом. Почему-то вратарь "Химок" не стал ловить мяч, а смахнул его на угловой за лицевую.
    • Дополнительное время
      45'
      1 минута добавляется к первому тайму главным арбитром встречи. 
    • 45'
      Артур Гилязетдинов по зоне правого инсайда тащил мяч вперёд к штрафной площади "Химок" и наткнулся на соперника, выбившего мяч за боковую линию.
    • Офсайд
      44'
      Хороший розыгрыш устроили астраханцы в своей атаке на правом фланге, где участвовал Данил Клёнкин, но всё было нарушено положением "вне игры" у "Волгаря".
    • Фол, нарушение
      43'
      Сергей Терехов грубовато сыграл на чужой половине поля на левом фланге, где отправил на газон Дениса Ткачука, которому достаётся сегодня не в первый и уже не во второй раз.
    • 42'
      Сергей Терехов из центра отдал пас чуть левее Кириллу Панченко, который вознамерился совершить кручёный удар в правый нижний угол, однако была заблокирована попытка бывшего игрока ЦСКА.
    • 41'
      Ну что, подходит первый тайм к завершению, а игра наблюдается примерно равная. Нет визуально такой разницы, какая есть между командами в турнирной таблице.
    • 40'
      Илья Садыгов на грани линии штрафной площади "Волгаря" пытался подцепить мяч, однако проиграл борьбу соперникам. Неудачная атака получилась у химчан.
    • 39'
      Захар Волков в центре поля подбежал к Денису Ткачуку, который контролировал мяч, но не смог заставить капитана "Волгаря" избавиться от игрового снаряда.
    • Опасный момент
      38'
      Тем временем штрафной удар заработал "Волгарь". Денис Ткачук со стандарта из глубины хитро забросил мяч в чужую штрафную площадь, где Илье Зуеву не удалась хорошая обработка, и с правого угла вратарской он направил сферу выше створа.
    • Травма, повреждение
      37'
      Пришлось прибежать врачам на футбольное поле. Понадобилась медицинская помощь одному из игроков "Волгаря". Это Данил Клёнкин получил повреждение.
    • 36'
      Петар Голубович приложился с дальней дистанции по воротам "Волгаря". Мяч двигался в район левого угла, и его без проблем выловил Даниил Одоевский.
    • 35'
      Олег Исаенко на правом фланге в борьбе с оппонентами не смог обеспечить "Химкам" ни сохранение владения, ни аут в пользу хозяев. Артём Кулишев собрался вбрасывать мяч из-за боковой, однако лайнсмен показал, что это аут для гостей.
    • Судья
      34'
      Кирилл Панченко упал в левой части штрафной площади "Волгаря", но не стоит ждать пенальти в пользу "Химок", арбитр не собирается назначать одиннадцатиметровый.
    • 33'
      По одному моменту имели обе команды за полчаса сегодняшнего матча. Негусто, прямо скажем. Зато игра смотрится довольно динамично на таком приличном ковре, который представляет из себя газон "Арены Химки".
    • Фол, нарушение
      32'
      Хетаг Хосонов на левом для "Химок" фланге поборолся с Артуром Гилязетдиновым и заработал штрафной удар для своей команды. У хозяев ожидалась сначала подача со стандарта, но они его разыграли.
    • 31'
      Перехватили мяч астраханцы на половине поля хозяев, и делал подачу Денис Ткачук с правого фланга, но мяч прилетел на голову одного из химкинских защитников.
    • 30'
      В прошлом туре "Волгарь" встречался с "Енисеем", и там обошлось без единой карточки. Напомнили сейчас об этом телезрителям операторы видеотрансляции. 
    • 29'
      Прострел с левого фланга состоялся у "Волгаря", однако никто из гостей не намеревался замыкать эту передачу, поэтому Игорь Обухов спокойно заключил мяч в свои перчатки.
    • 28'
      Проникающий пас не прошёл у "Химок" в правую часть штрафной площади астраханцев, хорошо действовали защитники волжан, их линия обороны выступила в качестве волнореза.
    • 27'
      Игорь Обухов мог поувереннее сыграть после наполовину подачи, наполовину удара по воротам со штрафного справа от Дениса Ткачука. Выпустил мяч из рук вратарь хозяев, и подстраховали его партнёры.
    • Фол, нарушение
      26'
      Уже на правом фланге нападения гостей Данил Клёнкин отдал короткий пас на Дениса Ткачука, после чего Хетаг Хосонов уронил капитана астраханского клуба.
    • 25'
      Неплохо поработали астраханцы на левом фланге в атакующих действиях и добились аута, который готовится сейчас вбросить из-за боковой Павел Шакуро
    • Фол, нарушение
      24'
      Да, многовато мелких фолов в последние минуты. Ну и хорошо, что они мелкие, а не крупные. Снова "Химки" нарушили правила в атаке, объектом фола оказался Артур Гилязетдинов.
    • Фол, нарушение
      23'
      А теперь уже фол в обратную сторону. Хетаг Хосонов не по правилам действовал против Гочи Гогричиани на половине поля "Волгаря", дабы не позволить гостям организовать контратаку.
