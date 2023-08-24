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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 7.
Химки
 
Позже
Волгарь
Прогнозы 39
Химки 76.9% (30)
X 20.5% (8)
Волгарь 2.6% (1)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Химки
Волгарь

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

11 матчей

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

27.3%
9.1%
63.6%
3 победы 1 ничья 7 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПД
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1
1.17

Среднее время на гол

90
77

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

0.83
1.6

Среднее время на гол

108
56

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

0.91
1.36

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

99
66

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хосонов Хетаг 2 (1) 0.33
Волков Захар 1 0.17
Берковский Илья 1 0.17
Варатынов Сергей 1 0.17
Руденко Александр Александрович 1 (1) 0.17
Волгарь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жамалетдинов Тимур 3 0.5
Зуев Илья 1 0.17
Гилязетдинов Артур 1 0.17

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голубович Петар 2 0
Корян Аршак 1 0
Обухов Игорь 1 0
Андраде Лео 1 0
Исаенко Олег 1 0
Волков Захар 1 0
Степанов Данил 1 0
Скворцов Лев 1 0
Волгарь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зуев Илья 2 0
Смирнов Данила 2 0
Ткачук Денис 1 0
Хомуха Иван 1 0
Полубояринов Данил 1 0
Прошкин Егор 1 0
Пушкарев Денис 1 0

Результаты матчей

Химки
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Волгарь
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Химки
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Волгарь
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

2
2
Химки
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Волгарь
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

3
4

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
1
14%
1-15
2
40%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

7
13
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
2
29%
2
15%
1-15
2
29%
2
15%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
1
14%
4
31%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
14%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Сокол - Химки 1:0 Химки - Родина Москва 2:0 Шинник - Химки 1:2 Нефтехимик - Химки 0:1
Химки - Торпедо Москва 1:2 Тюмень - Химки 3:1 Химки - Енисей 2:2 Пари НН - Химки 2:0 Химки - Урал 0:3 Ахмат - Химки 3:0 Химки - Спартак Москва 1:1 Химки - Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва - Химки 5:1 Химки - Торпедо Москва 4:2 Крылья Советов - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Краснодар 0:6 Химки - Ростов 0:1 Зенит - Химки 3:2 Факел - Химки 1:1
Волгарь
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Волгарь - Енисей 2:2 Волгарь - Динамо Махачкала 0:1 ФК Кубань - Волгарь 2:0 Шинник - Волгарь 2:1
Волгарь - Акрон 1:4 Нефтехимик - Волгарь 2:1 Родина Москва - Волгарь 0:1 Локомотив Москва - Волгарь 4:2 Акрон - Волгарь 4:0 Волгарь - Краснодар-2 0:3 СКА-Хабаровск - Волгарь 2:0 Волгарь - Арсенал Тула 1:2 Шинник - Волгарь 2:1 КАМАЗ - Волгарь 2:2 Волгарь - Велес Москва 2:1 Алания - Волгарь 2:2 Волгарь - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Волгарь 0:3 Волгарь - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Волгарь 1:1

Результаты матчей

Химки
Волгарь

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Химки
Волгарь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 6 4 1 1 13 - 4 13
2.
Алания
 Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
3.
Сокол
 Заявка 6 4 1 1 6 - 6 13
4.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 3 2 1 6 - 2 11
5.
Тюмень
 Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
6.
Торпедо Москва
 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7.
КАМАЗ
 Заявка 6 3 1 2 5 - 5 10
8.
Химки
 Заявка 6 3 0 3 7 - 7 9
9.
Шинник
 Заявка 6 3 0 3 7 - 8 9
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 2 2 2 3 - 3 8
11.
Черноморец Нв
 Заявка 6 1 5 0 5 - 4 8
12.
Енисей
 Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
13.
Родина Москва
 Заявка 6 1 3 2 7 - 6 6
14.
Арсенал Тула
 6 1 3 2 4 - 7 6
15.
Ленинградец
 Заявка 6 1 3 2 3 - 7 6
16.
Нефтехимик
 Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
17.
ФК Кубань
 Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
18.
Волгарь
 Заявка 6 0 1 5 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тюмень
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 4 3 1 0 5 - 0 10
3.
Акрон
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4.
Алания
 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
5.
Сокол
 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
6.
КАМАЗ
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
7.
Торпедо Москва
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
8.
Шинник
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Арсенал Тула
 3 1 2 0 2 - 0 5
10.
Черноморец Нв
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
11.
Родина Москва
 Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
12.
ФК Кубань
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
13.
Нефтехимик
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
15.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
16.
Химки
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
17.
Ленинградец
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Волгарь
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 1 2 1 1 - 2 5
3.
Акрон
 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
4.
Алания
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
5.
Ленинградец
 Заявка 3 1 1 1 1 - 4 4
6.
Сокол
 Заявка 3 1 1 1 1 - 4 4
7.
Енисей
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
8.
Торпедо Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Шинник
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
КАМАЗ
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
11.
Черноморец Нв
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Родина Москва
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Арсенал Тула
 3 0 1 2 2 - 7 1
15.
Тюмень
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Нефтехимик
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
17.
Волгарь
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
18.
ФК Кубань
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
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Топ бомбардиров
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 4
Акрон Килин Антон 3
Волгарь Жамалетдинов Тимур 3
Шинник Рубцов Илья 3
СКА-Хабаровск Никитин Кирилл 3
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Тула Ндука Ифеани Давид 4
Шинник Семёнов Андрей Игоревич 1 2
Тюмень Печенкин Никита 1 2
Арсенал Тула Померко Алексей 3
Сокол Сасин Дмитрий 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Волгарь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 августа 2023, осталось 2 дня 7 часов 34 минуты.



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    • Прогнозы 39
    Химки 76.9% (30)
    X 20.5% (8)
    Волгарь 2.6% (1)
    Все прогнозы
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Химки - Волгарь

    Исход игры
    Химки
    76.9% (30)
    Ничья
    20.5% (8)
    Волгарь
    2.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    21.05% (8)
    Меньше
    78.95% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    42.11% (16)
    Нет
    57.89% (22)
    Популярный счёт
    2:0 Химки
    38.5% (15)
    1:1 Ничья
    20.5% (8)
    2:1 Химки
    17.9% (7)
    1:0 Химки
    17.9% (7)
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