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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Helder Malheiro
Морейренсе
1:2
Конец матча
Порту
0'
22' Желтая карточка
Мариу Жоау
1:0
51' Гол
Frimpong
62' Желтая карточка
Офори Лоуренс
1:1
67' Гол
Мартинес Антонио
68' Желтая карточка
Галено Вандерсон
71' Желтая карточка
Мартинес Антонио
1:2
74' Гол
Венделл Боргес
76' Желтая карточка
Пинто Денис
78' Желтая карточка
Венделл Боргес
90' Вторая желтая карточка
Венделл Боргес
90' Желтая карточка
Сильва Фабиано
91' Желтая карточка
Нико Гонсалес
91' Желтая карточка
Отавио Эдмилсон
91' Желтая карточка
Франко Гонсало
90'+10

Ход матча

22'
 
Мариу Жоау
46'
 
Мартинес Антонио
Мариу Жоау
51'
Frimpong
(Osorio Costa Silva Alan3)
1:0
56'
 
Ромариу
Груйич Марко
62'
Офори Лоуренс
 
67'
1:1
Мартинес Антонио
(Кардозу Фабиу)
68'
 
Галено Вандерсон
70'
 
Нико Гонсалес
Ромариу
71'
 
Мартинес Антонио
74'
1:2
Венделл Боргес
75'
Madson
Osorio Costa Silva Alan3
 
75'
Pedro Aparicio
Кодисанг Кобамело
 
76'
Пинто Денис
 
78'
 
Венделл Боргес
90'
Амадор Педру
Frimpong
 
90'
Маседо Родриго
Офори Лоуренс
 
90'
Сильва Фабиано
Пинто Денис
 
90'
 
Франко Андре
Тареми Мехди
90'
 
Венделл Боргес
90'
Сильва Фабиано
 
91'
 
Нико Гонсалес
91'
 
Отавио Эдмилсон
91'
Франко Гонсало
 
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Морейренсе 1.7% (2)
X 1.7% (2)
Порту 96.6% (115)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Кевин
Оливейра
76
Пинто
Денис
44
Марсело
Феррейра
26
Маракас
23
Frimpong
88
Франко
Гонсало
80
Офори
Лоуренс
21
Кодисанг
Кобамело
11
Osorio
Costa
Silva
Alan3
19
Камачу
Жоау
9
Луис
Андре
V
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
2
Кардозу
Фабиу
5
Маркано
Иван
18
Венделл
Боргес
6
Эуштакиу
Стивен
8
Груйич
Марко
25
Отавио
Эдмилсон
11
Пепе
VI
13
Галено
Вандерсон
9
Тареми
Мехди
Морейренсе
4-2-3-1
Порту
4-2-3-1

История личных встреч

Морейренсе
Порту

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

16 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 16 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 15 побед

22 матча

9.1%
18.2%
72.7%
2 победы 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

13.6%
40.9%
45.5%
3 победы 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

13.6%
18.2%
68.2%
3 победы 4 ничьи 15 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
5:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
6:1
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
К
4:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
К
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
КЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
К
0:1

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

0.92
0.6

Среднее время на гол

98
150

Всего голов

34
18

Голов в среднем за матч

3.4
1.5

Среднее время на гол

26
60

Всего голов

45
24

Голов в среднем за матч

2.05
1.09

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

44
82

Бомбардиры внутри турнира

Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Frimpong 1 1
Osorio Costa Silva Alan3 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Венделл Боргес 1 1
Мартинес Антонио III 1 1
Кардозу Фабиу 0 0

Карточки

Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Фабиано 1 0
Офори Лоуренс 1 0
Франко Гонсало 1 0
Пинто Денис 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Венделл Боргес 1 1
Отавио Эдмилсон 1 0
Мариу Жоау III 1 0
Мартинес Антонио III 1 0
Нико Гонсалес 1 0
Галено Вандерсон 1 0

Результаты матчей

Морейренсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Порту
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Морейренсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Порту
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Морейренсе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Арока - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Каза Пиа - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2
Морейренсе - Спортинг Ковилья 6:4 Мафра - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Лейшоэш 4:2 Эштрела - Морейренсе 2:4 Морейренсе - Тондела 2:1 Порту-2 - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Бенфика-2 7:4 Фаренсе - Морейренсе 3:1 Морейренсе - Фейренсе 0:0 Насьонал Мадейра - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Пенафьел 3:1 Морейренсе - Трофенсе 1:0 Оливейренсе - Морейренсе 2:2 Морейренсе - Белененсеш 4:1 Торренше - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Академику Визеу 1:0
Порту
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Бенфика - Порту 2:0 Порту - Райо Вальекано 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Порту - Кардифф Сити 4:0
Порту - Портимоненсе 2:0 Брага - Порту 0:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Порту 2:4 Порту - Каза Пиа 2:1 Арока - Порту 0:1 Порту - Фамаликан 3:2 Порту - Боавишта 1:0 Фамаликан - Порту 1:2 Пасуш де Феррейра - Порту 0:2 Порту - Санта-Клара 2:1 Бенфика - Порту 1:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Брага - Порту 0:0 Порту - Интер Милан 0:0 Порту - Эшторил 3:2

Результаты матчей

Морейренсе
Порту

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Морейренсе
Порту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жил Висенте
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Каза Пиа
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Риу Аве
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Порту
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Арока
 1 1 0 0 4 - 3 3
8.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Бенфика
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Боавишта
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Брага
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Визела
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Эшторил
 1 0 0 1 3 - 4 0
14.
Эштрела
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Морейренсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Шавиш
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Фаренсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Портимоненсе
 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жил Висенте
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Риу Аве
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Арока
 1 1 0 0 4 - 3 3
5.
Боавишта
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Визела
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Каза Пиа
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бенфика
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шавиш
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Портимоненсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Брага
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Морейренсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Эштрела
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Фаренсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Каза Пиа
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Порту
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Бенфика
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Боавишта
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Риу Аве
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Жил Висенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Визела
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Эшторил
 1 0 0 1 3 - 4 0
17.
Шавиш
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Портимоненсе
 1 0 0 1 0 - 5 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 2
Жил Висенте Фудзимото Канья 2
Каза Пиа Афонсо Клейтон Мишель 1
Морейренсе Frimpong 1
Риу Аве Зе Мануэль 1
Весь список

Топ нарушителей
Порту Венделл Боргес 1 1
Арока Куасси Эбуэ 1 1
Шавиш Ланга Бруну 1 1
Эштрела Лопеш Мигел 1
Эштрела Sergio Vieira 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
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    Судье надоело, что Нико Гонсалес тянет время и он наказал его горчичником
  • 95'
    Сильва Фабиано получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 92'
    УДАЛЕНИЕ! - Венделл Боргес удален из-за второго грубого нарушения
  • 90'
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  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 22'
      Мариу Жоау III совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 119
    Морейренсе 1.7% (2)
    X 1.7% (2)
    Порту 96.6% (115)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Морейренсе 1:2 Порту онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Морейренсе 1:2 Порту

    Исход игры
    Морейренсе
    1.7% (2)
    Ничья
    1.7% (2)
    Порту
    96.6% (115)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.47% (45)
    Меньше
    60.53% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    30.7% (35)
    Нет
    69.3% (79)
    Популярный счёт
    0:2 Порту
    47.9% (57)
    1:2 Порту
    19.3% (23)
    1:3 Порту
    8.4% (10)
    0:3 Порту
    8.4% (10)
    0:1 Порту
    8.4% (10)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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