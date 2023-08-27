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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Квятковски Томаш
Ягеллония Белосток
4:1
Конец матча
Гурник Забже
0'
5' Желтая карточка
Daisuke Yokota
1:0
7' Гол
Наранхо Хосе
2:0
17' Гол
Имас Хесус
33' Желтая карточка
Романчук Тарас
2:1
39' Гол
Мусёлик Себастьян
42' Желтая карточка
Вдовик Бартломей
43' Красная карточка
Kamil Lukoszek
3:1
45' Гол
Вдовик Бартломей
4:1
64' Гол
Dominik Marczuk
80' Желтая карточка
Янжа Эрик
90'+1
1
Аломерович
Златан
16
Сачек
Михал
32
Матысик
Милош
17
Дигес
Адриан
27
Вдовик
Бартломей
6
Романчук
Тарас
14
Кубицки
Ярослав
7
Dominik
Marczuk
8
Нене
III
28
Наранхо
Хосе
11
Имас
Хесус
1
Белица
Даниэль
2
Секулич
Борис
26
Яницки
Рафал
5
Щесняк
Криспин
17
Kamil
Lukoszek
6
Расак
Дамиан
7
Капралик
Адриан
10
Подольски
Лукас
16
Ольковски
Павел
18
Daisuke
Yokota
9
Мусёлик
Себастьян
Ягеллония Белосток
4-2-3-1
Гурник Забже
4-1-4-1

История личных встреч

Ягеллония Белосток
Гурник Забже

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

31 матч

45.2%
16.1%
38.7%
14 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

32.3%
41.9%
25.8%
10 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

29%
25.8%
45.2%
9 побед 8 ничьих 14 побед

История матчей

Э
2:1
Э
1:1
Э
1:2
Э
1:3
Э
3:1
Э
1:0
К
3:1
Э
3:0
Э
3:1
Э
2:2
Э
1:3
Э
1:2
Э
3:1
Э
2:1
ЭГБ
0:0
Э
2:3
Э
1:3
ЭГА
3:2
Э
1:0
Э
3:0
Э
3:3
Э
0:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:0
Э
2:0
Э
0:1
OE
1:0
OE
1:0
OE
3:0

Голы

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Среднее время на гол

60
75

Всего голов

29
18

Голов в среднем за матч

1.93
1.13

Среднее время на гол

46
80

Всего голов

53
36

Голов в среднем за матч

1.71
1.16

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

52
77

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нене III 2 0.4
Вдовик Бартломей 2 0.4
Пюлюлю Афимико 2 (1) 0.4
Имас Хесус 1 0.2
Наранхо Хосе 1 0.2
Dominik Marczuk 1 0.2
Wojciech Laski 1 0.2
Левицки Якуб 1 0.2
Кубицки Ярослав 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яницки Рафал 1 0.17
Мусёлик Себастьян 1 0.17
Капралик Адриан 1 0.17
Подольски Лукас 0 0
Дадок Роберт 0 0

Карточки

Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Купиш Томаш 2 0
Вдовик Бартломей 2 0
Ольшевски Павел 1 0
Настич Боян 1 0
Кубицки Ярослав 1 0
Романчук Тарас 1 0
Имас Хесус 1 0
Нене III 1 0
Пюлюлю Афимико 1 0
Матысик Милош 1 0
Wojciech Laski 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Щесняк Криспин 2 1
Подольски Лукас 2 0
Секулич Борис 2 0
Дадок Роберт 2 0
Daisuke Yokota 2 0
Kamil Lukoszek 0 1
Яницки Рафал 1 0
Янжа Эрик 1 0
Ольковски Павел 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Войтушек Норберт 1 0

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Гурник Забже
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Ягеллония Белосток
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гурник Забже
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
1
Ягеллония Белосток
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Гурник Забже
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

