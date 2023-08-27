Тур: 6. Стадион: Городской стадион Белостока. Главный судья: Квятковски Томаш
4:1
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаDaisuke Yokota
1:0
7' ГолНаранхо Хосе
2:0
17' ГолИмас Хесус
33' Желтая карточкаРоманчук Тарас
2:1
39' ГолМусёлик Себастьян
42' Желтая карточкаВдовик Бартломей
43' Красная карточкаKamil Lukoszek
3:1
45' ГолВдовик Бартломей
4:1
64' ГолDominik Marczuk
80' Желтая карточкаЯнжа Эрик
90'+1
Ход матча
7'
1:0
17'
2:0
33'
39'
42'
43'
45'
3:1
64'
80'
84'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
8
Нене
III
28
Наранхо
Хосе
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
-
28 Наранхо ХосеПолузащитник
-
11 Имас ХесусНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
36 Левицки ЯкубЗащитник
- Защитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
51 Alan Rybak
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
-
25 Сиплак МихалЗащитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
История личных встреч
Ягеллония Белосток
Гурник Забже
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 14 побед
31 матч
45.2%
16.1%
38.7%
14 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
32.3%
41.9%
25.8%
10 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
29%
25.8%
45.2%
9 побед 8 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
18
Голов в среднем за матч
1.5
1.2
Среднее время на гол
60
75
Всего голов
29
18
Голов в среднем за матч
1.93
1.13
Среднее время на гол
46
80
Всего голов
53
36
Голов в среднем за матч
1.71
1.16
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
52
77
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нене III
|2
|0.4
|Вдовик Бартломей
|2
|0.4
|Пюлюлю Афимико
|2 (1)
|0.4
|Имас Хесус
|1
|0.2
|Наранхо Хосе
|1
|0.2
|Dominik Marczuk
|1
|0.2
|Wojciech Laski
|1
|0.2
|Левицки Якуб
|1
|0.2
|Кубицки Ярослав
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яницки Рафал
|1
|0.17
|Мусёлик Себастьян
|1
|0.17
|Капралик Адриан
|1
|0.17
|Подольски Лукас
|0
|0
|Дадок Роберт
|0
|0
Карточки
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Купиш Томаш
|2
|0
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Настич Боян
|1
|0
|Кубицки Ярослав
|1
|0
|Романчук Тарас
|1
|0
|Имас Хесус
|1
|0
|Нене III
|1
|0
|Пюлюлю Афимико
|1
|0
|Матысик Милош
|1
|0
|Wojciech Laski
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Щесняк Криспин
|2
|1
|Подольски Лукас
|2
|0
|Секулич Борис
|2
|0
|Дадок Роберт
|2
|0
|Daisuke Yokota
|2
|0
|Kamil Lukoszek
|0
|1
|Яницки Рафал
|1
|0
|Янжа Эрик
|1
|0
|Ольковски Павел
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Войтушек Норберт
|1
|0
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Гурник Забже
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Ягеллония Белосток
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гурник Забже
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
1
Ягеллония Белосток
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Гурник Забже
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
1
100%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
7
2
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
5
71%
1
50%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0
Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Ягеллония Белосток - Полония Варшава 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Краковия 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:1 Висла Плоцк - Ягеллония Белосток 2:4 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 1:0 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 1:1 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 2:1
Гурник Забже
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:0 Варта Познань - Гурник Забже 2:0
Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2 Кёльн - Гурник Забже 3:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 Падерборн - Гурник Забже 4:0 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:3 Конкордия Кнуров - Гурник Забже 0:7 Медзь Легница - Гурник Забже 0:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 2:3 Гурник Забже - Варта Познань 2:0 Лех - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 0:2 Гурник Забже - Корона Кельце 1:1
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
Гурник Забже
Точный счет
2:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Ягеллония Белосток
Гурник Забже
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
22
13
13
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|4 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|4
|Корона Кельце
|Далмау Адриан
|3 (1)
|Ракув
|Зволински Лукаш
|3
|Пяст
|Дзичек Патрик
|3
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 3
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 3
|Заглембе Любин
|Bartlomiej Kludka
|1 3
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|4
|Сталь Мелец
|Эхманн Марко
|4