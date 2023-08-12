Тур: 1. Стадион: Municipal de Barcelos. Главный судья: Claudio Pereira
2:0
Перерыв
Ход матча
9'
1:0
45'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
42
Эндрю
26
Рубен
Мигель
24
Гбане
Мори
25
Тиба
Педру
27
Guga
14
Сек
Мустафа
11
Карлинос
37
Rildo
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 RubenЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Гбане МориПолузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Симоэш АндреПолузащитник
-
-
-
-
76 Нету Мартим
-
Главный тренер: Кампелос Витор
- Основной состав
- Вратарь
-
27 GugaЗащитник
-
44 Энрике ПедроЗащитник
- Защитник
-
14 Сек МустафаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 КарлиносПолузащитник
-
37 RildoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
25 Nonoca
-
33 Igor Marques
-
-
77 Helio Varela
-
-
-
Главный тренер: Bruno Verissimo
История личных встреч
Жил Висенте
Портимоненсе
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед
22 матча
40.9%
18.2%
40.9%
9 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
13.6%
63.6%
22.8%
3 победы 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
0.91
1.09
Среднее время на гол
99
82
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1
1.09
Среднее время на гол
90
82
Всего голов
21
24
Голов в среднем за матч
0.95
1.09
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
94
82
Бомбардиры внутри турнира
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фудзимото Канья
|1 (1)
|1
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты последних матчей
Жил Висенте
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:3 Оливейренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Каза Пиа 1:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0
Жил Висенте - Боавишта 3:1 Санта-Клара - Жил Висенте 3:2 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Портимоненсе - Жил Висенте 1:0 Брага - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Эшторил - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Маритиму 2:0 Порту - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Визела 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Арока 1:1 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:1 Каза Пиа - Жил Висенте 1:3
Портимоненсе
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Лейшоэш - Портимоненсе 0:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Эштрела 3:1
Порту - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Селтик 1:4 Портимоненсе - Арока 0:2 Санта-Клара - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Каза Пиа - Портимоненсе 1:1 Брага - Портимоненсе 4:1 Портимоненсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Визела 0:1 Шавиш - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Маритиму 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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- — Зона вылета
|Брага
|Орта Рикарду
|1
|Фамаликан
|Аранда Оскар
|1
|Фамаликан
|Afonso Rodrigues
|1
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|1
|Фамаликан
|Риччели
|0 (1)
|Брага
|Борха Кристиан
|1
|Фамаликан
|Кадис Хондер
|1
|Фамаликан
|Жуниор Луис
|1
|Фамаликан
|Юссуф Зейду
|1
|Фамаликан
|Ассунсао Густаво
|1
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Жил Висенте 2:0 Портимоненсе
Исход игры
Жил Висенте
80.5% (95)
Ничья
15.3% (18)
Портимоненсе
4.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
31.62% (37)
Меньше
68.38% (80)
Обе команды забьют
Да
46.15% (54)
Нет
53.85% (63)
Популярный счёт
1:0 Жил Висенте
46.6% (55)
2:1 Жил Висенте
26.3% (31)
1:1 Ничья
14.4% (17)
2:0 Жил Висенте
4.2% (5)
1:2 Портимоненсе
1.7% (2)
3:1 Жил Висенте
1.7% (2)
0:1 Портимоненсе
1.7% (2)
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