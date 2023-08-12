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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Bruno Vieira
Фаренсе
0:3
Конец матча
Каза Пиа
0'
0:1
15' Гол
Афонсо Клейтон Мишель
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Кошта Руи
45' Желтая карточка
Нето Анжело
49' Желтая карточка
Батишта Рикарду
0:2
64' Гол
Кастро Пабло
65' Желтая карточка
Mohamed Belloumi
74' Желтая карточка
Beni
86' Желтая карточка
Золотич Нермин
0:3
90' Пенальти
Годвин Савиур
90' Желтая карточка
Барбоза Рафаэл
90'+9

Ход матча

15'
0:1
Афонсо Клейтон Мишель
(Лело Леонардо)
16'
Кошта Руи
 
45'
 
Нето Анжело
46'
Понде Кристиан
Элвис
 
46'
Дуарте Бруно
Матеус де Андраде
 
49'
 
Батишта Рикарду
56'
 
Кастро Пабло
Нето Анжело
62'
Барбоза Рафаэл
Матиаш Марку
 
62'
Mohamed Belloumi
Кошта Руи
 
64'
0:2
Кастро Пабло
65'
Mohamed Belloumi
 
70'
 
Мартинс Рафаэл
Сома Юки
70'
 
Кардозо Фелиппе
Афонсо Клейтон Мишель
74'
 
Beni
77'
Гонсалвеш Витор
Фалькао Клаудио
 
81'
 
Нунеш Жоау
Варела Фернанду
81'
 
Пинту Диогу
Beni
86'
 
Золотич Нермин
90'
0:3
Годвин Савиур
90'
Барбоза Рафаэл
 
Прогнозы 118
Фаренсе 34.7% (41)
X 44.1% (52)
Каза Пиа 21.2% (25)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Ricardo
Velho
2
Дельгадо
Франсиско
37
Силва
Гонсалу
6
Мускат
Зак
31
Талоша
Жоау
7
Элвис
29
Фалькао
Клаудио
27
Матеус
де
Андраде
77
Матиаш
Марку
14
Fabricio
Isidoro
19
Кошта
Руи
33
Батишта
Рикарду
15
Варела
Фернанду
13
Фернандеш
Вашку
19
Золотич
Нермин
72
Ларрасабаль
Гаиска
8
Нето Анжело
16
Beni
5
Лело
Леонардо
11
Сома
Юки
99
Афонсо
Клейтон
Мишель
7
Годвин
Савиур
Фаренсе
4-4-2
Каза Пиа
3-4-3

История личных встреч

Фаренсе
Каза Пиа

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП2
1:0
ЛП2
0:1
К
3:1
ПВЛ
0:2
ПВЛ
3:1
КДП
0:1
КДП
1:2

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.14
1.14

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

78
78

Бомбардиры внутри турнира

Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каза Пиа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 1 1
Кастро Пабло 1 1
Годвин Савиур 1 (1) 1
Лело Леонардо 0 0

Карточки

Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барбоза Рафаэл II 1 0
Mohamed Belloumi 1 0
Каза Пиа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батишта Рикарду 1 0
Золотич Нермин 1 0
Нето Анжело 1 0
Beni 1 0

Результаты матчей

Фаренсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Каза Пиа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Фаренсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Каза Пиа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фаренсе
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Фаренсе - Оливейренсе 3:2 Морейренсе - Фаренсе 1:1
Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Фаренсе - Тондела 3:1 Бенфика-2 - Фаренсе 0:1 Насьонал Мадейра - Фаренсе 0:1 Фаренсе - Порту-2 2:0 Фейренсе - Фаренсе 1:2 Фаренсе - Пенафьел 2:1 Оливейренсе - Фаренсе 1:2 Фаренсе - Морейренсе 3:1 Трофенсе - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Белененсеш 4:0 Вилафранкенше - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Лейшоэш 1:0 Спортинг Ковилья - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Мафра 1:0 Академику Визеу - Фаренсе 2:0
Каза Пиа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Торренше - Каза Пиа 0:2 Вилаверденсе - Каза Пиа 0:2 Каза Пиа - Морейренсе 1:0 Жил Висенте - Каза Пиа 1:0
Каза Пиа - Эшторил 2:2 Порту - Каза Пиа 2:1 Каза Пиа - Портимоненсе 1:1 Шавиш - Каза Пиа 1:0 Каза Пиа - Брага 0:1 Риу Аве - Каза Пиа 1:1 Каза Пиа - Спортинг Л 3:4 Визела - Каза Пиа 3:1 Каза Пиа - Маритиму 2:0 Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Каза Пиа - Пасуш де Феррейра 2:1 Арока - Каза Пиа 2:0 Каза Пиа - Витория Гимарайнш 0:0 Боавишта - Каза Пиа 0:0 Каза Пиа - Насьонал Мадейра 2:5 Бенфика - Каза Пиа 3:0

Результаты матчей

Фаренсе
Каза Пиа

Точный счет

0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Фаренсе
Каза Пиа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жил Висенте
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Каза Пиа
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Визела
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шавиш
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Риу Аве
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Брага
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Фаренсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Портимоненсе
 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жил Висенте
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Визела
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Каза Пиа
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шавиш
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Риу Аве
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Портимоненсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Брага
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Фаренсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Каза Пиа
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Визела
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Жил Висенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шавиш
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Риу Аве
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Портимоненсе
 1 0 0 1 0 - 5 0
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Топ бомбардиров
Жил Висенте Фудзимото Канья 2
Каза Пиа Афонсо Клейтон Мишель 1
Жил Висенте Перейра Габриэл 1
Каза Пиа Кастро Пабло 1
Брага Орта Рикарду 1
Весь список

Топ нарушителей
Каза Пиа Батишта Рикарду 1
Брага Борха Кристиан 1
Каза Пиа Золотич Нермин 1
Фамаликан Кадис Хондер 1
Фаренсе Барбоза Рафаэл II 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 49'
      Судье надоело, что Батишта Рикарду тянет время и он наказал его горчичником
    • 46'
      Тактическая замена. Матеус де Андраде уходит с поля и его заменяет Бруно Дуарте
    • 46'
      Тактическая замена. Элвис уходит с поля и его заменяет Понде Кристиан
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогнозы 118
    Фаренсе 34.7% (41)
    X 44.1% (52)
    Каза Пиа 21.2% (25)
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    Где смотреть матч Фаренсе 0:3 Каза Пиа онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фаренсе 0:3 Каза Пиа

    Исход игры
    Фаренсе
    34.7% (41)
    Ничья
    44.1% (52)
    Каза Пиа
    21.2% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    19.83% (23)
    Меньше
    80.17% (93)
    Обе команды забьют
    Да
    57.76% (67)
    Нет
    42.24% (49)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.3% (44)
    1:0 Фаренсе
    20.3% (24)
    0:1 Каза Пиа
    11.9% (14)
    2:1 Фаренсе
    7.6% (9)
    1:2 Каза Пиа
    6.8% (8)
    0:0 Ничья
    4.2% (5)
    2:0 Фаренсе
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
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