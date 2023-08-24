Тур: 7.
История личных встреч
Химки
Волгарь
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
11 матчей
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
27.3%
9.1%
63.6%
3 победы 1 ничья 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1
1.17
Среднее время на гол
90
77
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
0.83
1.6
Среднее время на гол
108
56
Всего голов
10
15
Голов в среднем за матч
0.91
1.36
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
99
66
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хосонов Хетаг
|2 (1)
|0.33
|Волков Захар
|1
|0.17
|Берковский Илья
|1
|0.17
|Варатынов Сергей
|1
|0.17
|Руденко Александр Александрович
|1 (1)
|0.17
Волгарь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жамалетдинов Тимур
|3
|0.5
|Зуев Илья
|1
|0.17
|Гилязетдинов Артур
|1
|0.17
Карточки
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голубович Петар
|2
|0
|Корян Аршак
|1
|0
|Обухов Игорь
|1
|0
|Андраде Лео
|1
|0
|Исаенко Олег
|1
|0
|Волков Захар
|1
|0
|Степанов Данил
|1
|0
|Скворцов Лев
|1
|0
Волгарь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зуев Илья
|2
|0
|Смирнов Данила
|2
|0
|Ткачук Денис
|1
|0
|Хомуха Иван
|1
|0
|Полубояринов Данил
|1
|0
|Прошкин Егор
|1
|0
|Пушкарев Денис
|1
|0
Результаты матчей
Химки
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Волгарь
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
Химки
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Волгарь
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
2
2
Химки
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Волгарь
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
3
4
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
1
14%
1-15
2
40%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
7
13
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
2
29%
2
15%
1-15
2
29%
2
15%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
1
14%
4
31%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
14%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Сокол - Химки 1:0 Химки - Родина Москва 2:0 Шинник - Химки 1:2 Нефтехимик - Химки 0:1
Химки - Торпедо Москва 1:2 Тюмень - Химки 3:1 Химки - Енисей 2:2 Пари НН - Химки 2:0 Химки - Урал 0:3 Ахмат - Химки 3:0 Химки - Спартак Москва 1:1 Химки - Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва - Химки 5:1 Химки - Торпедо Москва 4:2 Крылья Советов - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Краснодар 0:6 Химки - Ростов 0:1 Зенит - Химки 3:2 Факел - Химки 1:1
Волгарь
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Волгарь - Енисей 2:2 Волгарь - Динамо Махачкала 0:1 ФК Кубань - Волгарь 2:0 Шинник - Волгарь 2:1
Волгарь - Акрон 1:4 Нефтехимик - Волгарь 2:1 Родина Москва - Волгарь 0:1 Локомотив Москва - Волгарь 4:2 Акрон - Волгарь 4:0 Волгарь - Краснодар-2 0:3 СКА-Хабаровск - Волгарь 2:0 Волгарь - Арсенал Тула 1:2 Шинник - Волгарь 2:1 КАМАЗ - Волгарь 2:2 Волгарь - Велес Москва 2:1 Алания - Волгарь 2:2 Волгарь - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Волгарь 0:3 Волгарь - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Волгарь 1:1
Результаты матчей
Химки
Волгарь
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Химки
Волгарь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
24
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|6 - 6
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 2
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 3
|8
|11.
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|5 - 4
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 6
|6
|14.
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 7
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|15.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|16.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|2.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|3.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|4.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 4
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 4
|4
|7.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
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|Акрон
|Эльдарушев Абу-Саид
|4
|Акрон
|Килин Антон
|3
|Волгарь
|Жамалетдинов Тимур
|3
|Шинник
|Рубцов Илья
|3
|СКА-Хабаровск
|Никитин Кирилл
|3
|Арсенал Тула
|Ндука Ифеани Давид
|4
|Шинник
|Семёнов Андрей Игоревич
|1 2
|Тюмень
|Печенкин Никита
|1 2
|Арсенал Тула
|Померко Алексей
|3
|Сокол
|Сасин Дмитрий
|3
Прогнозы на матч Химки - Волгарь
Исход игры
Химки
76.9% (30)
Ничья
20.5% (8)
Волгарь
2.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
21.05% (8)
Меньше
78.95% (30)
Обе команды забьют
Да
42.11% (16)
Нет
57.89% (22)
Популярный счёт
2:0 Химки
38.5% (15)
1:1 Ничья
20.5% (8)
2:1 Химки
17.9% (7)
1:0 Химки
17.9% (7)
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