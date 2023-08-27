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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Корона Кельце
2:0
Первый тайм: 45'
Заглембе Любин
0'
11' Желтая карточка
Bartlomiej Kludka
1:0
15' Гол
Ноно Давид
2:0
22' Гол
Далмау Адриан
31' Вторая желтая карточка
Bartlomiej Kludka
55
Дзеконски
Ксавье
28
Годиньо
Маркус
2
Затор
Доминик
18
Хофмейстер
Йоав
5
Бричаг
Марьюс
6
Jacek
Podgorski
88
Martin
Remacle
8
Такач
Далибор
11
Ноно
Давид
98
Чижички
Матеуш
20
Далмау
Адриан
22
Szymon
Weirauch
27
Bartlomiej
Kludka
2
Копац
Бартош
74
Крук
Камиль
13
Mateusz
Grzybek
9
Гаприндашвили
Торнике
6
Маковский
Томаш
16
Булеца
Сергей
8
Дабровски
Дамьян
7
Ходына
Кацпер
90
Курминовски
Давид
Корона Кельце
4-1-4-1
Заглембе Любин
4-2-3-1

История личных встреч

Корона Кельце
Заглембе Любин

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 16 побед

32 матча

21.9%
34.4%
43.7%
7 побед 11 ничьих 14 побед

Первый тайм

25%
43.8%
31.2%
8 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

18.8%
31.3%
49.9%
6 побед 10 ничьих 16 побед

История матчей

Э
2:2
Э
1:1
ЭГБ
2:1
Э
1:1
Э
1:0
К
0:1
Э
0:2
Э
0:1
Э
0:2
К
2:0
Э
0:0
К
0:1
Э
0:1
Э
2:1
Э
4:0
Э
0:2
Э
0:2
Э
0:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
0:2
Э
3:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
3:3
ПЛ
4:0
ВД
2:2
OE
1:0
OE
1:4

Голы

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

23
24

Голов в среднем за матч

1.44
1.5

Среднее время на гол

62
60

Всего голов

39
36

Голов в среднем за матч

1.22
1.13

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

73
80

Бомбардиры внутри турнира

Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Далмау Адриан 3 (1) 0.6
Ноно Давид 1 0.2
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ходына Кацпер 2 (1) 0.33
Курминовски Давид 2 0.33
Бохар Дамьян 1 0.17
Маковский Томаш 1 0.17
Bartlomiej Kludka 1 0.17
Mateusz Grzybek 0 0
Булеца Сергей 0 0

Карточки

Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ноно Давид 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Такач Далибор 2 0
Петров Кирилл 1 0
Квецень Бартош 1 0
Milos Trojak 1 0
Годиньо Маркус 1 0
Jacek Podgorski 1 0
Затор Доминик 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bartlomiej Kludka 3 1
Дабровски Дамьян 2 0
Копац Бартош 2 0
Ходына Кацпер 2 0
Бурич Ясмин 1 0
Налепа Михал 1 0
Крук Камиль 1 0
Пьенько Томаш 1 0

Результаты матчей

Корона Кельце
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Заглембе Любин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Корона Кельце
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Заглембе Любин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
5
Корона Кельце
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Заглембе Любин
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

2
8
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
100%
2
25%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Корона Кельце
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Легия - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1
Корона Кельце - Брук-Бет Термалица 3:0 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Корона Кельце - Хробры Глогув 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Корона Кельце - Лех 0:3 Пяст - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Ракув 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:1 Гурник Забже - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Медзь Легница 1:0 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Радомяк Радом 2:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0 Варта Познань - Корона Кельце 5:1
Заглембе Любин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2
Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Яблонец 0:1 Хробры Глогув - Заглембе Любин 1:0 Энерги Коттбус - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Р. Жешув 1:0 Заглембе Любин - Михаловце 3:0 Заглембе Любин - Медзь Легница 1:1 Ракув - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 2:0 Краковия - Заглембе Любин 0:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:3 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Варта Познань 0:0

Результаты матчей

Корона Кельце
Заглембе Любин

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Корона Кельце
Заглембе Любин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Заглембе Любин
 0:2 6 3 1 2 7 - 7 10
3.
Ягеллония Белосток
 4 3 0 1 7 - 5 9
4.
Краковия
 5 2 3 0 6 - 4 9
5.
Радомяк Радом
 6 3 0 3 7 - 7 9
6.
Сталь Мелец
 6 2 2 2 7 - 6 8
7.
Ракув
 4 2 1 1 8 - 4 7
8.
Лех
 4 2 1 1 6 - 5 7
9.
Шленск Вроцлав
 5 2 1 2 8 - 7 7
10.
Видзев Лодзь
 6 2 1 3 7 - 9 7
11.
Пуща Неполомице
 6 2 1 3 7 - 10 7
12.
Пяст
 6 1 4 1 4 - 4 7
13.
Погонь Щецин
 4 2 0 2 3 - 4 6
14.
ЛКС Лодзь
 6 2 0 4 4 - 9 6
15.
Варта Познань
 6 1 3 2 8 - 8 6
16.
Гурник Забже
 5 1 2 2 2 - 5 5
17.
Рух Хожув
 6 1 2 3 5 - 8 5
18.
Корона Кельце
 2:0 5 1 1 3 4 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Сталь Мелец
 4 2 2 0 7 - 3 8
3.
Ракув
 3 2 1 0 7 - 2 7
4.
Заглембе Любин
 0:2 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Пуща Неполомице
 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 6 - 2 6
7.
ЛКС Лодзь
 2 2 0 0 3 - 1 6
8.
Видзев Лодзь
 3 2 0 1 4 - 4 6
9.
Варта Познань
 4 1 2 1 4 - 3 5
10.
Краковия
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Корона Кельце
 2:0 3 1 1 1 3 - 2 4
12.
Пяст
 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
14.
Шленск Вроцлав
 2 1 0 1 4 - 3 3
15.
Рух Хожув
 2 1 0 1 2 - 1 3
16.
Радомяк Радом
 2 1 0 1 3 - 3 3
17.
Погонь Щецин
 2 1 0 1 2 - 3 3
18.
Гурник Забже
 3 0 2 1 1 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Радомяк Радом
 4 2 0 2 4 - 4 6
2.
Краковия
 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Шленск Вроцлав
 3 1 1 1 4 - 4 4
4.
Лех
 3 1 1 1 4 - 5 4
5.
Погонь Щецин
 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Гурник Забже
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Ягеллония Белосток
 2 1 0 1 1 - 3 3
8.
Заглембе Любин
 0:2 3 1 0 2 3 - 5 3
9.
Пяст
 3 0 3 0 1 - 1 3
10.
Рух Хожув
 4 0 2 2 3 - 7 2
11.
Легия
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Варта Познань
 2 0 1 1 4 - 5 1
13.
Видзев Лодзь
 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Ракув
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Корона Кельце
 2:0 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Сталь Мелец
 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Пуща Неполомице
 3 0 0 3 3 - 8 0
18.
ЛКС Лодзь
 4 0 0 4 1 - 8 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 4 (1)
Легия Пекхарт Томаш 4
Корона Кельце Далмау Адриан 3 (1)
Ракув Зволински Лукаш 3
Пяст Дзичек Патрик 3
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 1 3
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 3
Рух Хожув Садлок Мацей 4
Сталь Мелец Эхманн Марко 4
ЛКС Лодзь Jakub Letniowski 4
Весь список
  • Судья начинает матч
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Лучшие коэффициенты
Корона Кельце
Ничья
Заглембе Любин
2.60
9.00
37.00
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Где смотреть матч Корона Кельце 2:0 Заглембе Любин онлайн

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