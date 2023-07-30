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Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Челси
2:0
Перерыв
Фулхэм

Ход матча

18'
 
Рид Бобби
Кэрни Том
20'
Силва Тони
(Чилвелл Бен)
1:0
41'
Нкунку Кристофер
2:0
Прогнозы 100
Челси 95% (95)
X 3% (3)
Фулхэм 2% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Фулхэм
1.69
4.30
5.37
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Челси
Фулхэм

История личных встреч

Челси
Фулхэм

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

20 матчей

65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
КC
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

13
17

Голов в среднем за матч

1.3
1.7

Среднее время на гол

69
52

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

0.8
0.3

Среднее время на гол

112
300

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

1.05
1

Тотал матчей

2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
3
Больше 15%
Меньше 85%
17

Среднее время на гол

85
90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ньюкасл - Челси 1:1 Челси - Брайтон 4:3 Челси - Рексхэм 5:0 Челси - Ньюкасл 1:1
Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Борнмут - Челси 1:3 Арсенал - Челси 3:1 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Реал Мадрид 0:2 Челси - Брайтон 1:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Астон Вилла 0:2 Челси - Эвертон 2:2 Лестер - Челси 1:3 Челси - Боруссия Д 2:0 Челси - Лидс 1:0
Фулхэм
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2
Саутгемптон - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 5:3 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:3 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Борнмут - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Фулхэм - Лидс 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Челси" пока что очень уверенно разбирается с "Фулхэмом". Отдыхаем...
  • Травма, повреждение
    45'
    У Тете какое-то повреждение, так что арбитру приходится вызывать медиков, чтобы помогли ему справиться с проблемами.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута компенсирована.
  • 44'
    Закрылись номинальные гости на последних минутах первого тайма на своей трети поля, пытаясь просто не пропустить и третий мяч.
  • 43'
    Многовато ляпов наделали "дачники" на своей половине поля в первом тайме, за что были жёстко наказаны. "Челси" уверенно проводит межсезонье, так что не прощает за грубые ошибки.
  • Описание гола
    41'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Кристофер Нкунку!!!
    Это уже достаточно серьёзная заявка на победу. Чуквуэмека подобрал мяч у чужой штрафной площади, мощно пробил по воротам - Лено сумел парировать мяч перед собой, а первым на добивании оказался Нкунку.
  • 40'
    За кромкой поля активно разминаются резервные футболисты обеих команд. Вполне возможно, что уже в перерыве будет проведено много кадровых перестановок.
  • 39'
    Стараются сейчас "синие" вертикальными пасами низом вскрывать оборону "Фулхэма", которая старается в концовке первого тайма действовать высоким блоком.
  • Опасный момент
    38'
    ОПАСНО! Нкунку грамотно отдал пас на левый край штрафной площади на Фернандеса, которому никто не мешал расстреливать ворота соперника, но с первой попытки он не пробил Лено, а добивание пришлось мимо створа ворот.
  • 37'
    57 на 43 - такова статистика первого тайма по владению мячом в процентном соотношении на эту минуту.
  • Офсайд
    36'
    Угловой на правом фланге заработала команда Марку Силвы, но с подачей Виллиана обороняющие справились, а атака вторым темпом закончилась фиксацией положения "вне игры".
  • 35'
    Тете подключился к атаке "Фулхэма" и выполнил навес в штрафную площадку, но там на высоте были "синие". Подбор, что правда, остаётся за номинальными гостями.
  • 34'
    Заставили сейчас "дачники" своим прессингом заставить защитников "Челси", так что тем пришлось просто выбивать мяч за боковую линию, чтобы разрядить обстановку.
  • Травма, повреждение
    33'
    Виллиан в жёстком стыке получил повреждение. Держится он за бедро. Не исключено, что бразилец получил ушиб, но даже с ним можно ещё поиграть какое-то время.
  • Угловой
    32'
    После подачи углового с левого фланга "синими" прозвучал свисток главного арбитра, который зафиксировал фол в атаке. Защитники команды Маурисио Почеттино спешно теперь возвращаются назад.
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    • Опасный момент
      31'
      Атака "Челси" продолжилась и дошла до ещё одного удара - Стерлинг пробил с полуразворота метров с 14, но мяч задел ногу защитника и прошёл рядом с левым нижним углом ворот.
    • Опасный момент
      30'
      Чилвелл с левого фланга вошёл в штрафную площадку и на силу пробил по воротам, но Лено не дрогнул и парировал мяч в поле.
    • 29'
      Попытались сейчас "дачники" всё-таки заставить ошибиться соперников у чужих ворот, но те умело распасовали мяч со Слониной, после чего выбили снаряд вперёд.
    • 28'
      "Фулхэму" абсолютно нет разницы, проиграть этот матч или сыграть вничью. Для завоевания трофея надо играть только на победу.
    • 27'
