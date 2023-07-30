42
Кларк
Бобби
17
Джонс
Кёртис
20
Жота
Диогу
13
Адриан
Лопес
32
Матип
Жоэль
50
Доак
Бен
18
Гакпо
Коди
67
Кумас
Льюис
20
Дака
Патсон
45
_Nelson
B.
15
_Souttar
H.
33
_Thomas
L.
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Кларк БоббиПолузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Жота ДиогуНападающий
- Запасные игроки
-
13 Адриан ЛопесВратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
50 Доак БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Гакпо КодиНападающий
-
67 Кумас ЛьюисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дака ПатсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
45 _Nelson B.
-
15 _Souttar H.
-
33 _Thomas L.
-
Главный тренер: _Maresca E.
История личных встреч
Ливерпуль
Лестер
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.8%
12.5%
18.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 6 побед
21 матч
66.7%
9.5%
23.8%
14 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
52.4%
33.3%
14.3%
11 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
2.2
1.73
Среднее время на гол
40
52
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.45
1
Среднее время на гол
61
90
Всего голов
38
29
Голов в среднем за матч
1.81
1.38
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
49
65
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Саутгемптон - Ливерпуль 4:4 Ливерпуль - Астон Вилла 1:1
Лестер - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Лидс - Ливерпуль 1:6 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5
Лестер
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лестер - АХ Лёвен 4:2 Нортгемптон - Лестер 0:1 Лестер - Вест Хэм 2:1 Ньюкасл - Лестер 0:0
Лестер - Ливерпуль 0:3 Фулхэм - Лестер 5:3 Лестер - Эвертон 2:2 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Лестер - Борнмут 0:1 Лестер - Астон Вилла 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Брентфорд - Лестер 1:1 Лестер - Челси 1:3 Саутгемптон - Лестер 1:0 Лестер - Блэкберн 1:2 Лестер - Арсенал 0:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ливерпуль - Лестер
Исход игры
Ливерпуль
96.4% (81)
Ничья
3.6% (3)
Лестер
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
70.13% (54)
Меньше
29.87% (23)
Обе команды забьют
Да
68.83% (53)
Нет
31.17% (24)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
38.1% (32)
3:1 Ливерпуль
19% (16)
2:0 Ливерпуль
17.9% (15)
1:0 Ливерпуль
8.3% (7)
3:2 Ливерпуль
2.4% (2)
3:0 Ливерпуль
2.4% (2)
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