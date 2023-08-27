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  4. Кубок Профессиональной Лиги 2023

Аргентина: Кубок Профессиональной Лиги

Тур: 2.
Годой Крус
1:0
Конец матча
Сентраль Кордоба СдЕ
0'
1:0
51' Гол
Hernan Lopez
63' Желтая карточка
Sebastian Valdez
90'+6
50
Родригес
Диего
II
4
Lucas
Arce
2
Pier
Barrios
23
Federico
Rasmussen
3
Thomas
Galdames
13
Nicolas
Fernandez3
25
Bruno
Sosa
30
Juan
Andrada
10
Hernan
Lopez
17
Конечни
Томас
20
Salomon
Rodriguez
22
Matias
Mansilla
36
Jose
Amado
14
Gonzalo
Goni
6
Sebastian
Valdez
29
Gustavo
Canto
5
Dardo
Federico
Miloc
25
Масиэль
Леандро
44
Brian
Farioli
28
Mauro
Pitton
18
Lucas
Emanuel
Gamba
9
Nicolas
Leguizamon
Годой Крус
4-3-1-2
Сентраль Кордоба СдЕ
4-1-3-2

История личных встреч

Годой Крус
Сентраль Кордоба СдЕ

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

ЛП
0:2
ЛП
3:0
КПЛ
1:0
ЛП
0:0
КПЛ
1:0
КДМЭП
1:1
С
1:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
0.75

Среднее время на гол

135
120

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.25
0

Среднее время на гол

72
0

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1
0.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

90
210

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hernan Lopez 1 1
Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масиэль Леандро 1 0
Sebastian Valdez 1 0

Результаты матчей

Годой Крус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Годой Крус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Годой Крус - Институто Кордоба 4:2 Банфилд - Годой Крус 2:0 Вилла Митре - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2
Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Дефенсорес Юнидос 3:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Атлетико Тукуман - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Сармьенто - Годой Крус 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Ланус 4:4 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Годой Крус - Тигре 1:1
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1
Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Уракан 2:0 Колон - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Комуникасьонес 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 0:1 Барракас Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 0:1 Институто Кордоба - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Банфилд - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 1:1

Результаты матчей

Годой Крус
Сентраль Кордоба СдЕ

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Годой Крус
Сентраль Кордоба СдЕ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Колон
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Велес Сарсфилд
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Уракан
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Архентинос Хуниорс
 2 1 0 1 5 - 5 3
7.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Барракас Сентраль
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Ривер Плейт
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сармьенто
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Бельграно
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Годой Крус
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Бока Хуниорс
 0:1 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Платенсе
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Ланус
 2 0 0 2 0 - 2 0
12.
Тигре
 2 0 0 2 1 - 4 0
13.
Эстудиантес Ла Плата
 2 0 0 2 2 - 5 0
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Колон
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Велес Сарсфилд
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Сармьенто
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Бока Хуниорс
 0:1 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Годой Крус
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Бельграно
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Тигре
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Колон
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Арсенал Саранди
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ривер Плейт
 1 0 0 1 2 - 3 0
10.
Барракас Сентраль
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Архентинос Хуниорс
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Уракан
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Бельграно
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сармьенто
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Бока Хуниорс
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Платенсе
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 3
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 3
Бельграно Lucas Passerini 3
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 3
Тальерес Кордоба Ramon Sosa 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Расинг Авельянеда Tobias Rubio 1 2
Химнасия Ла-Плата Leonardo Morales 1 1
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 1
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 1
Архентинос Хуниорс Alan Lescano 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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