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  4. Кубок Профессиональной Лиги 2023

Аргентина: Кубок Профессиональной Лиги

Тур: 2.
Платенсе
0:0
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
11' Желтая карточка
Dario Caceres
39' Желтая карточка
Jonathan Beron
88' Желтая карточка
Julian Alejo Lopez
90'+5
12
Ramiro
Macagno
2
Raul
Lozano
13
Ignacio
Vazquez
6
Gaston
Suso
18
Sasha
Marcich
11
Nicolas
Castro1
8
Franco
Diaz
88
Gabriel
Gudino
32
Luciano
Ferreyra
10
Agustin
Ocampo
7
Mateo
Pellegrino
22
Cristopher
Fiermarin
4
Nicolas
Tripicchio
2
Малатини
Хулиан
21
Минго
Сантьяго
Рамос
26
Dario
Caceres
8
Julian
Alejo
Lopez
15
Lautaro
Tomas
Escalante
12
Jonathan
Beron
10
Rodrigo
Bogarin
7
Manuel
Duarte
18
Пратто
Лукас
Платенсе
4-2-3-1
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1

История личных встреч

Платенсе
Дефенса и Хустисия

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
0:0
КПЛ
1:1
ЛП
2:1
НБ
4:1
НБ
2:0

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.25

Среднее время на гол

60
360

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

1.67
0.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
180

Бомбардиры внутри турнира

Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Morgantini 1 0.5
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gaston Suso 1 0
Nicolas Castro1 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dario Caceres 1 0
Julian Alejo Lopez 1 0
Jonathan Beron 1 0

Результаты матчей

Платенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Платенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Платенсе
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0 Платенсе - Уракан 0:1
Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Платенсе 2:1 Платенсе - Ланус 0:1 Арсенал Саранди - Платенсе 0:2 Платенсе - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Платенсе 1:0 Платенсе - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Платенсе 2:1 Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Росарио Сентраль - Платенсе 4:0 Платенсе - Дефенсорес де Бельграно 2:0 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:0 Платенсе - Колон 0:0 Барракас Сентраль - Платенсе 1:0
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Эмелек 1:0 Эмелек - Дефенса и Хустисия 1:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0
Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Дефенса и Хустисия - Сентро Эспаньол 1:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0 Дефенса и Хустисия - Мильонариос 3:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Пеньяроль - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:0

Результаты матчей

Платенсе
Дефенса и Хустисия

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Платенсе
Дефенса и Хустисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Колон
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Велес Сарсфилд
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Уракан
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Архентинос Хуниорс
 2 1 0 1 5 - 5 3
7.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Барракас Сентраль
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Ривер Плейт
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сармьенто
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Бельграно
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Годой Крус
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Бока Хуниорс
 0:1 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Платенсе
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Ланус
 2 0 0 2 0 - 2 0
12.
Тигре
 2 0 0 2 1 - 4 0
13.
Эстудиантес Ла Плата
 2 0 0 2 2 - 5 0
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Колон
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Велес Сарсфилд
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Сармьенто
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Бока Хуниорс
 0:1 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Годой Крус
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Бельграно
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Тигре
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Колон
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Арсенал Саранди
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ривер Плейт
 1 0 0 1 2 - 3 0
10.
Барракас Сентраль
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Архентинос Хуниорс
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Уракан
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Бельграно
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сармьенто
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Бока Хуниорс
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Платенсе
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 3
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 3
Бельграно Lucas Passerini 3
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 3
Тальерес Кордоба Ramon Sosa 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Расинг Авельянеда Tobias Rubio 1 2
Химнасия Ла-Плата Leonardo Morales 1 1
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 1
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 1
Архентинос Хуниорс Alan Lescano 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Jonathan Beron получил желтую карточку от судьи
  • 11'
    Dario Caceres получил желтую карточку от судьи
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