      Номинальные хозяева поля после паузы играют в контроль мяча, перепасовываясь по всей ширине поля. "Фулхэм" никак не решится играть в агрессивный коллективный прессинг.
    • 26'
      Зрители на трибунах решили поразвлечься, принявшись запускать волну. Но смотрится это не слишккм эффектно, так как многовато пустых мест на 90-тысячной арене.
    • Судья
      25'
      Минутную паузу на водопой объявил арбитр, так как очень жарко на солнцепёке. Футболистам надо восстановить водный баланс.
    • Фол, нарушение
      24'
      Нкунку выиграл единоборство теперь на чужой половине поля, но, по мнению главного арбитра, сделал это с нарушением правил, так что дан свисток.
    • Опасный момент
      23'
      Виллиан на своей половине поля подарил мяч сопернику, тут же пошёл пас на линию штрафной площади на Берстоу, но тот не остановил мяч, упустив возможность для удара по чужим воротам.
    • 22'
      "Челси" на кураже старается продолжать атаковать после забитого гола. "Фулхэму" нужно стараться как можно скорее прийти в себя и перевести мяч на чужую половину поля.
    • Описание гола
      20'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Тьяго Силва!!!
      Свой первый угловой на правом фланге заработали "синие". Подача от Чилвелла последовала на ближнюю штангу, где выше всех выпрыгнул Силва и вонзил мяч в ворота.
    • Замена
      19'
      Вынужденная замена в составе "Фулхэма": вместо травмированного Тома Кэрни на поле вышел Бобби Рид.
    • 18'
      Сантос едва не обрезался в середине поля, двинув мяч точно на соперника, но тот сплоховал с обработкой, так что контратаки не последовало.
    • Фол, нарушение
      17'
      Многовато мелких фолов совершается в центральной зоне - команды перестраховываются. Очевидно, что результат этого матча для них не безразличен.
    • 16'
      Треть первого тайма позади, а у нас толком и не было никаких интересных моментов. Отмечаем только три поданных подряд угловых "дачниками".
    • 15'
      Вернулся на поле Кэрни. Будем надеяться, что у него всё в целом в порядке, а не усугубит он свои проблемы с приводящей мышцей.
    • Травма, повреждение
      14'
      Кэрни присел на газон, держась за заднюю поверхность бедра. Не исключено, что "Фулхэму" придётся проводить вынужденную замену из-за мышечного повреждения своего футболиста.
    • Угловой
      13'
      Подача от Виллиана теперь получилась на хорошей высоте, но Слонина смело и удачно сыграл на выходе кулаком. Болельщикам "Челси" можно выдохнуть.
    • Угловой
      12'
      На правом фланге теперь угловой накоротке заработали номинальные гости. Последовал дальний удар по воротам, но мяч рикошетом ушёл на новый корнер на левом фланге.
    • Угловой
      11'
      В контратаке "дачники" заработали на левом фланге угловой. Виллиан выполнил навес в штрафную площадку, но слишком высоко летел мяч, так что до него никто не допрыгнул.
    • 10'
      Активно жестикулирует у кромки поля Марку Силва. Пытается он заставлять своих подопечных сохранять максимальную концентрацию внимания и самоотдачу.
    • 9'
      Принялись катать мяч на своей половине поля "пенсионеры". Игроки "Фулхэма" уже перестали пытаться высоко отбирать мяч.
    • 7'
      Активно стараются вести себя болельщики на трибунах. Не так шумно на соккере, как на американском футболе или бейсболе за океаном.
    • 6'
      Без ударов по воротам пока что в дебюте матча. Были у команды Маурисио Почеттино пара подходов к чужим владениям, но в обоих случаях первым на мяче оказывался Лено.
    • 5'
      Букмекеры считают достаточно большим фаворитом матче "Челси". Победа номинальных хозяев поля перед матчем оценивалась аналитиками примерно в 60%. Ничья и победа "Фулхэма" - по 20%.
    • Победный финальный кубок
      4'
      Стоит отметить, что в этом матче определится чемпион Летней серии АПЛ. Любая из команд, которая победит, получит трофей. Если же будет ничья, то на первом месте останется "Астон Вилла".
    • 3'
      Активней на стартовых минутах встречи старается действовать "Фулхэм", который работает в высоком прессинге. "Синие" решили пока что не форсировать события.
    • 2'
      Не аншлаг сегодня на стадионе в Лэндовере, но порядка 50 тысяч зрителей на трибуны пришли. Среди них есть и большие звёзды, как, например, Леброн Джеймс, который более за "Челси".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча третьего тура Летней серии АПЛ, в котором в американском Лэндовере, штат Мэриленд, сыграют лондонские "Челси" и "Фулхэм". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
    Прогнозы 100
    Челси 95% (95)
    X 3% (3)
    Фулхэм 2% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Фулхэм
    1.69
    4.30
    5.37
    Все Коэффициенты
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Челси 2:0 Фулхэм онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Челси 2:0 Фулхэм

    Исход игры
    Челси
    95% (96)
    Ничья
    3% (3)
    Фулхэм
    2% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.7% (58)
    Меньше
    38.3% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    59.57% (56)
    Нет
    40.43% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    41.6% (42)
    2:0 Челси
    19.8% (20)
    1:0 Челси
    14.9% (15)
    3:2 Челси
    5% (5)
    3:1 Челси
    4% (4)
    3:0 Челси
    3% (3)
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