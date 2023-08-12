Тур: 1. Стадион: Estadio Sao Luis. Главный судья: Bruno Vieira
0'
0:1
15' ГолАфонсо Клейтон Мишель
16' Undefined phrase: football_event_Кошта Руи
45' Желтая карточкаНето Анжело
49' Желтая карточкаБатишта Рикарду
0:2
64' ГолКастро Пабло
65' Желтая карточкаMohamed Belloumi
74' Желтая карточкаBeni
86' Желтая карточкаЗолотич Нермин
0:3
90' ПенальтиГодвин Савиур
90' Желтая карточкаБарбоза Рафаэл
90'+9
Ход матча
15'
16'
45'
46'
49'
64'
0:2
65'
74'
81'
86'
90'
0:3
90'
Прогноз на матч от Liveresult
31
Талоша
Жоау
7
Элвис
77
Матиаш
Марку
19
Кошта
Руи
16
Beni
11
Сома
Юки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
-
7 ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Матиаш МаркуПолузащитник
- Нападающий
-
19 Кошта РуиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
50 Andre Seruca
-
-
-
Главный тренер: Мота Жозе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 BeniПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сома ЮкиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
68 Паэс ЛукасВратарь
-
10 Пинту ДиогуВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Кастро ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
77 Tiago Dias2
-
Главный тренер: Мартинс Филипе
История личных встреч
Фаренсе
Каза Пиа
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.14
1.14
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
78
78
Бомбардиры внутри турнира
Фаренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Каза Пиа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афонсо Клейтон Мишель
|1
|1
|Кастро Пабло
|1
|1
|Годвин Савиур
|1 (1)
|1
|Лело Леонардо
|0
|0
Карточки
Фаренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0
|Mohamed Belloumi
|1
|0
Каза Пиа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батишта Рикарду
|1
|0
|Золотич Нермин
|1
|0
|Нето Анжело
|1
|0
|Beni
|1
|0
Результаты матчей
Фаренсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Каза Пиа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Фаренсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Каза Пиа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фаренсе
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Фаренсе - Оливейренсе 3:2 Морейренсе - Фаренсе 1:1
Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Фаренсе - Тондела 3:1 Бенфика-2 - Фаренсе 0:1 Насьонал Мадейра - Фаренсе 0:1 Фаренсе - Порту-2 2:0 Фейренсе - Фаренсе 1:2 Фаренсе - Пенафьел 2:1 Оливейренсе - Фаренсе 1:2 Фаренсе - Морейренсе 3:1 Трофенсе - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Белененсеш 4:0 Вилафранкенше - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Лейшоэш 1:0 Спортинг Ковилья - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Мафра 1:0 Академику Визеу - Фаренсе 2:0
Каза Пиа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Торренше - Каза Пиа 0:2 Вилаверденсе - Каза Пиа 0:2 Каза Пиа - Морейренсе 1:0 Жил Висенте - Каза Пиа 1:0
Каза Пиа - Эшторил 2:2 Порту - Каза Пиа 2:1 Каза Пиа - Портимоненсе 1:1 Шавиш - Каза Пиа 1:0 Каза Пиа - Брага 0:1 Риу Аве - Каза Пиа 1:1 Каза Пиа - Спортинг Л 3:4 Визела - Каза Пиа 3:1 Каза Пиа - Маритиму 2:0 Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Каза Пиа - Пасуш де Феррейра 2:1 Арока - Каза Пиа 2:0 Каза Пиа - Витория Гимарайнш 0:0 Боавишта - Каза Пиа 0:0 Каза Пиа - Насьонал Мадейра 2:5 Бенфика - Каза Пиа 3:0
Результаты матчей
Фаренсе
Каза Пиа
Точный счет
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Фаренсе
Каза Пиа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|2
|Каза Пиа
|Афонсо Клейтон Мишель
|1
|Жил Висенте
|Перейра Габриэл
|1
|Каза Пиа
|Кастро Пабло
|1
|Брага
|Орта Рикарду
|1
|Каза Пиа
|Батишта Рикарду
|1
|Брага
|Борха Кристиан
|1
|Каза Пиа
|Золотич Нермин
|1
|Фамаликан
|Кадис Хондер
|1
|Фаренсе
|Барбоза Рафаэл II
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фаренсе 0:3 Каза Пиа
Исход игры
Фаренсе
34.7% (41)
Ничья
44.1% (52)
Каза Пиа
21.2% (25)
Тотал 2.5
Больше
19.83% (23)
Меньше
80.17% (93)
Обе команды забьют
Да
57.76% (67)
Нет
42.24% (49)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.3% (44)
1:0 Фаренсе
20.3% (24)
0:1 Каза Пиа
11.9% (14)
2:1 Фаренсе
7.6% (9)
1:2 Каза Пиа
6.8% (8)
0:0 Ничья
4.2% (5)
2:0 Фаренсе
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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