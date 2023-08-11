Тур: 1. Стадион: Брага Мунисипал. Главный судья: Вериссиму Фабиу
0'
6' Желтая карточкаЮссуф Зейду
1:0
9' ГолОрта Рикарду
1:1
67' ГолAfonso Rodrigues
73' Желтая карточкаАссунсао Густаво
81' Желтая карточкаЖуниор Луис
83' Желтая карточкаБорха Кристиан
83' Желтая карточкаСаласар Родриго
88' Желтая карточкаКадис Хондер
90' Желтая карточкаДжало Альваро
1:2
90' ГолАранда Оскар
90' Желтая карточкаСатчи Сердар
90'+14
Ход матча
6'
9'
1:0
67'
1:1
73'
81'
83'
83'
88'
90'
90'
1:2
90'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Орта
Рикарду
10
Орта
Андре
31
Жуниор
Луис
15
Риччели
28
Юссуф
Зейду
77
Кастро
Пабло
23
Добре
Алекс
29
Кадис
Хондер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лопеш РониПолузащитник
-
22 Пицци ЛуишПолузащитник
-
23 Банза СимонПолузащитник
-
88 Каштру АндреПолузащитник
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 РиччелиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
77 Кастро ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Добре АлексПолузащитник
-
29 Кадис ХондерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Де Хас ЮстинЗащитник
-
22 Сантос НатанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Аранда ОскарПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Сауза Жоао Педро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Брага
Фамаликан
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
2.25
1.8
Среднее время на гол
40
50
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1.25
Среднее время на гол
75
72
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.67
1.56
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
54
57
Бомбардиры внутри турнира
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орта Рикарду
|1
|1
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аранда Оскар
|1
|1
|Afonso Rodrigues
|1
|1
|Риччели
|0
|0
Карточки
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Борха Кристиан
|1
|0
|Саласар Родриго
|1
|0
|Сатчи Сердар
|1
|0
|Джало Альваро
|1
|0
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кадис Хондер
|1
|0
|Жуниор Луис
|1
|0
|Юссуф Зейду
|1
|0
|Ассунсао Густаво
|1
|0
Результаты матчей
Брага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фамаликан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Брага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фамаликан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брага
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Брага - Бачка-Топола 3:0 Брага - Ницца 2:0 Брага - Рома 1:1 Бристоль Роверс - Брага 2:3
Брага - Кардифф Сити 1:0 Брага - Боавишта 2:0 Брага - Торренше 4:0 Брага - Порту 0:2 Брага - Пасуш де Феррейра 3:0 Боавишта - Брага 1:1 Брага - Санта-Клара 5:3 Бенфика - Брага 1:0 Брага - Портимоненсе 4:1 Брага - Насьонал Мадейра 2:2 Каза Пиа - Брага 0:1 Брага - Жил Висенте 1:0 Насьонал Мадейра - Брага 0:5 Брага - Эшторил 4:1 Шавиш - Брага 1:2 Брага - Порту 0:0
Фамаликан
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Шавиш - Фамаликан 0:1 СФ Ос Белененсеш - Фамаликан 3:2 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Порту 2:4
Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Шавиш 1:2 Порту - Фамаликан 3:2 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Порту 1:2 Фамаликан - Маритиму 3:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Арока 0:1 Боавишта - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Бенфика - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Санта-Клара - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Фамаликан - Белененсеш 4:1
Результаты матчей
Брага
Фамаликан
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Брага
Фамаликан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Брага
|Орта Рикарду
|1
|Фамаликан
|Аранда Оскар
|1
|Фамаликан
|Afonso Rodrigues
|1
|Фамаликан
|Риччели
|0 (1)
|Брага
|Борха Кристиан
|1
|Фамаликан
|Кадис Хондер
|1
|Фамаликан
|Жуниор Луис
|1
|Фамаликан
|Юссуф Зейду
|1
|Фамаликан
|Ассунсао Густаво
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брага 1:2 Фамаликан
Исход игры
Брага
98.3% (116)
Ничья
1.7% (2)
Фамаликан
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
38.79% (45)
Меньше
61.21% (71)
Обе команды забьют
Да
33.62% (39)
Нет
66.38% (77)
Популярный счёт
2:0 Брага
44.9% (53)
2:1 Брага
24.6% (29)
1:0 Брага
15.3% (18)
3:1 Брага
5.1% (6)
3:0 Брага
4.2% (5)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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