    • Фол, нарушение
      22'
      Снова Артём Кулишев оказался в эпицентре, опять нарушили против него правила, но уже в центральной части поля. Это Эрбол Атабаев перестарался в борьбе в предыдущем эпизоде.
    • Фол, нарушение
      21'
      Нарушение правил фиксируется на правом для "Химок" фланге. Мелкий фол был совершён гостями против Артёма Кулишева, и быстро разыграли стандарт хозяева.
    • 20'
      "Химки" проводили позиционную атаку, держали мяч в середине поля, а затем последовал безадресный заброс по правому полуфлангу, и футбольный снаряд покинул пределы поля за лицевую линию.
    • 19'
      Да, так и произошло. Выполнился навес со штрафного удара у гостевой команды, но ничего острого из этого не получилось, мяч был вынесен из своей штрафной площади химчанами.
    • Фол, нарушение
      18'
      "Волгарь" заработал штрафной удар на половине поля соперника ближе к левому флангу. До ворот далёкое расстояние, и все готовятся к подаче.
    • 17'
      "Волгарь" принимал участие в переходных матчах в 2016 году. Тогда астраханскую команду тренировал Юрий Газзаев, и она не смогла обыграть по сумме двух матчей махачкалинский "Анжи".
    • Травма, повреждение
      16'
      Захару Волкову потребовалась медицинская помощь после фола в его адрес в атаке со стороны гостей. И у Дениса Ткачука, который нарушал правила, небольшое повреждение.
    • Штанга
      15'
      ШТАНГА! С правого фланга у "Волгаря" пошла доставка в штрафную площадь хозяев, и возник опасный момент: столкнулись Захар Волков с Денисом Ткачуком, и мяч отскочил в правую стойку ворот.
    • 14'
      Сергей Павлов противостоит сегодня в качестве наставника своей команды Андрею Талалаеву. Интересной может получится тренерская дуэль между этими специалистами.
    • 13'
      Вбросили аут астраханцы с правого фланга в штрафную площадь "Химок", где мяч немного покочевал от игроков друг к другу верхом и в итоге финишировал в руках Обухова.
    • Угловой
      12'
      Угловой удар заработали "Химки" на левом фланге. С корнера была выполнена передача низом на ближний край вратарской, откуда легко выбил мяч игрок "Волгаря".
    • 11'
      Из Астрахани фанаты тоже приехали в Химки, чтобы поддержать своих любимцев. Наверняка есть те, кто будут пробивать золотой сезон у "Волгаря".
    • 10'
      Активные болельщики "Химок" поддерживают свою команду скандированиями и кричалками на фан-секторе. Так что есть акустическая поддержка у команды хозяев.
    • 9'
      Состав "Химок" заметно изменился по сравнению с предыдущим сезоном, однако остаются и старые лица в составе подмосковного клуба. Впрочем, ничего необычного.
    • 8'
      Прессингуют химчане своих соперников на чужой половине поля, но астраханцы пока выдерживают оказываемое на них давление и не расстаются с мячом.
    • 7'
      "Волгарь" на данный момент занимает последнее место в турнирной таблице, а "Химки" идут в средней части таблицы после шести сыгранных туров Первой лиги. 
    • 6'
      "Волгарь" получил мяч в своё распоряжение, провёл позиционную атаку. Потом Даниил Одоевский делал вынос от своей штрафной, и случился аут в пользу хозяев.
    • 5'
      Напомним, что "Химки" в прошлом сезоне выступали в Премьер-лиге, и в двух предыдущих сезонах - тоже. Но теперь им приходится играть во второй по силе лиге российского футбола.
    • Опасный момент
      4'
      МОМЕНТ! Реальная опасность возникла у ворот "Волгаря"! Сергей Терехов подхватил мяч на левом полуфланге после подачи партнёра с правого фланга и обводящим ударом направил мяч рядом с правой штангой ворот гостей.
    • 3'
      Хозяева держат мяч на первых минутах и пытаются раскатывать его по всему пространству футбольного поля. Газон радует глаз, очень красиво он смотрится, качество отличное.
    • 2'
      "Химки" играют в жёлто-чёрной форме, тогда как у "Волгаря" полностью белый комплект экипировки.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В 7-м туре Первой лиги России подмосковные "Химки" в родных стенах сыграют с астраханским "Волгарём". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • 78 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 117
    Химки 88.9% (104)
    X 9.4% (11)
    Волгарь 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Волгарь
    2.60
    3.55
    5.65
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Химки 0:0 Волгарь

    Исход игры
    Химки
    88.9% (104)
    Ничья
    9.4% (11)
    Волгарь
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.36% (34)
    Меньше
    69.64% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    39.29% (44)
    Нет
    60.71% (68)
    Популярный счёт
    1:0 Химки
    29.9% (35)
    2:0 Химки
    28.2% (33)
    2:1 Химки
    24.8% (29)
    1:1 Ничья
    8.5% (10)
    3:1 Химки
    3.4% (4)
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