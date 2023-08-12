Тур: 1. Стадион: Жозе Алваладе. Главный судья: Нарсису Андре Главный судья: Fabio Melo
2:1
Второй тайм: 76'
0'
1:0
14' ГолДьёкереш Виктор
2:0
15' ГолДьёкереш Виктор
58' Желтая карточкаДиоманде Усман
Ход матча
14'
1:0
15'
2:0
58'
76'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
21
Катаму
Жени
8
Поте
82
Силва
Томаш
10
Бондосо
Кико
79
Морейра
Нуну
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Катаму ЖениПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
8 ПотеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бондосо КикоПолузащитник
- Полузащитник
-
79 Морейра НунуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Эшковал ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
23 Рашид ОсамаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Pablo Villar
История личных встреч
Спортинг Л
Визела
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
2.5
2.33
Среднее время на гол
36
38
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.6
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
56
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|2
|2
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоманде Усман
|1
|0
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Спортинг Л
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Эвертон - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1
Спортинг Л - Генк 1:1 Спортинг Л - Маритиму 3:0 Спортинг Л - Эштрела 4:1 Визела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Бенфика 2:2 Спортинг Л - Маритиму 2:1 Пасуш де Феррейра - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Спортинг Л - Арока 1:1 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Каза Пиа - Спортинг Л 3:4 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Спортинг Л - Санта-Клара 3:0 Арсенал - Спортинг Л 1:1
Визела
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вилафранкенше - Визела 1:0 Визела - Маритиму 2:1 Визела - Кальдаш 2:2 Визела - Спортинг Л 1:2
Маритиму - Визела 1:0 Визела - Фамаликан 0:0 Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Визела - Пасуш де Феррейра 1:2 Арока - Визела 1:0 Визела - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Визела 0:1 Визела - Каза Пиа 3:1 Портимоненсе - Визела 0:1 Визела - Брага 0:4 Эшторил - Визела 0:3 Визела - Бенфика 0:2 Жил Висенте - Визела 1:1 Визела - Шавиш 0:0 Порту - Визела 2:0 Визела - Риу Аве 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|1:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|2:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|2
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|2
|Каза Пиа
|Афонсо Клейтон Мишель
|1
|Жил Висенте
|Перейра Габриэл
|1
|Каза Пиа
|Кастро Пабло
|1
|Каза Пиа
|Батишта Рикарду
|1
|Брага
|Борха Кристиан
|1
|Каза Пиа
|Золотич Нермин
|1
|Фамаликан
|Кадис Хондер
|1
|Фаренсе
|Барбоза Рафаэл II
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спортинг Л 2:1 Визела
Исход игры
Спортинг Л
100% (118)
Ничья
0% (0)
Визела
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
39.66% (46)
Меньше
60.34% (70)
Обе команды забьют
Да
20.69% (24)
Нет
79.31% (92)
Популярный счёт
2:0 Спортинг Л
53.4% (63)
3:0 Спортинг Л
16.1% (19)
2:1 Спортинг Л
14.4% (17)
1:0 Спортинг Л
5.9% (7)
3:1 Спортинг Л
4.2% (5)
4:0 Спортинг Л
2.5% (3)
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