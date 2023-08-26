Несколько минут пробуют "Химки" оказывать давление на оборону соперника, но пока нет ощущения, что такой характер игры образовался налого.

Олег Исаенко на правом фланге получил по ногам от соперника и заработал штрафной удар для "Химок". Ожидается подача у хозяев со стандартного положения.

Хетаг Хосонов выполнил подачу в центр штрафной площади "Волгаря" со стандарта, и мяч прилетел на голову одного из игрока астраханцев.

"Волгарь" и правда уже несколько минут не переходит через центр поля. Пока "Химки" не создают опасные моменты, но, возможно, что-то назревает у ворот визитёров.

Угловой был у "Химок" на правом фланге, и снова навес со стандартного положения не принёс никакого успеха подопечным Андрея Талалаева.

Петрос Аветисян исполнил новый штрафной хозяев с правого фланга, после чего с подбора метров с семнадцати пробил Олег Исаенко и заработал левофланговый угловой для "Химок".

Первая жёлтая карточка в матче показана Денису Ткачуку. И "Химки" получили право на штрафной удар на правом фланге. Стандарт за стандартом получается у ворот "Волгаря".

Угловой удар у "Волгаря" на левом фланге. Денис Ткачук выполняет подачу со стандарта, и выносят мяч из своей штрафной площади футболисты "Химок".

Астраханцы активно начали второй тайм, с акцентом на атакующие действия. Денис Ткачук заработал аут впереди на правом фланге, мяч за боковую линию выбил Сергей Варатынов.

Три перестановки, сделанные Андреем Талалаевым в перерыве, пока не возымели своего действия на футбольном поле, поскольку "Химки" вообще не атакуют.

"Волгарь" идёт на последней строчке в турнирной таблице, поэтому набранные очки требуются ему по умолчанию. Ну и "Химкам" надо подниматься в таблице, если они метят в РПЛ.

Сергей Терехов осуществил подачу с левого фланга, но оказался его навес слишком сильным, поэтому не дотянулся до мяча головой Артём Архипов.

Пытаются химчане наладить свою созидательную игру, перепасовываясь между собой и находя струйки между старающимися перехватить мяч астраханцами.

Равиль Нетфуллин перед чужой штрафной площадкой на замахе убрал оппонента и приложился по воротам соперника, однако не дошёл до ворот мяч, был заблокирован защитником гостей.

Тройная замена произошла в перерыве у команды "Химки". В том числе Артём Архипов вышел на поле вместо Ильи Садыгова.

Ещё Илья Берковский вступил в игру в составе подмосковного клуба вместо Кирилла Панченко.

Сергей Терехов грубовато сыграл на чужой половине поля на левом фланге, где отправил на газон Дениса Ткачука, которому достаётся сегодня не в первый и уже не во второй раз.

Хороший розыгрыш устроили астраханцы в своей атаке на правом фланге, где участвовал Данил Клёнкин, но всё было нарушено положением "вне игры" у "Волгаря".

Артур Гилязетдинов по зоне правого инсайда тащил мяч вперёд к штрафной площади "Химок" и наткнулся на соперника, выбившего мяч за боковую линию.

Штрафной удар заработали астраханцы на правом полуфланге. Денис Ткачук с этого стандарта выполнил подачу к дальней штанге, а Игорь Обухов сыграл на выходе не лучшим образом. Почему-то вратарь "Химок" не стал ловить мяч, а смахнул его на угловой за лицевую.

Итак, корнер у "Волгаря" на левом фланге. Следует навес от углового флага, и не удаётся гостям зацепиться за мяч в чужой штрафной площади, химчане удачно действуют на отбой.

Свисток на перерыв. Не открыт счёт в первом тайме между командами "Химки" и "Волгарь". Счёт 0:0. Отдохнём и вернёмся на вторую половину встречи. Владение мячом: 61% - 39%. Удары (в створ): 3(2) - 2(1).

42' Сергей Терехов из центра отдал пас чуть левее Кириллу Панченко, который вознамерился совершить кручёный удар в правый нижний угол, однако была заблокирована попытка бывшего игрока ЦСКА.

41' Ну что, подходит первый тайм к завершению, а игра наблюдается примерно равная. Нет визуально такой разницы, какая есть между командами в турнирной таблице.

40' Илья Садыгов на грани линии штрафной площади "Волгаря" пытался подцепить мяч, однако проиграл борьбу соперникам. Неудачная атака получилась у химчан.

39' Захар Волков в центре поля подбежал к Денису Ткачуку, который контролировал мяч, но не смог заставить капитана "Волгаря" избавиться от игрового снаряда.

38' Тем временем штрафной удар заработал "Волгарь". Денис Ткачук со стандарта из глубины хитро забросил мяч в чужую штрафную площадь, где Илье Зуеву не удалась хорошая обработка, и с правого угла вратарской он направил сферу выше створа.

37' Пришлось прибежать врачам на футбольное поле. Понадобилась медицинская помощь одному из игроков "Волгаря". Это Данил Клёнкин получил повреждение.

36' Петар Голубович приложился с дальней дистанции по воротам "Волгаря". Мяч двигался в район левого угла, и его без проблем выловил Даниил Одоевский.

35' Олег Исаенко на правом фланге в борьбе с оппонентами не смог обеспечить "Химкам" ни сохранение владения, ни аут в пользу хозяев. Артём Кулишев собрался вбрасывать мяч из-за боковой, однако лайнсмен показал, что это аут для гостей.

34' Кирилл Панченко упал в левой части штрафной площади "Волгаря", но не стоит ждать пенальти в пользу "Химок", арбитр не собирается назначать одиннадцатиметровый.

33' По одному моменту имели обе команды за полчаса сегодняшнего матча. Негусто, прямо скажем. Зато игра смотрится довольно динамично на таком приличном ковре, который представляет из себя газон "Арены Химки".

