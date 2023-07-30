За кромкой поля активно разминаются резервные футболисты обеих команд. Вполне возможно, что уже в перерыве будет проведено много кадровых перестановок.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Кристофер Нкунку!!! Это уже достаточно серьёзная заявка на победу. Чуквуэмека подобрал мяч у чужой штрафной площади, мощно пробил по воротам - Лено сумел парировать мяч перед собой, а первым на добивании оказался Нкунку.

Многовато ляпов наделали "дачники" на своей половине поля в первом тайме, за что были жёстко наказаны. "Челси" уверенно проводит межсезонье, так что не прощает за грубые ошибки.

Закрылись номинальные гости на последних минутах первого тайма на своей трети поля, пытаясь просто не пропустить и третий мяч.

У Тете какое-то повреждение, так что арбитру приходится вызывать медиков, чтобы помогли ему справиться с проблемами.

Первый тайм окончен! "Челси" пока что очень уверенно разбирается с "Фулхэмом". Отдыхаем...

После подачи углового с левого фланга "синими" прозвучал свисток главного арбитра, который зафиксировал фол в атаке. Защитники команды Маурисио Почеттино спешно теперь возвращаются назад.

Виллиан в жёстком стыке получил повреждение. Держится он за бедро. Не исключено, что бразилец получил ушиб, но даже с ним можно ещё поиграть какое-то время.

Заставили сейчас "дачники" своим прессингом заставить защитников "Челси", так что тем пришлось просто выбивать мяч за боковую линию, чтобы разрядить обстановку.

Тете подключился к атаке "Фулхэма" и выполнил навес в штрафную площадку, но там на высоте были "синие". Подбор, что правда, остаётся за номинальными гостями.

Угловой на правом фланге заработала команда Марку Силвы, но с подачей Виллиана обороняющие справились, а атака вторым темпом закончилась фиксацией положения "вне игры".

57 на 43 - такова статистика первого тайма по владению мячом в процентном соотношении на эту минуту.

ОПАСНО! Нкунку грамотно отдал пас на левый край штрафной площади на Фернандеса, которому никто не мешал расстреливать ворота соперника, но с первой попытки он не пробил Лено, а добивание пришлось мимо створа ворот.

Стараются сейчас "синие" вертикальными пасами низом вскрывать оборону "Фулхэма", которая старается в концовке первого тайма действовать высоким блоком.

31' Атака "Челси" продолжилась и дошла до ещё одного удара - Стерлинг пробил с полуразворота метров с 14, но мяч задел ногу защитника и прошёл рядом с левым нижним углом ворот.

30' Чилвелл с левого фланга вошёл в штрафную площадку и на силу пробил по воротам, но Лено не дрогнул и парировал мяч в поле.

29' Попытались сейчас "дачники" всё-таки заставить ошибиться соперников у чужих ворот, но те умело распасовали мяч со Слониной, после чего выбили снаряд вперёд.

28' "Фулхэму" абсолютно нет разницы, проиграть этот матч или сыграть вничью. Для завоевания трофея надо играть только на победу.

27' Номинальные хозяева поля после паузы играют в контроль мяча, перепасовываясь по всей ширине поля. "Фулхэм" никак не решится играть в агрессивный коллективный прессинг.

26' Зрители на трибунах решили поразвлечься, принявшись запускать волну. Но смотрится это не слишккм эффектно, так как многовато пустых мест на 90-тысячной арене.

25' Минутную паузу на водопой объявил арбитр, так как очень жарко на солнцепёке. Футболистам надо восстановить водный баланс.

24' Нкунку выиграл единоборство теперь на чужой половине поля, но, по мнению главного арбитра, сделал это с нарушением правил, так что дан свисток.

23' Виллиан на своей половине поля подарил мяч сопернику, тут же пошёл пас на линию штрафной площади на Берстоу, но тот не остановил мяч, упустив возможность для удара по чужим воротам.