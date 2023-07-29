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Челси
 
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Фулхэм
Прогнозы 3
Челси 100% (3)
X 0% (0)
Фулхэм 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Фулхэм
1.63
4.30
5.40
Все Коэффициенты

История личных встреч

Челси
Фулхэм

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

20 матчей

65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
КC
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

13
17

Голов в среднем за матч

1.3
1.7

Среднее время на гол

69
52

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

0.8
0.3

Среднее время на гол

112
300

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

1.05
1

Тотал матчей

2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
3
Больше 15%
Меньше 85%
17

Среднее время на гол

85
90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ньюкасл - Челси 1:1 Челси - Брайтон 4:3 Челси - Рексхэм 5:0 Челси - Ньюкасл 1:1
Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Борнмут - Челси 1:3 Арсенал - Челси 3:1 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Реал Мадрид 0:2 Челси - Брайтон 1:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Астон Вилла 0:2 Челси - Эвертон 2:2 Лестер - Челси 1:3 Челси - Боруссия Д 2:0 Челси - Лидс 1:0
Фулхэм
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2
Саутгемптон - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 5:3 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:3 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Борнмут - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Фулхэм - Лидс 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Фулхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 июля 2023, осталось 1 день 1 час 10 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 66.7% пользователей.
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    • Прогнозы 3
    Челси 100% (3)
    X 0% (0)
    Фулхэм 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Фулхэм
    1.63
    4.30
    5.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Челси - Фулхэм онлайн

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    Прогнозы на матч Челси - Фулхэм

    Исход игры
    Челси
    100% (3)
    Ничья
    0% (0)
    Фулхэм
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (2)
    Меньше
    33.33% (1)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (2)
    Нет
    33.33% (1)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    66.7% (2)
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