7
2
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
5
71%
1
50%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония Белосток
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0
Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Ягеллония Белосток - Полония Варшава 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Краковия 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:1 Висла Плоцк - Ягеллония Белосток 2:4 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 1:0 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 1:1 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 2:1
Гурник Забже
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:0 Варта Познань - Гурник Забже 2:0
Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2 Кёльн - Гурник Забже 3:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 Падерборн - Гурник Забже 4:0 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:3 Конкордия Кнуров - Гурник Забже 0:7 Медзь Легница - Гурник Забже 0:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 2:3 Гурник Забже - Варта Познань 2:0 Лех - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 0:2 Гурник Забже - Корона Кельце 1:1

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
Гурник Забже

Точный счет

2:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Ягеллония Белосток
Гурник Забже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
2
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 5 4 0 1 11 - 6 12
2.
Легия
 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
Заглембе Любин
 6 3 1 2 7 - 7 10
4.
Краковия
 5 2 3 0 6 - 4 9
5.
Радомяк Радом
 6 3 0 3 7 - 7 9
6.
Сталь Мелец
 6 2 2 2 7 - 6 8
7.
Ракув
 4 2 1 1 8 - 4 7
8.
Лех
 4 2 1 1 6 - 5 7
9.
Шленск Вроцлав
 5 2 1 2 8 - 7 7
10.
Видзев Лодзь
 6 2 1 3 7 - 9 7
11.
Пуща Неполомице
 6 2 1 3 7 - 10 7
12.
Пяст
 6 1 4 1 4 - 4 7
13.
Погонь Щецин
 4 2 0 2 3 - 4 6
14.
ЛКС Лодзь
 6 2 0 4 4 - 9 6
15.
Варта Познань
 6 1 3 2 8 - 8 6
16.
Рух Хожув
 6 1 2 3 5 - 8 5
17.
Гурник Забже
 6 1 2 3 3 - 9 5
18.
Корона Кельце
 5 1 1 3 4 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Легия
 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Сталь Мелец
 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Ракув
 3 2 1 0 7 - 2 7
5.
Заглембе Любин
 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Пуща Неполомице
 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
ЛКС Лодзь
 2 2 0 0 3 - 1 6
8.
Видзев Лодзь
 3 2 0 1 4 - 4 6
9.
Варта Познань
 4 1 2 1 4 - 3 5
10.
Краковия
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Корона Кельце
 3 1 1 1 3 - 2 4
12.
Пяст
 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
14.
Шленск Вроцлав
 2 1 0 1 4 - 3 3
15.
Рух Хожув
 2 1 0 1 2 - 1 3
16.
Радомяк Радом
 2 1 0 1 3 - 3 3
17.
Погонь Щецин
 2 1 0 1 2 - 3 3
18.
Гурник Забже
 3 0 2 1 1 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Радомяк Радом
 4 2 0 2 4 - 4 6
2.
Краковия
 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Шленск Вроцлав
 3 1 1 1 4 - 4 4
4.
Лех
 3 1 1 1 4 - 5 4
5.
Погонь Щецин
 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Ягеллония Белосток
 2 1 0 1 1 - 3 3
7.
Заглембе Любин
 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
Гурник Забже
 3 1 0 2 2 - 6 3
9.
Пяст
 3 0 3 0 1 - 1 3
10.
Рух Хожув
 4 0 2 2 3 - 7 2
11.
Легия
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Варта Познань
 2 0 1 1 4 - 5 1
13.
Видзев Лодзь
 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Ракув
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Корона Кельце
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Сталь Мелец
 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Пуща Неполомице
 3 0 0 3 3 - 8 0
18.
ЛКС Лодзь
 4 0 0 4 1 - 8 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 4 (1)
Легия Пекхарт Томаш 4
Корона Кельце Далмау Адриан 3 (1)
Ракув Зволински Лукаш 3
Пяст Дзичек Патрик 3
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 1 3
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 3
Заглембе Любин Bartlomiej Kludka 1 3
Рух Хожув Садлок Мацей 4
Сталь Мелец Эхманн Марко 4
Весь список
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