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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Нарсису Андре Главный судья: Fabio Melo
Спортинг Л
3:2
Конец матча
Визела
0'
1:0
14' Гол
Дьёкереш Виктор
2:0
15' Гол
Дьёкереш Виктор
58' Желтая карточка
Диоманде Усман
2:1
75' Гол
Эссанд Самюэль
2:2
77' Гол
Морейра Нуну
89' Желтая карточка
Коатес Себастьян
90' Желтая карточка
Нету Луиш
90' Желтая карточка
Эсгаю Рикарду
3:2
90' Гол
Паулинью Жуан
90'+11

Ход матча

14'
Дьёкереш Виктор
1:0
15'
Дьёкереш Виктор
2:0
46'
Эдвардс Маркус
Браганса Даниэл
 
55'
Эсгаю Рикарду
Катаму Жени
 
58'
Диоманде Усман
 
64'
Паулинью Жуан
Тринкан Франсишку
 
65'
Afonso Moreira
Матеус Рейс
 
68'
 
Лебеденко Орест
Перейра Матеус
75'
2:1
Эссанд Самюэль
77'
2:2
Морейра Нуну
(Силва Томаш)
84'
 
Zhardel Nivaldo2
Эссанд Самюэль
84'
 
Hugo Oliveira
Морейра Нуну
89'
Коатес Себастьян
 
90'
 
Сан-Луи Дилан
Бондосо Кико
90'
 
Рашид Осама
Rafael Bustamante
90'
Нету Луиш
 
90'
Эсгаю Рикарду
 
90'
Паулинью Жуан
3:2
90'
Нету Луиш
Afonso Moreira
 
Прогнозы 118
Спортинг Л 100% (118)
X 0% (0)
Визела 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Адан
Антонио
26
Диоманде
Усман
4
Коатес
Себастьян
25
Инасиу
Гонсалу
21
Катаму
Жени
23
Браганса
Даниэл
5
Морита
Хидемаса
2
Матеус
Рейс
17
Тринкан
Франсишку
9
Дьёкереш
Виктор
8
Поте
97
Бунтиц
Фабиян
82
Силва
Томаш
3
Вилсон
Бруно
5
Оливейра
Андерсон
6
Перейра
Матеус
12
Rafael
Bustamante
90
Diogo
Nascimento
10
Бондосо
Кико
20
Гарсия
Самуэль
79
Морейра
Нуну
99
Эссанд
Самюэль
Спортинг Л
3-4-3
Визела
4-2-3-1

История личных встреч

Спортинг Л
Визела

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
К
2:3

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

2.5
2.33

Среднее время на гол

36
38

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
56

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 2 2
Паулинью Жуан 1 1
Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эссанд Самюэль 1 1
Морейра Нуну 1 1
Силва Томаш 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коатес Себастьян 1 0
Эсгаю Рикарду 1 0
Нету Луиш 1 0
Диоманде Усман 1 0
Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Спортинг Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Визела
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Спортинг Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Визела
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Эвертон - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1
Спортинг Л - Генк 1:1 Спортинг Л - Маритиму 3:0 Спортинг Л - Эштрела 4:1 Визела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Бенфика 2:2 Спортинг Л - Маритиму 2:1 Пасуш де Феррейра - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Спортинг Л - Арока 1:1 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Каза Пиа - Спортинг Л 3:4 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Спортинг Л - Санта-Клара 3:0 Арсенал - Спортинг Л 1:1
Визела
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вилафранкенше - Визела 1:0 Визела - Маритиму 2:1 Визела - Кальдаш 2:2 Визела - Спортинг Л 1:2
Маритиму - Визела 1:0 Визела - Фамаликан 0:0 Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Визела - Пасуш де Феррейра 1:2 Арока - Визела 1:0 Визела - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Визела 0:1 Визела - Каза Пиа 3:1 Портимоненсе - Визела 0:1 Визела - Брага 0:4 Эшторил - Визела 0:3 Визела - Бенфика 0:2 Жил Висенте - Визела 1:1 Визела - Шавиш 0:0 Порту - Визела 2:0 Визела - Риу Аве 3:1

Результаты матчей

Спортинг Л
Визела

Точный счет

3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
Визела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жил Висенте
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Каза Пиа
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шавиш
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Риу Аве
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Брага
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Визела
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Фаренсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Портимоненсе
 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жил Висенте
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Каза Пиа
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шавиш
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Риу Аве
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Визела
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Портимоненсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Брага
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Фаренсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Каза Пиа
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Жил Висенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шавиш
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Риу Аве
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Визела
 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Портимоненсе
 1 0 0 1 0 - 5 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 2
Жил Висенте Фудзимото Канья 2
Каза Пиа Афонсо Клейтон Мишель 1
Жил Висенте Перейра Габриэл 1
Каза Пиа Кастро Пабло 1
Весь список

Топ нарушителей
Каза Пиа Батишта Рикарду 1
Спортинг Л Коатес Себастьян 1
Спортинг Л Эсгаю Рикарду 1
Спортинг Л Нету Луиш 1
Брага Борха Кристиан 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 15'
      Г О О О О Л - Дьёкереш Виктор забивает ударом с правой ноги!
    • 14'
      Г О О О О Л - Дьёкереш Виктор забивает ударом с левой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 118
    Спортинг Л 100% (118)
    X 0% (0)
    Визела 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спортинг Л 3:2 Визела

    Исход игры
    Спортинг Л
    100% (118)
    Ничья
    0% (0)
    Визела
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.66% (46)
    Меньше
    60.34% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    20.69% (24)
    Нет
    79.31% (92)
    Популярный счёт
    2:0 Спортинг Л
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    3:0 Спортинг Л
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    4.2% (5)
    4:0 Спортинг Л
    2.5% (3)
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