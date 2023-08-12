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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Нарсису Андре Главный судья: Fabio Melo
Спортинг Л
2:1
Второй тайм: 76'
Визела
0'
1:0
14' Гол
Дьёкереш Виктор
2:0
15' Гол
Дьёкереш Виктор
58' Желтая карточка
Диоманде Усман
2:1
76' Гол

Ход матча

14'
Дьёкереш Виктор
1:0
15'
Дьёкереш Виктор
2:0
46'
Эдвардс Маркус
Браганса Даниэл
 
55'
Эсгаю Рикарду
Катаму Жени
 
58'
Диоманде Усман
 
64'
Паулинью Жуан
Тринкан Франсишку
 
64'
Afonso Moreira
Матеус Рейс
 
68'
 
Лебеденко Орест
Перейра Матеус
76'
2:1
Прогнозы 118
Спортинг Л 100% (118)
X 0% (0)
Визела 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спортинг Л
Ничья
Визела
1.27
6.60
46.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Адан
Антонио
26
Диоманде
Усман
4
Коатес
Себастьян
25
Инасиу
Гонсалу
21
Катаму
Жени
23
Браганса
Даниэл
5
Морита
Хидемаса
2
Матеус
Рейс
17
Тринкан
Франсишку
9
Дьёкереш
Виктор
8
Поте
97
Бунтиц
Фабиян
82
Силва
Томаш
3
Вилсон
Бруно
5
Оливейра
Андерсон
6
Перейра
Матеус
12
Rafael
Bustamante
90
Diogo
Nascimento
10
Бондосо
Кико
20
Гарсия
Самуэль
79
Морейра
Нуну
99
Эссанд
Самюэль
Спортинг Л
3-4-3
Визела
4-2-3-1

История личных встреч

Спортинг Л
Визела

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
К
2:3

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

2.5
2.33

Среднее время на гол

36
38

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
56

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 2 2
Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоманде Усман 1 0
Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Эвертон - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1
Спортинг Л - Генк 1:1 Спортинг Л - Маритиму 3:0 Спортинг Л - Эштрела 4:1 Визела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Бенфика 2:2 Спортинг Л - Маритиму 2:1 Пасуш де Феррейра - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Спортинг Л - Арока 1:1 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Каза Пиа - Спортинг Л 3:4 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Спортинг Л - Санта-Клара 3:0 Арсенал - Спортинг Л 1:1
Визела
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вилафранкенше - Визела 1:0 Визела - Маритиму 2:1 Визела - Кальдаш 2:2 Визела - Спортинг Л 1:2
Маритиму - Визела 1:0 Визела - Фамаликан 0:0 Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Визела - Пасуш де Феррейра 1:2 Арока - Визела 1:0 Визела - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Визела 0:1 Визела - Каза Пиа 3:1 Портимоненсе - Визела 0:1 Визела - Брага 0:4 Эшторил - Визела 0:3 Визела - Бенфика 0:2 Жил Висенте - Визела 1:1 Визела - Шавиш 0:0 Порту - Визела 2:0 Визела - Риу Аве 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жил Висенте
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Каза Пиа
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Спортинг Л
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шавиш
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Риу Аве
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Брага
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Визела
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Фаренсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Портимоненсе
 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жил Висенте
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Спортинг Л
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Каза Пиа
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шавиш
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Риу Аве
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Визела
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Портимоненсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Брага
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Фаренсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Каза Пиа
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Спортинг Л
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Жил Висенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шавиш
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Риу Аве
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Визела
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Портимоненсе
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 2
Жил Висенте Фудзимото Канья 2
Каза Пиа Афонсо Клейтон Мишель 1
Жил Висенте Перейра Габриэл 1
Каза Пиа Кастро Пабло 1
Весь список

Топ нарушителей
Каза Пиа Батишта Рикарду 1
Брага Борха Кристиан 1
Каза Пиа Золотич Нермин 1
Фамаликан Кадис Хондер 1
Фаренсе Барбоза Рафаэл II 1
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 15'
    Г О О О О Л - Дьёкереш Виктор забивает ударом с правой ноги!
  • 14'
    Г О О О О Л - Дьёкереш Виктор забивает ударом с левой ноги!
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 53.4% пользователей.
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Прогнозы 118
Спортинг Л 100% (118)
X 0% (0)
Визела 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спортинг Л
Ничья
Визела
1.27
6.60
46.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Спортинг Л 2:1 Визела онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Спортинг Л 2:1 Визела

Исход игры
Спортинг Л
100% (118)
Ничья
0% (0)
Визела
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
39.66% (46)
Меньше
60.34% (70)
Обе команды забьют
Да
20.69% (24)
Нет
79.31% (92)
Популярный счёт
2:0 Спортинг Л
53.4% (63)
3:0 Спортинг Л
16.1% (19)
2:1 Спортинг Л
14.4% (17)
1:0 Спортинг Л
5.9% (7)
3:1 Спортинг Л
4.2% (5)
4:0 Спортинг Л
2.5% (3)
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