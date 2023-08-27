Тур: 2.
0:0
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаDario Caceres
39' Желтая карточкаJonathan Beron
88' Желтая карточкаJulian Alejo Lopez
90'+5
Ход матча
11'
39'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Palermo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Пратто ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Gaston Togni
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
История личных встреч
Платенсе
Дефенса и Хустисия
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.25
Среднее время на гол
60
360
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
1.67
0.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
54
180
Бомбардиры внутри турнира
Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Morgantini
|1
|0.5
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gaston Suso
|1
|0
|Nicolas Castro1
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dario Caceres
|1
|0
|Julian Alejo Lopez
|1
|0
|Jonathan Beron
|1
|0
Результаты матчей
Платенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
0
Платенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Платенсе
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0 Платенсе - Уракан 0:1
Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Платенсе 2:1 Платенсе - Ланус 0:1 Арсенал Саранди - Платенсе 0:2 Платенсе - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Платенсе 1:0 Платенсе - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Платенсе 2:1 Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Росарио Сентраль - Платенсе 4:0 Платенсе - Дефенсорес де Бельграно 2:0 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:0 Платенсе - Колон 0:0 Барракас Сентраль - Платенсе 1:0
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Эмелек 1:0 Эмелек - Дефенса и Хустисия 1:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0
Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Дефенса и Хустисия - Сентро Эспаньол 1:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0 Дефенса и Хустисия - Мильонариос 3:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Пеньяроль - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:0
Результаты матчей
Платенсе
Дефенса и Хустисия
Точный счет
3:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Платенсе
Дефенса и Хустисия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в плей-офф
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|3
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|3
|Бельграно
|Lucas Passerini
|3
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|3
|Тальерес Кордоба
|Ramon Sosa
|2 (1)
|Расинг Авельянеда
|Tobias Rubio
|1 2
|Химнасия Ла-Плата
|Leonardo Morales
|1 1
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 1
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 1
|Архентинос Хуниорс
|Alan Lescano
|1 1