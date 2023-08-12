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Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Claudio Pereira
Жил Висенте
2:0
Перерыв
Портимоненсе
0'
1:0
9' Пенальти
Фудзимото Канья
2:0
45' Гол
Фудзимото Канья

Ход матча

9'
Фудзимото Канья
1:0
45'
Фудзимото Канья
(Carlos Ze)
2:0
Прогнозы 118
Жил Висенте 80.5% (95)
X 15.3% (18)
Портимоненсе 4.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Жил Висенте
Ничья
Портимоненсе
1.85
4.80
9.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
42
Эндрю
2
Carlos
Ze
13
Перейра
Габриэл
26
Рубен
Мигель
23
Бута
Леонарду
8
Домингес
Максим
24
Гбане
Мори
25
Тиба
Педру
11
Хавьер
Марлон
10
Фудзимото
Канья
21
Роко
Батурина
12
Силвестре
Винисиус
27
Guga
44
Энрике
Педро
VI
22
Релвас
Филипе
14
Сек
Мустафа
8
Маурисио
Жозе
20
Эштрела
Паулу
7
Джаспер
Силвестер
11
Карлинос
37
Rildo
19
Ronie
Carrillo
Жил Висенте
4-4-2
Портимоненсе
4-2-3-1

История личных встреч

Жил Висенте
Портимоненсе

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед

22 матча

40.9%
18.2%
40.9%
9 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

13.6%
63.6%
22.8%
3 победы 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:0
КЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
КЛ
1:2
ПВЛ
1:2
ПВЛ
0:1
ПВЛ
1:0
К
1:1
ПВЛ
2:2
ГЛ
0:2
ГЛ
0:3
ГЛ
3:0
ГЛ
0:0
КЛ
2:1
КЛ
0:2
ГЛ
0:0

Голы

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

0.91
1.09

Среднее время на гол

99
82

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1
1.09

Среднее время на гол

90
82

Всего голов

21
24

Голов в среднем за матч

0.95
1.09

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

94
82

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фудзимото Канья 1 (1) 1
Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

Жил Висенте
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:3 Оливейренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Каза Пиа 1:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0
Жил Висенте - Боавишта 3:1 Санта-Клара - Жил Висенте 3:2 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Портимоненсе - Жил Висенте 1:0 Брага - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Эшторил - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Маритиму 2:0 Порту - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Визела 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Арока 1:1 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:1 Каза Пиа - Жил Висенте 1:3
Портимоненсе
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Лейшоэш - Портимоненсе 0:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Эштрела 3:1
Порту - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Селтик 1:4 Портимоненсе - Арока 0:2 Санта-Клара - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Каза Пиа - Портимоненсе 1:1 Брага - Портимоненсе 4:1 Портимоненсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Визела 0:1 Шавиш - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Маритиму 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жил Висенте
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Каза Пиа
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Визела
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Шавиш
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Риу Аве
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Портимоненсе
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Брага
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жил Висенте
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Каза Пиа
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Визела
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шавиш
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Риу Аве
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Портимоненсе
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Брага
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Каза Пиа
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Визела
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шавиш
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Риу Аве
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Жил Висенте
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Портимоненсе
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Орта Рикарду 1
Фамаликан Аранда Оскар 1
Фамаликан Afonso Rodrigues 1
Жил Висенте Фудзимото Канья 1
Фамаликан Риччели 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Брага Борха Кристиан 1
Фамаликан Кадис Хондер 1
Фамаликан Жуниор Луис 1
Фамаликан Юссуф Зейду 1
Фамаликан Ассунсао Густаво 1
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Зе Карлош сделал результативную передачу.
  • 50'
    Г О О О О Л - Фудзимото Канья забивает с левой ноги!
  • 9'
    Г О О О О О Л - Фудзимото Канья из команды Жил Висенте забивает пенальти левой ногой! Удар был по центру, но Винисиус прыгнул вправо!
  • 1'
    Судья начинает матч
Прогнозы 118
Жил Висенте 80.5% (95)
X 15.3% (18)
Портимоненсе 4.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Жил Висенте
Ничья
Портимоненсе
1.85
4.80
9.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Жил Висенте 2:0 Портимоненсе онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Жил Висенте 2:0 Портимоненсе

Исход игры
Жил Висенте
80.5% (95)
Ничья
15.3% (18)
Портимоненсе
4.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
31.62% (37)
Меньше
68.38% (80)
Обе команды забьют
Да
46.15% (54)
Нет
53.85% (63)
Популярный счёт
1:0 Жил Висенте
46.6% (55)
2:1 Жил Висенте
26.3% (31)
1:1 Ничья
14.4% (17)
2:0 Жил Висенте
4.2% (5)
1:2 Портимоненсе
1.7% (2)
3:1 Жил Висенте
1.7% (2)
0:1 Портимоненсе
1.7% (2)
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