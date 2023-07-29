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Ливерпуль
 
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Лестер
Прогнозы 4
Ливерпуль 100% (4)
X 0% (0)
Лестер 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Лестер
1.56
4.60
6.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ливерпуль
Лестер

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.8%
12.5%
18.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 6 побед

21 матч

66.7%
9.5%
23.8%
14 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

52.4%
33.3%
14.3%
11 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
КЛ
3:3
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
КЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

2.2
1.73

Среднее время на гол

40
52

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.45
1

Среднее время на гол

61
90

Всего голов

38
29

Голов в среднем за матч

1.81
1.38

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

49
65

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Саутгемптон - Ливерпуль 4:4 Ливерпуль - Астон Вилла 1:1
Лестер - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Лидс - Ливерпуль 1:6 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5
Лестер
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лестер - АХ Лёвен 4:2 Нортгемптон - Лестер 0:1 Лестер - Вест Хэм 2:1 Ньюкасл - Лестер 0:0
Лестер - Ливерпуль 0:3 Фулхэм - Лестер 5:3 Лестер - Эвертон 2:2 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Лестер - Борнмут 0:1 Лестер - Астон Вилла 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Брентфорд - Лестер 1:1 Лестер - Челси 1:3 Саутгемптон - Лестер 1:0 Лестер - Блэкберн 1:2 Лестер - Арсенал 0:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 июля 2023, осталось 15 часов 25 минут.



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    • Прогнозы 4
    Ливерпуль 100% (4)
    X 0% (0)
    Лестер 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Лестер
    1.56
    4.60
    6.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ливерпуль - Лестер

    Исход игры
    Ливерпуль
    100% (11)
    Ничья
    0% (0)
    Лестер
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.82% (9)
    Меньше
    18.18% (2)
    Обе команды забьют
    Да
    81.82% (9)
    Нет
    18.18% (2)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    54.5% (6)
    3:1 Ливерпуль
    27.3% (3)
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