32' Хетаг Хосонов на левом для "Химок" фланге поборолся с Артуром Гилязетдиновым и заработал штрафной удар для своей команды. У хозяев ожидалась сначала подача со стандарта, но они его разыграли.

31' Перехватили мяч астраханцы на половине поля хозяев, и делал подачу Денис Ткачук с правого фланга, но мяч прилетел на голову одного из химкинских защитников.

30' В прошлом туре "Волгарь" встречался с "Енисеем", и там обошлось без единой карточки. Напомнили сейчас об этом телезрителям операторы видеотрансляции.

29' Прострел с левого фланга состоялся у "Волгаря", однако никто из гостей не намеревался замыкать эту передачу, поэтому Игорь Обухов спокойно заключил мяч в свои перчатки.

28' Проникающий пас не прошёл у "Химок" в правую часть штрафной площади астраханцев, хорошо действовали защитники волжан, их линия обороны выступила в качестве волнореза.

27' Игорь Обухов мог поувереннее сыграть после наполовину подачи, наполовину удара по воротам со штрафного справа от Дениса Ткачука. Выпустил мяч из рук вратарь хозяев, и подстраховали его партнёры.

26' Уже на правом фланге нападения гостей Данил Клёнкин отдал короткий пас на Дениса Ткачука, после чего Хетаг Хосонов уронил капитана астраханского клуба.

25' Неплохо поработали астраханцы на левом фланге в атакующих действиях и добились аута, который готовится сейчас вбросить из-за боковой Павел Шакуро

24' Да, многовато мелких фолов в последние минуты. Ну и хорошо, что они мелкие, а не крупные. Снова "Химки" нарушили правила в атаке, объектом фола оказался Артур Гилязетдинов.

23' А теперь уже фол в обратную сторону. Хетаг Хосонов не по правилам действовал против Гочи Гогричиани на половине поля "Волгаря", дабы не позволить гостям организовать контратаку.

22' Снова Артём Кулишев оказался в эпицентре, опять нарушили против него правила, но уже в центральной части поля. Это Эрбол Атабаев перестарался в борьбе в предыдущем эпизоде.

21' Нарушение правил фиксируется на правом для "Химок" фланге. Мелкий фол был совершён гостями против Артёма Кулишева, и быстро разыграли стандарт хозяева.

20' "Химки" проводили позиционную атаку, держали мяч в середине поля, а затем последовал безадресный заброс по правому полуфлангу, и футбольный снаряд покинул пределы поля за лицевую линию.

19' Да, так и произошло. Выполнился навес со штрафного удара у гостевой команды, но ничего острого из этого не получилось, мяч был вынесен из своей штрафной площади химчанами.

18' "Волгарь" заработал штрафной удар на половине поля соперника ближе к левому флангу. До ворот далёкое расстояние, и все готовятся к подаче.

17' "Волгарь" принимал участие в переходных матчах в 2016 году. Тогда астраханскую команду тренировал Юрий Газзаев, и она не смогла обыграть по сумме двух матчей махачкалинский "Анжи".

16' Захару Волкову потребовалась медицинская помощь после фола в его адрес в атаке со стороны гостей. И у Дениса Ткачука, который нарушал правила, небольшое повреждение.

15' ШТАНГА! С правого фланга у "Волгаря" пошла доставка в штрафную площадь хозяев, и возник опасный момент: столкнулись Захар Волков с Денисом Ткачуком, и мяч отскочил в правую стойку ворот.

14' Сергей Павлов противостоит сегодня в качестве наставника своей команды Андрею Талалаеву. Интересной может получится тренерская дуэль между этими специалистами.

13' Вбросили аут астраханцы с правого фланга в штрафную площадь "Химок", где мяч немного покочевал от игроков друг к другу верхом и в итоге финишировал в руках Обухова.

12' Угловой удар заработали "Химки" на левом фланге. С корнера была выполнена передача низом на ближний край вратарской, откуда легко выбил мяч игрок "Волгаря".

11' Из Астрахани фанаты тоже приехали в Химки, чтобы поддержать своих любимцев. Наверняка есть те, кто будут пробивать золотой сезон у "Волгаря".

10' Активные болельщики "Химок" поддерживают свою команду скандированиями и кричалками на фан-секторе. Так что есть акустическая поддержка у команды хозяев.

9' Состав "Химок" заметно изменился по сравнению с предыдущим сезоном, однако остаются и старые лица в составе подмосковного клуба. Впрочем, ничего необычного.

8' Прессингуют химчане своих соперников на чужой половине поля, но астраханцы пока выдерживают оказываемое на них давление и не расстаются с мячом.

7' "Волгарь" на данный момент занимает последнее место в турнирной таблице, а "Химки" идут в средней части таблицы после шести сыгранных туров Первой лиги.

6' "Волгарь" получил мяч в своё распоряжение, провёл позиционную атаку. Потом Даниил Одоевский делал вынос от своей штрафной, и случился аут в пользу хозяев.

5' Напомним, что "Химки" в прошлом сезоне выступали в Премьер-лиге, и в двух предыдущих сезонах - тоже. Но теперь им приходится играть во второй по силе лиге российского футбола.

4' МОМЕНТ! Реальная опасность возникла у ворот "Волгаря"! Сергей Терехов подхватил мяч на левом полуфланге после подачи партнёра с правого фланга и обводящим ударом направил мяч рядом с правой штангой ворот гостей.

3' Хозяева держат мяч на первых минутах и пытаются раскатывать его по всему пространству футбольного поля. Газон радует глаз, очень красиво он смотрится, качество отличное.

2' "Химки" играют в жёлто-чёрной форме, тогда как у "Волгаря" полностью белый комплект экипировки.