История личных встреч
Челси
Фулхэм
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
20 матчей
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
13
17
Голов в среднем за матч
1.3
1.7
Среднее время на гол
69
52
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
0.8
0.3
Среднее время на гол
112
300
Всего голов
21
20
Голов в среднем за матч
1.05
1
Тотал матчей
2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
Среднее время на гол
85
90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ньюкасл - Челси 1:1 Челси - Брайтон 4:3 Челси - Рексхэм 5:0 Челси - Ньюкасл 1:1
Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Борнмут - Челси 1:3 Арсенал - Челси 3:1 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Реал Мадрид 0:2 Челси - Брайтон 1:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Астон Вилла 0:2 Челси - Эвертон 2:2 Лестер - Челси 1:3 Челси - Боруссия Д 2:0 Челси - Лидс 1:0
Фулхэм
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2
Саутгемптон - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 5:3 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:3 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Борнмут - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Фулхэм - Лидс 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0
Прогнозы на матч Челси - Фулхэм
Исход игры
Челси
100% (3)
Ничья
0% (0)
Фулхэм
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (2)
Меньше
33.33% (1)
Обе команды забьют
Да
66.67% (2)
Нет
33.33% (1)
Популярный счёт
2:1 Челси
66.7% (2)
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