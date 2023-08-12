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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Claudio Pereira
Жил Висенте
5:0
Конец матча
Портимоненсе
0'
1:0
9' Пенальти
Фудзимото Канья
2:0
45' Гол
Фудзимото Канья
3:0
58' Гол
Тиба Педру
4:0
72' Гол
Шаброль Тиджани
5:0
90' Гол
Перейра Габриэл
90'+10

Ход матча

9'
Фудзимото Канья
1:0
45'
Фудзимото Канья
(Carlos Ze)
2:0
46'
 
Кошта Гонсалу
Сек Мустафа
58'
Тиба Педру
(Бута Леонарду)
3:0
66'
Шаброль Тиджани
Хавьер Марлон
 
67'
 
Helio Varela
Джаспер Силвестер
67'
 
Nonoca
Маурисио Жозе
68'
 
Паулиньо Жозе
Rildo
72'
Шаброль Тиджани
(Домингес Максим)
4:0
77'
Мигель Монтейру
Роко Батурина
 
77'
Нету Мартим
Тиба Педру
 
77'
Симоэш Андре
Фудзимото Канья
 
81'
Кастильо Хесус
Гбане Мори
 
90'
Перейра Габриэл
(Домингес Максим)
5:0
Прогнозы 118
Жил Висенте 80.5% (95)
X 15.3% (18)
Портимоненсе 4.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
42
Эндрю
2
Carlos
Ze
13
Перейра
Габриэл
26
Рубен
Мигель
23
Бута
Леонарду
8
Домингес
Максим
24
Гбане
Мори
25
Тиба
Педру
11
Хавьер
Марлон
10
Фудзимото
Канья
21
Роко
Батурина
12
Силвестре
Винисиус
27
Guga
44
Энрике
Педро
VI
22
Релвас
Филипе
14
Сек
Мустафа
8
Маурисио
Жозе
20
Эштрела
Паулу
7
Джаспер
Силвестер
11
Карлинос
37
Rildo
19
Ronie
Carrillo
Жил Висенте
4-4-2
Портимоненсе
4-2-3-1

История личных встреч

Жил Висенте
Портимоненсе

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед

22 матча

40.9%
18.2%
40.9%
9 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

13.6%
63.6%
22.8%
3 победы 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:0
КЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
КЛ
1:2
ПВЛ
1:2
ПВЛ
0:1
ПВЛ
1:0
К
1:1
ПВЛ
2:2
ГЛ
0:2
ГЛ
0:3
ГЛ
3:0
ГЛ
0:0
КЛ
2:1
КЛ
0:2
ГЛ
0:0

Голы

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

0.91
1.09

Среднее время на гол

99
82

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1
1.09

Среднее время на гол

90
82

Всего голов

21
24

Голов в среднем за матч

0.95
1.09

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

94
82

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фудзимото Канья 2 (1) 2
Перейра Габриэл 1 1
Тиба Педру 1 1
Шаброль Тиджани 1 1
Домингес Максим 0 0
Carlos Ze 0 0
Бута Леонарду 0 0
Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты матчей

Жил Висенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Портимоненсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Жил Висенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Портимоненсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Жил Висенте
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:3 Оливейренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Каза Пиа 1:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0
Жил Висенте - Боавишта 3:1 Санта-Клара - Жил Висенте 3:2 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Портимоненсе - Жил Висенте 1:0 Брага - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Эшторил - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Маритиму 2:0 Порту - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Визела 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Арока 1:1 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:1 Каза Пиа - Жил Висенте 1:3
Портимоненсе
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Лейшоэш - Портимоненсе 0:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Эштрела 3:1
Порту - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Селтик 1:4 Портимоненсе - Арока 0:2 Санта-Клара - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Каза Пиа - Портимоненсе 1:1 Брага - Портимоненсе 4:1 Портимоненсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Визела 0:1 Шавиш - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Маритиму 2:1

Результаты матчей

Жил Висенте
Портимоненсе

Точный счет

5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%

Точный счет

5:0
1 раз 100%
5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Жил Висенте
Портимоненсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жил Висенте
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Каза Пиа
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Фаренсе
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Визела
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Шавиш
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Риу Аве
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Брага
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Портимоненсе
 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жил Висенте
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Фаренсе
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Каза Пиа
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Визела
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шавиш
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Риу Аве
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Портимоненсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Брага
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Каза Пиа
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Фаренсе
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Визела
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Жил Висенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шавиш
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Риу Аве
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Портимоненсе
 1 0 0 1 0 - 5 0
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Топ бомбардиров
Жил Висенте Фудзимото Канья 2
Жил Висенте Перейра Габриэл 1
Брага Орта Рикарду 1
Жил Висенте Тиба Педру 1
Фамаликан Аранда Оскар 1
Весь список

Топ нарушителей
Брага Борха Кристиан 1
Фамаликан Кадис Хондер 1
Фамаликан Жуниор Луис 1
Фамаликан Юссуф Зейду 1
Фамаликан Ассунсао Густаво 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 58'
      Бута Леонарду сделал результативную передачу.
    • 58'
      Г О О О О Л - Тиба Педру из команды Жил Висенте правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 46'
      Сек Мустафа получил травму и заменен. Кошта Гонсалу выходит на поле.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Зе Карлош сделал результативную передачу.
    • 50'
      Г О О О О Л - Фудзимото Канья забивает с левой ноги!
    • 9'
      Г О О О О О Л - Фудзимото Канья из команды Жил Висенте забивает пенальти левой ногой! Удар был по центру, но Винисиус прыгнул вправо!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 118
    Жил Висенте 80.5% (95)
    X 15.3% (18)
    Портимоненсе 4.2% (5)
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    Где смотреть матч Жил Висенте 5:0 Портимоненсе онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жил Висенте 5:0 Портимоненсе

    Исход игры
    Жил Висенте
    80.5% (95)
    Ничья
    15.3% (18)
    Портимоненсе
    4.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.62% (37)
    Меньше
    68.38% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    46.15% (54)
    Нет
    53.85% (63)
    Популярный счёт
    1:0 Жил Висенте
    46.6% (55)
    2:1 Жил Висенте
    26.3% (31)
    1:1 Ничья
    14.4% (17)
    2:0 Жил Висенте
    4.2% (5)
    1:2 Портимоненсе
    1.7% (2)
    3:1 Жил Висенте
    1.7% (2)
    0:1 Портимоненсе
    1.7% (2)
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