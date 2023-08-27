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  4. Кубок Профессиональной Лиги 2023

Аргентина: Кубок Профессиональной Лиги

Тур: 2.
Сармьенто
1:0
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
1:0
23' Гол
Gabriel Diaz
34' Желтая карточка
Emanuel Hernandez
36' Желтая карточка
Гонсалес Диего Эрнан
86' Желтая карточка
Инсаурральде Хуан
87' Желтая карточка
Diego Calcaterra
1:0
88' Не забитый пенальти
Бенедетто Дарио
90'+8
1
Девекки
Хосе
25
Gonzalo
Bettini
27
Emanuel
Hernandez
2
Инсаурральде
Хуан
33
Gabriel
Diaz
32
Franco
Paredes
15
Diego
Calcaterra
8
Guido
Mainero
10
Sergio
Quiroga
9
Alan
Marinelli
7
Лисандро
Лопес
III
13
Гарсия
Хавьер
42
Lucas
Blondel
25
Вальдес
Бруно
2
Ронкалья
Факундо
3
Сараччи
Марсело
49
Кампусано
Хорман
23
Гонсалес
Диего
Эрнан
7
Себальос
Эсекиэль
20
Рамирес
Хуан
Эдгардо
II
11
Дженсон
Лукас
9
Бенедетто
Дарио
Сармьенто
4-2-3-1
Бока Хуниорс
4-2-3-1

История личных встреч

Сармьенто
Бока Хуниорс

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
0:1
ЛП
2:0
КПЛ
1:1
П
2:0
П
0:1

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.17
0.5

Тотал матчей

1.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2

Среднее время на гол

77
180

Бомбардиры внутри турнира

Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gabriel Diaz 1 0.5
Franco Paredes 1 0.5
Diego Calcaterra 1 0.5
Инсаурральде Хуан 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Себальос Эсекиэль 1 0.5
Медина Кристиан 1 0.5
Кавани Эдинсон 1 0.5
Бенедетто Дарио 0 0

Карточки

Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсаурральде Хуан 2 0
Diego Calcaterra 2 0
Мартинес Фернардо 1 0
Gonzalo Bettini 1 0
Девекки Хосе 1 0
Sergio Quiroga 1 0
Emanuel Hernandez 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кавани Эдинсон 1 0
Фигаль Хорхе 1 0
Гонсалес Диего Эрнан 1 0

Результаты матчей

Сармьенто
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Сармьенто
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Сармьенто
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сармьенто
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сармьенто - Тигре 2:0 Сармьенто - Банфилд 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1
Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Сармьенто 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Годой Крус 1:1 Ланус - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Архентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Сармьенто 0:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Бока Хуниорс - Насьональ Монтевидео 2:2 Насьональ Монтевидео - Бока Хуниорс 0:0
Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Бока Хуниорс - Монагас 4:0 Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Коло-Коло 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0

Результаты матчей

Сармьенто
Бока Хуниорс

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Сармьенто
Бока Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Колон
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Уракан
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Велес Сарсфилд
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Архентинос Хуниорс
 2 1 0 1 5 - 5 3
9.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Барракас Сентраль
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Ривер Плейт
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сармьенто
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Бельграно
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Годой Крус
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Платенсе
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Ланус
 2 0 0 2 0 - 2 0
12.
Тигре
 2 0 0 2 1 - 4 0
13.
Эстудиантес Ла Плата
 2 0 0 2 2 - 5 0
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Колон
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Велес Сарсфилд
 0:1 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Сармьенто
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Бока Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Годой Крус
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Бельграно
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Тигре
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Колон
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Арсенал Саранди
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ривер Плейт
 1 0 0 1 2 - 3 0
9.
Барракас Сентраль
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Архентинос Хуниорс
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Велес Сарсфилд
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Уракан
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Бельграно
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Бока Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Платенсе
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 3
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 3
Бельграно Lucas Passerini 3
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 3
Тальерес Кордоба Ramon Sosa 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Расинг Авельянеда Tobias Rubio 1 2
Химнасия Ла-Плата Leonardo Morales 1 1
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 1
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 1
Архентинос Хуниорс Alan Lescano 1 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Гонсалес Диего Эрнан получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Emanuel Hernandez получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Г О О О О Л - Gabriel Diaz бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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