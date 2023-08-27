Тур: 2.
1:0
Конец матча
Ход матча
51'
1:0
63'
25
Bruno
Sosa
30
Juan
Andrada
10
Hernan
Lopez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Bruno SosaПолузащитник
-
30 Juan AndradaПолузащитник
-
10 Hernan LopezПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
33 Enzo Rivamar
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
- Основной состав
- Вратарь
-
36 Jose AmadoЗащитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Mauro PittonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
31 Gino Olguin
-
Главный тренер: Omar de Felippe
История личных встреч
Годой Крус
Сентраль Кордоба СдЕ
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
0.75
Среднее время на гол
135
120
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
1.25
0
Среднее время на гол
72
0
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1
0.43
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
90
210
Бомбардиры внутри турнира
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hernan Lopez
|1
|1
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масиэль Леандро
|1
|0
|Sebastian Valdez
|1
|0
Результаты матчей
Годой Крус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Годой Крус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Годой Крус
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Годой Крус - Институто Кордоба 4:2 Банфилд - Годой Крус 2:0 Вилла Митре - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2
Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Дефенсорес Юнидос 3:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Атлетико Тукуман - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Сармьенто - Годой Крус 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Ланус 4:4 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Годой Крус - Тигре 1:1
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1
Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Уракан 2:0 Колон - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Комуникасьонес 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 0:1 Барракас Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 0:1 Институто Кордоба - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Банфилд - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 1:1
Результаты матчей
Годой Крус
Сентраль Кордоба СдЕ
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Годой Крус
Сентраль Кордоба СдЕ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в плей-офф
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|3
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|3
|Бельграно
|Lucas Passerini
|3
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|3
|Тальерес Кордоба
|Ramon Sosa
|2 (1)
|Расинг Авельянеда
|Tobias Rubio
|1 2
|Химнасия Ла-Плата
|Leonardo Morales
|1 1
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 1
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 1
|Архентинос Хуниорс
|Alan Lescano
|1 1