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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Вериссиму Фабиу
Брага
1:2
Конец матча
Фамаликан
0'
6' Желтая карточка
Юссуф Зейду
1:0
9' Гол
Орта Рикарду
1:1
67' Гол
Afonso Rodrigues
73' Желтая карточка
Ассунсао Густаво
81' Желтая карточка
Жуниор Луис
83' Желтая карточка
Борха Кристиан
83' Желтая карточка
Саласар Родриго
88' Желтая карточка
Кадис Хондер
90' Желтая карточка
Джало Альваро
1:2
90' Гол
Аранда Оскар
90' Желтая карточка
Сатчи Сердар
90'+14

Ход матча

6'
 
Юссуф Зейду
9'
Орта Рикарду
1:0
54'
 
Аранда Оскар
Лииматта Отсо
54'
 
Afonso Rodrigues
Добре Алекс
59'
Мендес Юсафат
Гомес Виктор
 
59'
Джало Альваро
Орта Андре
 
64'
 
Юссуф Зейду
Кастро Пабло
64'
 
Араухо Перейра
Топич Мирко
66'
Саласар Родриго
Брума Арминду
 
66'
Каштру Андре
Карвалью Витор
 
67'
1:1
Afonso Rodrigues
73'
 
Ассунсао Густаво
73'
Банза Симон
Али Мохамед Альмоатасембеллах
 
81'
 
Жуниор Луис
83'
Борха Кристиан
 
83'
Саласар Родриго
 
86'
 
Лакукс Том
Ассунсао Густаво
88'
 
Кадис Хондер
90'
Джало Альваро
 
90'
1:2
Аранда Оскар
(Риччели)
90'
Сатчи Сердар
 
Прогнозы 118
Брага 98.3% (116)
X 1.7% (2)
Фамаликан 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
15
Паулу
Оливейра
5
Сатчи
Сердар
26
Борха
Кристиан
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
18
Карвалью
Витор
21
Орта
Рикарду
10
Орта
Андре
7
Брума
Арминду
9
Руис
Абель
31
Жуниор
Луис
32
Агиррегабириа
Мартин
13
Отавио
Эдмилсон
15
Риччели
74
Моура
Франсишку
12
Ассунсао
Густаво
28
Юссуф
Зейду
77
Кастро
Пабло
18
Лииматта
Отсо
23
Добре
Алекс
29
Кадис
Хондер
Брага
4-2-3-1
Фамаликан
4-2-3-1

История личных встреч

Брага
Фамаликан

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ТМК
1:2

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

2.25
1.8

Среднее время на гол

40
50

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1.25

Среднее время на гол

75
72

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.67
1.56

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

54
57

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орта Рикарду 1 1
Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранда Оскар 1 1
Afonso Rodrigues 1 1
Риччели 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Борха Кристиан 1 0
Саласар Родриго 1 0
Сатчи Сердар 1 0
Джало Альваро 1 0
Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кадис Хондер 1 0
Жуниор Луис 1 0
Юссуф Зейду 1 0
Ассунсао Густаво 1 0

Результаты матчей

Брага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фамаликан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Брага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фамаликан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Брага - Бачка-Топола 3:0 Брага - Ницца 2:0 Брага - Рома 1:1 Бристоль Роверс - Брага 2:3
Брага - Кардифф Сити 1:0 Брага - Боавишта 2:0 Брага - Торренше 4:0 Брага - Порту 0:2 Брага - Пасуш де Феррейра 3:0 Боавишта - Брага 1:1 Брага - Санта-Клара 5:3 Бенфика - Брага 1:0 Брага - Портимоненсе 4:1 Брага - Насьонал Мадейра 2:2 Каза Пиа - Брага 0:1 Брага - Жил Висенте 1:0 Насьонал Мадейра - Брага 0:5 Брага - Эшторил 4:1 Шавиш - Брага 1:2 Брага - Порту 0:0
Фамаликан
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Шавиш - Фамаликан 0:1 СФ Ос Белененсеш - Фамаликан 3:2 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Порту 2:4
Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Шавиш 1:2 Порту - Фамаликан 3:2 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Порту 1:2 Фамаликан - Маритиму 3:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Арока 0:1 Боавишта - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Бенфика - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Санта-Клара - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Фамаликан - Белененсеш 4:1

Результаты матчей

Брага
Фамаликан

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Брага
Фамаликан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Портимоненсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Каза Пиа
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Визела
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Жил Висенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Шавиш
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Риу Аве
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Брага
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Каза Пиа
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Визела
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Жил Висенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Портимоненсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Шавиш
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Риу Аве
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Брага
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Каза Пиа
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Визела
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Жил Висенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Портимоненсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Шавиш
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Риу Аве
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Орта Рикарду 1
Фамаликан Аранда Оскар 1
Фамаликан Afonso Rodrigues 1
Фамаликан Риччели 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Брага Борха Кристиан 1
Фамаликан Кадис Хондер 1
Фамаликан Жуниор Луис 1
Фамаликан Юссуф Зейду 1
Фамаликан Ассунсао Густаво 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 104'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Сатчи Сердар тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • 95'
    Риччели сделал результативную передачу.
  • 95'
    Г О О О О Л - Аранда Оскар забивает с правой ноги!
  • 95'
    Джало Альваро - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • 88'
    Рефери не любит споров - именно за это Кадис Хондер сейчас получил желтую
  • 86'
    Ассунсао Густаво получил травму и заменен. Лакукс Том выходит на поле.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 9'
      Г О О О О Л - Орта Рикарду правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!
    • 6'
      Юссуф Зейду совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 118
    Брага 98.3% (116)
    X 1.7% (2)
    Фамаликан 0% (0)
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    Где смотреть матч Брага 1:2 Фамаликан онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брага 1:2 Фамаликан

    Исход игры
    Брага
    98.3% (116)
    Ничья
    1.7% (2)
    Фамаликан
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.79% (45)
    Меньше
    61.21% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    33.62% (39)
    Нет
    66.38% (77)
    Популярный счёт
    2:0 Брага
    44.9% (53)
    2:1 Брага
    24.6% (29)
    1:0 Брага
    15.3% (18)
    3:1 Брага
    5.1% (6)
    3:0 Брага
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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