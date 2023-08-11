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Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Вериссиму Фабиу
Брага
1:1
Второй тайм: 71'
Фамаликан
0'
6' Желтая карточка
Юссуф Зейду
1:0
9' Гол
Орта Рикарду
1:1
68' Гол
Afonso Rodrigues

Ход матча

6'
 
Юссуф Зейду
9'
Орта Рикарду
1:0
55'
 
Аранда Оскар
Лииматта Отсо
55'
 
Afonso Rodrigues
Добре Алекс
59'
Мендес Юсафат
Гомес Виктор
 
59'
Джало Альваро
Орта Андре
 
65'
 
Араухо Перейра
Кастро Пабло
65'
 
Топич Мирко
Юссуф Зейду
67'
Саласар Родриго
Брума Арминду
 
67'
Каштру Андре
Карвалью Витор
 
68'
1:1
Afonso Rodrigues
Прогнозы 118
Брага 98.3% (116)
X 1.7% (2)
Фамаликан 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брага
Ничья
Фамаликан
1.51
6.10
7.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
15
Паулу
Оливейра
5
Сатчи
Сердар
26
Борха
Кристиан
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
18
Карвалью
Витор
21
Орта
Рикарду
10
Орта
Андре
7
Брума
Арминду
9
Руис
Абель
31
Жуниор
Луис
32
Агиррегабириа
Мартин
13
Отавио
Эдмилсон
15
Риччели
74
Моура
Франсишку
12
Ассунсао
Густаво
28
Юссуф
Зейду
77
Кастро
Пабло
18
Лииматта
Отсо
23
Добре
Алекс
29
Кадис
Хондер
Брага
4-2-3-1
Фамаликан
4-2-3-1

История личных встреч

Брага
Фамаликан

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ТМК
1:2

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

2.25
1.8

Среднее время на гол

40
50

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1.25

Среднее время на гол

75
72

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.67
1.56

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

54
57

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орта Рикарду 1 1
Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юссуф Зейду 1 0

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Брага - Бачка-Топола 3:0 Брага - Ницца 2:0 Брага - Рома 1:1 Бристоль Роверс - Брага 2:3
Брага - Кардифф Сити 1:0 Брага - Боавишта 2:0 Брага - Торренше 4:0 Брага - Порту 0:2 Брага - Пасуш де Феррейра 3:0 Боавишта - Брага 1:1 Брага - Санта-Клара 5:3 Бенфика - Брага 1:0 Брага - Портимоненсе 4:1 Брага - Насьонал Мадейра 2:2 Каза Пиа - Брага 0:1 Брага - Жил Висенте 1:0 Насьонал Мадейра - Брага 0:5 Брага - Эшторил 4:1 Шавиш - Брага 1:2 Брага - Порту 0:0
Фамаликан
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Шавиш - Фамаликан 0:1 СФ Ос Белененсеш - Фамаликан 3:2 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Порту 2:4
Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Шавиш 1:2 Порту - Фамаликан 3:2 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Порту 1:2 Фамаликан - Маритиму 3:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Арока 0:1 Боавишта - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Бенфика - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Санта-Клара - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Фамаликан - Белененсеш 4:1
Команда И В Н П Г О
1.
Брага
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Фамаликан
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Жил Висенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Портимоненсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Каза Пиа
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Визела
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Шавиш
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Риу Аве
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Брага
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Жил Висенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Портимоненсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Каза Пиа
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Фамаликан
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Визела
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Шавиш
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Риу Аве
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Фамаликан
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Риу Аве
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Жил Висенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Портимоненсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Каза Пиа
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Визела
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Шавиш
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Брага
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Орта Рикарду 1
Весь список

Топ нарушителей
Фамаликан Юссуф Зейду 1
Весь список
  • 55'
    Тактическая замена. Добре Алекс уходит с поля и его заменяет Afonso Rodrigues
  • 55'
    Тактическая замена. Лииматта Отсо уходит с поля и его заменяет Аранда Оскар
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 9'
    Г О О О О Л - Орта Рикарду правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!
  • 6'
    Юссуф Зейду совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 71 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 118
Брага 98.3% (116)
X 1.7% (2)
Фамаликан 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брага
Ничья
Фамаликан
1.51
6.10
7.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Брага 1:1 Фамаликан

Исход игры
Брага
98.3% (116)
Ничья
1.7% (2)
Фамаликан
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
38.79% (45)
Меньше
61.21% (71)
Обе команды забьют
Да
33.62% (39)
Нет
66.38% (77)
Популярный счёт
2:0 Брага
44.9% (53)
2:1 Брага
24.6% (29)
1:0 Брага
15.3% (18)
3:1 Брага
5.1% (6)
3:0 Брага
4.2% (5)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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