Тур: 6. Стадион: Suzuki Arena. Главный судья: Франковски Бартож
2:0
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаBartlomiej Kludka
1:0
15' ГолНоно Давид
2:0
22' ГолДалмау Адриан
31' Вторая желтая карточкаBartlomiej Kludka
55' Желтая карточкаКиркесков Миккель
63' Желтая карточкаШикавка Евгений
90' Желтая карточкаВозняк Аркадиуш
90'+7
Ход матча
15'
1:0
22'
2:0
63'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
11
Ноно
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ноно ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
66 Milos TrojakЗащитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kuzera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
74 Крук КамильЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Муньос ХуанНападающий
-
35 Filip Kocaba
-
17 Marek Mroz
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
История личных встреч
Корона Кельце
Заглембе Любин
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 16 побед
32 матча
21.9%
34.4%
43.7%
7 побед 11 ничьих 14 побед
Первый тайм
25%
43.8%
31.2%
8 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
18.8%
31.3%
49.9%
6 побед 10 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
23
24
Голов в среднем за матч
1.44
1.5
Среднее время на гол
62
60
Всего голов
39
36
Голов в среднем за матч
1.22
1.13
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
73
80
Бомбардиры внутри турнира
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Далмау Адриан
|3 (1)
|0.6
|Ноно Давид
|1
|0.2
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ходына Кацпер
|2 (1)
|0.33
|Курминовски Давид
|2
|0.33
|Бохар Дамьян
|1
|0.17
|Маковский Томаш
|1
|0.17
|Bartlomiej Kludka
|1
|0.17
|Mateusz Grzybek
|0
|0
|Булеца Сергей
|0
|0
Карточки
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ноно Давид
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Такач Далибор
|2
|0
|Петров Кирилл
|1
|0
|Квецень Бартош
|1
|0
|Milos Trojak
|1
|0
|Шикавка Евгений
|1
|0
|Годиньо Маркус
|1
|0
|Jacek Podgorski
|1
|0
|Затор Доминик
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bartlomiej Kludka
|3
|1
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|Копац Бартош
|2
|0
|Ходына Кацпер
|2
|0
|Киркесков Миккель
|1
|0
|Возняк Аркадиуш
|1
|0
|Бурич Ясмин
|1
|0
|Налепа Михал
|1
|0
|Крук Камиль
|1
|0
|Пьенько Томаш
|1
|0
Результаты матчей
Корона Кельце
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Заглембе Любин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
1
Корона Кельце
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Заглембе Любин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
5
Корона Кельце
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Заглембе Любин
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
6
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
2
25%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
2
40%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Корона Кельце
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Легия - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1
Корона Кельце - Брук-Бет Термалица 3:0 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Корона Кельце - Хробры Глогув 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Корона Кельце - Лех 0:3 Пяст - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Ракув 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:1 Гурник Забже - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Медзь Легница 1:0 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Радомяк Радом 2:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0 Варта Познань - Корона Кельце 5:1
Заглембе Любин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2
Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Яблонец 0:1 Хробры Глогув - Заглембе Любин 1:0 Энерги Коттбус - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Р. Жешув 1:0 Заглембе Любин - Михаловце 3:0 Заглембе Любин - Медзь Легница 1:1 Ракув - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 2:0 Краковия - Заглембе Любин 0:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:3 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Варта Познань 0:0
Результаты матчей
Корона Кельце
Заглембе Любин
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Корона Кельце
Заглембе Любин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
14
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|4.
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|5.
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|11.
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|12.
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|13.
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|14.
|6
|2
|0
|4
|4 - 9
|6
|15.
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|16.
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|17.
|1:4
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|18.
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|10.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|12.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|17.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|18.
|1:4
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|4.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|4:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|1:4
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|9.
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|10.
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|18.
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|4 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|4
|Корона Кельце
|Далмау Адриан
|3 (1)
|Ракув
|Зволински Лукаш
|3
|Пяст
|Дзичек Патрик
|3
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 3
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 3
|Заглембе Любин
|Bartlomiej Kludka
|1 3
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|4
|Сталь Мелец
|Эхманн Марко
|4