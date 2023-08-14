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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Antonio Nobre
Боавишта
0:0
Первый тайм: 20'
Бенфика
0'
1' Желтая карточка
Рейзиньо Мигель
11' Желтая карточка
Макута Гайус
14' Желтая карточка
Перес Себастьян

Ход матча

1'
Рейзиньо Мигель
 
11'
Макута Гайус
 
14'
Перес Себастьян
 
Прогнозы 117
Боавишта 0% (0)
X 3.4% (4)
Бенфика 96.6% (113)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боавишта
Ничья
Бенфика
9.42
5.40
1.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Гонсалвеш
Жуан
II
79
Мальейру
Педро
5
Авазьем
Чидозье
26
Абаскаль
Родриго
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
24
Перес
Себастьян
42
Макута
Гайус
7
Агра
Салвадор
10
Рейзиньо
Мигель
21
Мораиш
Тиагу
9
Боженик
Роберт
99
Влаходимос
Одиссеас
6
Бах
Александр
4
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
13
Журасек
Давид
87
Невеш
Жоау
10
Кекчю
Оркун
11
Ди
Мария
Анхель
27
Силва
Рафа
8
Эурснес
Фредрик
33
Муса
Петар
Боавишта
4-2-3-1
Бенфика
4-2-3-1

История личных встреч

Боавишта
Бенфика

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 14 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

22 матча

13.6%
18.2%
68.2%
3 победы 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

18.2%
18.2%
63.6%
4 победы 4 ничьи 14 побед

Второй тайм

22.7%
13.6%
63.7%
5 побед 3 ничьи 14 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
КЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:4
ПЛ
5:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ТМС
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
6:1

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1
0.82

Среднее время на гол

90
110

Всего голов

35
16

Голов в среднем за матч

3.18
1.45

Среднее время на гол

28
61

Всего голов

46
25

Голов в среднем за матч

2.09
1.14

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

43
79

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Себастьян 1 0
Макута Гайус 1 0
Рейзиньо Мигель 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Боавишта
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Боавишта - Униан Лейрия 0:0 Арока - Боавишта 3:0 Брага - Боавишта 2:0 Шавиш - Боавишта 1:4
Боавишта - Брага 1:1 Жил Висенте - Боавишта 3:1 Боавишта - Эшторил 1:0 Порту - Боавишта 1:0 Боавишта - Риу Аве 3:2 Визела - Боавишта 1:1 Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1 Маритиму - Боавишта 4:2 Боавишта - Фамаликан 1:2 Спортинг Л - Боавишта 3:0 Боавишта - Арока 0:0 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:3 Бенфика - Боавишта 3:1 Боавишта - Каза Пиа 0:0 Эшторил - Боавишта 2:1 Санта-Клара - Боавишта 2:2
Бенфика
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Бенфика - Порту 2:0 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Бенфика - Сельта 2:0
Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Базель - Бенфика 1:3 Бенфика - Саутгемптон 2:0 Бенфика - Санта-Клара 3:0 Спортинг Л - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Бенфика - Брага 1:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Бенфика - Эшторил 1:0 Интер Милан - Бенфика 3:3 Шавиш - Бенфика 1:0 Бенфика - Интер Милан 0:2 Бенфика - Порту 1:2 Риу Аве - Бенфика 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Маритиму - Бенфика 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жил Висенте
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Каза Пиа
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Риу Аве
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Порту
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Арока
 1 1 0 0 4 - 3 3
8.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Бенфика
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Боавишта
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Брага
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Визела
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Эшторил
 1 0 0 1 3 - 4 0
14.
Эштрела
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Морейренсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Шавиш
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Фаренсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Портимоненсе
 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жил Висенте
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Риу Аве
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Арока
 1 1 0 0 4 - 3 3
5.
Боавишта
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Визела
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Каза Пиа
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бенфика
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шавиш
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Портимоненсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Брага
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Морейренсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Эштрела
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Фаренсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Каза Пиа
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Порту
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Бенфика
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Боавишта
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Риу Аве
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Жил Висенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Визела
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Эшторил
 1 0 0 1 3 - 4 0
17.
Шавиш
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Портимоненсе
 1 0 0 1 0 - 5 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 2
Жил Висенте Фудзимото Канья 2
Каза Пиа Афонсо Клейтон Мишель 1
Морейренсе Frimpong 1
Риу Аве Зе Мануэль 1
Весь список

Топ нарушителей
Порту Венделл Боргес 1 1
Арока Куасси Эбуэ 1 1
Шавиш Ланга Бруну 1 1
Эштрела Лопеш Мигел 1
Эштрела Sergio Vieira 1
Весь список
Прогнозы 117
Боавишта 0% (0)
X 3.4% (4)
Бенфика 96.6% (113)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боавишта
Ничья
Бенфика
9.42
5.40
1.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Боавишта 0:0 Бенфика онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Боавишта 0:0 Бенфика

Исход игры
Боавишта
0% (0)
Ничья
3.4% (4)
Бенфика
96.6% (113)
Тотал 2.5
Больше
57.02% (65)
Меньше
42.98% (49)
Обе команды забьют
Да
50% (57)
Нет
50% (57)
Популярный счёт
1:2 Бенфика
29.1% (34)
0:2 Бенфика
28.2% (33)
1:3 Бенфика
12% (14)
0:1 Бенфика
10.3% (12)
0:3 Бенфика
10.3% (12)
1:1 Ничья
3.4% (4)
2:3 Бенфика
2.6% (3)
1:4 Бенфика
1.7% (2)
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